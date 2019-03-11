Регіональний розвиток можливий: як впоралася Дніпропетровська ОДА

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Президент Петро Порошенко зараз намагається відвідати практично всі області України. В кожному регіоні він проводить зустрічі з місцевою владою та громадськістю у форматі Рад регіонального розвитку.

При цьому слово "вибори" під час цих рад не звучить взагалі. А що стосується Дніпропетровської області, то лише за минулий рік він побував тут кілька разів.

Причина такої уваги до "прифронтовій" області - тут є, на що подивитися, а голові ОДА Валентину Резніченку є що показати. Тому він не міг собі відмовити в можливості відзвітувати про виконану роботу за чотири роки і розповісти, що буде далі.

Минулого тижня Порошенко прибув у Дніпро після візиту в Запоріжжя і ряд західних областей. Сценарій його візитів не передбачав ніякої прямої агітації. А формат зустрічей під назвою Рада регіонального розвитку був майже повністю присвячений децентралізації влади - однієї з реформ, ініційованих президентом, яку високо оцінили практично всі місцева влада та жителі.

Як правило, за одним столом під час Ради з Порошенком сидить голова обласної адміністрації і мер обласного центру. У Дніпрі разом з ним з Києва прилетів віце-прем'єр-міністр з питань регіонального розвитку Геннадій Зубко. Дніпропетровська ОДА зі свого боку "виставила" ряд ключових і знакових фігур області.

Не рахуючи голови ОДА, тут були радник Резніченко зі стратегічних питань Юрій Голик, голови департаментів обласної адміністрації, про яких, напевно, мало хто знає, але які грають в регіоні істотну роль, і староста однієї з місцевих об'єднаних громад, показав, як звичайне забуте село в буквальному сенсі встало на ноги.

Порошенко часто буває в Дніпропетровській області, тому що вона одна з не багатьох, яка є найуспішнішим прикладом децентралізації. Президент назвав область лідером цієї реформи, наголосивши, що вона цим скористалася повною мірою.

"Децентралізація - одна з найуспішніших моїх реформ. Її імплементація призвела до унікальних цифр в історії України. Частка місцевих бюджетів у зведеному бюджеті України у 2018 році перевищила 51%. На зустрічах по всій Україні я бачу правильність реалізації цієї програми. Тому що громади і люди самі краще знають, як треба використовувати ці гроші, куди в першу чергу їх направити, - сказав Порошенко. - Децентралізація - це можливість і право кожного громадянина безпосередньо визначати долю, шляхи розвитку і стратегію своєї громади. Це можливість планувати своє життя. І багато в чому це можливість міняти своє життя. Я бачу, як змінилася Дніпропетровська область і Дніпро - вони стали світліше, вони стають європейськими. А вступ у Європейський Союз - це моя головна мета".

Геннадій Зубко повідомив, що за п'ять останніх років в Україні сформовано 878 громад. З них 63 громади - у Дніпропетровській області. І таким чином 90% населення області проживає в новій системі менеджменту.

"Цей показник - найвищий в Україні, - наголосив Зубко. - І мені дуже приємно, що девіз "не ний, а будуй" пішов саме з Дніпропетровської області".

"Не ний, а будуй" - девіз команди Резніченка, яка позиціонує себе як частину команди Порошенка. "Я сподіваюся, краща частина", - сказав голова ОДА. І в цей момент аудиторія, яка зібралася на зустріч з президентом і слухала главу держави мовчки, ожила.

Резніченка його ж власна команда називає найбільш непублічним головою ОДА. Він справді не часто дає інтерв'ю, рідко виступає на публіці, і на який би захід він не приходив, завжди бере з собою своїх радників та керівників департаментів ОДА, які безпосередньо роблять всю роботу, тобто воліє дати слово тим, хто компетентний. І в цей раз він лише сказав кілька вступних слів у присутності президента, а все інше розповідали його люди. І їм було що сказати.

Резніченко для "розігріву" повідомив, що, завдяки децентралізації, у розвиток інфраструктури регіону ОДА вклала 30 млрд гривень.

"Децентралізація - найсміливіша і ефективна реформа за всі роки незалежності. Президент України Петро Порошенко надав громадам дієвий інструмент, який дозволив їм самостійно розпоряджатися своїми коштами і розвивати території", - сказав голова ОДА і передав тут же передав слово своєму раднику Юрію Голику.

Голик, тримаючи перед собою iPad, майже речитативом, але досить виразно засипав аудиторію і президента цифрами і фактами.

"Чотири роки нашої роботи ми називаємо перезавантаженням області. За цей час в 14 разів збільшився бюджет розвитку. 15 тисяч підприємців, зареєстрованих в області заробили 120 млрд на торгах в ProZorro. Ми побудували 500 нових доріг в межах населених пунктів - це більше 1500 км доріг яких ніколи не було. А також нову траса Дніпро-Запоріжжя, розпочато будівництво траси Дніпро-Решетилівка-Київ, на це вже виділено 1 млрд. Ми будуємо і реконструюємо дитсадки і школи, і вони визнаються кращими в країні. В цьому році ми закінчимо реконструкцію 30 шкіл. За останні два роки в школи ми вклали понад 2 млрд гривень. Ми збудували та реконструювали 60 садочків", - сказав Голик.

І тут аудиторія "прокинулася" остаточно.

