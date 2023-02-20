Ярослав Янушевич, экс-глава Херсонской ОГА: Вернуть жизнь на деоккупированную территорию стало большим вызовом для меня

23 января был уволен заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечавший за координацию с руководителями областных администраций. На следующий день президент уволил сразу пять пглав областей, среди которых был и руководитель Херсонской области Ярослав Янушевич.

По сравнению с другими руководителями областей он – одна из наименее медийных фигур. При этом Херсон и Херсонская область находились в центре внимания всей страны. Янушевич возглавил область за 3 месяца до деоккупации города и правобережья, то есть во время горячей фазы наступления ВСУ. И сразу же перед ним стала задача вернуть власть в регион, восстановить критическую инфраструктуру, разрушенную россиянами, и позаботиться о жителях.

Значительную часть этих задач 45-летний управленец выполнил. Что именно он успел сделать и как, что происходило во время оккупации и после деоккупации, как живут люди в прифронтовой части юга Украины и почему президент решил заменить руководителя Херсонщской области? Об этом Янушевич рассказал в интервью РБК-Украина.

"Большую часть жизни я работал в государственном управлении"

– Вы не были публичной фигурой до назначения в Херсонскую область. Что побудило поручить вам одну из самых сложных областей?

– Считаю, что мое образование, знание и опыт позволили остановить выбор на моей кандидатуре. Большую часть жизни я работал в государственном управлении, многое учился. Первое мое образование экономическое в сфере финансов, второе – юридическое, третье – управление на общегосударственном уровне. Я защитил кандидатскую диссертацию по налогам, а затем – докторскую. Я долго и сознательно строил карьеру госслужащего, начав с самого низа: от районной налоговой администрации до директора департамента в центральном аппарате, а затем заместителя председателя.

Позже, после того, как уволился, начал заниматься частной консультативной практикой и чтобы правильно развивать свой бизнес пошел учиться на МВА. Получил диплом МВА в Международном институте менеджмента по программе Senior Executive MBA (SE MBA) для владельцев бизнеса и руководителей высшего звена крупных компаний.

Также управленческие качества позволили мне, как основателю и капитану команды по спортивному пейнтболу "Халк", создать самую успешную в Украине команду своего времени – пятикратного чемпиона Украины, победителя Европейской серии Grand tour среди мастеров, обладателя серебряной награды Кубка мира. Кстати, в 2019 году, в четверть финала, когда я был капитаном сборной Украины, мы выиграли у россиян. И это при том, что они были чемпионами мира пять лет. Тогда мы стали Чемпионами мира по пейнтболу в категории 40+.

Когда была создана миграционная служба, меня назначили замглавы. Мы практически создавали службу с нуля. Фактически она состояла из паспортных столов, где работали люди из милиции. Это был 2013 год. Сопротивление было безумным, потому что уничтожался большой коррупционный пласт.

Задача нашей команды была сделать из службы гражданскую и цивилизованную структуру. Я непосредственно занимался реформой паспортных столов с целью их превращения в нормальную сервисную службу. Наша идея была очень проста: за минимальные деньги и в комфортных условиях выдавать документы. Мы провели ребрендинг ГП "Документ" и назвали его "Паспортный сервис", который теперь знает почти каждый украинец и которым пользуются до сегодняшнего дня. Первый такой "Паспортный сервис" был открыт в Киеве. Впоследствии подобные центры разрослись и стали выдавать и другие документы. И я очень горжусь этим кейсом. После этого проект продолжил развиваться, и те, кто это делает, – большие молодцы.

Еще один кейс – работа в департаменте финансового мониторинга Министерства финансов. В то время Украина была в позорном черном списке FATF как страна, не противодействующая отмыванию денег и финансированию терроризма. И я, придя в финансовую разведку заместителем главы, имел большую честь внести свой вклад в то, чтобы Украину из черного списка вычеркнули. Сегодня это одна из самых мощных финансовых исследований мира, где работает профессиональная команда.

Во время Революции достоинства я работал заместителем председателя Государственной финансовой инспекции Украины. И на следующий день после расстрела на Майдане написал заявление об отставке. В заявлении я прямо отметил, что увольняюсь из-за полного несогласия с действиями власти на Майдане. То есть я уволился до того, как был принят закон о люстрации.

"Меня встретили шесть сотрудников областной администрации"

– Расскажите о вашем назначении в Херсон.

– Возглавить Херсонскую областную военную администрацию мне предложили в Офисе президента. До этого я обещал себе не возвращаться на государственную службу, но война откорректировала мои планы.

