Год большой войны. Истории лидеров рынка о самых тяжелых моментах для бизнеса за 12 месяцев противостояния с РФ

Ровно год назад, 24 февраля в четыре утра, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. За эти 12 месяцев война нанесла немало непоправимых потерь. Однако агрессору не удалось главного – сломать украинцев. Страна достойно держит боевой дух, в том числе на экономическом фронте.

Сегодня украинские бизнесы с оптимизмом смотрят на будущее и уверены, что война станет фактором быстрого роста и развития Украины после победы. Как крупные бизнесы встретили войну, приспособились к постоянным обстрелам и блэкаутам, и какие ожидания от будущего – истории лидеров рынка в спецпроекте РБК-Украина.

Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК

Первый вызов, с которым столкнулась компания с первых дней войны, – быстрая настройка процессов, переход на военные рельсы. К сожалению, у ДТЭК уже есть подобный опыт, полученный в 2014–2015 гг. в Донецкой и Луганской областях. Потому мы знали, какие первые шаги нужно делать.

Мы максимально оперативно организовали централизацию управленческой вертикали, которую отработали еще в начале февраля, учитывая возможные сценарии развития событий. Был создан штаб на уровне корпоративного центра и на уровне компаний. Уже через год, сегодня, можно с уверенностью утверждать, что все управленческие решения были верными и помогли эффективно организовать функционирование бизнеса.

Вторым вызовом для нас стала безопасность персонала.

Люди – наш главный приоритет, потому с первого дня полномасштабного вторжения мы мобилизовали все необходимые ресурсы для обеспечения экстренной эвакуации сотрудников и их семей из зон боевых действий. Наладили координацию между сотрудниками для организации их выезда, обеспечили эвакуированным всю необходимую поддержку: транспортную, медицинскую, консультационную. Тем, кто нуждался, организовали размещение на специально обустроенных базах, которые компания подготовила для приема людей. Постоянно в течение года ДТЭК продолжал вывозить сотрудников из наиболее опасных зон.

Третий вызов – разрушение и восстановление энергетических объектов.

Ни одна энергосистема ни одной страны цивилизованного мира не переживала ситуацию, которую сейчас переживает украинская энергетика. Атаки на подстанции, обрывы линий электропередачи, обесточивание оккупированной Киевщины весной, обстрелы объектов энергетической инфраструктуры.

В общей сложности враг выпустил по энергосистеме 700 ракет и дронов. От обстрелов пострадали почти два десятка блоков тепловых электростанций, а около 50% объектов энергосистемы остаются поврежденными. Это вызов, с которым нам придется работать еще много лет. Нас ждет восстановление в рамках 2023 года, чтобы хоть как-то подготовиться к следующему отопительному сезону и обеспечить стабильное энергоснабжение для украинцев. Однако фундаментальное обновление энергетической инфраструктуры страны займет годы. Построение новой энергетики должно стать национальной идеей и символом послевоенного времени.

Дмитрий Сахарук, исполнительный директор ДТЭК (фото: пресс-служба компании)

Группа ДТЭК с начала полномасштабного вторжения России направила в поддержку Вооруженных сил Украины и гуманитарные цели 800 млн гривен. Компания постоянно закупает оборудование для украинских военных: бронежилеты, квадрокоптеры, портативные рации, автотранспорт. Мы регулярно передаем теплую одежду, медикаменты и продуктовые наборы. Вся помощь защитникам Украины оказывается в рамках милитарной инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова".

За 2022 год мы передали военным почти 200 автомобилей из собственного автопарка, а также продолжаем на регулярной основе закупку и передачу пикапов. ДТЭК тесно сотрудничает с органами власти, снабжая приборами освещения, генераторами, системами очистки воды. Вместе с Фондом Рината Ахметова организуется передача помощи в регионы.

Также в 2022 году мы предоставили бесплатную электроэнергию военным, больницам и объектам критической инфраструктуры в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. В общей сложности более 100 заведений критической инфраструктуры получили бесплатную электроэнергию почти на 350 млн гривен.

