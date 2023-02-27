В Раде предлагают ввести российскую электронную модель отслеживания движения сигарет

В ближайшее время Верховная рада рассмотрит во втором чтении законопроекты, по которым может быть введена новая система электронного отслеживания движения табачных изделий – так называемую электронную акцизную марку (е-акциз). Участники табачного рынка считают, что такая система не соответствует законодательству Европейского Союза, а в случае ее внедрения на законодательном уровне она сразу потеряет смысл и создаст такие условия, при которых выполнить нормы этих законов будет невозможно. Кроме того, она не выполнит задачу, ради которой разрабатывается – борьба с теневым рынком. Также эксперты обнаружили, что эти проекты законов фактически копируют российскую модель. Детальнее – в материале РБК-Украина.

Система отслеживания движения табачных изделий работает в Евросоюзе с 2019 года. Она была введена в соответствии с Директивой 2014/40/ЕС. Именно эту Директиву должна выполнять и Украина как сторона, подписавшая Соглашение об ассоциации с ЕС, и как страна-кандидат на вступление в Евросоюз.

Сущность системы состоит в том, что каждая пачка сигарет должна иметь уникальный идентификатор и элемент защиты, благодаря которым можно отслеживать перемещение сигарет. Ее еще называют Track&Trace.

Легальные табачные компании Украины, в частности международные, уже не первый год заявляют о том, что такая система крайне необходима, однако она должна отвечать нормам ЕС.

В 2020 году появился проект закона №3044а-2, который подготовили народные депутаты Вадим Галайчук, Олег Бондаренко, Даниил Гетманцев и другие. Отраслевая ассоциация "Укртютюн" отметила, что этот документ полностью соответствует Директиве. Положительные выводы предоставили Министерство финансов, комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом и Главное научно-экспертное управление Верховной рады.

Однако этот проект закона вообще не рассмотрел комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, и документ не попал на рассмотрение парламентом.

Вместо этого проекта появились другие.

Закон один. Но не для всех

В ноябре 2022 года был зарегистрирован проект закона №8237. Его автор – народный депутат Андрей Холодов, известный тем, что регулярно представляет свои законодательные инициативы по табачной отрасли, и тем, что имеет отношение к торговле сигаретами, хотя он это отрицал.

Главная особенность проекта Холодова состоит в том, что им предложено несколько норм, которые, с одной стороны, нацелены на создание системы отслеживания движения табачных изделий, а с другой – позволяют обходить эту систему.

В частности, Холодов предложил не наносить специальный код для отслеживания сигарет, продаваемых в магазине беспошлинной торговли – Duty Free. Почему?

Дело в том, что по данным исследования, проведенного компанией Kantar Ukraine, почти 60% нелегального рынка сигарет составляет продукция, производимая для реализации именно в магазинах беспошлинной торговли. Поэтому предложение Холодова, какую бы цель он не преследовал, играет на руку, всему теневому рынку и создает кучу проблем всем другим легальным производителям, поскольку такие приятные исключения их не касаются. В то же время Директива ЕС говорит о том, что маркировать электронными акцизными марками следует все сигареты, производимые и продаваемые в Евросоюзе.

Есть еще и техническая деталь: специальный код по нормам Директивы должен размещаться на пачке таким образом, чтобы он оставался целым после ее открытия. Холодов написал прямо обратное – код должен быть на крышке, что означает только одно – после открытия пачки код будет разорван. Почему? Потому что по разорванному коду сканировать и отследить движение пачки от производителя к торговой точке будет невозможно.

Минфин сделал свое заключение и по этому проекту закона. И, как ни странно, он тоже – положительный. А вывода Главного научно-экспертного управления ВРУ просто не было.

В ассоциации "Укртютюн", представляющей интересы четырех международных табачных компаний, работающих в Украине и являющихся крупнейшими налогоплательщиками, сообщили, что к процессу разработки системы отслеживания движения сигарет подключилось и Министерство цифровой информации.

В декабре 2022 года это министерство через народных депутатов (одним из тех депутатов снова был Гетманцев.) подало два новых проекта закона об Е-акцизе – №8286 и №8287.