– Были ли вы до этого знакомы с Кириллом Тимошенко?

– Нет.

– А с Андреем Ермаком?

– Нет.

– А с президентом?

– Тоже нет. Я прошел собеседование у Тимошенко и Ермака. В офисе всех устроил мой опыт и профессиональные навыки и достижения. Честно говоря, долго не думал, знал ведь, насколько сложная ситуация сложилась в Херсонской области. Возглавить ту или иную область во время войны – это была одна из опций для меня, это место, где я мог быть полезным и делать важные и крутые вещи. Главное, что у меня был не какой-нибудь особый опыт, а именно менеджерский. Я четко понимал, чем могу помочь людям и как решить те задачи, которые передо мной поставил президент.

Все было очень быстро: я прошел собеседование с президентом, и 3 августа он подписал указ о моем назначении.

Ярослав Янушевич и Владимир Зеленский (фото: prezident gov ua)

– Что вы сделали в первую очередь?

– На тот момент "остатки" администрации базировались в Николаеве. Но поскольку большинство неоккупированных и деоккупированных населенных пунктов было расположено в Бериславском районе со стороны Кривого Рога, логично было переместить областную администрацию именно туда. На следующее утро после назначения я позвонил одному из своих заместителей и сообщил, что выезжаю и прошу пригласить всех сотрудников, а также военных и правоохранителей – на встречу.

– Как вас встретили?

– Меня встретили 6 сотрудников областной администрации. Это и была вся администрация Херсонской области. Шесть из почти 600. Пять заместителей председателя и одна помощница руководителя.

– Где были остальные?

– Около 140 были разбросаны по всей контролируемой территории Украины и, к сожалению, никто не позаботился о том, чтобы собрать их в одном месте. Фактически они работали как волонтеры: куда-то возили продовольственные наборы и так далее… Но не работали как полноценная администрация. Через два дня мы все поехали в Кривой Рог. Там я обратился к руководству военной администрации, и нам сразу выделили необходимые помещения в учебном заведении. У нас ничего не было, даже карандашей и бумаги.

– С чего вы начали, имея под боком только шестерых?

– Я начал звонить по телефону сотрудникам, которые выехали. Каждый человек был очень ценным, потому что владел информацией, знаниями и связями. Предложил вывозить наших людей из Херсона. И кое-кого нам удалось вывезти – даже с ценными для администрации вещами – базами данных и нужной информацией.

А еще мы вернули управление образования. В области же 120 тысяч детей, приближалось 1 сентября и нужно было начинать учебный год.

Равномерно мы возобновили работу главных подразделений администрации, которые функционально очень задействованы в восстановлении госвласти на деоккупированных территориях. Это департаменты гражданской защиты, финансов, экономики и развития территорий.

– Но ведь полностью восстановить администрацию вам сразу не удалось?

– Да, поначалу все шло очень тяжело. Но я понимал одно – я должен применить все свои управленческие знания и умение объединять людей для того, чтобы максимально помогать людям, страдающим войной. Именно это стало миссией для меня и моей команды, к которой присоединились волонтерами мои друзья и знакомые – управленцы из разных сфер.

– Кто именно?

– Я пригласил в команду опытного управленца Вадима Гулько, ставшего моим первым заместителем. Мой товарищ Дмитрий Семеренко – известный альпинист, покоритель Эвереста и К2 – присоединился помогать со спасением людей. Еще один товарищ – основатель логистической биржи Ларди-Транс Дмитрий Брусиловский – создал и наладил процессы работы колл-центра, а также внедрил программу для эффективной работы с обращениями граждан. Благодаря ему с августа 2022 года проработано около 13 тысяч обращений граждан, поступивших на "горячую телефонную линию" Херсонской облгосадминистрации.

Работу по координации помощи ВПЛ Херсонщины взяла на себя Руслана Рымарская, которая основала и управляет бизнесом с корпоративной социальной ответственностью, а вопросами взаимодействия с общинами Херсонщины занимался Роман Чернега – в прошлом глава госслужбы труда Украины. Координацией гуманитарных грузов, следовавших после освобождения Херсона, занималась Татьяна Чабанова. Связи с ООН и вопросы проведения переговоров с иностранными партнерами взял на себя Владимир Байда, у которого был управленческий опыт работы в "Проктер энд Гэмбл" и топ-менеджменте "Метинвест".

Свою помощь предложил Дмитрий Роменский, с которым я учился на МВА и в свое время работал заместителем министра инфраструктуры. Вадим Давыдюк – человек с огромным опытом управления в правоохранительных органах – присоединился к команде и помог выстроить координацию правоохранительных органов и военных, а также возобновить работу Совета обороны области.