Сегодня уже можно сказать, что энергетика Украины выдержала удар. Мы устояли. В годовщину великой войны почти 100% потребителей имеют бесперебойное электроснабжение, что является большим достижением, которое далось очень высокой ценой. Но война за будущее нашей энергетики и нашей страны продолжается.

Дмитрий Морозов, директор по развитию бизнеса клиентов МХП

По словам директора по развитию бизнеса клиентов МХП, утром 24 февраля 2022 команда топ-менеджмента и СЕО компании собрались в центральном офисе, чтобы определить приоритеты и роль предприятия во время войны. Ими были: поддержка продовольственной безопасности в Украине – обеспеченные население доступными и качественными продуктами питания, поддержка работников и тех, кто в этом нуждается больше всего.

Прежде всего, в МХП сфокусировались на "точках опоры" для работников. Топ-менеджеры работали бок о бок с сотрудниками на производственных предприятиях. А те, кто имел соответствующее водительское удостоверение, даже садились за руль грузовиков, когда не хватало водителей.

В то же время, для работников в опасных регионах была организована возможность эвакуации в более безопасные города. Все мобилизованные работники продолжили получать заработную плату, сумма которой за год полномасштабной войны составила более полумиллиарда гривен. Также были введены выплаты семьям работников, пострадавших или потерявших трудоспособность в результате боевых действий – некоторые действуют с горизонтом в 10 лет.

Все это придало командам МХП необходимую уверенность в дальнейшей работе. Таким образом, компания обеспечила бесперебойность производства и обеспечения населения продуктами. За время войны миллионы украинцев бесплатно получили в общей сложности более 13 тысяч тонн мяса на общую сумму 0,97 млрд грн.

Во время предоставления благотворительной продукции собственного производства (фото: пресс-служба компании)

Деятельность МХП как крупного бизнеса вносила также свой вклад в поддержку экономики Украины и развитие местных общин.

Компания выполнила все обязательства перед государственными и местными бюджетами, уплатив 4,6 млрд грн налогов и сборов. Не прекратилась и целевая поддержка общин, инвестиции в их развитие.

Также в прошлом году только на социальные инициативы через благотворительные фонды, в частности, фонд "МХП-Громади", было направлено более 132 млн грн. К примеру, в 2022 году компания поддержала инициативу по обустройству укрытий в школах, детсадах и медучреждениях на сумму 6,6 млн грн, выделила 8 млн грн в рамках конкурса "Время действовать, Украина!", а также предоставила 6,3 млн грн грантовой поддержки по программам Глобального договора ООН SEED и "Делай свое", тем самым поддержав украинский малый и средний бизнес и экономику страны.

Важным направлением работы на 2023 остается трансформация МХП в кулинарную компанию. Мы будем работать с новыми категориями продукции в форматах ready-to-cook (готовы к приготовлению), pre-cooked (полуготовые продукты) и ready-to-eat (готовы к потреблению), формировать стратегические партнерства с игроками food-индустрии Украины.

"Продолжается развитие наших сетей – магазины "Мясомаркет", "Наша Ряба", "Еда свежая" и точки безопасного ститфуда Döner Маркет. Также будет развиваться и Кулинарный центр МХП, задача которого – стать настоящим центром кулинарной экспертизы страны. Вся эта работа большая команда МХП направлена на то, чтобы у людей в любой ситуации, без света или при тотальной занятости, была под рукой качественная и вкусная еда", – рассказал в комментарии РБК-Украина Дмитрий Морозов.

Дмитрий Морозов, директор по развитию бизнеса клиентов МХП (фото: пресс-служба)

Петр Михайлишин, генеральный директор ООО "Эпицентр К"

Несмотря на полномасштабное военное вторжение, компания ни на день не прекращала работу и продолжала работать во всех регионах, где это было возможно. Таким образом, мы могли обеспечивать украинцев всеми необходимыми товарами, а также поддерживать украинскую экономику, уплачивая налоги и заработные платы работникам.

С первых дней войны мы работаем над помощью стране. Компания создала три гуманитарных хаба в разных регионах Украины, которые обеспечивали прием и отправку гуманитарных грузов, а также помогали переселенцам из Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и других населенных пунктов.

