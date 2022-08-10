Гра на виживання. Як російські олігархи рятують підсанкційні активи в Україні

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України, Національний банк у березні визнав акціонерів українського "Альфа-банку" Михайла Фрідмана та Пьотра Авена такими, що втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу в банку. Це рішення регулятора й санкції США та ЄС щодо акціонерів банку змусили російських власників фінустанови зробити низку кроків задля збереження контролю над власними активами в Україні.

Наскільки успішними виявились ці кроки, який контроль над банком та іншими активами досі залишається у Фрідмана та його партнерів, та чи є ймовірність націоналізації "Альфа банку" – детальніше в матеріалі.

Російський олігарх Михайло Фрідман народився у Львові, де прожив перші 17 років. У 1986 році переїхав до Росії. З 2017 року проживає у Британії, де заснував інвестиційний холдинг LetterOne. Має паспорти Росії та Ізраїлю.

Є одним із власників фінансово-промислової групи "Альфа груп", яка веде бізнес в Росії, Україні, Грузії, Великій Британії та в деяких країнах ЄС.

В Україні Фрідман роками будував бізнес та імідж бізнесмена-космополіта, який немає громадянства. Хоча він і його бізнес-група є невідʼємною частиною сьогоднішньої кривавої Росії.

Зокрема, нещодавно група аналітиків Trap Aggressor виявила, що російський "Альфа банк" продовжував кредитувати підприємства російського військово-промислового комплексу після анексії Криму та збройної агресії армії РФ на Донбасі у 2014 році.

Власне, через це та інші вагомі причини, після вторгнення російських військ в Україну Фрідман та його партнери опинилися в санкційних списках США, Британії та ЄС. Зокрема, 28 лютого під обмеження ЄС потрапили Фрідман та Авен, а 15 березня – Герман Хан та Олексій Кузмічов.

В обґрунтуванні санкційного рішення Ради Європейського союзу від 28 лютого 2022 року у відношенні Авена серед іншого, зазначено: "Пьотр Авен — один із найближчих олігархів Володимира Путіна. Він — один із приблизно 50-ти багатих російських бізнесменів, які регулярно зустрічаються з Володимиром Путіним у Кремлі. Не діє незалежно від вимог президента"

За даними Міністерства фінансів США та західних журналістів Фрідман та Авен ймовірно мають тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним, ще з часів його роботи в КДБ СРСР.

Володимир Путін та Михайло Фрідман (фото: РІА Новини)

Ґрунтуючись на цих висновках Мінфіну США, логічним є те, що російські олігархи мають відповідати всім своїм майном за безглуздя, яке розпочав Путін.

Очікувалось, що українська сторона також мала ввести санкції і взяти бізнес "Альфи" в Україні під свій контроль. Але цього не сталося.

"Спецоперація" з порятунку активів

Ще в кінці лютого Михайло Фрідман засудив вторгнення Росії до України. Втім, як виявилось, зробив він це не публічно в пресі, а в листі до співробітників його компанії, передає FT.

"Хоча рішення здається жахливо далеким, я можу лише приєднатися до тих, хто гаряче бажає покінчити з кровопролиттям. Я впевнений, що мої партнери поділяють мою точку зору", – написав Фрідман, додавши, що "конфлікт є трагедією для обох народів".

Тобто звернення бізнесмена не містило ані реального осуду військових дій, ані звернення до Путіна з закликом про їх припинення, ані каяття щодо співпраці з режимом, який розпочав жахливе кровопролиття у центрі Європи.

Пізніше стало відомо й про інші "наміри" підсакційного олігарха, більше схожі на піар-акції: докапіталізувати "Альфа Банк" на 1 млрд гривень та, навіть, отримати українське громадянство.

На початку березня прес-служба банку проінформувала, що частка підсанкційних осіб, які опосередковано володіють акціями "Альфа Банку Україна", буде передана у власність узгодженим із НБУ фізичним та юридичним особам-резидентам України". Також там додали, що мажоритарними власниками банку залишаються "великі європейські та американські фонди та компанії".

Разом з тим, за день до запровадження санкцій щодо Хана та Кузмічова, останні несподівано продали всі свої акції громадянину Росії Андрію Косогову, який не потрапив до санкційного списку. Сьогодні на сайті НБУ бенефіціарами "Альфа-банку" залишаються Андрій Косогов (40,96%), Пьотр Авен (12,4%), Міхаіл Фрідман (32,86%).

Крім того, право власності на акції банку підсанкційні олігархи й не передавали, адже було передано тільки право голосу. Така передача відбулась "на певний час", і не добровільно, а в зв’язку з тим, що Нацбанк визнав акціонерів фінустанови такими, що втратили бездоганну ділову репутацію, та позбавив їх права голосу в банку.

Тобто, саме рішення українського регулятора, а не гаряче бажання зберегти український банк для забезпечення фінансової стабільності України, спонукало "Альфа Банк" звернутись до Нацбанку з пропозицією передати голоси за акціями підсанкційних олігархів незалежному представнику – Симеону Дянкову.

Біля центрально офісу "Альфа банку" в Києві (фото: alfabank.ua)

Про Дянкова відомо, що він є професором Лондонської школи економіки, 14 років працював у Світовому банку. Його називають одним з авторів рейтингу Doing Business. У 2013-2015 роках обіймав посаду ректора Російської економічної школи, раду директорів якої очолює Авен. Також з його ім'ям пов’язують корупційний скандал при визначенні оцінки Китаю в 2021 році.

