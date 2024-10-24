Рынок почтовых услуг в Украине. Что будет с тарифами

Война в Украине оказала значительное влияние на рынок почтовых услуг. Проблемы с логистикой, безопасностью и доступом к отдаленным регионам усложнили процесс доставки и привели к увеличению расходов. Сразу три основных участников рынка – "Нова Пошта", "Укрпошта" и "Meest Пошта" – в этом месяце прокомментировали тему тарифов. Детальнее о ситуации на рынке, тарифной политике, а также факторах, влияющих на цены в будущем, – в статье РБК-Украина.

Крупнейшие игроки рынка

Крупнейшим игроком на рынке почтовых услуг в Украине по объемам отправлений является "Нова Пошта". По результатам 2023 года компания доставила 412 миллионов посылок, что составляет 30% роста по сравнению с предыдущим годом. Компания также значительно расширила свою сеть, насчитывая почти 30 тысяч точек сервиса, включая офисы и почтоматы.

Значительную долю рынка также имеет "Укрпошта", особенно в сегменте доставки письменной корреспонденции, международных отправлений и услуг в сельской местности. В последнее время компания расширила свои электронные сервисы, вводя возможность отслеживания отправок и оплаты онлайн.

Еще одним заметным игроком на рынке почтовых услуг является "Meest Пошта", однако его доля рынка значительно меньше по сравнению с "Новою Поштою" и "Укрпоштою". Преимущественно компания специализируется на предоставлении услуг бизнес-клиентам и имеет свою нишу на рынке грузовых перевозок.

Тарифная политика

Сегодня тарифы на почтовологистические услуги в Украине даже у одного перевозчика могут отличаться с учетом определенных факторов.

Среди них – вес и размер отправления, тип услуги (адрес или отделение), расстояние транспортировки, специальные условия перевозки и сроки доставки.

Также, по словам экономиста Олега Пендзина, себестоимость деятельности формируется по конкретным расходам: логистика, зарплата персонала, коммунальные платежи отделений. Эти факторы оказывают непосредственное влияние на то, как компании устанавливают свои тарифы.

Следовательно, по состоянию на 2024 год:

Базовые тарифы "Укрпошти" на пересылку в пределах области: до 2 кг – 40 грн, до 5 кг – 55 грн, до 10 кг – 70 грн, до 15 кг – 90 грн, 20 кг – 105 грн, 30 кг – 125 грн, свыше 30 кг – 125 грн + (3,00 грн × фактический вес свыше 30 кг). По Украине: до 2 кг – 45 грн, до 5 кг – 60 грн, до 10 кг – 75 грн, до 15 кг – 100 грн, 20 кг – 115 грн, 30 кг – 130 грн, свыше 30 кг – 130 грн + (5,00 грн × фактический вес свыше 30 кг).

Тарифы "Укрпошти" на экспресс пересылку в пределах области: до 2 кг – 45 грн, до 5 кг – 75 грн, до 10 кг – 80 грн, до 15 кг – 110 грн, до 20 кг – 115 грн, до 30 кг – 130 грн. Если по Украине: до 2 кг – 60 грн, до 5 кг – 85 грн, до 10 кг – 100 грн, до 15 кг – 130 грн, до 20 кг – 135 грн, до 30 кг – 150 грн. Стоимость отправки документов – 20 гривен в пределах города и 50 гривен по Украине (срок доставки до 2 дней в пределах области и до 4 дней по Украине).

В тариф доставки не включена упаковка, страхование и возврат отправки. Конверт для документов входит в стоимость доставки.

на пересылку в пределах области: до 2 кг – 40 грн, до 5 кг – 55 грн, до 10 кг – 70 грн, до 15 кг – 90 грн, 20 кг – 105 грн, 30 кг – 125 грн, свыше 30 кг – 125 грн + (3,00 грн × фактический вес свыше 30 кг). По Украине: до 2 кг – 45 грн, до 5 кг – 60 грн, до 10 кг – 75 грн, до 15 кг – 100 грн, 20 кг – 115 грн, 30 кг – 130 грн, свыше 30 кг – 130 грн + (5,00 грн × фактический вес свыше 30 кг). в пределах области: до 2 кг – 45 грн, до 5 кг – 75 грн, до 10 кг – 80 грн, до 15 кг – 110 грн, до 20 кг – 115 грн, до 30 кг – 130 грн. Если по Украине: до 2 кг – 60 грн, до 5 кг – 85 грн, до 10 кг – 100 грн, до 15 кг – 130 грн, до 20 кг – 135 грн, до 30 кг – 150 грн. Стоимость отправки документов – 20 гривен в пределах города и 50 гривен по Украине (срок доставки до 2 дней в пределах области и до 4 дней по Украине). В тариф доставки не включена упаковка, страхование и возврат отправки. Конверт для документов входит в стоимость доставки. Тарифы " Нової Пошти" на пересылку в черте города: до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн. По Украине: до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн. Стоимость отправки документов – 65 грн.

В тариф доставки уже включены: конверт для доставки документов, пакеты для посылок от 0,5 кг до 4 кг, комиссия от объявленной стоимости до 500 грн, возврат невостребованных посылок и документов, переадресация к прибытию.

