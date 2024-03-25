Рыночный оптимизм: ставки падают, а украинские еврооблигации растут

ФРС подтверждает курс на понижение ставок

Недавно ускорение февральской инфляции в США огорчило рынки облигаций и несколько насторожило рынки акций. Однако, как оказалось, по этому поводу не очень переживает ФРС, или по крайней мере делает вид. На прошлой неделе (18-22 марта) состоялось очередное заседание американского центрального банка, на котором было решено оставить ставки неизменными, как и ожидали рынки. Более того, регулятор подтвердил свой предварительный прогноз общего снижения ставок на 75 базовых пунктов в этом году. Именно по поводу возможного изменения этого прогноза были наибольшие опасения.

При этом регулятор улучшил свои прогнозы относительно роста американского ВВП и снизил прогнозы уровня безработицы. Ничего предостерегающего не содержало и выступление по итогам заседания главы ФРС. Джером Пауэлл довольно четко дал понять, что не видит ничего страшного ни в высоких цифрах инфляции января-февраля, ни в рыночном ралли, значительно смягчившем общие финансовые условия.

Это не могло не вдохновить с новой силой рынки, особенно рынки акций. S&P 500 закончил неделю ростом в 2,3% на отметке 5234, и еще ощутимее увеличил отрыв от среднего прогноза аналитиков на конец года, составленного Bloomberg, – 4920. Также взбодрились на рынках облигаций: доходности двухлетних американских казначейских бумаг за неделю снизились на 14 б.п., а индекс стоимости еврооблигаций развивающихся стран вырос на 1,4%.

Такое спокойствие американского центробанка вызывает все больше критики среди экспертов по монетарной политике. Они подозревают, что ФРС начала смиряться с повышенной инфляцией, отложив преследование целевого уровня 2% до лучших времен. Что никак не в пользу авторитета и надежности политики центрального банка.

Инвесторы же чем дальше, тем больше подозревают, что ФРС хочет избежать жесткой риторики и резких движений накануне президентских выборов в США. Для рынков это может быть залогом того, что ралли будет продолжаться, а время наращивать позиции в рисковых активах еще не вышло, сколь бы дорогими они ни казались.

Кроме ФРС, решения по ставкам на прошлой неделе принимали еще многие другие ведущие центробанки. Среди них отличился Банк Швейцарии, который первым из стран Большой десятки принял решение в пользу понижения ставок в текущем цикле. Это вызвало тектоническое смещение ожиданий по ставкам в европейском регионе в целом, и кроме всего прочего способствовало дальнейшему укреплению доллара США. В то же время Банк Японии принял историческое решение поднять ставку впервые за последние 17 лет. Следовательно, иена стала единственной из валют Большой десятки, которая укрепилась относительно доллара на прошлой неделе.

Доходности ОВГЗ снижаются вслед за ставкой НБУ

Уже на первом аукционе после решения НБУ снизить учетную ставку Министерство финансов снизило ставки по ОВГЗ на 20-30 б.п. Вторичный рынок также отреагировал понижением ставок по гривневым инструментам. Несмотря на это, спрос на гривневые бумаги на первичном аукционе вырос вдвое по сравнению с предыдущей неделей. Похоже, это только начало, и доходности будут дальше двигаться вниз, реагируя не только на снижение ставки НБУ, но и на значительное снижение ставки по трехмесячным депозитным сертификатам. Последнее приведет к увеличению конкуренции банков за предлагаемые Министерством финансов инструменты.

Ралли украинских еврооблигаций ускоряется

Солидная поддержка для украинских суверенов поступила от заявления МВФ об утверждении третьего пересмотра программы финпомощи Украине. Особенно добавило оптимизма улучшение прогнозов МВФ по динамике украинского государственного долга – это укрепило надежды инвесторов на менее жесткие условия реструктуризации еврооблигаций. Еще больше улучшили настроения новости из США, где, наконец, был утвержден годовой бюджет, а представители власти намекали на близкое решение вопроса о помощи США Украине.

По итогам прошлой недели цены украинских еврооблигаций выросли в среднем на 10% до диапазона 30-38 центов за доллар. Цена ВВП-варрантов выросла на 2% до более чем 48 центов за доллар условного номинала.

Валютный же рынок столкнулся с усилением дефицита валюты на прошлой неделе, что обернулось ослаблением гривны и значительным ростом интервенций НБУ. Официальный курс потерял 1,7% и ослаб до 38,8 грн/долл. А в системно важных банках по итогам недели гривна потеряла 0,7%. Ее наличный курс сместился до 38,7-39,3 грн/долл.