З урахуванням вищезазначеного, є певні сумніви щодо того, що Дянков є повністю незалежним уповноваженим й буде приймати рішення виключно в інтересах вкладників та держави Україна. Втім, це тільки припущення.

Щодо "великих європейських та американських фондів та компаній", які залишаються мажоритарними власниками банку, то згідно з офіційною структурою власності "Альфа Банку", мажоритарними власниками залишаються саме російські громадяни Фрідман, Авен та Косогов, яким опосередковано належить більш ніж 85% акцій в структурі власності банку, що виключає можливість будь-якому незалежному європейському чи американському фонду бути мажоритарним акціонером.

Спроба вивести 169 млн

Крім того, за даними українських правоохоронців, Фрідман може бути причетний до приховування та виведення активів з України.

Так, Бюро економічної безпеки розслідує кримінальне провадження за фактом відмивання майна, одержаного злочинним шляхом, вчиненого службовими особами приватної банківської установи. За даними правоохоронців, йдеться саме про "Альфа-банк Україна" та його бенефіціарного власника Михайла Фрідмана. Сам Фрідман каже, що про справу дізнався з преси і нібито не має до неї відношення.

За версією слідства, Фрідман разом із партнерами використовували підконтрольні їм кіпрські компанії та сам "Альфа-банк" протягом російської війни проти України у спробах вивести активи з банку. У Бюро економбезпеки встановили, що бізнесмени призначили громадянина України директором на фіктивному підприємстві, за допомогою якого виводилися кошти, і використовували його ім’я та інші дані.

"Таким чином упродовж воєнного стану із рахунків контрольованого злочинною групою банку на офшорні рахунки цих компаній, підконтрольних російському олігарху, з України планувалось вивести 169 млн грн", – зазначають правоохоронці. На цю суму на рахунках офшорних компаній в "Альфа-банку" було накладено арешт.

Судові рішення у справі також констатують що власники "Альфа Груп" по заздалегідь розробленому плану вчиняли дії, спрямовані на приховування та маскування фактичного володіння належних їм активів на території України, а саме по фіктивно удаваним угодам намагались легалізувати (відмити), шляхом виведення нібито зі своєї власності активи по виробництву та реалізації питної води, які знаходиться на території України, а саме підприємств ПАТ "Моршинський завод мінеральних вод "Оскар", ПрАТ "Миргородський завод мінеральних вод", ПАТ "Індустріальні та дистрибуційні системи", ПП "ІВА" (ТОВ "ІДС Аква Сервіс", ТОВ "Потужність", ДП "НОВА.КОМ"), якими останні фактично володіють через підконтрольну їм офшорну кіпрську компанію нерезидент.

В самому "Альфа Банку Україна" кажуть, що про підозру директору однієї з компаній знають, проте вона "не має жодного відношення до банку.

Банк також заявляє, що сприяє слідству, але стурбований "гучними заявами", які можуть шкодити стабільності банківської системи. Там стверджують, що "кошти не виводилися, а заводилися до банку", і на рахунках, що фігурують у розслідуванні, сума коштів зросла на 250 млн грн після 24 лютого для виплати за борговими зобов’язаннями перед українськими інвесторами-власниками паперів.

Також у банку стверджують, що рух коштів відбувався між контрагентами всередині України згідно законодавства.

В рамках розслідування кримінального провадження було проведено обшуки у згаданих установах та повідомлено про підозру керівнику фіктивної компанії. Його підозрюють у незаконних діях з документами на переказ, платіжними картками тощо, а також у підробленні офіційних документів.

Ризик націоналізації

Українські правоохоронці припускають, що виведенням коштів з України Фрідман і партнери намагалися уникнути можливої націоналізації й інших їхніх активів в Україні.

Також відомо, що адвокати "Альфи" не залишають надії скасувати заборону на державну перереєстрацію корпоративних прав всіх цих підприємств. Вже п’ять таких спроб адвокатів залишились безрезультатними, апеляційний суд визнав заборону на відчуження акцій перерахованих підприємств обґрунтованою та залишив арешт в силі.

Чи є сьогодні дійсно ризик націоналізації банку – достеменно невідомо. Принаймні, Національний банк публічно умов щодо такого розвитку подій не називав. Та й причин, з огляду на фінансовий стан банку, як таких немає.

Навпаки, регулятор заявляв, що міжнародні санкції, застосовані до російських власників банку, а також санкції щодо банків Росії, не накладають додаткових обмежень на роботу "Альфа банку" в Україні. Крім того, розуміючи репутаційні ризики, банк вже оголосив про перейменування на "Сенс Банк".

Своєю чергою, керівник групи аналітиків Trap Aggressor Гліб Канєвський вважає, що Нацбанк мав би ініціювати націоналізацію "Альфа банку" за аналогічною процедурою, як в 2016 році держава змінила власника "Приватбанку".

"Націоналізація "Альфа банку" мала запевнити міжнародних партнерів, що Україна реалізує санкції до активів російських олігархів, аналогічно тому, як вже вчиняють західні партнери", – говорить Канєвський.

Хай би там як, в умовах повномасштабної війни в Україні, російські олігархи, які безкарно десятиліттями заробляли мільярди через близькі зв'язки з Путіним, мають також нести відповідальність за дії керівництва РФ на території нашої держави.