Всего в команде советников-волонтеров было 15 человек.

– Не секрет, что на самом деле перечень служебных обязанностей глав областных администраций не очень конкретный. А во время войны такая неопределенность создает еще больше проблем для главы обладминистрации. Как вы их решали?

– Важно было наладить взаимодействие с херсонцами. С одной стороны, все шесть месяцев я совершал постоянные рабочие поездки в деоккупированные населенные пункты правобережной части Херсонской области, старался максимально уделять время для встреч с общинами, изучению и решению их проблем. Я ставил целью заехать во все населенные пункты и считаю, что эту работу нужно продолжать.

С другой стороны мы создали Telegram-канал для коммуникации и постоянный опросник, где люди могли сообщать нам о своих потребностях. Многие уехали. Мы наладили поддержку ВПЛ из Херсонщины – организовали центры помощи в Киеве, Днепре, Одессе, Виннице, Львове.

А самое главное, что такой планомерной работой мы не только постепенно восстанавливали ОВА и укрепляли ее институциональную способность, нам с командой удалось в сложных условиях стать координационным центром для доноров и благотворителей (организовали поставки дров, буржуек, генераторов, утепляющих и ремонтных материалов, продуктов питания гигиены и многое другое).

Я не представлял, как жили люди, когда две армии стояли одна напротив другой. Некоторые населенные пункты разрушены до основания. Те, кто был глубже на контролируемых территориях, разрушены меньше, хотя также пострадали. И туда доезжали волонтеры, что-то привозили людям. Но никто не знал, кто именно, что и кому именно привозил. И мы спрашивали себя: а чем мы можем помочь? У нас нет складов. Нет транспорта и логистики. Нет людей. Поэтому мы сконцентрировались на нетворкинге. Нам не нужны склады и транспорт.

– Что такое нетворкинг в вашем случае?

– Мы составляли список тех, кому нужна помощь, и передавали его тем, кто может оказать такую помощь. То есть, мы занимались коммуникацией между ними. Не было никакого смысла в трате денег на склады. Тем более что международные партнеры это все также понимают и заинтересованы везти помощь напрямую, а не через орган государственной власти. Мы начали спрашивать общины, что им нужно.

В августе к нам приехала Дениз Браун, постоянная координатор системы ООН в Украине. Она координирует в Украине деятельность World Food Programme, UNICEF, Международной организации миграции и других – всего 12 кластеров ООН, у каждого из которых есть украинский партнер, обеспечивающий поставки помощи. Это очень мощная система. Но и она также не располагала централизованной информацией о реальных потребностях людей.

Мы проводили регулярные встречи с госпожой Браун для синхронизации усилий. Нам удалось договориться о том, что мы сообщаем о нуждах, а все партнеры везут все к людям. Например, когда ВСУ освободили Великую Александровку, мы туда приехали, зафиксировали все потребности, а через 10 дней туда приехало 10 грузовиков ООН с продуктами питания, одеялами, фонарями на солнечных батареях, цистернами для воды, средствами гигиены и всем остальным для общества. Организация "100% Life" привезла лекарства, "Врачи без границ" начали медицинские консультации, "Красный крест" привез 200 буржуек. Привезли генератор для больницы и StarLink, чтобы была хоть какая-то связь. Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский привез пенсии и 1200 гривен помощи каждому от "Красного креста". Но во все это нужно было выполнить "домашнюю работу", собрать данные об актуальной потребности.

В общей сложности в координации из системы организаций ООН и ее международных организаций-партнеров было организовано 13 межагентских конвоев, 8 – из UNIСEF.

– Когда вы начали ездить по тем населенным пунктам, которые вы слышали от людей, какую картину увидели?

– Именно тогда я услышал много невероятных героических историй о наших людях и уж точно убедился, что украинцы непобедимы! Представьте, один человек смог самостоятельно перевезти около 2200 человек с оккупированной территории на лодке через реку Ингулец. Другая семья больше месяца скрывала наших раненых бойцов у себя в погребе, а когда стало слишком опасно, им удалось рискуя собственной жизнью, вывезти их на деоккупированную территорию, спрятав одного в сложном диване, а двух других выдав за своих сына и дедушку. И таких историй очень много.

"Вопрос электроэнергии для Херсона решили через 10 дней"

– Вы знали о начале деоккупации Херсона и правого берега? Как это происходило?

