Вместе с Украиной. О важнейших программах поддержки ВСУ и населения от бизнеса в 2023 году

С момента полномасштабного вторжения РФ приоритетными для украинского бизнеса стали не только вопросы сохранения активов и безопасности своих сотрудников и их семей, а также помощь военным в обороне страны и пострадавшим из-за действий страны-агрессора гражданам. Деньги, дроны, автомобили, бронежилеты, продукты и горючее – все это предоставил и продолжает предоставлять бизнес, тратя миллиарды. О том, как бизнес помогает ВСУ и сколько средств потратил за 2023 год для скорейшей победы Украины – в итоговом спецпроекте РБК-Украина.

АЗК UPG: помощь гражданским в горячих точках и опека над детьми, эвакуированными с востока

С самого начала широкомасштабного вторжения национальная сеть АЗК UPG системно помогает общинам, пострадавшим от боевых действий или оккупации.

Фото: пресс-офис АЗК UPG

Сеть также объединила усилия с украинско-израильской миссией FRIDA Ukraine, чтобы гражданские люди на прифронтовых и освобожденных территориях смогли получать качественную медицинскую помощь.

А для этого АЗК UPG взяла на себя полное обеспечение автопарка медиков-волонтеров горючим. Это тысячи литров ежемесячно для реанимобилей, микроавтобусов, Women's Care и прочего транспорта. Такая поддержка предоставляет возможность врачам добираться до пациентов, ожидающих их в населенных пунктах Сумщины, Харьковщины, Донбасса, Херсонщины, Запорожья, Николаева. Часто там, где война отняла все, кроме надежды.

Во время каждой миссии осмотр проводят 25-30 врачей разных профилей. Специалисты везут с собой УЗИ, ЭКГ, офтальмологическое оборудование и даже мобильный стоматологический кабинет. Пациенты сразу же приступают к лечению, ведь получают необходимые рекомендации и препараты.

За четыре месяца сотрудничеству уже удалось предоставить более 17 000 медицинских услуг. Только в ноябре этого года их получили 5500 гражданских. В октябре в пределах шести миссий к востоку страны благодаря объединению усилий АЗК UPG и FRIDA Ukraine количество услуг достигло 6 000. Это более 24 000 км за плечами врачей с единственной целью: чтобы помощь пришла вовремя.

Сеть АЗК UPG заправляет авто фонда, которые следуют и на запад страны. Это особые миссии, ведь бригады едут к маленьким пациентам с особыми потребностями, эвакуированным из детских домов, которые сегодня безжалостно обстреливают или совсем уничтожил враг.

Фото: пресс-офис АЗК UPG

Эти детские дома АЗК UPG также взяли под опеку. "Это тысячи украинских детей, нуждающихся в качественном обследовании и консультациях специалистов, лекарствах, поддержке, объятиях и нашем внимании. Мы подставляем плечо волонтерам, передаем необходимое детям, посещаем их сами. И каждый раз убеждаемся, что каждая маленькая, но очень светлая улыбка — это шаг к большой победе", — комментирует маркетинг-директор национальной сети АЗК UPG Надежда Ганулич-Манукян.

Компания закрывает и другие нужды миссий.

"Наше партнерство с FRIDA Ukraine — это о возможности делать больше. Усиливаем наших партнеров не только горючим, помогаем в обустройстве мобильных бригад. В пути кормим медиков вкусными обедами, греем кофем на АЗК UPG, которые есть на маршрутах миссий. Стараемся, чтобы жители общин, которые больше всего пострадали от войны, каждый раз дождались помощи, были увереннее в завтрашнем дне", — добавляет Надежда Ганулич-Манукян.

Фото: пресс-офис АЗК UPG

Поддержка десятков тысяч украинцев компанией проходит в рамках благотворительной инициативы "Энергия добра". Поэтому каждую запланированную миссию помогают и клиенты сети АЗК UPG: каждый, кто покупает горячие напитки в сети, присоединяется к светлому делу. Часть средств компания направляет на благотворительность.

"Энергия добра — в каждой чашке с вкусным горячим напитком, который мы готовим с большой любовью. Средства по продаже идут на то, чтобы автопарк медиков-волонтеров оставался на ходу. Каждый раз это сотни реальных историй о спасении и выздоровлении. О слезах радости и теплых объятиях, с которыми люди встречают своих спасителей. Мы знаем, что сегодня мы тоже там, где больше всего нужны", — рассказывают в компании.

В условиях широкомасштабной войны вопрос корпоративной социальной ответственности в АЗК UPG вышел на первый план.

"Продолжаем поддерживать наших сотрудников. Пока будет оставаться потребность, будем помогать и людям на прифронтовых и деоккупированных территориях. Ведь единство — это то, что делает нас сильнее в этой исторической решающей борьбе. Вместе отстроим сожженное и уничтоженное врагом, вернем украденное. Добро обязательно победит", — резюмировала Надежда Ганулич-Манукян.

ПриватБанк: поддержка больниц, помощь в сборе средств на благотворительность

ПриватБанк ни на день не останавливал свою работу с начала полномасштабного вторжения и продолжает работать, поддерживать экономику и благосостояние украинцев, реализует программы поддержки Вооруженных сил и гражданского населения.