Также Эпицентр начал масштабную инициативу "Спасаем жизнь". С каждой покупки в сети Эпицентр мы перечисляем средства на закупку бронескорых и реанимобилей. По состоянию на февраль 2023 компания передала украинским медикам уже 50 авто для нужд медицины на сумму более 133,5 млн грн.

В целом с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину группа компаний Эпицентр направила на помощь стране сотни миллионов гривен, а также использовала для гуманитарных нужд собственные помещения, транспортный парк, рабочую силу и стратегические запасы товаров.

Значительная часть персонала компании присоединилась к сопротивлению военной агрессии. Около 2500 работников группы компаний Эпицентр взяли в руки оружие, чтобы героически защищать родную землю от захватчика. Несмотря на то, что украинские работодатели сегодня освобождены от обязанности платить призванным работникам средний заработок, мы продолжаем выплачивать заработную плату нашим военным в полном объеме.

Одним из вызовов, поставленных перед компанией в начале войны, было обеспечение сети всеми необходимыми украинцам товарами. Не секрет, что в первые месяцы вторжения значительная часть производителей и поставщиков приостановила свою работу, а некоторые предприятия были уничтожены или повреждены в результате боевых действий.

В таких условиях мы были вынуждены активизировать работу по налаживанию новых логистических цепочек. К счастью, в предыдущие годы компания вкладывала значительные средства в развитие своей логистики: расширение автопарка и современные складские комплексы. Это позволило избежать существенного дефицита продукции в торговых центрах сети.

Петр Михайлишин, генеральный директор ООО "Эпицентр К" (фото: пресс-служба компании)

Несмотря на нынешние сложные времена мы верим в Украину и с оптимизмом смотрим в будущее, поэтому продолжаем вкладывать в страну миллиардные инвестиции. В прошлом году открыли два новых торговых центра в Киеве и Львове. В этом году планируем начать восстановление объектов, которые были уничтожены в результате военных действий. За год войны полностью разрушены наши ТЦ в Мариуполе, Херсоне, Чернигове и Буче. И мы уже начали работать над их восстановлением.

В частности, в Буче вместо уничтоженного объекта планируется построить современный двухэтажный ТРЦ площадью более 100 000 кв. м, аналогов которому нет в сети. Этот ТРЦ должен являться символом восстановления Бучи. Верим, что инвестиции компании позволят ускорить восстановление и других пострадавших от боевых действий регионов.

Ростислав Кисиль, основатель и президент международной почтово-логистической группы компаний Meest

Не буду лукавить — война для нас действительно стала сюрпризом, несмотря на напряжение накануне. 24 февраля 2022 года для нас началось так же, как и для большинства украинцев — со взрывов утром. Мы были в определенном шоке и уже через сутки-два перенастроились на работу в новых реалиях.

Прежде всего, мы позаботились о безопасности сотрудников — эвакуировали тех, кто находился в зоне боевых действий или рядом с ними. Далее начали адаптироваться к новым реалиям: временно закрывать отделения, менять маршруты доставок. Но продолжали работать.

Из-за того, что многие украинцы вынужденно выехали за границу, вырос спрос на отправку посылок из Украины. Уже во второй месяц войны мы возобновили доставку из Украины в страны ЕС, Канаду и США, а также международные коммерческие грузы. Десятки тысяч украинцев имели возможность передать своим родным вещи, которые они не могли забрать с собой в первые дни войны. За год мы открыли новые направления доставки из Украины, и теперь украинцы могут отправить посылки в 43 страны мира.

В Польше мы открыли первые почтовые отделения Meest Post в крупнейшей сети супермаркетов Carrefour, из которых можно отправить посылки в Украину. Теперь ежемесячно мы открываем несколько таких отделений – уже есть шесть в Варшаве и два в Кракове.

В мае-июне возобновили доставку Meest из большинства интернет-магазинов, с которыми сотрудничали до войны. А осенью запустили для украинских предпринимателей сервис Fulfillment, чтобы была возможность удобно, быстро и выгодно реализовывать свою продукцию на рынке США.