– Я держал постоянный контакт с военными. В сентябре мы сформировали и возобновили работу Совета обороны области, которая до этого, вдумайтесь, собиралась в последний раз 23.02.2022. У нас было немного времени настроить бизнес-процессы оказания помощи в деоккупированных общинах и это очень помогло нам после деоккупации Херсона. Благодаря этому мы уже знали, как собрать информацию о потребностях как людей, так и предприятий критической инфраструктуры, госорганов (облэнерго, херсонгаза, ГСЧС или ЦПАУ и других).

И вот я помню, как 10 ноября спросил одного высокопоставленного военного, командующего: "Ну что – когда Херсон?" Мы все чувствуем, что наши продолжают наращивать давление, и враг вынужден отступать. Он сказал, что завтра Херсон будет оцеплен, потом нужно будет где-то два дня на зачистку, а уже на третий день мы сможем войти в город или хотя бы начать об этом думать. На следующий день я запланировал поездку в Дудчаны.

А утром все мы открываем свои телефоны и видим флаги Украины по всему Херсону. Мы переглянулись с коллегами и сказали друг другу: "Нет, нам сегодня точно нужно не в Дудчане".

Пока мы работали в Кривом Роге, я думал, что это самое тяжелое мое испытание. Однако тяжелее всего было еще впереди – в Херсоне.

– Почему именно?

– 51 населенный пункт без администраций – это одно, а 227 и город Херсон – это совсем другая история. 11 ноября – это очень близко к зиме. А в городе электричества нет, тепла нет, воды нет, канализация не работает. В селе люди могут справиться с этим, потому что они относительно автономны, но в городе все не так: здесь невозможно выжить, если нет света, воды и тепла. Больно было смотреть, когда люди в ведра из лужи воду набирали. Россияне заменяли линии электропередач и коллекторы, взорвали многие опоры линий электропередач, подстанций и трансформаторов. А в городе оставалось 80 тысяч человек.

– Вся страна радовалась освобождению Херсона и правобережья, и не менее радовалась, когда читала новости о возобновлении электроснабжения. Как вы решили эту проблему?

– После деоккупации, вопрос подключения города Херсона к электропитанию, в большинстве своем, был решен за 10-15 дней. Здесь нам активно помогали Виталий Ким из Николаевоблэнерго, которые чинили николаевский участок линии, а Херсоноблэнерго чинил соответственно, свою часть. Также мы постоянно общались с руководителем НАЭК "Укрэнерго" Владимиром Кудрицким, благодаря их работе удалось восстановить линию резервного электропитания для Херсона.

Дальше мы взялись за подключение других населённых пунктов. И здесь я также хотел бы поблагодарить компанию ДТЭК, которая пришла на помощь Херсоноблэнерго и помогла возобновить питание города Берислав. К сожалению, вдоль берега Днепра электричества еще долго не будет, потому что эти населенные пункты под постоянными обстрелами. А во многих местах линия электросетей проходит именно вдоль Днепра.

– На сколько вам удалось восстановить инфраструктуру Херсона?

– В Херсоне 96% абонентов сейчас имеют свет. 86% жилых домов подключены к теплоснабжению. 97% потребителей имеют водоснабжение. В правобережной части Херсонщины возобновлено электроснабжение в 94 из 228 населенных пунктов, система централизованного водоснабжения в 156 из 186 населенных пунктов, газоснабжение в 56 из 87. Возобновлено работу более 230 базовых станций (Vodafone, Киевстар и Lifecell), а именно город Херсон покрыт % базовыми сервисами Vodafone, на 70% Киевстар и на 80% Lifecell.

Мы возобновили проезд по 10 мостам и 25 из 39 пригородных и междугородных маршрутов. Важно было возобновить работу более 80% здравоохранительных учреждений, а это более 130 медицинских учреждений. Полноценно заработала служба экстренной медицинской помощи, возобновлена маршрутизация вызовов на телефон 103.

К концу января в Херсоне нам удалось восстановить водоснабжение 286150 (97%) потребителей из общего количества 295 тысяч. Ожидают восстановления водоснабжения 8850 пользователей (3%). А по Херсонской области мы подключили 161 населенный пункт (85%) из 189, из которых с использованием генераторов 87.

На правобережье полностью возобновлена работа "Укрпочты". Работает 30 стационарных почтовых отделений, остальные населенные пункты обслуживаются передвижными отделениями. Заработало около 20 банковских отделений и около 300 торговых заведений.

И это все, в сущности, с середины ноября 2022 года, за короткий промежуток времени. Могу сказать, что восстановить нормальную жизнь на деоккупированных территориях трудно, но возможно.

