Розвиток інклюзивної освіти на прикладі Дніпропетровської області

Фото: Роман Кисляк и Марина Порошенко

Инклюзия - способ интегрировать ребенка-инвалида в общество детей с нормальным развитием. Еще никогда в Украине и бывшем СССР такому образованию не уделялось внимание, наоборот - детей-инвалидов с рождения изолировали, оставляя их родителей один на один с проблемой обучения и социализации своих детей. Вся система делала таких детей "невидимыми". Собственно, случай с Романом Кисляком - это тяжелое последствие такого дикого подхода к особым детям.

В рамках Фонда Петра Порошенко первая леди начала процесс внедрения инклюзии во всех образовательных учреждениях. Фонд разрабатывает методики, программы, проекты классов, школ и детских садиков с элементами инклюзии, обучает педагогов и других специалистов. Наработки Фонда уже официально утвердило Министерство образования и науки.

Но проблема в том, что существующая образовательная инфраструктура, созданная по большей части во времена СССР, совершенно непригодна для детей с особыми потребностями. Проще говоря, в школе или детском саду можно обустроить кабинеты в расчете на таких детей, но как они туда попадут, например, на инвалидных колясках? Ни пандусов, ни подъемников почти нигде не было. Но и их все равно будет недостаточно. К тому же строить пандусы в иных случаях просто невозможно из-за конструктивных особенностей зданий школ и садиков, особенно - внутри.

Но Марина Порошенко, кажется, сдвинула дело с мертвой точки. Местным властям, отвечающим за образовательную инфраструктуру, остается лишь воспользоваться методиками Фонда. И они это делают.

Так, Днепропетровская облгосадминистрация во главе с Валентином Резниченко из 1000 школ области привела к нормам инклюзии 25% и обещает довести этот показатель до 100%. Это же относится и к детским садикам, и к больницам, и к поликлиникам и даже паркам. И поэтому эта область стала лидером по внедрению инклюзии в Украине.

Фото: Валентин Резниченко и Марина Порошенко

Динамика инклюзии

В январе 2019 года, спустя три года после начала своей социальной программы Марина Порошенко вместе с президентом Петром Порошенко провели в Киеве Всеукраинское совещание по вопросам инклюзивного образования, во время которого стало известно, что в Украине количество школ с инклюзией выросло в 2,5 раза и достигло 3788. Теперь в них обучается более 11 тысяч особых детей, и это в три раза больше, чем до того. В детских садиках Украины количество инклюзивных групп выросло с 732 в 2016 году до 1318 в начале этого года, и в этих группах теперь воспитываются 2190 особых детей.

Фонд Порошенко сумел провести через парламент ряд важных проектов законов, и теперь инклюзия является обязательной не только для дошкольных и школьных учреждений, а и для профессионально-технических.

Как следствие, правительство начало выделять на образование таких детей дополнительные деньги: более 300 млн грн на инклюзию, 100 млн - на создание инклюзивно-ресурсных центров (ИРЦ, включают в себя специальное оборудование и работу профильных специалистов).

По состоянию на начало этого года около 14 тысяч детей начали ходить в обычные школы и садики, создано более 500 ИРЦ и еще около 200 появятся в этом году.

Новые архитектурные решения позволили установить 10781 пандусов, 3663 кнопок вызова, около 750 оборудованных туалетных комнат и 51 лифтов и подъемников для особых детей.

За 2017-2018 годы было подготовлено более 10 тысяч учителей инклюзивных классов и 7633 ассистентов учителей и особых детей. Учителя начали получать надбавки.

Без барьеров

Особенность Днепропетровской области не только в том, что здесь внедряют инклюзию впечатляющими темпами, а и в том, что здесь продумывают все до мелочей, может, даже более детально, чем предполагают стандарты инклюзивного образования.

Еще в 2016 году в Днепропетровской ОГА родилась идея создать инклюзивный парк прямо за зданием администрации. Но руководители области не могли поставить архитекторам четко расписанную задачу, потому что идея всем была интуитивно понятно, а ни одного подобного образца не было не то что в Украине, а и в мире.

Приглашенный архитектор Сергей Дербин из Приднепровской государственной академии строительства и архитектуры взялся за решение этой задачи. И он обнаружил, что если посмотреть каталоги производителей детских товаров, то там инклюзивность заканчивается на безбарьерности. А этого недостаточно - для детей с особыми потребностями важно не только свободно пройти в парк, а и контактировать со всеми его элементами (интерактивными).

"Нам сильно помогла Марина Порошенко и ее наработки по такому парку, которые у нее были, и решения, которые она привозила из других стран. Пришли мы к идее парка путем причинно-следственной диагностики, анализа объективной реальности, консультаций с инвалидами", - рассказал Дербин.