В то же время большое внимание мы уделяли и благотворительности. В первую неделю войны центральные составы Meest в США, Канаде и Европе стали пунктами приёма гуманитарной помощи для украинцев. Работники компании за границей круглосуточно прорабатывали и сортировали полученную помощь, а затем бесплатно отправляли в Украину конечным получателям — военным администрациям, благотворительным, общественным и другим организациям.

Ростислав Кисиль, основатель и президент почтово-логистической группы Meest (фото: пресс-офис компании)

В Украине мы тоже развернули гуманитарный штаб, работники сортировали и распределяли гуманитарную помощь. В общей сложности за год полномасштабной войны Meest доставил более 7 000 000 кг помощи из США, Канады, Европы и Китая. Эта деятельность продолжается и дальше.

В апреле 2022 года мы в Meest начали комплектацию и доставку продуктовых наборов для украинцев с деоккупированных территорий, а в мае 2022 года запустили инициативу Box4Ukraine, благодаря которой каждый человек может стать спонсором продуктового набора, который мы передаем благотворительным и общественным организациям. За 2022 год в рамках инициативы Box4Ukraine и по заказу благотворителей мы скомплектовали и доставили более 230 000 таких продуктовых наборов. А это примерно 4 600 000 кг пищи.

Сейчас у нас несколько сценариев на 2023 год и план работы в зависимости от ситуации. Мы готовимся к любому развитию событий, но продолжаем верить и поддерживать наши Силы обороны. И делать все, чтобы приблизить победу.

Евгений Кобец, директор "Империал Тобакко" в Украине

Год с момента нового отсчета, 24 февраля 2022, стал для всех украинцев годом борьбы – за свободу, жизнь, страну, за нашу Победу. Все это время мы, как компания, делали все возможное, чтобы продолжать работать вопреки вызовам войны и поддерживать экономический фронт. Уже 1 марта 2022 года "Империал Тобакко" возобновила отгрузку продукции со своих складов, а с 11 апреля запустила производство на нашей фабрике в Киеве.

В первые недели агрессии самыми критическими вопросами были безопасность работников и сохранение коммуникации внутри команды численностью более 600 человек. Предоставление всей возможной помощи – от релокации работников и их семей из районов активных боевых действий и оккупированных территорий, эвакуация всего персонала в относительно безопасные регионы Украины до гарантированных выплат заработной платы и дополнительной материальной поддержки – все это позволило сохранить команду и подготовить фундамент для восстановления производственной и бизнес-деятельности.

Запуск работы производства в военных условиях был одной из самых сложных задач для компании, поскольку большинство материалов для производства нашей продукции мы импортируем из-за границы. Из-за рисков войны поставщики отказались везти материалы в Украину, поэтому компании пришлось разрабатывать новые логистические маршруты и самостоятельно осуществлять доставку. Повреждение транспортной инфраструктуры и топливный кризис весной 2022 только усложнили эту задачу, ведь после войны вся логистика поставок была переведена на автомобильный транспорт. По этим причинам непросто было также осуществлять дистрибуцию нашей продукции по Украине.

Чтобы восстановить финансовую устойчивость, компании пришлось пересмотреть подходы к расходам и прибыльности бизнеса. От части программ, запланированных еще до начала войны, мы вынуждены были отказаться, еще часть оптимизировать. Впрочем, скорый возврат к работе и мобилизация всех ресурсов бизнеса – производственных, логистических, человеческих – помогли нам достаточно быстро восстановить дистрибуцию внутри страны и выйти на достойные финансовые показатели. В частности, за 2022 год "Империал Тобакко" уплатила 14 млрд гривен налогов в госбюджет Украины.

Евгений Кобец, директор "Империал Тобакко" в Украине (фото: пресс-служба компании)

Следует сказать, что большую поддержку "Империал Тобакко" в Украине оказала наша материнская компания Imperial Brands. Кроме того, что наша глобальная компания была готова обеспечить всем необходимым работников в Украине, она очень ответственно отнеслась к вопросу ведения бизнеса в стране-агрессоре. Уже в начале марта Imperial Brands одной из первых среди международных компаний полностью вышла из рынка России, остановив всю производственную и торговую деятельность в этой стране.

