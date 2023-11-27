Принципы ветеранской политики. Как Украине стать достойной своих героев

По подсчетам экспертов в ближайшем будущем количество людей, к которым относится ветеранская политика, может достичь 5 миллионов человек, а некоторые утверждают, что в орбите этой политики будет находиться до 30% населения. Относительно особенностей формирования основ этой политики – в колонке для РБК-Украина рассказал народный депутат Алексей Леонов.

Мы нуждаемся в принципиально новых принципах и подходах, которые будут лишены патернализма и популизма, советской декларативности и уже приобретенной во времена независимости лишней бюрократизации. Причем следует понимать, что глобально речь идет не просто о социальной справедливости, но и о национальной безопасности и перспективах восстановления нашей экономики.

Любое неуважение к ветеранам – это подрыв основ патриотического воспитания. Это в свою очередь будет означать, что в случае следующего российского нашествия Украину просто некому будет защищать. Что касается экономики, то здесь все совсем прозрачно: если наши ветераны начнут массово выезжать за границу для воссоединения со своими семьями, то в Украине просто некому будет жить и работать.

Хочу отметить, что понимание важности вопроса вполне придвинет в общественном сознании. Для этого формирование принципов новой ветеранской политики уже идет полным ходом. В порядке дискуссии привожу некоторые из них.

Первый принцип – "равный к равному". Государство должно создать такую систему поддержки воинов и их родных, которая будет гарантировать им, что каждая их эмоция, каждая их потребность будет понятна человеку, который им помогает.

Второй принцип "ни слова о ветеранах без участия самих ветеранов". И это правило уже неукоснительно соблюдается. Первую Концепцию новой ветеранской политики недавно представили пять общественных организаций.

Третий принцип. Поддержка ветеранов – это не просто набор льгот. Это о гарантировании полноценного возвращения к гражданской жизни, успешной реинтеграции в общество. Каждый ветеран должен получить в свое распоряжение ресурсы, позволяющие ему конкурировать в гражданской жизни.

Четвертый принцип – правовая определенность. Нормативно-правовая база должна быть прописана максимально четко и понятно. Общий статус ветерана должен быть пожизненным. Все конкретные статусы, в том числе в отношении семей погибших, упорядочены и унифицированы.

Пятый принцип – гарантированное финансовое обеспечение. Государственные программы поддержки ветеранов должны соответствовать реальным возможностям государства. Никаких деклараций и пустых обещаний.

Шестой принцип – свободный доступ к государственным программам. В первую очередь следует убрать чрезмерную бюрократизацию, ликвидировать нехватку понятной информации и сократить продолжительность принятия решений.

Седьмой принцип – заботиться не только о ветеранах, но и об их семьях. В Украине должна быть сформирована единая государственная политика, которая обеспечит комплексный и последовательный подход к ветеранам и их семьям.

Говоря о ветеранской политике должны помнить, что возвращение к гражданской жизни – это не мгновенное избавление от прошлого опыта. Если среда и общество недоступны или даже враждебны, не понимают опыта бывших военных и не оказывают должной поддержки, вызовы, с которыми они сталкиваются в гражданской жизни, превращаются в проблемы. И не только самих ветеранов и их семей.

Сегодня уже есть несколько пилотных проектов, которые внедряют новые подходы в работе с ветеранами.

В частности, в девяти областях Украины и Киеве проходит испытание новый институт – "помощника ветерана". Помощник ветерана – это специально обученный человек, преимущественно из числа ветеранов войны или членов их семей. После обучения их трудоустроят в Сервисные офисы по делам ветеранов. Помощник ветерана встречает военного сразу после возвращения в родное общество, предоставляет нужную информацию, а также – при необходимости сопровождает в органы власти или во время обращений за правовой помощью

Хочу, чтобы Одесса как можно быстрее присоединилась к этому проекту. Тем более что Сервисный офис по делам ветеранов у нас уже есть. Также планирую вместе с фракцией партии "Слуга народа" в Одесском городском совете добиться установления на средства местного бюджета разовой материальной помощи семья пропавших безвестностью воинов.

Понятно, что мы только в начале пути к формированию адекватной современным реалиям и требованиям ветеранской политики государства. Но на промедление времени нет. Украина должна быть достойна своих героев, потому что это не просто моральный императив или требование президента, это собственно базовая составляющая современной формулы ее государственности.