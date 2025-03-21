Путин изменил планы? Почему Россия остановилась под Покровском и что происходит на Курщине

Москва изменила свои приоритеты в войне. Вместо битвы за Покровск враг сосредоточил усилия на "освобождении" Курской области. Что происходит на фронте и продвигаются ли россияне на Юге Украины - в материале РБК-Украина.

Пока в США говорят о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет мира, бои на линии фронта не утихают ни дня. Россияне остановились на Покровском направлении, отбивают Курщину и проводят наступательные действия на Юге Украины. Активная фаза войны продолжается, несмотря на предложения Киева о перемирии и попытки союзников Украины обеспечить стабильный переговорный процесс.

Сейчас приоритет Кремля - Курская область, которая, похоже, нужна Москве для подведения итогов "специальной военной операции". Ее результаты, вероятно, будут презентовать 9 мая во время парада и перед важными гостями. При этом на тех участках, где до этого оккупанты двигались довольно быстрыми темпами, сегодня они заметно тормозят. Но, скорее всего, от планов захватить другие украинские территории, чтобы привести их к "конституционному" порядку, в Кремле не отказываются.

Курская область - козырь для парада

Ситуация в Курской области заметно ухудшилась месяц назад, когда российская армия начала устанавливать контроль над дорогами, которые обеспечивали логистику наших войск из Сумщины. Для этого противник занял Свердликово и зашел в населенный пункт Новенькое - уже на территории Украины. Этим самым он подошел опасно близко к дороге Суджа - Сумы, взяв ее под полный огневой контроль.

Зайдя в Свердликово, агрессор установил физический контроль и над дорогой, которая шла оттуда на Суджу. Поэтому под угрозой оказались все украинские подразделения, которые находились в северной части курского плацдарма.

Параллельно с этим враг совершил прорыв к украинско-российской границе вблизи Куриловки и там взял под огневой контроль еще одну дорогу, которая шла с Сумщины южнее Суджи. Украинское командование поняло, что в этих условиях осуществлять обеспечение войск на такой площади невозможно и начали их частичный отвод.

Россияне 8 марта перешли к активному наступлению, начав сжимать наш плацдарм с севера. Однако они, по сути, уже наступали за отступающими украинскими войсками. Многие военные обозреватели считали, что наше командование решило полностью выйти из Курской области. Но на самом деле решение заключалось в том, чтобы сократить плацдарм, при этом сохранив буферную зону на российской территории. Именно поэтому за последнюю неделю, после частичного выхода Сил обороны, существенных изменений на этом участке фронта не было. Удержание этой буферной зоны необходимо Украине, чтобы не допустить боевых действий в Сумской области, говорят представители украинской власти.

Сейчас украинские подразделения контролируют примерно 100 квадратных километров в Курской области. Россияне хотят выбить нас с этого участка, зайдя в тыл украинским войскам уже с территории Сумской области - через Басовку и КПП "Юнаковка - Суджа". Но на самом деле нет речи о том, что ВСУ оказались в полном окружении.

Курская область в августе, во время наступления ВСУ (фото: Getty Images)

"С северо-западного направления россияне перешли границу и захватили населенные пункты Новенькое и южнее, проводят план по оперативному окружению. Но им это сделать не удается, поэтому разговоры об окруженных 10 тысячах - это спектакль, который режиссируется Путиным, и который подогревает Трамп", - говорит экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в комментарии РБК-Украина.

Для Путина освобождение Курской области - это одна из побед, которую он, вероятно, будет "продавать" в ближайший период. Эксперты сходятся на том, что 9 мая, во время парада в честь дня победы в Кремле захотят подытожить результаты войны, которые, на самом деле, далеко не те, что ожидались в начале. Иронично, что Москве придется рассказывать о героическом освобождении Курской области, вместо того, чтобы "похвастаться" захватом четырех областей Украины, которые они заранее добавили в свою конституцию.

Но и сам смысл Курской операции в украинском контексте довольно неоднозначен. Однако ВСУ создали и все еще удерживают определенную буферную зону, которая защищает Сумщину от вторжения, говорит военный эксперт Павел Нарожный.

"Между Суджой и Сумами есть трасса, ее длина примерно 40 км. Если бы действительно был прорыв, россияне прошли бы по ней довольно быстро. Да, местность лесистая, есть реки, но останавливать их было бы не просто. Сейчас эта небольшая буферная зона осталась, это и была наша задача - не допустить россиян к этой трассе Суджа-Сумы", - говорит Нарожный в комментарии РБК-Украина.

Донецкое направление

Пока внимание российских военных было приковано к Курской области, Украина смогла немного улучшить свою ситуацию на Востоке. Силы обороны отбили несколько позиций на Купянском направлении, выбив противника севернее Купянска и сократив его плацдарм на правобережье Оскола. В Часовом Яру тоже продолжаются бои, контроль в городе поделен примерно поровну, хотя ситуация имеет тенденцию к обострению.

В Торецке украинские подразделения тоже смогли улучшить свои позиции, воспользовавшись ротацией российских подразделений. После того, как оккупанты уже поспешно сообщили о его захвате, бои вернулись от окраин Торецка ближе к центру. Четкой линии боестолкновения в городе сейчас нет - там много серых зон. В течение последней недели оккупанты начали давить на населенные пункты на севере и юге от города. И Торецк, и Часов Яр стоят на пути врага к Константиновке - важному узлу обороны наших войск, защищающих Славянско-краматорскую агломерацию.

Украинским военным удалось улучшить ситуацию и в районе Покровска, который, по замыслу противника, должен был бы стать эпицентром боев во время его осенне-зимней кампании. Серией контратак на западе, востоке и юге от города Силы обороны смогли остановить активное продвижение истощенных российских войск. Военные эксперты отмечают, что улучшения произошли, когда ответственным за направление назначили генерала Михаила Драпатого. Под его руководством ВСУ удалось разбить фланги, по которым продвигались россияне.

