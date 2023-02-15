Несмотря на санкции. Как российские олигархи богатеют во время войны

Казалось бы, участие России в войне и санкции, наложенные на российских олигархов, должны разорить и полностью их разрушить бизнес. Но все не так просто, как кажется на первый взгляд.

За время войны Украине удалось создать достаточно мощный инструментарий, позволяющий оказывать давление на российский бизнес. Украина нарабатывает перечень документов, стратегий и дорожных карт, содержащих планы и рекомендации по внедрению санкций против России и Беларуси, а также мониторинг их эффективности. Эти наработки широко используются, в том числе структурами США и Европейского Союза и охватывают энергетические, финансовые, индивидуальные и другие санкции, введение предельных цен на нефть и т.д.

Согласно информации проекта НАПК "Война & санкции" в топ стран по наложенным санкциям после начала полномасштабной агрессии российской федерации 24 февраля 2022 года входят: Украина – 3603 человек и 1785 компаний, ЕС – 1274 человек и 365 компаний, Великобритания 108 компаний, США – 1120 человек и 855 компаний, Канада – 1326 человек и 243 компании, Швейцария – 1237 человек и 510 компаний, Австралия 882 человека и 63 компании, Япония – 892 человека и 397 компаний.

Также идет постепенный выход международных компаний из России. Однако здесь результаты пока достаточно скромные — на сегодня из России вышло около 180-200 компаний, тогда как несколько тысяч все еще продолжают там работать. Процесс этот долгий и сложный, и даже 200 компаний — это уже успех.

Но у этого процесса есть оборотная сторона. Часть активов иностранных компаний, ушедших из России после 24 февраля, перешла в собственность российских бизнесменов, одновременно являющихся участниками списка Forbes и санкционных списков. Кто и по какой цене приобрел российские активы иностранных корпораций?

Весной 2022 года новым владельцем "Росбанка", ранее принадлежавшего французской Societe Generale, стал "Интеррос" Владимира Потанина. При этом стоимость сделки составила всего 0,2–0,3 капитала банка.

Российский миллиардер Владимир Потанин (фото Getty Images)

Концерн Shell продал свою российскую сеть АЗС из 411 заправок и завод смазочных материалов в Тверской области "Лукойлу" еще одного фигуранта санкционных списков Вагита Алекперова. Сумма сделки не раскрывалась, но позже в отчете Shell сообщила, что передача "всех акции "Шелл нефти" "Лукойлу" привела к чистым расходам в размере $83 млн". А в мае 2022 года Алекперов получил из рук Путина орден "За заслуги перед Родиной" I степени за большой вклад в топливно-энергетический комплекс России.

Вагит Алекперов (фото: Олег Яковлев)

Новыми владельцами российского бизнеса американской сети кофеен Starbucks стали рэпер Тимати, которой пел "мой лучший друг – это президент Путин" и выступал на концертах в поддержку аннексии Крыма, и компания "Синдика" еще одного фигуранта санкционных списков, члена высшего совета партии "Единая Россия" – сенатора Арсена Канокова.

Если тщательно изучить, то почти с каждым выходом иностранных инвесторов из бизнеса на территории России связана история обогащения олигархов, находящихся в санкционных списках или бизнесменов, близких к Путину. Более того, Россия сделала все, чтобы максимально усложнить процесс выхода международного бизнеса со своей территории.

В декабре 2022 г. правительственная подкомиссия утвердила условия для разрешений на продажу иностранными лицами акций российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями установила для компаний из так называемых "недружественных стран" условие выхода из российских активов – продажи с дисконтом не менее 50% их рыночной стоимости. Другое условие – "наличие рассрочки платежа на 1-2 года и (или) обязательства по осуществлению добровольного направления в федеральный бюджет средств в размере не менее 10% от суммы совершаемой (выполняемой) сделки (сделки)". Что фактически делает невозможным легитимный выход западных компаний из России.

Как работает этот механизм на практике? Например, сразу после принятия этого положения в декабре 2022 года структуры, согласующие выход иностранных инвесторов из российских активов, отказались утверждать соглашение по продаже крупнейшего производителя бумаги — Сыктывкарского лесопромышленного комплекса, принадлежащего австрийской компании Mondi, из-за слишком высокой цены. Актив хотел купить Виктор Харитонин – владелец группы компаний "Фармстандарт".

Экономические эксперты считают, что таким образом олигарх пожелал еще больше снизить цену, по которой он пообещал купить компанию в августе 2022 года. Виктор Харитонин №66 российского списка Forbes, с активами в $1,4 млрд. в 2021 году, около 82% из 57 млрд рублей, полученных российскими фармацевтическими производителями за вакцину от коронавируса "Спутник V", оказались распределены между структурами "Фармстандарта".

Виктор Харитонин (фото: пресс-служба)

В апреле 2022 года канадская компания Kinross Gold заявила о продаже своих российских активов Highland Gold Владиславу Свиблову. На приисках "Купол" и "Двойное" ежегодно добывалось около 15 тонн золота. Международные инвестиционные банки оценивали активы Kinross в диапазоне $1,5–2 млрд. Первоначально сделка планировалась по цене $680 млн, однако стоимость была скорректирована из-за того, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям согласилась одобрить продажу только при условии, что цена актива не будет превышать $340 млн. В октябре 2022 года Владимир Путин разрешил компании Bering Metals LLC, принадлежащей структурам Владислава Свиблова, приобрести никелево-полиметаллическое месторождение Кун-Манье в Амурской области у компании Irosta Trading Limited, зарегистрированной на Кипре. Свиблов вроде пока и не входит в рейтинг самых богатых россиян Forbes, но, кажется, у него есть все шансы стать этаким новым "виолончелистом Ролдугиным" — держателем бизнес-активов российского президента.

Таким образом, происходит поглощение таких российских "дочек" западных компаний и их отлаженного бизнеса на нерыночных и неконкурентных условиях. То есть выйти западная компания вроде бы и может, но должна либо передать за бесценок свои активы подконтрольному кремлю олигарха или направить деньги от продаж в бюджет России, и которые в дальнейшем, конечно, могут быть использованы для финансирования военной агрессии против Украины. Поэтому топ-менеджмент крупных западных компаний, находящихся в процессе выхода с российского рынка, думает где лучше поставить запятую в предложении "Выйти нельзя остаться". И здесь, к сожалению, нет простого решения. Оно должно быть комплексным.

А пока российские олигархи продолжают не терять, а зарабатывать на войне. При этом как минимум две цели выхода международных компаний из России, к сожалению, не достигаются. Предприятия, купленные пропутинскими олигархами, продолжают работать и давать рабочие места и поступления в бюджет России.