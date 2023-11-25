Повторные выплаты и возвращение домой. Что изменится для переселенцев в Украине

Справка переселенца и финансовая помощь. Что изменится для ВПЛ в Украине

21 ноября 2023 года Постановлением Кабмина внесли изменения в Порядок учета внутренне перемещенных лиц и Порядок предоставления помощи на проживание внутренне перемещенным лицам.

Указанные изменения не учитывают все рекомендации благотворительных, общественных организаций, но несут положительные изменения, направленные на возвращение лиц из-за границы, поддержку эвакуированных из зоны боевых действий и поддержку лиц, имеющих признаки уязвимости.

Что именно изменится – давайте проанализируем поподробнее.

В Постановлении нормативно закрепили тезисы о том, что на получение справки внутренне перемещенного лица не имеют права лица, переместившиеся в пределах временно оккупированных территорий Российской Федерации, перечень которых утвержден Минреинтеграции.

Факт уничтожения или повреждения (до степени непригодности для проживания) жилого помещения теперь может быть подтвержден как сведениями из Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины (при технической возможности), так и и органом местного самоуправления или областной государственной (военной) администрацией.

Фото: ВПЛ будут получать финансовую помощь еще три месяца после даты завершения боевых действий. Раньше выплаты прекращались на следующий месяц

Одним из положительных моментов внесения изменений в выплату пособия на проживание является то, что выплата пособия на жительство ВПЛ прекращается только через три месяца с даты определения для территории, с которой произошло перемещение, завершения боевых (возможных боевых) действий или временной оккупации (ранее помощь прекращалась в следующем месяце).

При этом в случае возвращения лица к месту жительства, помощь прекращается со следующего месяца после возвращения.

Постановлением предусмотрена возможность получения пособия на проживание лицам, которые до 1 сентября 2023 года получали пособие на проживание и его выплата была прекращена в случае перемещения с территории, на которой объявлена обязательная эвакуация после 1 августа 2023 года.

Такая помощь предусмотрена как для лиц, эвакуированных областной государственной (военной) администрацией, так и для лиц, которые эвакуировались самостоятельно и/или с помощью благотворительных, общественных организаций.

Следует отметить, что в случае эвакуации самостоятельно и/или с помощью общественных, благотворительных организаций лицо должно сообщить об этом администрации по телефонной/почтовой/электронной связи (при технической возможности с наложением квалифицированной электронной подписи), а администрация принимает решение относительно включение лица, которое эвакуировалось самостоятельно, в список эвакуируемых лиц.

Фото: В случае возвращения человека на место жительства, помощь прекращается со следующего месяца после возвращения (Getty Images)

В то же время за теми лицами, которые эвакуируются областной государственной (военной) администрацией, списки эвакуированных еженедельно направляются в Минсоцполитики администрацией. До введения указанных положений лица, которые вернулись впокинутое место жительства, однако затем были эвакуированы, получали отказ в назначении помощи на жительство, поскольку обращались за ней не в первое.

Также право на повторное назначение помощи имеют лица, вернувшиеся на покинутое место жительства, однако после прекращения выплат у лица было уничтожено или повреждено (до степени непригодного для проживания) жилое помещение, а также лица, которые повторно переместились с территорий, на которых ведутся боевые действия. или временно оккупированных Российской Федерацией, которые включены в перечень территорий после 1 декабря 2023 года.

Кроме того, постановлением предусмотрена возможность получения помощи на жительство вернувшимся из-за границы и впервые обращаются за назначением помощи, на основании лично поданного заявления не ранее чем через 15 рабочих дней после возвращения в Украину.

При этом все указанные категории ВПЛ должны соответствовать имущественному цензу, установленному в Постановлении от 20 марта 2022 г. № 332 еще в редакции от 31.07.2023 года.

Новым Постановлением для продления получения помощи на жительство также установлена обязанность ВПЛ по трудоустройству, или регистрации как физического лица — предпринимателя, или взятие на учет физического лица, осуществляющего независимую профессиональную деятельность, или подачи заявления для получения помощи на получение экономической самостоятельности/микрогранта /гранта на создание или развитие собственного бизнеса/ваучера на обучение или приобретение статуса безработного в течение трех месяцев со дня назначения помощи.

Фото: Предусмотрено получение помощи на проживание лицам, вернувшимся из-за границы, и впервые обращающимся за назначением помощи (Getty Images)

Указанные требования не применяются к определенному перечню лиц, например, таких как один человек из состава семьи, который имеет троих и более детей в возрасте до 18 лет, либо ухаживает за ребенком до достижения им шестилетнего возраста (включительно), либо воспитывает малолетнего ребенка, обучающийся онлайн (полностью или частично), в случае документального подтверждения, или лица с инвалидностью I или II группы и ряд других.

Положительным шагом является отмена проведения проверок места жительства ВПЛ, которые проходят военную службу при условии подтверждения уплаты воинской частью (работодателем) единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование путем проведения обмена данными Пенсионного фонда Украины или предоставленной справки о прохождении службы в воинской части (с использованием средств почтовой/электронной связи).

Также согласно новой редакции Постановления перевод документов, подтверждающих основания уважительности пребывания за границей более 30 дней подряд или 60 дней в течение шестимесячного периода, могут удостоверяться не только нотариусом, но и самим переводчиком при наличии соответствующей квалификации, что несколько уменьшает стоимость расходов на такой перевод для ВПЛ.

Кроме того, пособие на жительство прекращается с момента смерти лица или признания человека безвестно отсутствующим или объявления умершим. А дополнительно уплаченные родственникам средства с момента смерти лица должны быть возвращены.