Комитет по вопросам интеграции Украины в Европейский Союз сделал анализ проектов №8286 и №8287 и пришел к выводу, что проекты Минцифры не противоречат международно-правовым обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, хотя и нуждаются в доработке.

12 января 2023 года оба проекта были приняты в первом чтении за основу.

Также в парламенте зарегистрирован третий, связанный с предварительным проектом закона об уголовной и административной ответственности за нарушения в сфере изготовления, хранения, сбыта и транспортировки подакцизных товаров №8288.

"Укртютюн" считает, что эти проекты законов в случае принятия приведут к катастрофическим последствиям. И тому есть несколько причин.

Быстро, еще быстрее

В Ассоциации считают, что все проекты законов, внесенных Холодовым, Гетманцевым и другими депутатами, не соответствуют Директиве ЕС, хотя авторы утверждают обратное. Свои замечания представители табачной отрасли изложили в открытом письме на имя президента, премьер-министра и главы парламента.

Так, к примеру, создатели проектов дают создавать электронные акцизные марки на базе QR-кода. Однако в странах ЕС используют Dot-код или DataMatrix-код. Их главное отличие от QR-кода заключается в большей скорости нанесения и лучших характеристик считывания.

"В общем, предлагаемая электронная система больше напоминает не европейскую систему Track & Trace, а систему, используемую в Российской Федерации. При этом ее архитектура не учитывает особенностей законодательства Украины, согласно которому, не только акцизный налог, а 5% акцизный налог с розничной реализации В связи с этим, существование, например, акцизного электронного документа фактически лишено смысла", - отметили в "Укртютне".

Эксперты считают, что принятие этих трех законопроектов существенно не повлияет на сокращение объемов незаконного производства и оборота подакцизных товаров. Почему? Потому что такое регулирование не будет включать незаконное производство и теневые цепи поставок. То есть, руководствуясь якобы благими намерениями, законодатели усиливают ответственность легального бизнеса, однако оставляют вне контроля нелегальный.

Следует отметить, что с табачной отраслью такое случается регулярно: всякий раз, когда легальные компании получают дополнительные ограничения и обязательства, это делает их менее конкурентными по сравнению с серым рынком и пользуется случаем, о чем свидетельствуют астрономические показатели роста нелегального табачного сегмента рынка.

"Предложенная в законопроектах электрона система технологически непригодна для корректной работы в условиях промышленного производства табачных изделий, а ее внедрение может привести к крайне негативным последствиям в диапазоне от кратного повышения себестоимости продукции – вследствие искусственного замедления скорости и усложнения производства – к остановке предприятий из-за технологических факторов или потерю рентабельности", – заявили в "Укртютюне".

Эксперты объясняют, что производство сигарет является высокоскоростным, поэтому нанесение на пачки сигарет QR-кода на обычной для такого производства скорости технологически невозможно.

Кроме того, по законопроекту №8286 производитель при заказе электронных марок должен вносить в электронную систему большое количество данных, которые должны согласовываться между собой в каждой конкретной электронной марке: например, код упаковочного оборудования пачки и код собственного названия товара.

"Такой подход потребует от производителя абсолютно нереалистичного уровня планирования производственных процессов – он должен заранее (электронная марка может быть нанесена на продукцию в течение 180 дней со дня ее генерирования) предусмотреть, на какой упаковочной машине будут "собираться" пачки конкретного бренда и точное количество таких пачек. При этом в случае, например, выхода соответствующей упаковочной машины из строя, производитель вынужден будет отменять заказанные марки и заказывать новые", – говорят в ассоциации.

И это лишь часть технологических проблем, возникающих в случае принятия этих законов. В комплексе эти проблемы "способны вызвать шоковый эффект на рынке еще до вступления в силу законов", поскольку они негативно повлияют на объемы производства.

А кроме технологических проблем прогнозируются еще и финансовые.

Так, нормы законопроектов ухудшают для производителей и импортеров табачных изделий условия уплаты налогов, которые и так уплачиваются авансом в бюджет.

Законопроектом №8287 предусмотрена авансовая уплата акцизного налога – еще до подачи заказа на генерирование электронных марок. В ЕС практика авансовых налоговых платежей не существует.

