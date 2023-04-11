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Год в Антарктиде: как сеть аптек "Подорожник" помогает сохранить здоровье украинских полярников на краю света

Сеть аптек "Подорожник" помогает сохранить здоровье украинских полярников на краю света (фото: пресс-служба компании)
Автор: Спецпроект

На антарктической станции "Академик Вернадский" началась ежегодная пересмена. В Антарктиду прибыла новая – 28-я – смена специалистов, которые в течение года будут работать в 15 000 км от нашей страны. Для того чтобы обеспечить комфортное пребывание в сложных условиях ледяного континента, нужно предусмотреть много различных факторов и сделать запас всего, что будет необходимо в течение года.

Одно из важнейших направлений взяла на себя самая большая сеть аптек Украины "Подорожник", а именно – обеспечение наших полярников лекарствами и медицинским оборудованием. В течение прошлого года украинские полярники уже находились под фармацевтической опекой "Подорожника", конечно, новая смена также получила все необходимое.

Врачом 28-й Украинской антарктической экспедиции (УАЭ) стал Дмитрий Мартыненко. Он имеет обширный опыт работы в государственных ЦПМСП и частных клиниках. Он понимает, что забота о здоровье людей – важнейшая ежедневная задача в любом месте и в любых условиях. Поэтому к своей первой полярной экспедиции в Антарктиду на научной станции "Академик Вернадский" он готовился со всей ответственностью.

"Пришлось быстро обновлять знания по стоматологии, травматологии и хирургии. Контактировал со своими коллегами из прошлых экспедиций для получения новых знаний и советов", – говорит Дмитрий Мартыненко.

Для членов экспедиции в Антарктиде здоровье является основным вопросом, поскольку они сталкиваются с многочисленными вызовами и угрозами. Наиболее значимые проблемы связаны с травматизмом, стоматологическими проблемами, психическим состоянием, солнечными ожогами и обморожениями.

Для обеспечения эффективной медицинской помощи в столь отдаленном районе Планеты со сложными погодными условиями необходимо иметь не только квалифицированного врача, но и надлежащее медицинское оборудование и препараты.

Запас необходимых препаратов был сформирован с помощью специалистов аптек "Подорожник". Фармритейлер второй год подряд помогает с обеспечением станции "Академик Вернадский" перечнем необходимых лекарств. Специалисты "Подорожника" не только составляют списки и предоставляют лекарства, но и помогают в дальнейшем организовать правильную сохранность и систематизацию всех препаратов на станции.

Сейчас команда "Подорожника" занимается также обустройством медицинского кабинета на станции "Академик Вернадский". Ведь обеспечение надлежащего медицинского обслуживания членам экспедиции является необходимым условием успешного выполнения исследований и задач на станции.

"Обеспечение необходимыми препаратами и частично оборудованием уже проведено благодаря содействию сети аптек "Подорожник", – объясняет Дмитрий Мартыненко. – В этом году команда "Подорожник" также обеспечила станцию лекарствами. Здесь я могу только быть искренне благодарен за неравнодушие сети аптек "Подорожник" к развитию науки и содействию здоровью команды за счет медицинского обеспечения".

Нельзя переоценить значение науки и исследований для нашей страны и всего мира. Также нельзя забывать о том, что поддержка полярников и их здоровье – это важная составляющая успешного проведения любых научных миссий. Сеть аптек "Подорожник" взяла на себя ответственность поддерживать украинских полярников и ежегодно снабжать необходимыми лекарствами. Чтобы ученые знали, что даже на краю света, в самой отдаленной точке земного шара, украинские фармацевты всегда о них заботятся.

Фармацевтическая компания Queisser Pharma поддержала инициативу сети аптек "Подорожник" и обеспечила всех работников украинской антарктической станции Академик Вернадский витаминами Doppelherz в год.

Под "Сеть аптек Подорожник" следует понимать аптечные заведения группы компаний (корпорации) "Подорожник", которая является крупнейшей сетью аптек Украины по количеству аптечных заведений по состоянию на 01.02.2022 по данным экспертно-аналитического исследования, проведенного по заказу ООО "КЛИКИС"

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