Первые месяцы 2023 года мы работаем в сравнительно более стабильных условиях, благодаря устойчивости и мастерству ВСУ, эффективной работе энергетиков, политическим и дипломатическим усилиям нашего государства и несокрушимости каждого украинца и украинки.

Мы как компания уверенно смотрим в 2023 году и планируем упорно работать, увеличивая свой вклад в экономику страны. Конечно, мы понимаем, что ситуация может измениться вне зависимости от наших планов.

Впрочем, наша стратегия останется неизменной – мы будем работать в Украине, пока здесь будут оставаться относительно безопасные регионы. Сегодня мы ведем свою деятельность даже в прифронтовых регионах, таких как Днепр, Запорожье и Харьков. Наше единственное пожелание для продолжения эффективной работы – предполагаемое регуляторное поле.

Сегодня существует немало усложняющих для работы бизнеса факторов, вызванных войной, – от инфляции и удорожания сырья и материалов до логистических и проблем безопасности. В таких условиях очень важно, чтобы внутри страны было меньше негативных факторов, независимых от войны, чтобы законодательное поле находилось в стабильном состоянии и не придавало проблем. Мы готовы идти навстречу любому новшеству, но по завершению войны.

Вадим Лысюк, СЕО компании "Цитрус"

Первая проблема, с которой столкнулась наша компания с начала войны, это усложненная внешняя логистика. Нам пришлось полностью перестраивать пути поставок. Все украинские порты были срочно закрыты, и наши грузы были разбросаны по всему Средиземноморью — от Триполи до Констанцы. Потому основной поток грузов направлялся через польские и германские порты, многие продукты везли через Румынию. Проблема заключалась в низкой пропускной способности самого порта, очередях на таможне и существенно увеличенных тарифах.

Вторая – неопределенность. Планирование в мгновение ока стало невозможным и нам приходилось приспосабливаться под обстоятельства, которые сами по себе были очень неопределенными.

Третья — ущерб из-за разрушения, хищения и вынужденного закрытия некоторых магазинов на временно оккупированных территориях.

Вадим Лысюк, СЕО компании "Цитрус" (фото: пресс-служба компании)

Первоначально мы решали вопросы по настройке удаленной работы, восстановлению новых цепей поставок, пересмотру ассортимента товаров согласно потребностям времени.

Мы все время платили зарплаты и не уволили ни одного сотрудника. Первые магазины были открыты в начале марта 2022 года, в городах, в которых, по нашему мнению, было наиболее безопасно: Одессе, Днепре и Львове. К середине месяца количество городов увеличилось до 12, а сейчас их уже 20. Сейчас в сети работает 61 магазин.

С 2023 года мы, как и все украинцы, ждем только победы, прилагая все возможные усилия к ее приближению. Планируем открытие новых магазинов в разных городах Украины. И первыми были: Тернополь, Харьков и вскоре Львов – в начале марта там появится наш флагманский магазин.

Николай Щербина, генеральный директор аптечного холдинга АНЦ

В случае аптечного холдинга АНЦ, скорее, как и во всем фарма ритейле, мы столкнулись с проблемами "Трех ресурсов".

Первый ресурс – люди. С началом войны многие наши сотрудники присоединились к рядам ВСУ и ТРО. Еще часть уехала из Украины спасаясь от вражеской оккупации. В некоторых городах возникли трудности с подбором персонала в свои аптеки, поскольку фармацевты могли проживать в другом районе, а общественный транспорт не ходил или было слишком опасно передвигаться на большие расстояния. Или в городе осталось настолько малое количество сотрудников, что на несколько аптек у нас была лишь одна полноценная команда.

Второй ресурс – обеспечение деятельности аптек. Эта проблема возникла из-за атак на энергетическую систему Украины, что привело к массовым отключениям энергетических поставок и блэкаутов в городах. Работа аптек зависит от электричества. Аптечные работы, банковские терминалы, работа с онлайн заказами, хранение лекарства по специальным условиям, все это требует подключений и стабильной работы электросети. Также мы столкнулись с проблематикой логистики лекарства. Наработанная схема снабжения, которая была идеально отработана в мирное время, не работала на сто процентов качества. Даже с нашей привычкой всегда просчитывать все по максимуму, мы не могли предусмотреть такое количество факторов, которые будут постоянно меняться и оказывать непосредственное влияние на работу логистики.

