Рынки отступают под давлением высокой инфляции, гривна ослабляется

Что происходит на мировых рынках

На прошлой неделе (12-16 февраля) вышли данные по январской инфляции в США. И они не порадовали инвесторов. Катастрофы вроде и не произошло, и инфляция продолжает снижаться. Впрочем, не так быстро, как на это надеялись рынки. Особенно высокой остается базовая инфляция, из которой исключены изменения цен на продукты питания и топливо, и к которой внимательно присматривается ФРС. В годовом исчислении этот показатель составил в январе 3,7%, тогда как центральный банк добивается, чтобы инфляция вернулась к целевому уровню в 2%.

Понятно, что такая статистика отдаляет момент первого понижения ставок, которого так ждут рынки. Так что оптимизм по этому поводу продолжает утихать. Некоторое время назад рынки уже отказались от надежд на снижение ставок на мартовском заседании ФРС. А сейчас уже растут сомнения и по отношению к маю, и даже июню. Более того, бывший глава Госказначейства США Лоуренс Саммерс считает, что существует вероятность того, что центробанку придется снова повышать ставки, если инфляция ускорится. И придает такой вероятности невысокие, но заметные 15%.

Так что рынки отступили. Более всего, традиционно, перспективами ставок озаботились участники рынка облигаций: доходности десятилетних казначейских облигаций США (один из ключевых индикаторов рынка) подскочили за неделю на 10 базисных пунктов до 4,28%, самого высокого уровня с конца ноября прошлого года.

Рынки акций реагировали более спокойно. Некоторые игроки даже решили воспользоваться начальным понижением котировок и увеличили свои позиции. Продолжали помогать фондовым индексам сильные финансовые результаты компаний за прошлый квартал. В результате S&P 500 потерял за неделю лишь 0,4% и остался выше недавно поставленного рекорда в 5000. Европейскому Stoxx 600 удачные отчеты его участников помогли даже вырасти за неделю на 1,3%. И в целом атмосфера на рынках акций остается жизнерадостной, невзирая на предупреждения со стороны статистики.

По данным Bank of America, глобальным фондам акций за последние четыре недели удалось привлечь почти 60 млрд долларов – рекорд с февраля 2022 года. Впрочем, это также означает, что позиции инвесторов в акциях становятся все тяжелее, а значит, усиливается давление их сократить и зафиксировать доходы.

Сезон корпоративной финансовой отчетности вскоре завершится, так что рынки акций по крайней мере на пару месяцев останутся без одного из своих главных положительных движителей. Зависимость рынков от перспектив ставок возрастет. Вполне возможно, им снова придется корректировать свои ожидания по ставкам в худшую сторону, все ближе к оценкам самой ФРС.

А что в Украине

Предостережение глобальных долговых рынков не помешало украинским еврооблигациям подрасти за прошлую неделю в цене в среднем на 3% до 22-30 центов за доллар. Цена ВВП-варрантов хоть и не смогла восстановиться до уровня начала месяца, впрочем выросла на 1,5% до чуть ниже 47 центов за доллар условного номинала. Вероятным предрасполагающим фактором стало голосование Сенатом в пользу долгожданного пакета финансовой помощи Украине от США. Это хоть и не означает окончательного утверждения помощи в Конгрессе, но значительно повышает его шансы.

А вот гривна за неделю заметно ослабла: на 0,9% до 37,97 грн/долл. по официальному курсу и на 0,8% до 37,8 – 38,4 грн/долл. по наличному курсу в крупных банках. Похоже, НБУ дает обменному курсу определенную свободу колебаний – регулятор увеличил недельный объем интервенций, но несущественно – до 322 млн долларов.