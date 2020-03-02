Реформа пенітенціарної служби: кого Мін'юст призначить головним по тюрмах

Ілюстративне фото (УНІАН)

Будь-яка зміна влади в Україні супроводжується гучними обіцянками нових чиновників: побороти корупцію, позбавитися від представників старої влади, знизити тарифи, підняти зарплати й т.д. Але на практиці все виявляється з точністю до навпаки та в більшості випадків передвиборні обіцянки так і залишаються обіцянками.

Ще наприкінці минулого року міністр юстиції Денис Малюська в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що пенітенціарна система корумпована, неефективна та анонсував звільнення усіх топ-керівників кримінально-виконавчої служби. Однак, донині нових призначень не сталося, тоді як ймовірні кандидатури на цей пост – викликають все більше питань. Кого ж призначать головою Кримінально-виконавчої служби України та що буде з реформою пенітенціарної служби – у публікації РБК-Україна.

"Сало" для українських в'язниць

Всього в Україні функціонує 183 установи виконання покарань і слідчих ізолятора, сказано на сайті Державної кримінально-виконавчої служби. Новим начальником вищепереліченої кількості виправних установ, за даними журналістів, з високою долею ймовірності, стане Олег Сало - відомий міліціонер і глава Львівської області, звільнений з МВС під час Помаранчевої революції й з посади голови Львівської ОДА під час Революції гідності. Також активно про його можливу нову роботу пише і колишній народний депутат України Дмитро Добродомов. Крім того, інформацію про кандидатуру Сало в списку найбільш вірогідних претендентів на цей пост - підтверджують і співрозмовники РБК-Україна в правоохоронних органах.

Хто ж такий Олег Сало і що чекає службу, в разі його призначення?

За інформацією Добродомова, в кінці 1990-х років Олег Сало побудував успішну кар'єру у львівській міліції, хоча вже тоді його звинувачували у махінаціях різних масштабів. Зокрема, його звинувачували у видачі спецпосвідчень на авто членам злочинних угруповань та реєстрації нерозмитнених машин. За даними львівських ЗМІ, в ті роки Сало навіть підписав документи про зняття з обліку автомобіля марки Mersedes, власника якого вбили за кілька днів до цього. Стверджувалося, що машину з обліку міг зняти один з підозрюваних у вбивстві. Втім, широкого розголосу ця історія не отримала, рівно, як і покарання того, хто вчинив незаконні дії.

Фото: генерал міліції та екс-голова Львівської ОДА Олег Сало (УНІАН)

У 2000 році Сало було призначено начальником Управління ДАІ УМВС України у Львівській області. Як розповідає колишній депутат Добродомов, він отримав цю посаду, в тому числі, завдяки дружбі з молодшим братом Віктора Медведчука - Сергієм, який на той час очолював у Львівській області податкову, а інший соратник Медведчука Тарас Козак - митницю. За даними "Обозревателя", в нульових їх підозрювали у причетності до замаху на місцевого бізнесмена Петра Писарчука.

За словами екс-очільника Закарпатської ОДА Геннадія Москаля, після президентських виборів у лютому 2005 року проти Сало було порушено кримінальну справу за фактами порушення виборчого права, в результаті чого він був навіть оголошений в міжнародний розшук через Інтерпол. Ще одну справу було порушено за зловживання владою та службовим становищем. Цю ж інформацію підтверджує і Добродомов.

"У часи Помаранчевої революції Олег Сало вже очолював міліцію Львівської області, після чого нове керівництво МВС звинуватило його у виведенні коштів на будівництво дач своїм попередникам. Тоді ж його звільнили з органів, відкрили кримінальні справи й оголосили в міжнародний розшук. Через суди він зміг припинити всі відкриті справи (зокрема, у 2007 році Печерський суд Києва закрив справи "у зв'язку з відсутністю в його діях складу злочину", - ред.), але не зміг пройти у Верховну Раду, оскільки "прогресивні соціалісти Наталії Вітренко, від якої партії він балотувався, не подолали бар'єр", - пише Добродомов.

Примітно, що партію Вітренко тоді фінансував Максим Курочкін - один з лідерів лужніковського організованого злочинного угруповання, який на той момент щільно влаштувався в Києві, і мав непогані зв'язки в політичних колах, в тому числі й з Віктором Медведчуком.

Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах у 2010 році про Олега Сала інформації було не багато. Зокрема, в період з березня 2010 року по травень 2011 року він очолював УМВС України в Рівненській області. Згодом був радником міністра внутрішніх справ по Західному регіону України.

Втім, без скандалів не обійшлося і в той час. За даними Москаля, саме Сало на посаді заступника начальника цивільної міліції Міністерства внутрішніх справ командував спецпідрозділом "Беркут", яке вилучало бюлетені на окрузі №132 у Первомайську Миколаївської області на виборах 2012 року.