Третий ресурс – клиенты. Сердце нашей работы – это клиенты. Наша цель – забота о людях. Но мы и зависим от их благосклонности. На спад продаж оказал большое влияние массовый выезд людей за границу и миграция внутри страны. Также повлияли уменьшение общей платежной способности людей и их желание экономить, страх перемещения по улице, временная оккупация территорий и физическое уничтожение аптечных помещений.

Почти все приспособления к новым условиям стали шагами развития компании запланированными еще до войны. Новые условия лишь ускорили или внесли некоторые корректировки.

Николай Щербина, генеральный директор аптечного холдинга АНЦ (фото: пресс-служба компании)

Проще всего было адаптировать кадровые вопросы. Мы уже несколько лет занимаемся упрощением и диджитализацией внутренних процессов. Одним из таких достижений благодаря инновационному корпоративному боту АНЦ стала интеграция сервиса "Дія". Подпись в системе работы с персоналом. Для четкой работы аптек были скорректированы графики работы.

Также перераспределили фармацевтов между аптеками так, чтобы они могли добираться до работы пешком или с минимальным временем на транспорте. Упростили требования к персоналу при рекрутинге новых сотрудников, но сохранили внимание к профессионализму. Вообще мы всегда поддерживаем каждого сотрудника, где бы он ни находился.

Отключение электричества и блэкауты открыли в наших сотрудниках неожиданные стороны технических талантов. Среди аптек даже были соревнования по более креативному решению по освещению помещений и витрин, благодаря автономным средствам. Наш IT отдел доработал необходимые детали, что позволило работать с банковскими картами при отключенных терминалах. К концу года все аптеки уже были снабжены генераторами.

Сохранить контакт с клиентами нам помогла наша омникальность во взаимодействиях и постоянная работа по обеспечению максимального клиентского комфорта. Сегодня наш клиент может выбирать удобный для него способ коммуникации и заказов: мобильные приложения, viber-bot, сайт anc.ua, для заказа и покупки лекарств и медицинских товаров.

С учетом сегодняшних обстоятельств мы лишь добавили несколько опций и расширили сотрудничество с курьерскими службами. Это позволило обеспечивать необходимым людям на только что оккупированных территориях, пока мы возобновляем работу аптек. На пути к удобству мы неожиданно первыми среди аптек Европы вошли в мир криптовалюты. С начала года за лекарства и медицинские товары можно рассчитаться криптовалютой благодаря технологии Binance Pay.

А еще, наше желание максимально охватить украинцев заботой и обстоятельства, в которые попали многие наши люди, создали в АНЦ масштабное направление благотворительной деятельности. С первых дней войны мы развернули помощь людям. У нас есть несколько самостоятельных волонтерских инициатив. Изготавливаем на собственном производстве буржуйки для подразделений на нуле, закупаем ткань для пошива специальной одежды для военных, снабжаем лекарствами и медицинскими средствами подразделения. Дополнительно реализуем в партнерстве всевозможные благотворительные проекты.

Мы стараемся быть максимально полезными. У нас есить инициативы с БФ Сергея Притулы, сотрудничаем с фондом "Повернись живым" и "Вместе для Украины". Запустили свою благотворительную NFT коллекцию. Взаимопомощь и единение – наши черты характера.

Ожидания от 2023 года максимально положительные. Есть такая фраза: "Кризис которого все ждут — никогда не случается". Потому уверен, что никакого массированного наступления на Украину не будет. Будет наше контрнаступление весной, возможно даже раньше, чем мы ожидаем.

В любом случае мы готовы к разным вариантам. Все наши серверы перенесены в облако. Работа сети не остановится даже если физический ЦОД на территории Украины будет недоступен. В случае отсутствия света и интернета наш "план Б" — мобильное приложение. Все сотрудники обучены пользоваться приложением и прошли практический тренинг.

Мы верим в лучшее, но готовы и к крайним случаям. Если будет угроза оккупации новых территорий, мы готовы к эвакуации персонала с трудоустройством на украинских территориях. Также есть план перемещения товара в безопасные регионы.