Более того, законодатели не подумали о том, что должно быть возмещение фактически уплаченных сумм акцизного налога при деактивации электронных марок в связи с их отменой производителем или импортером. В то же время действующим законодательством в отличие от этих законопроектов возмещение фактически уплаченных сумм акцизного налога предусмотрено в случае возврата покупателем марок акцизного налога, не использованных для маркировки товаров из-за их повреждения.

И, наконец, уже традиционно авторы законопроектов по табаку устанавливают нереальные сроки их введения в действие. В данном случае – с 1 января 2024 года. Ранее подобное касалось и законопроектов по изменению дизайна пачки, и размеру ставки акцизного налога – так же случилось и сейчас. Иными словами, все хотят изменить правила на табачном рынке игры еще вчера. При этом не учтено то, что программный продукт для новой системы может начать создаваться только после того, как будут утверждены соответствующие нормативные документы, а еще до этого у правительства есть полгода на то, чтобы утвердить эти документы.

"Для бизнеса останется, в лучшем случае, несколько месяцев на закупку и замену оборудования, наладку и тестирование новых производственных процессов, техническое присоединение к системе. Каждый из этих процессов является последовательным и каждый требует не менее нескольких месяцев. А с 1 января 2024 субьект предприятие, которое не успел присоединиться к системе будет считаться нелегальным на рынке", – отмечает "Укртютюн".

Таким образом, законодатели сознательно закладывают под целую ветвь мину замедленного действия. Кстати, в ЕС на внедрение системы отслеживания движения табачных изделий был предусмотрен период в 5 лет.

Также в ЕС система Track&Trace действует исключительно для табачных изделий. А в Украине хотят "затолкать" в нее подакцизные изделия в целом, в том числе, алкоголь. Однако сделать это будет нереально по техническим причинам. Однако сейчас украинских законодателей это мало волнует.

Создается впечатление, что некоторые увидели в Директиве ЕС возможность усложнить жизнь легальным производителям, но вывести вне действия Директивы всех остальных. Доказать, что это коррупция, тоже на грани нереальности, хотя что это как не она? Или это шантаж?

И только после того, как законы были приняты за основу, бизнесу было предложено до 26 января внести свои предложения, которые, как было обещано, будут зарегистрированы как правки. Однако правки перед вторым чтением до сих пор не обнародованы. Есть подозрения, что их просто проигнорировали.

По этим причинам "Укртютюн" предлагает отклонить эти документы. Очевидно, что другого выхода нет.

Однако игнорирование бизнеса и быстрота принятия таких некачественных законов имеют еще одно объяснение – гранты. Большие гранты.

"Эксперты" по всем вопросам

Финансирование разработки Е-акциза, за которое взялось Минцифры, осуществляется при поддержке проекта USAID/UK aid "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах".

Как известно, Агентство США по международному развитию (USAID) выделяет значительные средства в поддержку разных стран в разных отраслях. Равно как и UK aid. Однако эти государственные агентства оказывают финансовую и экспертную поддержку не напрямую, а через посредников – компании, специализирующиеся на таком сорта деятельности.

Для того чтобы получить средства этих агентств – а речь идет о десятках и сотнях миллионов, а в целом о миллиардах долларов – посредники пытаются сделать все очень быстро или в четко очерченные сроки, чаще всего очень ограничены во времени.

При этом компании, которые помогают той же USAID, не являются экспертами в той или иной отрасли, а они нанимают экспертов по своему усмотрению и по собственным критериям.

Известно, что компанией, работающей с Минцифры по заказам американских и британских агентств, является "Тапас" . Однако пока неизвестно, какие именно эксперты в табачной промышленности были задействованы в разработке проектов законов Минцифры, по крайней мере, в публичном пространстве такой информации нет.

Проблема в том, что лучший эксперт, в частности, в табачной отрасли – это, собственно, производитель табачной продукции. А именно его и не пригласили к разработке новой системы электронных акцизов.

Ирония в том, что именно производители не только эксперты по своему делу, но и являются наиболее заинтересованной стороной в появлении системы отслеживания сигарет. Они не нуждаются в грантах. И именно этим они мешают тем, для кого гранты – бизнес.

Поэтому, вероятно, было решено не спрашивать табачные компании о том, что они думают как настоящие эксперты. Снова.