Рокування в "Альфа банку". Який сенс у збереженні власності російських олігархів в Україні

Що відбувається з "Альфа Банком" в Україні та навіщо російський банк змінює назву? Хто саме прийняв рішення про перейменування та що криється за таким рішенням? Чи дасть відповідь президент на петицію щодо конфіскації корпоративних прав російських олігархів на майно "Альфа Банку"? Та чи стане ребрендинг на заваді націоналізації? Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

Скупі повідомлення про дистанційне засідання акціонерів "Альфа Банку" на якому було змінено назву банку на "Сенс-банк", були "розбавлені" цитуванням попередньої заяви економіста Сімеона Дянкова про те, що "банк не бажає мати нічого спільного з країною-агресором навіть на рівні асоціацій і працюючого в Росії бренду".

Однак діяльність банку впродовж місяців збройної агресії РФ проти України підтверджує, що нічого спільного з країною-агресором керівництво банку не хоче мати скоріш тільки на рівні заяв у пресі. Рішення про ребрендінг, ймовірно, відбулось під контролем російських олігархів та є вдалим піар-ходом.

Хто ж голосував на засіданні акціонерів?

На сайті самого НБУ розміщено офіційну інформацію, що бенефіціарами банку є російські олігархи Андрєй Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%) та Михайло Фрідман (32,86%).

Як відомо, Національний банк визнав акціонерів українського "Альфа банку" Фрідмана та Авена такими, які втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу в банку. Рішенням НБУ голоси за акціями підсанкційних олігархів передано незалежному представнику – Симеону Дянкову, який і голосував на зборах. Але Дянкова складно розглядати як незалежного від російських олігархів, адже в час, коли займав посаду ректора Російської економічної школи (в 2013-2015 рр.), Раду директорів цієї школи очолював саме Авен – найближчий бізнес-партнер Фрідмана та акціонер "Альфа Банку".

Другим акціонером, який мав право приймати участь у зборах був Андрій Косогов, який ще вчора був непублічною та невпливовою особою та власником тільки 4% в статутному капіталі "Альфа Банку". Але після того як два інших акціонери Герман Хан та Алєксєй Кузьмічов за день до запровадження щодо них санкцій "продали" свої акції Андрію Косогову, він отримав під власний контроль вже 40% голосів на зборах акціонерів банку, про що раніше писало РБК-Україна.

Показовим також є коментар щодо характеру цієї угоди професора Балтиморського університету Девіда Лінгельбаха, який знає Фрідмана особисто. В інтерв’ю Bloomberg Лінгельбах заявив, що йому важко уявити, як Фрідман відмовляється від контролю над "Альфа Банком", основним джерелом його статків. Він припустив, що Косогов може бути підставною особою для олігарха, щоб зберегти вплив.

Таким чином на дистанційних зборах акціонерів 12 серпня 2022 року вирішальні голоси за рішення з ребрендінгу банку віддали Симеон Дянков, який не може розглядатись як зовсім незалежна від Фрідмана та Авена особа, та Андрій Косогов, який є бізнес-партнером все того ж Фрідмана, та, можливо, підставною особою, через якого підсанкційні олігархи продовжують керувати банком.

Ще 25 лютого 2022 року голова НБУ Кирило Шевченко заявив, що центральний банк не може дозволити, "щоб "дочки" державних банків країни-загарбника продовжували працювати в Україні і оперувати грошима українців" в той час, "коли наша армія самовіддано і хоробро захищає кожен клаптик рідної землі від російської агресії". Така заява була зроблена щодо ліквідації російських "МРБанку" та "Промінвестбанку".

Очевидно, що "оперування грошима українців" російськими олігархами НБУ не розглядає як неприпустиму річ в умовах війни. Ще більш неприпустимим є можливість цих олігархів через підставних осіб приймати рішення щодо майбутнього українського банку.

Такий подвійний стандарт межує з подвійною мораллю.

Підтвердженням "російського характеру власності" "Альфа-Банку" також є низка кримінальних проваджень, в рамках яких, зокрема, встановлено, що російські акціонери-олігархи вже після їх відсторонення та початку широкомаштабної агресії в Україні використовували банк для виведення підсанкційних активів. Фіктивні правочини, легалізація коштів, отриманих незаконним шляхом, та спроби виведення грошей з воюючої держави, про що вже йшлося в матеріалі РБК-Україна, – є підтвердженням, що власники не втрачали впливу на один з найбільших банків України та намагаються в будь-який спосіб провести не тільки ребрендінг установи, а і скасувати будь-які обмеження щодо володіння ним.

Збереження олігархічного контролю над "Альфа Банком" може стати загрозою для подальшої роботи фінустанови. Адже в світі добре відома репутація Фрідмана, як особи, яка в змозі "підвести" актив під банкрутство. Однією з таких справ є кримінальне провадження проти Фрідмана в Іспанії, що було відкрито ще в 2019 році, але нещодавно набуло нових обертів.

Нагадаємо, звинувачення Фрідмана у справі інноваційної компанії Zed було санкціоновано судом в Іспанії за позовом Антикорупційної прокуратури, яка підозрювала, що пан Фрідман порушив кримінальний кодекс країни, намагаючись взяти під контроль Zed, спричинивши його неплатоспроможність. У поданні до суду прокурор Хосе Грінда Гонсалес описав передбачуваний напад на Zed WorldWide як "рейдерський напад", зазначивши, що "слово "рейдер" використовується в сфері організованої російської злочинності для опису крадіжки бізнесу "або через насильство, вбивство чи економічне удушення".

