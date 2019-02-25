Пора поставити крапку: кому належить "Контейнерний термінал "Іллічівськ"

ЧП "Контейнерный терминал Ильичевск" был создан в 2005 году с целью расширения инфраструктуры, увеличения грузооборота Ильичевского морского торгового порта. Предприятие нацелено на наращивание грузопотоков, концентрацию на решении вопросов по развитию морского транспорта Украины и высокоэффективную работу. Как известно, с момента заключения инвестиционного договора между Ильичевским портом и КТИ в развитие было инвестировано 56 миллионов долларов США.

Терминал представляют Андрей Павлютин – единственный собственник ЧП "КТИ", гражданин Украины и Игорь Калмыков – директор ЧП "КТИ", гражданин Украины.

У Павлютина есть опыт работы в области морских транспортных перевозок более 15 лет. Образование: "Одесский Политехнический Университет", "Международная Морская Академия Маерск", Копенгаген; "Институт Судовых Брокеров", Лондон. Карьеру в данной сфере он начинал в компании Maersk, мировом лидере логистических услуг. В 2006-2008 гг. возглавлял ООО "Украинский универсальный терминал".

Потом, на протяжении пяти лет он руководил группой компаний "Sovfracht UUT SA", осуществляющих свою деятельность в Украине, Беларуси, Грузии и Швейцарии, занимающихся международными контейнерными перевозками, управлением контейнерными терминалами и предоставлением комплексных логистических решений. С марта 2015 года работал генеральным директором частного предприятия "Контейнерный терминал Ильичевск".

Калмыков получил образование в Николаевском кораблестроительном институте, также учился в Германии. Долгое время возглавлял украино-американскую судоходную компанию, работал первым заместителем директора Херсонского морского торгового порта.

Стоит отметить, что для развития рынка международных контейнерных перевозок "Контейнерный терминал Ильичевск" имеет все необходимое. В частности, у предприятия есть спецоборудование по обслуживанию и перевалке грузов, высокопрофессиональные кадры и собственник, заинтересованный в росте и прибыльности предприятия.

Возможно, пора поставить точку в истории "российского следа" у собственников ЧП "Контейнерный терминал Ильичевск" и дать возможность предприятию развиваться для создания новых рабочих мест и укрепления авторитета Украины как морской державы.