31 жовтня 2013 року його призначали головою Львівської облдержадміністрації. Менше, ніж через місяць депутати Львівської обласної ради висловили недовіру голові ОДА, але для відставки не вистачило буквально 6 голосів. 23 січня 2014 року під час акції протесту під стінами ЛОДА Сало написав заяву про відставку. Напевно, це був перший і єдиний випадок, коли губернатор відмовився від влади в регіоні за такий короткий період. Втім, вже через кілька годин Сало заявив журналістам, що цю заяву не можна вважати дійсною, оскільки її було підписано під тиском. Сало стверджує, що його змусили написати заяву про відставку погрожуючи фізичною розправою "радикально налаштовані люди", які захопили будівлю ЛОДА. "Я був і залишаюся вірним президентові України", - сказав Сало.

22 лютого 2014 року Олег Сало вже офіційно подає у відставку. Такому рішенню, багато в чому сприяли численні пікети й тиск з боку активістів львівського Автомайдану.

"Далі була Революція гідності, на початку якої Львівська ОДА під керівництвом Сало зверталася до суду з вимогою заборонити мітинги на підтримку євроінтеграції. Зрештою, під тиском протестів Сало публічно написав заяву на звільнення з посади й поїхав зі Львова...", - розповідає про події того часу Дмитро Добродомов.

На цьому політична кар'єра чиновника на деякий час припинилася, а він зосередився на власних бізнесах. Зокрема, зайнявся готельно-ресторанним комплексом "Золота форель" (с. Коростів Сколівського р-ну Львівської області), до тих пір поки в липні 2019 року не очолив Службу безпеки державного підприємства "Украхімтрансаміак". Сьогодні ж він серед головних претендентів на посаду голови Пенітенціарної служби України.

Тюремний хоррор

Українські в'язниці могли б послужити відмінними декораціями для голлівудських фільмів жахів. Негуманні умови утримання і порядки, які панують в колоніях явно не сприяють перевихованню підопічних цих закладів. І скільки б відповідальні чиновники не обіцяли зробити українські в'язниці зразково-показовими, з мертвої точки ці обіцянки так і не зрушили. Реформа пенітенціарної системи України - найповільніша реформа в Україні. А за словами міністра юстиції Дениса Малюськи, ще й одна з "найскладнішим".

Варто відзначити, що сьогодні міністр досить активно зайнявся цим питанням - регулярно відвідує колонії, слідчі ізолятори, висловлює стурбованість поганими умовами утримання ув'язнених, і переконує, що скоро все буде добре, оскільки "будуть звільнені всі топ-керівники кримінально-виконавчої служби".

В інтерв'ю РБК-Україна Малюська розповів, що ініціативу про передачу територій слідчих ізоляторів, в тому числі й Лук'янівського, інвесторам, які погодяться побудувати замість старих нові СІЗО, "в заявленому раніше форматі точно продовжувати не будемо".

"Думаємо над іншими подальшими варіантами роботи з цими СІЗО. Наприклад, перенесення Лук'янівського СІЗО за межі Києва потенційно привабливе рішення, але вкрай складне, і я не впевнений, що саме цей слідчий ізолятор буде перший, який ми будемо виносити за межі міста. Є й інші СІЗО, які знаходяться в такому ж жахливому стані і які перенести за межі міста буде набагато легше. Це стосується Одеси та частково Львова та кількох інших міст. Швидше за все, ми почнемо з якихось регіональних переносів. Лук'янівське СІЗО - буде на другому етапі, коли ми знайдемо взаєморозуміння з місцевою владою і потенційним інвестором, який зможе це все оплатити", - розповів міністр.

За словами міністра, в його команді відповідальною за реформу цього напрямку буде Танія Лей Санфорд Аммар, громадянка Канади, з якою Малюська працював раніше над реформою ювенальної юстиції (системи виправлення неповнолітніх, - ред.).

Міністр запевняє, що у них є стратегічне бачення для розв'язання проблем у цій сфері, а сформувати команду допоможуть, в тому числі, канадці, які мають бачення і досвід.

Однак, ймовірне призначення головою Пенітенціарної служби України скандального чиновника часів Віктора Януковича, якоюсь мірою, ставить під сумнів реформаторські устремління міністерства. А у світлі недавніх подій, а саме рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який відхилив скаргу України щодо закону про люстрацію, в результаті чого рішення набрало чинності, можливості для Сала стають більш реальними.

Водночас, відзначають співрозмовники видання, не варто відкидати й того факту, що Денис Малюська людина в державній системі відносно нова, і не завжди знає, в яких інтересах йому можуть радити тих чи інших токсичних чиновників. Втім, хай там як, кадрова політика - тест на міцність будь-якого міністра.