Голик також особливо відзначив проекти з енергофективності, повідомивши, що два міста області - Покров і Марганець - практично повністю відмовилися від використання газу, перейшовши на альтернативні джерела енергії, для чого було збудовано сучасні котельні. "І тепер в будинках по-справжньому тепло, а споживання газу в області зменшилась на 23%", - сказав радник.

Порошенко прилетів в Дніпро застудженим. Незважаючи на те, що він і в такому стані намагався говорити енергійно, було видно, що йому важко. Йому, звичайно, приємно було чути, що його цінують реформу. Але коли слово взяв голова департаменту Дніпропетровської ОДА з питань освіти і науки Олексій Полторацький, президент пожвавився: мова зайшла про інклюзію - проект, який по всій країні реалізує Перша Леді Марина Порошенко.

П'ять років тому з 1000 шкіл Дніпропетровської області лише у двох були умови для дітей з особливими потребами. Зараз таких шкіл 225, в них навчаються понад 800 особливих дітей, відкрито 30 инклюзивно-ресурсних центрів, 120 медіатек та ресурсних кімнат, а також побудовано перший в Україні інклюзивний дитячий парк біля офісу ОДА.

Полторацький розповів, що в планах ОДА впровадити инклюзию абсолютно в кожній школі та кожному дитячому садку. В цьому питанні Дніпропетровська область теж просунулася далі за всіх інших областей, що не так давно зазначила та сама Марина Порошенко.

"Ще п'ять років тому майже ніхто не знав, що таке інклюзія. Завдяки моїй дружині, я тепер засинаю з цим словом і прокидаюся з ним кожен день", - сказав президент.

За його даними, вже 14 тисяч дітей по Україні здобувають освіту за цією системою.

Наталія Будяк, глава департаменту охорони здоров'я, розповіла про будівництво і реконструкції лікарень та амбулаторій області. І Порошенко, як і кілька сотень учасників Ради регіонального розвитку, не з чуток знав, про що вона говорить: закупівля 400 одиниць сучасного медичного обладнання, будівництво нового хірургічного корпусу Центру матері та дитини ім. Руднєва, в якому Порошенко побував у грудні минулого року. Всього було побудовано і відремонтовано 36 медичних установ.

"Незабаром жителям нашої області для отримання спеціалізованої медичної допомоги не доведеться їхати за кордон, ні в столицю", - сказала Будяк.

Під оплески учасників Ради президент сказав: "Я високо ціную те, що робить команда Дніпропетровської області. Її робота об'єднує людей. Єдність - це те, що нам зараз вкрай необхідно".

Голик також розповів про те, що буде зроблено в найближчому майбутньому. Прозвучало це як фантастика, але, знаючи, що Дніпропетровська ОДА вже зробила, в це можна повірити.

Отже, ось список того, що буде: всі траси області, ще 500 доріг в межах населених пунктів, ще 50 дитячих садків, ще 100 шкіл з ультрасучасними стадіонами, 50 амбулаторій, нова офтальмологічна клініка.

До цієї хвилини модератором зустрічі був Резніченко. Але слово старості Новоолександрівської ОТГ Андрію Пінчуку, як старому знайомому, передав сам Порошенко.

Пінчук - відома особистість в області. Він священик. Був обраний старостою. І те, що він зробив у селі Волоське, здається, неможливо.

Пінчук почав далі з того, що в селі було до децентралізації: "Дуже довго я збирав речі десяти своїх дітей і віз у величезному рюкзаку в Дніпро до своїх батьків, щоб випрати. Один раз в тиждень або місяць. Саме так жителі нашого села отримували питну воду. Половина жителів взагалі не мала доступу до води. Нашим улюбленим часом року була зима, тому що можна було зібрати і натопити сніг. Не було ні одного вуличного ліхтаря. Посеред села було звалище сміття. Другий поверх дитячого садочка був закритий. Стіни сільського клубу від дощу розішли в сторони. Символ влади - сільрада - перетворився в сарай: без води, без опалення, без каналізації. Сесійний зал заливало водою, він ніби плакав, що село вмирає. Наше село відбивало подих тотальної руїни, в якій опинилася більша частина сільських територій. Децентралізація дала нам надію, повноваження, ресурси і підтримку обладміністрації, а також американських, швейцарських і польських фондів. І в селі Волоське почалися реформи - швидкі і тотальні".

А далі Пінчук також швидко, як і Голик, буквально засипав присутніх фактами.

Була повністю реконструйована мережа водопостачання. До кінця 2019 року тут не буде жодного метра металевих або чавунних труб - тільки пластик. 99% жителів села вже отримують питну воду.

Створено комунальне підприємство з цілодобової диспетчерської службою і парком техніки. Побудована сучасна насосна станція: прибуткове. Освітленість вулиць до травня досягне 90%. Встановлені баки для роздільного сортування сміття. Дитячий садок і школа повністю реконструйовані.

Будується другий корпус школи за ескізами учнів. Всередині - лабораторії з хімії та фізики і - обсерваторія.

Сільрада перетворився на народний дім: тут є бібліотека, проводять творчі вечори, мозкові штурми, бук-кроссінг і переповнений безкоштовний тренажерний зал.

Символ села - дядько Вітя. На екран вивели фотографію чоловіка без обох ніг. З початком децентралізації він очолив бригаду комунальної служби села: лазить по люків і ремонтує водоводи.

"Він-наш символ децентралізації", - сказав Пінчук.

"Андрій Миколайович, - перервав його Порошенко. - Дяді Віті - персональний привіт від Ради регіонального розвитку та окремо від президента. Дасте мені його телефон, я сам йому подзвоню".