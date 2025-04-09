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Россия идет в наступление, пока США говорят о мире: что сейчас на фронте

Украинский военный (фото: Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Юлия Акимова

Россияне на фоне попыток США завершить войну и готовности Украины к переговорам снова оживили наступательные действия. Что происходит на фронте - в материале РБК-Украина.

 

Российская армия в течение последних двух недель снова активизировала наступательные действия на разных участках фронта. Вполне возможно, что эта активизация может указывать на один из вариантов действий Москвы.

Первый - пользуясь неопределенностью относительно начала каких-то мирных переговоров, агрессор хочет успеть захватить еще больше территорий, чтобы улучшить свои позиции.

Второй - Россия готовится к более масштабному наступлению и уже начала прощупывать возможные слабые места в нашей обороне. В конце концов, ни один из этих вариантов не исключает другого.

Курская, Белгородская области и Сумщина

России удалось еще больше сжать наш плацдарм в Курской области до примерно 50 квадратных километров. Последние данные OSINT-обозревателей указывают, что противник уже зашел или даже полностью взял под контроль населенный пункт Гуево. Продвижение врага в Курской области открывает для Сил обороны новые угрозы - несколько десятков тысяч резервов, высвобожденных после операции там могут быть направлены для наступления на какое-то из других направлений.

В частности ими может стать Сумщина и Харьковщина, где Москва намерена создать буферную зону. Оккупационные войска уже вошли в несколько населенных пунктов Сумской области - Новенькое и частично в Басовку. Их задача - продвинуться дальше в сторону Юнаковки и КПП "Суджа", чтобы выйти в тыл той нашей группировке, которая остается в Курской области и параллельно создать ту самую "санитарную зону" в своем приграничье. Однако эксперты утверждают, что в Юнаковку, Новенькое и Басовку оккупанты продвигаются малыми диверсионно-разведывательными группами - по 5-7 человек.

"Они зашли в Новенькое, оно полностью разбомблено, там не за что зацепиться. Но зашли ДРГ, по 5-7 тел, микроскопические. Их задача - запускать дроны, отслеживать передвижения войск. Их задача - нанести максимальный вред логистике, которая ведется по трассе. Но это не значит, что они зашли и закрепились, речь идет о нескольких этих ДРГ", - рассказывает военный эксперт Павел Нарожный в комментарии РБК-Украина.

Можно предположить, что недавний заход Сил обороны в соседнюю Белгородскую область как раз направлен на то, чтобы не дать врагу усилить свою группировку в Сумской области или на каком-то другом участке фронта, с одной стороны. С другой - сковать оккупационную армию именно на российской территории.

Украинские военные зашли в приграничные российские села Поповка и Демидовка, а россияне уже три недели не могут их оттуда оттеснить. Возможно, именно из-за этого "рейда" россияне были вынуждены поставить на паузу свои планы, считает бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Среди вероятных направлений, куда бы враг хотел направить свои ресурсы, в частности подразделения воздушно-десантных войск российской армии - это Днепровское направление. То ли район Запорожской области, то ли Херсонской. Я думаю, у врага были такие планы изначально, но он был вынужден их скорректировать из-за того, что имеет проблемы на территории Белгородской области", - говорит Селезнев в комментарии РБК-Украина.

Купянское, Лиманское направления, Торецк и Часов Яр

На Купянском направлении вражеская армия продолжает постепенно расширять свой плацдарм на правобережье Оскола, чтобы в дальнейшем двигаться на Купянск не только с востока, но и с севера. Пока ближайшие позиции противника от этого города - в шести километрах. Южнее, на левом берегу Оскола Силы обороны имели тактический успех неподалеку Боровой - было освобождено село Надежда.

Несколько хуже ситуация на Лиманском направлении. Агрессор продолжает расширять свое наступление там по западному берегу реки Жеребец - это север Донецкой области. И одновременно на восточном берегу он уже зашел в Ямполовку - это населенный пункт, который украинская армия вернула под контроль во время осеннего контрнаступления в 2022 году.

