Приклад для інших. Як в Ізраїлі долають чергову COVID-хвилю новим препаратом від Pfizer

Експерт в області пацієнт менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман у колонці для РБК-Україна про те, як протиковідні препарати допомагають Ізраїлю боротися з новими COVID-штамами.

Нещодавно на офіційному YouTube-каналі Всесвітньої організації охорони здоров'я пройшла трансляція брифінгу з виступом генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Адана Гебрейесуса. Минулого тижня було зафіксовано понад 18 млн випадків [зараження коронавірусом], повідомив він під час прямої трансляції.

За словами генерального директора ВООЗ, новий штам продовжує швидко поширюватися в різних країнах, тому наступні кілька тижнів стануть важливими, якщо не критичними для служб охорони здоров'я всього світу. Особливо, в країнах з низьким рівнем вакцинації, де завантаженість лікарень може бути досить висока, зазначив він.

І якщо багатьом країнам ще тільки доведеться зіткнутися з хвилею штаму Омікрон, то в Ізраїлі вже більше тижня відзначається високе зростання захворюваності новим різновидом ковіду. При цьому, ситуація із захворюваністю новим штамом ковіду істотно згладжується новими протиковидними препаратами, які вже надійшли в лікарні і поліклініки Ізраїлю.

Розмова йде про двох спеціалізованих ліках від коронавірусу, яким була присвячена наша стаття в кінці минулого року. Обидва препарати покликані запобігти тяжкому перебігу хвороби, госпіталізацію і кількість смертей пацієнтів. Це антивірусний препарат Molnupiravir від Merck і Ridgeback Biotherapeutics і препарат Paxlovid від Pfizer.

Лікарі першого медичного центру Тель-Авіва неодноразово коментували появу спеціалізованих препаратів для лікування коронавірусу. Ще на момент видачі FDA екстреного дозволу на застосування обох препаратів, в листопаді 2021 року виробниками були заявлені результати клінічних випробувань. Дослідження проводилися, як заведено, на двох групах пацієнтів. При схожих віці, стані здоров'я, факторах ризику одній групі давали новий препарат, інший – плацебо (пустушку). Тільки 0,8% пацієнтів, які почали приймати ліки протягом перших 3 днів симптоматики довелося госпіталізувати, і жодного летального результату з початку терапії. У групі, яка не отримала новий препарат, 7% хворих знадобилося стаціонарне лікування, і 7 осіб померли.

Так, прийом Paxlovid перші три дні з моменту появи симптомів знизив ризик госпіталізації на 89%, а Molnupiravir, за даними клінічних випробувань, знижує ризик госпіталізації або смерті на 50%. Використання Molnupiravir в стаціонарах дещо знизило дані про ефективність цього препарату. Зараз розмова йде про 30-35% зниження ризиків при його використанні.

На сьогодні Paxlovid вже пару тижнів активно використовується як в стаціонарах Ізраїлю, так і в амбулаторній ланці – лікарняних касах, аналогах медичних страхових компаній. Препарат Molnupiravir повинен надійти в медичні установи найближчим часом.

Роман Гольдман (facebook.com)

Пару днів тому одна з найбільших в Ізраїлі, лікарняна каса "Маккабі" опублікувала перші результати дослідження про ефективність препарату Paxlovid, що підтвердили дані, опубліковані фірмою Pfizer. За даними фахівців, у 74% знову хворих ковідом пацієнтів, які приймали Paxlovid, стан покращився, у 25% – залишилося колишнім, і лише у 1% – погіршився.

Треба відзначити, що ці препарати призначені для тих, хто переносить захворювання в легкій і середньотяжкій формі. З огляду на обмежену кількість препаратів, в першу чергу їх отримують люди старше 65 років і ті, хто за своїм станом здоров'я і наявності хронічних захворювань входить в "групи ризику". Давайте ж розберемося, хто, як і чому можуть приймати ці препарати.

Отже, в першу чергу – це люди, яким вже поставлений діагноз коронавірус, підтверджений за допомогою ПЛР-тесту або антиген-тесту. Нагадаємо, що до найбільш типових проявів коронавірусної інфекції відносяться ураження дихальних шляхів (кашель, нежить, закладеність носа біль в горлі). Особливо типові ці симптоми для штаму Омікрон. Також ковід може викликати лихоманку, м'язові болі, головний біль, загальне нездужання, діарею, втрату смаку або нюху, загальну слабкість. Так ось, для призначення препарату Paxlovid не важливо, чи є якась симптоматика чи ні.