В поданні в травні 2022 року прокурор надав низку доказів, які свідчать про те, що російські партнери з Альфи, які беруть участь у Zed, прагнули "задушити" технологічну компанію. Міжнародна аудиторська компанія PwC, за даними прокуратури, виявила порушення в спільній компанії Tema, заснованій Zed WorldWide і компанією Фрідмана "Вимпелком", ще в 2015 році. Росіяни нібито таємно вивели капітал з Tema, а потім несподівано розірвали всі бізнес-зв'язки з Zed. Тоді компанія втратила половину свого доходу, не могла обслуговувати кредити і зрештою збанкрутувала, в результаті чого Михайло Фрідман та його партнери за заниженою ціною придбали цю компанію. Як результат подання – Іспанський суд санкціонував поновлення розслідування у цій справі.

Історія з банкрутством підконтрольної установи була реалізована в квітні 2022 року в Нідерландах в результаті якої заблоковано роботу шістьох дочірніх компаній російського "Альфа Банку". Зокрема, Центральний суд Амстердама визнав банкрутство "дочки" Альфи в Нідерландах так званого "Амстердамського торгового банку". Центробанк Нідерландів змушений був активувати схему гарантування вкладів для власників рахунків збанкрутілого банку.

Всі факти ,встановлені в кримінальних провадженнях в Україні щодо дій власників з використанням "Альфа Банку", виразно свідчать про те, що залишаючи контроль над банком, Фрідман, Авен, Хан та Кузьмічов могли вирішувати питання виведення активів й відмивання коштів, що не виключає доведення його до банкрутства.

Сьогодні серед українців майже не залишилось тих, хто не розуміє, що путінський злочинний режим це не лише Путін та його "політбюро". Війна, яку веде Путін на винищення української нації – гроші олігархів, отримані в результаті корупції та співучасті у розподілі корупційних грошей в Росії.

Розслідування The Washington Post травня 2022 р., засноване на матеріалах "Досьє Пандори" та "Досьє райських островів", наочно демонструє як походження корупційних статків, так і беззастережну залежність російського олігархату від Путіна. В ньому, зокрема, наведені слова Авена під час спілкування зі слідчими Роберта Мюллера, який очолює розслідування справи про втручання Росії у президентські вибори в США в 2016 році. Авен зізнався, "що він сприймав побажання від Путіна як накази і розумів наслідки для нього через їх не виконання". Це зайвий раз підтверджує, що олігархи РФ не є приватними бізнесменами.

Загроза існування і збереження путінських активів в світі є очевидною. Якщо цивілізований світ не конфіскує їх, вони і надалі фінансуватимуть війну та терористичну діяльність. Сьогодні доля активів російських олігархів на Заході дедалі більше турбує західних політиків.

Іноземні засоби масової інформації переповнені повідомленнями, як юридична спільнота та поважні інвестори намагаються відмежуватися від участі російських олігархів в бізнесі за кордоном.

18 серпня 2022 року Bloomberg опублікувало повідомлення, що юристи шукають допомоги хедж-фондів для вилучення російських мільярдів.

Група юристів, яка називає себе "Альянс справедливості України", хоче зайнятися активами росіян, які потрапили під санкції. Ініціатива пропонує потенційне вирішення проблеми, з якою зараз стикаються західні уряди після запровадження широких санкцій після вторгнення Росії в Україну: чи можуть вони конфіскувати заморожені активи на мільярди доларів.

За словами Брендона з лондонської фірми Mishcon, проект подолає юридичні проблеми, запозичуючи практику з різних юрисдикцій і галузей права.

За словами Джейсона МакК’ю, партнера-засновника лондонської компанії McCue Jury & Partners, група вже визначила активи на суму 200 мільярдів доларів. Наразі адвокати шукають фінансування для відкриття позовів проти росіян, які потрапили під санкції у Великій Британії, від імені 50 000 українських біженців, сказав МакК’ю.

Для уряду України наразі не існує ані моральних, ані юридичних перешкод для конфіскації майна путінських олігархів. В преамбулі закону України "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів" чітко викладено мотивацію, якою має послуговуватись уряд при прийнятті відповідного рішення: "З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, національних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної самостійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави".

Щодо "Альфа банку", то на на порталі уряду розміщено петицію з вимогою зробити механізм з конфіскацією активів російських олігархів простим та безумовним, що в свою чергу дасть можливість уберегти "Альфа банк" від банкрутства та зупинили отримання доходів російськими олігархами з України.

Скоріш за все, причиною розміщення петиції стало те, що на сьогодні в Україні відсутній простий та дієвий спосіб конфіскації або націоналізації майна підсанкційних олігархів. Закон "Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів", ухвалений Верховною радою, вирішує питання конфіскації майна виключно у випадках, де саме держава агресор є власником майна, а існуючий механізм щодо конфіскації активів підсанкційних олігархів є складним та нереальним для досягнення реальних цілей.

Тому петиція ще й переслідує мету стимулювати законодавчі ініціативи з боку уряду та Ради, які мають продемонструвати послідовність української держави у її заклику до світу конфіскувати російські активи.