И Купянское направление, и Лиманское направление, вместе с Северском, Часовым Яром и Торецком - необходимые врагу элементы для дальнейшего наступления на Славянско-краматорскую агломерацию. Пока в районе Северска противник не демонстрирует особой активизации. В Часовом Яру бои тоже все еще продолжаются - украинским подразделениям уже почти год удается удерживать свои позиции в черте города.

Украинские военные в марте 2025 года на Донецком направлении (фото: Getty Images)

Однако в Торецке в последние недели ситуация начала обостряться. Битва за этот город тоже продолжается уже 9 месяцев. Противник оттеснил Силы обороны из центральной части города к окраинам и усилил давление на окружающие населенные пункты. По словам Селезнева, потеря контроля над Торецком означает серьезное ухудшение ситуации в районе Часового Яра. Таким образом российские войска могут сформировать удобный плацдарм для атаки в направлении Константиновки.

"А Константиновка - это составляющая большой городской агломерации "Славянск-Краматорск-Дружковка и Константиновка". То есть можем говорить о том, что мы будем иметь в ближайшей перспективе Константиновское направление и там будем иметь бои. Потому что враг будет сосредотачивать свои усилия во время весенне-летней кампании именно на этой городской агломерации", - прогнозирует Селезнев.

Покровск и Запорожье

Серия успешных контратак под Покровском, которую провели украинские военные, смогли затормозить продвижение врага к городу. Однако в последние недели противник увеличил количество штурмов на этом направлении и смог восстановить часть из ранее утраченных позиций, в частности в районе Шевченко и Удачного. Кроме того, оккупанты снова активизировались рядом с Воздвиженкой - на другом фланге Покровского направления. Несмотря на все пессимистические прогнозы относительно сроков потери Покровска, которые звучали ранее в информпространстве, бои непосредственно в самом городе уже не выглядят такой близкой перспективой.

Несмотря на то, что враг подтянул на направление дополнительные силы и средства и постепенно получает контроль над метрами территории, все это выглядит больше как тактическое продвижение. На определенных участках продвигаются Силы обороны, на других - россияне.

"Продвижение небольшое. Если мы с вами посмотрим отчет Генштаба, динамика продвижения армии РФ в конце марта, в начале апреля значительно снизилась. Уровень потерь у россиян не уменьшается по факту, ежесуточно более тысячи убитых и покалеченных российских военнослужащих, но добытые территории значительно меньше чем было месяц-два назад", - говорит Селезнев.

Южнее враг не оставляет попыток двумя "колоннами" - из Великой Новоселки с юга и из Улаклов с востока - выйти на дорогу Донецк - Запорожье. На "восточном участке" сейчас основные бои идут за населенный пункт Константинополь, откуда, очень вероятно, Силам обороны придется скоро отойти к линии Алексеевка - Богатырь. На "южном" - россияне давят на населенные пункты вдоль реки Мокрые Ялы от Днепроэнергии и Бурлацкого. Последний участок особенно опасен тем, что приближает боевые действия к Днепропетровской области.

В соседней - Запорожской области - россияне тоже начали наступательные действия. Сейчас вырисовываются два участка, где давит враг - в направлении на Щербаки и на Степное. Ближайшая задача оккупантов здесь - выйти на дорогу Каменское - Орехов. Вряд ли это можно назвать "большим наступлением на Запорожье", однако противник в случае дальнейших успехов будет пытаться масштабировать наступательные действия здесь. И его целью здесь может стать как захват Орехова, так и движение в сторону Запорожья.

Однако не совсем понятна цель российской армии. Для того, чтобы оккупировать Запорожье, как и другой крупный город, у российской армии явно не хватает ресурсов. К тому же нелогично оставлять в тылу Донбасс, в части которого находятся украинские войска. Поэтому более логичным выглядит вероятный план россиян перерезать трассу через Покровск, по которой идет основная логистика для ВСУ.

"Им проще перерезать дорогу через Покровск, и Донбасс падет. Если Донбасс падет, у них логистика улучшится на порядок", - добавляет Нарожный.

Что же касается Херсонского направления, там ситуация остается неизменной. Российские войска пытаются закрепляться на островах, но там невозможно укрепиться. Поэтому они быстро становятся целью для украинских артиллеристов.

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ВСУПокровскБелгородская областьОккупанты