По мнению советника губернатора Днепропетровской области Юрий Голика, пандусы нужны, но они не решают всех проблем.

"У нас принято считать, что если государство построило пандус, то на этом его миссия выполнена. На самом деле, после подъема по пандусу особому ребенку нужно открыть дверь. Как это сделать? Можно поставить кнопку вызова. Но мы ставим кнопку открытия дверей. И все входы в помещения школ и садиков мы делаем безбарьерными", - сказал Голик.

Так, в Солонянской школе был построен подъемник не только у входа в здание, но и внутри, чтобы можно было подняться на второй этаж. Более того, есть подъемник на сцену актового зала.

Голик подчеркивает, что в Солонянском живет всего лишь 3500 человек. Это обычный районный центр, каких по всей стране тысячи. Но в местной школе все сделано для особых детей так, что они могут самостоятельно и с достоинством подняться на сцену.

Как отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, безбарьерность - это обязательное условие для учебных заведений области, которые реконструируются или строятся с нуля. Один из таких примеров - школа в Петриковке. Ее корпуса были построены десятки лет тому назад, здесь не то что особым детям было невозможно находиться, даже обычным детям здесь было некомфортно. И, помимо прочего, проект реконструкции этой школы предусматривал свободное попадание "колясочников" и в само здание, и в помещения внутри.

"Все школы и садики Днепропетровская ОГА оснащает пандусами, подъемниками, безбарьерным входом, ресурсными комнатами, медиатеками. Кроме того, по программе Фонда Порошенко, утвержденной Министерством науки и образования, учителя и воспитатели обучаются работе по методикам инклюзии, школы и садики получили новых специалистов: психологов, ассистентов учителей и самих особых детей", - сказал Резниченко.

И здесь же, в Петриковке, в бывших мастерских местной школы был создан современный инклюзивно-ресурсный центр, который открывала Марина Порошенко. Здесь создали все необходимые условия для того, чтобы особенные дети не чувствовали никаких ограничений.

На входе в центр установлены пандусы, широкие двери, внутри нет порогов, в уборных есть перила и "кнопки вызова". Сам центр представляет собой яркое жизнерадостное пространство.

В этом ИРЦ есть зоны для индивидуальных и групповых занятий. В ресурсной комнате дети получают бытовые навыки и играют в развивающие игры.

Улучшать физическое состояние они могут в зале лечебной физкультуры, где размещен интерактивный пол.

"Проектор на потолке передает изображение на пол. Когда ребенок касается виртуального ковра, он как будто оживает - меняется изображение, появляются звуковые эффекты. Ребенок может сыграть в мяч на футбольном поле или пройтись по берегу моря, слушая шум воды. Всего доступны более 90 сюжетов. С помощью интерактивного пола дети развивают логику, узнают новые слова, учатся считать", - рассказала директор Петриковского инклюзивно-ресурсного центра Наталья Шевченко.

В инклюзивно-ресурсном центре обучаются дети от 2 до 18 лет. Для них также предусмотрена индивидуальная программа занятий с психологом, логопедом, дефектологом.

Фото: Валентин Резниченко (в центре)

По словам Резниченко, если в самом начале процесса внедрения инклюзивного образования им пользовались лишь 4 ребенка, сейчас их по всей области 860. И, как считает губернатор, эта цифра доказывает, что в стране есть толерантное отношение к особым детям.

Фото: Юрий Голик

"Первый инклюзивно-ресурсный центр в Украине мы открыли в 2017 году на базе Солонянской школы. Сейчас создаем такие по всей области, - сказал Голик. - Они призваны помочь особенным детям социализироваться. Ведь очень важно, чтобы они не чувствовали себя забытыми, общались, вели обычную жизнь, несмотря на проблемы со здоровьем".

"Днепропетровщина имеет самые высокие показатели в Украине по внедрению инклюзивного образования. Это хороший пример для других областей", - заявила Марина Порошенко.

На днях первая леди снова прибыла в Днепропетровскую области, где был открыт инклюзивно-ресурсный центр в реконструированной части Магдалиновской опорной школы. Здесь усилиями ОГА был сделан отдельный вход для детей с особыми потребностями, крыльцо с пандусом, зал лечебной физкультуры. В ресурсной комнате созданы условия для отдыха: здесь есть игрушки и мягкие пуфы. Также была сделана небольшая кухня со столовой, где особенные дети приобретают бытовые навыки.

Сейчас в Днепропетровской области работает 71 медиатека и 51 ресурсная комната.

О развитии инклюзии в области и за ее пределами уже известно практически всем. И, кажется, повторение случая во львовском ресторане здесь уже невозможно.