– Что касается восстановления системы власти: по закону вы должны создать военные администрации в общинах области. Как вы с этим справились?

– Я решил так: всех действующих председателей поселковых советов, избранных народом, живых и находящихся на неоккупированной территории, я буду подавать на должности начальников военных администраций. Кто лучше их знает свои общины? И они – подчеркиваю – избраны людьми.

Мы согласовывали их кандидатуры с военными и подавали на назначение президенту. Далее, при согласовании, указом президента создавались военные администрации и назначались соответствующие начальники.

– А сколько из 49 военных администраций в общинах вам удалось создать?

– Сорок семь.

– Есть ли в области сейчас общины, где депутаты работают и где можно собрать кворум?

Отвечу следующим образом. Перед Новым годом нужно было принять бюджет Херсонской области. По закону я мог бы принять его самостоятельно. Но считал, что будет правильно, если это произойдет с участием депутатов, потому что их избрали люди. Херсон деоккупирован, и все ветви власти должны там начинать работать. И люди это должны видеть. Обратился в областной совет и предложил им собраться – онлайн. Было тяжеловато, но нам все удалось – бюджет области, который я был подписан, получил поддержку представителей жителей Херсонщины. И я поощрял руководителей военных администраций населенных пунктов по возможности поступать так же.

– Как сложились ваши отношения с правоохранителями? Много ли коллаборантов на деоккупированных территориях Херсонской области?

– Во-первых, Херсон – это Украина. Во-вторых, начальники полиции и СБУ приступили к исполнению обязанностей в первый же день после освобождения Херсонской области. Постоянно, и днем и ночью, за что я им искренне благодарен, они занимались решением вопросов, связанных с обороной города, наведением правопорядка, проведением стабилизационных мероприятий.

Кроме того, недавно был изменен прокурор, и новый прокурор области Сергей Гриценко, очень мощно взялся за свою работу, и поверьте мне результат будет. Я знаю, что сотни дел находятся в работе и вопрос только времени, когда все виновные предстанут перед судом. Мы уже видим, как выросло количество дел, направленных в суд, связанных с коллаборантами, и в ближайшее время мы увидим их еще очень и очень много.

– Когда вы переехали из Кривого Рога в Херсон, где вы разместили офис администрации? Не лучше ли было бы этого не делать из-за обстрелов?

– Государственная администрация должна была быть в Херсоне, несмотря ни на что. Сначала мы находились во временном помещении, без тепла и почти без света. К сожалению, там невозможно было обеспечить безопасность работникам и впоследствии мы переехали в подвальное помещение.

Нас не раз обстреливали, так было и в черную субботу 24.12 и рядом было много приходов. Тогда в центре города погибли 13 человек, 64 были ранены.

– Сколько человек было в администрации, когда вы ушли с должности?

– 238 было в подвальном офисе, а около сотни работали дистанционно, онлайн.

– Можно сказать, что вы восстановили администрацию?

- Да конечно. Она работает. По крайней мере, это не 6 и 60 работников.

– Знали ли вы заранее о приезде президента в Херсон 13 ноября?

– Приезд Верховного Главнокомандующего был тайной, но по определенным признакам мы догадывались, что он готовится. Потому мы тоже решили подготовиться.

Когда мы встретились с президентом, я доложил ему о нашей работе. Было определено место поднятия флага перед зданием облгосадминистрации. И еще одного – большого – на реке.

У него был огромный символизм для людей. Мы сделали так, чтобы это было одновременно: утром в тот день, когда президент поднимал флаг в центре города. Владимир Александрович переспросил, действительно ли большой флаг у реки прямо под носом россиян, я ответил, что так и есть, и показал ему видео в телефоне. Он улыбнулся и сказал, что мы безумны, но кажется, был доволен.

– Так почему вас уволили? Некоторые уволенные одновременно с вами председатели областей и другие должностные лица хотя бы были фигурантами журналистских расследований. А вы – нет.

– Да, против меня нет никаких подозрений или обвинений. Я и никакого выговора не имею и никогда не имел за свою карьеру. Но я уверен, что президент видит картину глобально и впоследствии он сообщил, что в приграничных и прифронтовых регионах будут назначены руководители с военным опытом, которого у меня нет. И я считаю это решение абсолютно обоснованным и мудрым, потому что из Херсона открывается дорога в Крым, и если его возвращение не будет решено дипломатическим путем или в результате переговоров, тогда на этом направлении будет очень горячо.