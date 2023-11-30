Начало положено. Как медики-волонтеры учат общество обращаться с людьми, пострадавшими от минно-взрывной деятельности

"Мы такие, как вы!" – манифест, важность которого сегодня сложно переоценить. Украинское общество продолжает адаптироваться к новой реальности, где многие наши сограждане имеют видимые минно-взрывные травмы. Такую травму получила и Наталья Александрина – лицо проекта, реализуемого FRIDA Ukraine при поддержке Программы развития ООН и правительства Японии.

Женщина потеряла концовку во время боевых действий в Бахмуте, Донецкой области. Проблема, с которой сталкиваются такие люди как Наталья – непонимание и неприятие людей, пострадавших от минно-взрывной деятельности, обществом. После полномасштабного вторжения эта тема приобретает все большую значимость.

Для того чтобы способствовать устранению этих барьеров в общественном сознании медико-волонтерская миссия FRIDA Ukraine реализовала проект "Усиление осведомленности о принятии и понимании лиц, пострадавших от минно-взрывной деятельности среди врачей-волонтеров, членов территориальных общин и широкой общественности". и при финансовой поддержке правительства Японии.

Как проект будет помогать людям, пострадавшим от минно-взрывной деятельности

"Наше общество не было полностью готово к появлению такого большого количества людей, имеющих минно-взрывные травмы или повреждения. Это привело к значительной стигматизации и дискриминации этой уязвимой группы населения. Это особенно актуально для недавно освобожденных или прифронтовых общин, где боевые действия продолжаются совсем рядом", – отмечают в медико-волонтерской миссии FRIDA Ukraine.

Реализация проекта направлена на устранение этих барьеров. В частности, в миссии отмечают, что этому будет содействовать проделана работа с органами местного управления, социальными службами и учреждениями здравоохранения соответствующих общин.

"Мы провели 12 тренингов для членов территориальных общин на прифронтовых и деоккупированных территориях, где охватили более 300 человек. Знания и практики осведомленности и понимания людей, получивших травмы в результате минно-взрывной деятельности, будут и после окончания проекта распространяться среди других членов общества", – отмечают представители миссии.

Кроме просветительской деятельности в областях проводились и работы с врачами. В частности, тренинги на тему "Домедицинская и психологическая помощь при минно-взрывных ранениях", в которых приняло участие более 70 врачей-волонтеров.

К результатам проекта следует добавить подготовку большого количества информационных печатных материалов, среди которых буклет с советами, как правильно реагировать и обращаться с разными группами людей, которые после пережитого травмирующего опыта нуждаются в поддержке.

Буклет создавался группой психологов медико-волонтерской организации FRIDA Ukraine. Важность освещения и распространения этих советов среди населения на собственном опыте подчеркивает и Наталья Александрина, мол, она часто встречает непонимание и неприятие таких людей, как она в обществе.

"Мне не нравится, когда меня жалеют. Я не калека, я такая же как и вы, просто пока передвигаюсь на костылях. Мне не нужно помогать, когда я этого не прошу. И не надо смотреть на меня с жалостью – поверьте, у меня все хорошо", – говорит Наталья.

Как правильно обращаться с пострадавшими от минно-взрывной деятельности людьми: Советы психологов и опыт Натальи

Пострадавшие от минно-взрывной деятельности делятся на несколько групп:

люди, имеющие видимые физические повреждения, такие как ожоги лица или тела;

люди, имеющие значительные физические травмы, такие как потеря конечностей;

люди, имеющие посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) или другие физические или эмоциональные травмы;

дети, получившие физические или эмоциональные нарушения.

Для того чтобы не вызывать у собеседника негативных реакций и не усугубить ситуацию, общение с представителем каждой из групп имеет свои особые основы. Однако есть и принципы, объединяющие их:

1. Будьте дружескими! Не следует коренным образом изменять шаблон своего поведения. Человек, имеющий физическую травму, не должен чувствовать себя иначе, чем ваш собеседник/эта, какой/никакой такой травмы нет.

" Не нужно акцентировать на травме и проявлять жалость, сострадание. Лучшее, что вы можете сделать – быть собой", – говорит Наталья.

2. Не пересекайте личные границы! Не задавайте вопросы о деталях травмы или лечения, если ваш собеседник/-а сам/-а не поделится этой информацией.

3. При необходимости предлагайте помощь! Если вы видите, что человек нуждается в помощи, сначала уточните, действительно ли это. И окажите эту помощь только, если она действительно необходима.

Я чувствую себя некомфортно, когда мне предлагают помощь. Рядом со мной всегда есть мой муж, именно поэтому помощь окружающих часто мне просто ни к чему. Но, мне кажется, правильно будет предложить помощь каждому. А человек уже сам должен решать: воспользоваться ею или тактически отказать" , - объясняет Наталья.

4. Будьте терпеливы! Иногда общение с людьми с ПТСР или другими физическими или эмоциональными травмами может потребовать больше времени и усилий.

5. Ведите себя естественно: обычный дружеский разговор является лучшим способом поддержки людей со значительными физическими травмами. Однако в случае с людьми, имеющими ПТСР или другими эмоциональными травмами будьте чувствительны к возможным триггерам, не осуждайте и не давите на них.

Общение с детьми, пострадавшими от минно-взрывной деятельности, имеет подобные принципы, что и общение со взрослыми. Прежде всего, важно проявлять чувствительность, эмпатию и уважение к ребенку. Ваше поведение должно способствовать поддержанию, повышению самооценки и восстановлению их эмоционального благополучия.

По словам руководителя FRIDA Ukraine, врача-гастроэнтеролога Владиславы Романюк, этот проект будет формировать значительный эффект постоянства после его окончания. Другими словами, это хороший старт как указание, над чем следует совместными усилиями работать дальше:

"Впереди много работы. Мы точно продолжаем работать в этом направлении. Впрочем, уже сегодня следует помнить, что каждый человек уникален, его потребности могут отличаться. Важно проявлять эмпатию, быть отзывчивыми и с пониманием относиться к каждой из жизненных ситуаций".

Напоминаем, что медицинская миссия FRIDA Ukraine была основана израильтянами Романом Гольдманом и Марком Невязским и объединяет 980 медиков из Украины и Израиля. Они с начала полномасштабного вторжения оказывают качественную медицинскую помощь детям, людям с инвалидностью и пожилым людям в самых горячих точках Украины. Миссия первой посетила освобожденный Херсон, а также продолжает работу в Донецкой, Харьковской, Запорожской и Сумской областях.

Памятка о минной опасности