В результате украинской армии удалось вернуть контроль над несколькими населенными пунктами на подступах к Покровску. Эти контратаки продолжаются. Кризисный момент для обороны города пока удалось пройти, хотя не стоит исключать, что оккупанты снова мобилизуют усилия для того, чтобы вернуть себе инициативу на этом участке фронта.

Покровск в сентябре (фото: Getty Images)

На соседнем Великомихайловском направлении - это юг Донецкой области - темпы продвижения россиян тоже упали: они до сих пор пытаются пробиться к дороге Донецк - Запорожье, как с востока со стороны Константинополя, так и с юга вдоль реки Мокрые Ялы.

Поскольку россияне сконцентрировали свои силы на отвоевании Курщины и не могут взять Покровск, они выбрали Новопавловское направление и пытаются продвинуться в сторону Днепропетровской области.

"После того, как они захватили Курахово, Дачное, сейчас бои идут за Константинополь, то есть они теперь хотят быстрее продвинуться к границам, чтобы зайти хотя бы на какое-то количество километров в Днепропетровскую область. То есть на Сумщину они уже будто бы зашли - еще одна область, а теперь Днепропетровская. Путину надо завершать "СВО", он должен быть победителем, говорить об этом на параде на 9 мая, - говорит Романенко.

Эксперты называют две причины, почему россияне остановились на Покровском направлении. Первая - определенное количество своего контингента армии РФ все же пришлось перебросить на Курщину, прежде всего - операторов дронов. И вторая, еще более весомая - банальная усталость.

"Главная причина в том, что они очень активно атаковали, начиная с ноября по конец января. И об эти атаки они очень сточили свои функциональные подразделения и банально очень сильно выдохлись", - добавляет Нарожный.

Запорожская и Херсонская области

После разговора между президентом США Дональдом Трампом и Путиным украинский президент Владимир Зеленский заявил, что планы Кремля неизменны - они хотят захватить Запорожскую и Херсонскую области.

В это же время россияне, как и ранее прогнозировало РБК-Украина, активизировались в Запорожской области. Противник в районе Пятихаток вышел к селам Степное и Малые Щербаки. Целью вражеского наступления здесь может стать город Орехов. Тем более, что оккупанты активизировались и южнее города в районе Работино. С другой стороны, вражеская армия может иметь целью расширить свое вклинение по всему отрезку от Каменского до Щербаков, чтобы оттуда подобраться ближе к Запорожью.

Так или иначе, за неделю врагу не удалось достичь на этом участке существенных прорывов. Пока это наступление имеет очень ограниченный характер и еще непонятно, планирует ли Москва нарастить интенсивность и масштаб своих действий здесь.

Херсон после обстрела (фото: Getty Images)

"Можно открыть сводку Генштаба и посмотреть, где у нас основная часть боевых столкновений. Днем 120-150, из них более 50 - это Покровск и Торецк. А Запорожье - это до 10 столкновений, то есть это такой уровень активизации, как, скажем, на Харьковском направлении. Это точно не генеральное наступление, не попытка прорыва", - говорит Павел Нарожный.

На Херсонском направлении ситуация еще менее динамичная. Российская армия в основном занимается тем, что захватывает острова на Днепре, но ВСУ, находясь на высотах, их "сбивают". Таким образом оккупантам не удается построить плацдарм для дальнейших наступательных действий на Херсонщине.

Белгородская область

На днях российские провоенные телеграмм-каналы сообщили о том, что Силы обороны якобы пытаются пробиться в Белгородскую область. В подтверждение этой информации в российских соцсетях распространяют многочисленные фото и видео, где якобы враг атакует нашу бронетехнику.

Направление атаки малых групп пролегало со стороны Марьино Сумской области до Демидовки и Графовки. Эти же российские телеграмм-каналы отметили, что неожиданности украинским подразделениям достичь не получилось и их атака была остановлена. Несмотря на это еще по состоянию на вчера в приграничье Белгородской области продолжались бои. Украинские военные чиновники никак не комментируют эту информацию.

Если же Украина действительно решила проводить здесь наступательные действия, то они, во-первых, проводятся небольшими силами. Во-вторых - могут быть разве что для отвлечения вражеских сил от соседнего участка в Курской области, о чем говорят эксперты.

"По Белгородщине пару дней назад были нанесены удары, но выйти на населенный пункт, который планировали, не получилось, враг там организовал оборону, и достичь того, что планировали, в полном объеме не удалось. Хотя они вынуждены были оттянуть на это направление еще дополнительные силы", - говорит Романенко.

Пока непонятно, каким был результат рейда, если ВСУ действительно заходили в Белгородскую область, но сам этот факт может свидетельствовать о том, что украинское командование не оставляет попыток создать буферную зону по другую сторону границы.

Между тем, судя по попыткам активизировать свои наступательные действия на Юге Украины, Путин не отказывается от своего плана. Но вряд ли у российской армии хватит сил и ресурса захватить два города и дойти до границ Херсонской и Запорожской областей. По крайней мере, пока. Поэтому Кремлю сейчас приходится сосредотачиваться на других приоритетах, одним из которых стала их собственная территория.

Наш плацдарм на своей территории Москва рассматривает как свою потенциальную слабость на будущих переговорах. Украинское присутствие на территории РФ не дает ей выторговывать какие-то "реалии на земле" или говорить об остановке на линии соприкосновения. Поэтому акцент на Курской области и отказ Путина от полного 30-дневного перемирия тоже могут быть взаимосвязаны.