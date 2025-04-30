Принципы восстановления: взгляды граждан, экспертов, международных партнеров и бизнеса

72% разрушений приходится на громады Донецкой, Харьковской, Луганской, Запорожской, Херсонской и Киевской областей. Кроме оценки повреждений не менее важно, чтобы наше общество выработало согласованное видение восстановления. Именно с такой целью был разработан законопроект "Об основах восстановления", который оформляет восстановление в комплексную политику с четкими принципами.

Вместе с ОО "Институт Республика" мы провели масштабные публичные консультации по законопроекту. К 3 раундам дискуссий присоединились более 600 экспертов, в том числе международных, представителей власти и местного самоуправления, бизнеса и заинтересованных граждан. Также были собраны предложения через онлайн-анкетирование. К сожалению, после публичных консультаций Министерство развития не продолжило ожидаемое продвижение документа. Хотя его принятие является важным для того, чтобы восстановление происходило по прозрачным и понятным для всех принципам.

Во время публичных консультаций каждая заинтересованная сторона восстановления выделила ключевые ценности и принципы восстановления. Рассмотрим, что же общего и отличного в понимании их понимании восстановления?

Ключевые бенефициары восстановления: граждане

Ключевые получатели услуг - обычные украинцы. Они непосредственно ощущают последствия разрушений и стремятся к быстрому и качественному восстановлению. Жители громад выделили среди основных принципов человекоцентричность, законность, планирование и приоритизацию восстановления, принцип "строй лучше, чем было", добропорядочность, сотрудничество и координацию. Они хотят, чтобы восстановление отвечало их потребностям и обеспокоены, будет ли это реализовано. Децентрализация еще далека от своей цели, когда граждане были бы убеждены, что их интересы не могут быть проигнорированы.

Именно поэтому восстановление - также возможность для усиления возможностей громад, углубления децентрализации, развития инструментов партисипативной демократии, при которой граждане смогут эффективнее влиять на местную власть и иметь реальные рычаги влияния на управленческие решения. По данным исследований Всемирного банка, активное участие граждан повышает эффективность местного управления на 25-30 %, а удовлетворенность работой местной власти - на 40 %.

Важный прогресс в этом направлении уже сделан благодаря принятию Закона Украины 3703-IX о народовластии, который предусматривает новые инструменты на уровне местного самоуправления - общественные слушания, общие собрания, петиции, участие в формировании бюджета, обязательная отчетность местных депутатов и глав и тому подобное.

Когда мы спрашивали людей, что именно они вкладывают в принцип "строй лучше, чем было" они чаще всего указывали на инклюзивность и безбарьерность. Речь идет об обеспечении комфортной жизни всех жителей, в том числе людей с инвалидностью, ветеранов, семей с детьми и других уязвимых групп. Согласно опросу 2024 года, 84% украинцев считают безбарьерность новой ценностью, подчеркивая необходимость адаптации среды, доступности образования и работы для всех.

Реализаторы восстановления: украинский бизнес

Еще одна важная группа, чьими "руками" будет осуществляться восстановление, а также экономическое восстановление — это украинский бизнес. Представители бизнеса сфокусировались на принципах ответственности, "все видят все", устранение забюрократизированности, цифровизации и планировании и приоритизации восстановления. Бизнес отмечает прозрачность и четкость правил, по которым будет проводиться восстановление.

Борьба с бюрократизмом, который замедляет и усложняет все процессы, и упрощение системы взаимодействия с госструктурами благодаря внедрению цифровых инструментов — ключевые запросы от бизнеса. Снижение административного давления позволило бы предприятиям экономить средства и время и больше вкладываться непосредственно в работу.

К сожалению, дерегуляция, которую правительство планировало воплотить в жизнь, пока провалена. В течение всего 2023 года работала рабочая группа, которая наработала План дерегуляции. Его приняли осенью 2024 года и он содержал 99 мероприятий по отмене разрешений и согласований.

В то же время подавляющее количество убранных процедур являются очень специфическими и, по мнению экспертов, не будут иметь заметного эффекта. Например, речь идет об отмене "разрешения на размещение в помещениях для содержания животных и птицы электроводонагревателей", "согласование графика анализа воздуха на рабочих местах", "согласование инструкции о порядке уборки пыли в производственных помещениях с рабочих мест, проходов и лестниц" и др.

Не удивительно, что бизнес "не заметил" такие изменения и продолжает говорить о реальной дерегуляции, в которой действительно нуждается.

Международное сотрудничество и забота об окружающей среде: мнение партнеров

Группа представителей международных партнеров назвали среди основных принципов человекоцентричность, добродетель, отсутствие дискриминации и равенство прав и возможностей женщин и мужчин, принцип зеленого восстановления, учет потребностей различных групп населения. В условиях глобальных потрясений, важно не преуменьшать значение общечеловеческих ценностей. Мы уже так привыкли к ним, как к чему-то самоочевидному, что и не думали увидеть, как их начнут откровенно нивелировать. Но восстановление будет долгим и непростым и мы ответственны за то, что передадим следующим поколениям украинцев.

Война уже привела к экоциду — масштабному повреждению среды, которое приводит к необратимым изменениям в экосистеме, вреда для людей, животных и растений. С начала полномасштабной российской агрессии волонтеры зафиксировали более 2000 случаев вреда природным экосистемам, крупнейшим из которых является разрушение Каховской ГЭС.

Например, за 3 года войны выбросы парниковых газов достигли 230 миллионов тонн CO2, что эквивалентно годовым выбросам 120 миллионов автомобилей. Сотни гектаров уничтоженных заповедных земель, выбросы токсичных и ядовитых веществ в атмосферу, загрязнение водных ресурсов. Последствия будут ощутимы не только на территории Украины, но и глобально, а восстановление потребует совместных усилий международного сообщества. При таких условиях принцип экологически безопасного восстановления и минимального воздействия на окружающую среду является чрезвычайно важным.

Ответственные за восстановление: власть и эксперты

Представители власти и эксперты отмечают важность законности, добропорядочности, контроля, мониторинга, энергоэффективности, приоритизации восстановления и принципов "Нового европейского Баухауза". Они подчеркивают ответственность перед гражданами, стремятся внедрять инновации и устойчивое развитие через принцип "Нового европейского Баухауза", одновременно обеспечивая прозрачность и эффективность всех процессов.

Понимая масштаб задач, власть и эксперты акцентируют на стратегическом планировании и координации усилий. Для них восстановление — это не только восстановление разрушенного, но и шанс на модернизацию инфраструктуры, внедрение новейших технологий и создание устойчивой, экологически чистой экономики, которую в частности предусматривает "Новый европейский Баухауз".

Публичные консультации помогли определить общее видение ключевых аспектов восстановления. Человекоцентричность, законность, добропорядочность, принцип "строй лучше чем было", планирование и приоритизация, а также учет потребностей различных групп населения являются фундаментальными принципами.

Важным выводом обсуждений является то, что восстановление должно быть отдельной политикой со своими четкими принципами, направленной на создание модернизированной и устойчивой страны. Надеюсь, что мнение граждан будет учтено и жизненно важный законопроект "Об основах восстановления" будет рассмотрен и воплощен в жизнь. Заложенный в документе комплексный подход, учитывающий потребности разных сторон, позволит Украине не только восстановить разрушенное, но и создать крепкое и успешное государство.