на пересылку в черте города: до 2 кг – 60 грн, до 10 кг – 90 грн, до 30 кг – 140 грн. По Украине: до 2 кг – 80 грн, до 10 кг – 110 грн, до 30 кг – 160 грн. Стоимость отправки документов – 65 грн. В тариф доставки уже включены: конверт для доставки документов, пакеты для посылок от 0,5 кг до 4 кг, комиссия от объявленной стоимости до 500 грн, возврат невостребованных посылок и документов, переадресация к прибытию. Тарифы "Meest Пошта" на отправку по Украине, оформлены онлайн: до 1 кг – 45 грн, до 2 кг – 55, до 10 кг – 80 грн, до 30 кг – 135 грн. По Украине оформлено в отделении: до 1 кг – 60 грн, до 2 кг – 70, до 10 кг – 95 грн, до 30 кг – 140 грн. Стоимость отправки документов – 45 грн (при условии оформления отправки онлайн) и 60 грн (если оформить в отделении).

В тариф доставки включена комиссия от объявленной стоимости до 500 грн и бесплатный возврат отправлений до 30 кг при отказе получателя.

Таким образом, можно сделать следующие выводы: тарифы государственной "Укрпошти" почти не уступают частным игрокам в сегменте экспресс-доставки. Например, тариф для отправок по Украине до 2 кг тариф в "Meest Пошта" (55 грн) будет даже дешевле "Укрпошти" (60 грн).

Частные компании, такие как "Нова Пошта" и "Meest Пошта", имеют существенные преимущества в скорости и сервисе, предлагая доставку в более короткие сроки (1 день против 4-6 дней в Укрпошті). Это делает их более привлекательными для клиентов, несмотря на несколько более высокие тарифы.

Кроме того, дополнительные опции в тарифах частных компаний преимущественно уже включены, например упаковка, возврат отправки или переадресация. В случае с "Укрпоштою", эти услуги являются дополнительными расходами, что делает конечную стоимость отправки через частных операторов более прозрачной и понятной для пользователя.

Итак, хотя и базовые тарифы "Укрпошти" по состоянию на сегодня являются одними из самых низких на рынке, частные операторы компенсируют разницу в цене путем лучшего сервиса, дополнительных опций и более быстрой доставки.

Почему изменились тарифы

В последние годы государственная "Укрпошта" пыталась сохранить доступность своих услуг для населения, однако с 1 июля этого года повысила тарифы на отправку по Украине. Необходимость повышения тарифов в компании объяснили удорожанием доставки из-за роста расходов на электроэнергию и разрушения инфраструктуры.

Вместе с тем недавно генеральный директор "Укрпошти" Игорь Смилянский объявил о решении заморозить тарифы на доставку почтовых отправлений как минимум до конца 2024 года.

"Мы понимаем решения компаний, которые, под влиянием роста расходов, приняли решение об увеличении тарифов. Но, учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, решили поддержать украинский бизнес, потребителей и военных, удерживая доступные тарифы", — подчеркнул СЕО компании.

Здесь стоит отметить, что как государственная компания, "Укрпошта" получает значительные компенсации от государства, что помогает ему сохранять наименьшие цены на услуги. Согласно открытым данным, только в 2022 году "Укрпошта" получила более 3 млрд грн от государства в виде всевозможных компенсаций и дотаций.

Частные игроки – "Нова Пошта" и "Meest Пошта" – имеют несколько более высокую ценовую политику (если сравнивать с базовыми тарифами "Укрпошти" а не экспресс). В то же время Новая почта почти два года демонстрировала стратегию удержания тарифов (речь идет о повышении цен в 1 января 2023, – ред.). Только в октябре компания объявила о повышении тарифов на свои услуги.

"Увеличение тарифов позволит нам продолжить работать и создавать возможность украинцам так же быстро получать свои посылки", – объяснили в компании в начале октября.

"Meest Пошта" 10 октября также объявил, что увеличивает базовые тарифы на доставку. Ключевые изменения коснулись преимущественно бизнес-клиентов, пользующихся грузовыми перевозками с большим весом.

"Изменения в налоговом законодательстве, инфляция и действия других игроков на рынке логистики заставляют нас провести незначительную корректировку отдельных позиций тарификации для предоставления услуг на должном уровне и их дальнейшего усовершенствования", – пояснили в компании.

Что будет с тарифами дальше

Поскольку ситуация в Украине остается сложной, прогнозы относительно будущих тарифов на почтовые услуги также неутешительны.

По мнению экспертов, в первую очередь, можно ожидать повышения тарифов из-за увеличения цен на топливо, затрат на обслуживание транспортных средств и инфляцию. Нормы регулирования почтовых услуг, принимаемые государством, также могут оказывать существенное влияние на тарифы.

В то же время, технологические нововведения, такие как автоматизация процессов, внедрение дронов и другие инновации, в долгосрочной перспективе могут изменить структуру расходов компаний в сторону уменьшения.

В краткосрочной перспективе эксперты считают, что частные игроки, вероятно, продолжат удерживать свои тарифы на текущем уровне для поддержания конкурентоспособности, тогда как "Укрпошта" со следующего года, наоборот, может быть вынуждена повысить тарифы из-за роста расходов.