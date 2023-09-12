Рынки боятся слишком устойчивой экономики США, а нефть в мире дорожает

Итак, плохой новостью для рынков на прошлой неделе стали хорошие новости весьма активного в августе американского сектора услуг и гораздо меньше ожидания количества заявлений на пособие по безработице. Последнему показателю удалось испортить радужные впечатления инвесторов от августовских данных о занятости в США – те показывали идеальную картину умеренного охлаждения рынка труда, способствующего снижению инфляционного давления. Обеим показателям на самом деле не хватает постоянства тренда, и вполне возможно, что вскоре они могут ухудшиться. Впрочем, они внесли весомый вклад в ухудшение рыночных настроений.

Еще один ощутимый удар по американским фондовым индексам нанесло решение китайских властей запретить госслужащим центральных учреждений использовать смартфоны IPhone. Обремененными страхами того, что это только начало, обрушились акции компании Apple, а также ее поставщиков Nvidia и Qualcomm, и потянули за собой вниз индекс техносектора Nasdaq Composite и более общий S&P 500. Оба индекса потеряли за прошедшую неделю 1,9% и 1, 3% соответственно.

Признаки неплохого состояния американской экономики контрастировали с удрученной ситуацией в других двух ключевых регионах мира: аналогичные индексы PMI показали дальнейшее замедление деловой активности в Еврозоне и Китае. Еще больше подавило инвесторов годовое падение августовских объемов импорта и экспорта на впечатляющие 7% и 9% соответственно, хотя прогнозы были несколько хуже. Поэтому глобальный All-World FTSE за прошлую неделю снизился на 1,3%. Европейский же Stoxx 600 падает уже восьмую неделю подряд, на этот раз – на 0,8%. Региональные экономические контрасты и высокие доходности американских казначейских облигаций способствовали дальнейшему укреплению доллара США, индекс которого укрепился по отношению к корзине других валют на 5,5% с середины июля и достиг максимума за последние шесть месяцев.

Ухудшение настроений на финансовых рынках перебросилось и на рынки сырья, давило на сырьевые цены и более крепкий доллар. Впрочем, от общего тренда отделилась нефть, после того как во вторник Саудовская Аравия и РФ заявили о продлении ограничений на добычу и экспорт своей нефти до конца года. Многими ожидаемый этот шаг тем не менее придал новый импульс ценам на нефть – на прошлой неделе они впервые за этот год перевалили за отметку 90 долларов за баррель. С середины года цены на нефть выросли уже на 27% и грозят предоставить второе дыхание инфляции, которой так боятся рынки. Розничные цены на топливо в США уже выросли на 10% с июня и будут расти дальше, по мере того, как нефтеперерабатывающие заводы вынуждены перерабатывать все более дорогую нефть. Соответственно, растут и инфляционные ожидания, оправдывая один из главных страхов рынков – длительные высокие ставки.

Вопреки неблагоприятным глобальным рынкам, на прошлой неделе снижение цен на украинские еврооблигации прекратилось, а по итогам недели они немного подорожали - почти на 4% до 28-34 центов на доллар. Наиболее вероятно, что поддержку стоимости украинских суверенов оказали новости о попытках Белого дома ускорить утверждение конгрессом нового пакета помощи Украине. ВВП-варранты подорожали за неделю на 10% до более чем 50 центов на доллар условного номинала. На внутреннем долговом рынке, как первичном, так и вторичном, также заметно активизировались иностранные инвесторы, за прошлую неделю нарастившие свои вложения в гривневые ОВГЗ почти на миллиард гривен.

Наличный курс гривны в системно важных банках на прошлой неделе ослаб в среднем на несколько копеек – до 37.4-38.2 грн/доллар. Валютный рынок уже чуть-чуть стабилизировался после того, как НБУ разрешил большие объемы покупки безналичной валюты для населения. Потребность банков в обеспечении населения валютой уменьшилась, как уменьшилась и потребность в удовлетворении спроса клиентов-юрлиц. Впрочем, спрос на валюту на розничном рынке до сих пор превышает предложение.

Между тем, годовая инфляция в Украине продолжила стремительно замедляться в августе, достигнув уже 8,6% и приятно удивляя аналитиков. Главный фактор, который оказывал давление на потребительские цены – это хороший урожай зерновых, овощей и фруктов, к тому же очень помогает относительно стабильный обменный курс гривны. Так что НБУ получает больше поводов в дальнейшем снижать учетную ставку уже в этом месяце.