Важливо, що пацієнт досяг певного віку (в Ізраїлі препарат призначений для пацієнтів старше 60 років), або має одне з хронічних захворювань, яке може сильно ускладнитися приєдналася коронавірусної інфекцією. До таких захворювань відносяться: метаболічний синдром і надмірна вага, діабет, хронічні захворювання нирок, будь-які Онкологічні захворювання. Люди, які приймали препарати, що пригнічують їх імунітет, а такі препарати обов'язкові при трансплантаціях, гематологічних захворюваннях, імунодефіциті, наприклад ВІЛ – належать до групи ризику. Наявність серцево-судинних захворювань, важкої гіпертонії або хронічних захворювань легенів можуть викликати вкрай важкі ускладнення, тому таким пацієнтам теж призначають прийом Paxlovid.

Однак, нові ліки проти компанії Pfizer не поєднується з великою кількістю звичних нам препаратів, від статинів до гіпотензивних засобів. Тому, кожне призначення цього противірусного препарату узгоджується не тільки сімейним лікарем і лікарем-інфекціоністом, а й клінічним фармацевтом. Інакше, замість очікуваної користі він може завдати непоправної шкоди здоров'ю пацієнта. І тому лікування препаратом може бути розпочато тільки після того, як пацієнту пояснили його значення і наслідки, і його письмова згода була отримана і задокументована в медичній карті. На думку експертів першого медичного центру Тель-Авіва, саме велика кількість непоєднуваних з paxlovid ліків і є однією з основних причин, чому цей препарат не продається і не буде продаватися в аптеках.

Якщо медичний консиліум підтвердив, що пацієнт може і повинен отримувати противірусний засіб, його дані вносяться до спеціального реєстру Міністерства охорони здоров'я і кур'єр лікарняної каси (сам пацієнт, адже знаходиться в карантині!) доставляє необхідну кількість таблеток і чітку інструкцію з прийому прямо додому.

Курс комплексного лікування полягає в прийомі двох препаратів двічі на день: приймається одномоментно 2 таблетки препарату Nirmatrelvir і 1 таблетка Ritonavir і розрахований на 5 днів, не більше. На курс, таким чином, доводиться рівно 30 таблеток.

Ще дуже важливо почати лікування противірусним препаратів в перші 5 днів захворювання. Цей термін відраховується від моменту появи перших симптомів або, якщо їх немає, від моменту отримання позитивного тесту. Якщо ж пройшло більш як п'ять днів, застосування цих препаратів абсолютно безглуздо.

При прийомі препарату можливі побічні ефекти: слабкість, нудота, пронос, болі в животі й стомлюваність.

Варто відзначити, то це не єдиний препарат, який дуже ефективний при легкому і середньотяжкому перебігу коронавірусної інфекції. У стаціонарі нарівні з Паксловідом застосовується Ремдесівір, обидва препарати мають гарну і однаковою ефективністю при призначенні в перші 5 днів хвороби. При цьому, Ремдесівір вводиться внутрішньовенно і застосовується при стаціонарному лікуванні. А новий препарат випускається у вигляді таблеток і може застосовуватися пацієнтами в домашніх умовах. І це істотно знижує навантаження на систему охорони здоров'я Ізраїлю, що особливо важливо при лавиноподібному зараженні штамом Омікрон.

Є і кілька протипоказань, крім інтеракцій з іншими препаратами, які обмежують застосування Paxlovid. Препарат не призначають пацієнтам молодше 12 років, вага повинна бути не менше 40 кг, є ряд медичних обмежень, пов'язаних з показниками крові. І найважливіше: препарат не показаний при вагітності, оскільки немає ще достатньо інформації про ризик виникнення вроджених дефектів або вплив його на плід.

Саме ж головне, що хотілося б відзначити на закінчення. Препаратів для лікування мало, не всім вони показані, та й не на всіх вистачить.

Тому, поки найефективнішим засобом для зниження ризиків тяжкого перебігу захворювання або, що ще страшніше, летального результату залишається вакцинація. І якщо ви ще не прийняли рішення про щеплення – подумайте ще раз, порадьтеся з грамотним лікарем, зважте всі можливі ризики. Дотримуйтесь правил соціальної дистанції та особистої гігієни.

Бережіть себе і своїх близьких!