Кроме мобильного приложения, широкой сети отделений, банкоматов, терминалов и многочисленных диджитальных сервисов, банк имеет еще и удобные инструменты для сбора средств на благотворительность.

Поэтому более 1700 благотворительных организаций имеют договоры с банком на прием благотворительных платежей и используют все каналы банка для этого без комиссий. Некоторые сборы для банка особенно близки, поэтому банк имеет партнерские отношения с крупными благотворительными организациями и присоединяется к их собранию различными способами. С начала войны через ПриватБанк украинцы перечислили:

более 2,8 млрд грн на ВСУ и гуманитарную помощь украинцам на прямые счета НБУ и Министерства социальной политики

более 1,6 млрд грн для "Повернись живим" и еще 31 млн грн как отдельный сбор на огнеупорную форму для летчиков

35 млн для фонда "Дігнітас" через сбор на "Люті пташки"

30 млн для Центра протезирования Superhumans

5 млн грн для фонда ОО "Мрія дітей України" на внешкольное обучение для детей, оставшихся без родительской опеки из-за войны.

Также с началом войны благотворительный фонд ПриватБанка "Допомагати просто" переформатировал свою работу. Еще в июне 2022 г. фонд сосредоточился на одной актуальной потребности – обеспечении больниц современным и необходимым оборудованием.

На программу "Помощь госпиталям и медучреждениям" за это время собрано более 90 млн грн. Благодаря этим средствам и в сотрудничестве с Министерством здравоохранения 60 опорных больниц, военных мобильных госпиталей и стабилизационных пунктов получили современное оборудование и средства спасения жизни.

Заботится ПриватБанк и о сотрудниках. Так, благодаря специальным программам, разработанным в банке, сотрудники, пострадавшие из-за войны войны или вынужденные релоцироваться, получают от банка финансовую помощь и психологическую поддержку.

Также важным направлением для себя банк выделил развитие культуры восприятия и толерантного общения с людьми с инвалидностью, проводя обучающие мероприятия для работников.

В сотрудничестве с ОО "Безбар’єрність" ПриватБанк интегрировал кампанию "Ты как?" в свои каналы коммуникации. Подавляющее большинство клиентов банка получили информацию об этой платформе, где можно найти простые техники самопомощи и поддержки ментального здоровья. Кроме того, необходимость позаботиться о себе напоминают все экраны терминалов и банкоматов, а ролики транслируются на экранах всех отделений.

В 2023 году ПриватБанк также адресовал проблему уязвимости к мошенничеству и доступа к финансовым услугам старшего поколения. В сотрудничестве НБУ, ПриватБанка и БФ "Життєлюб" вышла социальная газета "Финансовая мудрость". 500 000 экземпляров первого выпуска уже разошлись по всей Украине. Проект дополнен офлайн и онлайн встречами с аудиторией.

"Банк будет продолжать поддерживать экономику страны и населения, будет продолжать отвечать на неотложные потребности общества, развивать сеть партнерств и быть рядом там, где это нужно. Мы искренне надеемся, что в следующем году будет меньше потребностей в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а больше программ будет направлено на развитие Украины", — резюмировали в банке.

ARX: помощь армии, сотрудникам и клиентам

Страховая ARX работала с первого дня полномасштабного вторжения. Основными фокусами стали помощь армии и государству, помощь клиентам и сотрудникам.

"Помогать армии и стране мы начали практически с самого начала полномасштабной войны – уже 25 февраля компания перечислила 2 млн грн в ВСУ. В течение первых двух недель компания досрочно уплатила государству 74 млн грн налогов. Дальше помощь не прекращалась в течение всего 2022 года", – рассказала маркетинг-директор СК ARX Нонна Рыжа.

В общей сложности за 2022 год ARX перечислила 32 млн грн в ВСУ, кроме того, компания передала многомиллионную помощь наиболее незащищенным верстам населения от акционера компании, канадского холдинга Fairfax International. В государственный бюджет в течение 2022 года направлено более 368 млн грн налогов и сборов.

В 2022 году ARX также начала проекты с фондом компетентной помощи армии "Повернись живим". Эти проекты в 2023 году переросли в активное и постоянное сотрудничество с фондом, компания участвует во всех их главных инициативах.

Председатель правления ARX Андрей Перетяжко и директор фонда "Повернись живим" Тарас Чмут (фото: пресс-служба компания)

Кроме того, компания поддерживала персонал с первого дня полномасштабного вторжения в 2022 году. Штат не сокращался, не изменялась система мотивации, наоборот – работникам была оказана финансовая поддержка, помогли с эвакуацией, релокацией, подготовкой к зимнему периоду, блэкауту и т.д.

Акционеры компании за границей предоставляют сотрудникам ARX бесплатное жилье. ARX поддерживает всех работников и членов семьи, которые служат в рядах ВСУ и ТРО – бронежилеты, шлемы, специальное снаряжение, оборудование и т.д. направлены по запросу коллег. Были организованы обучение первой медицинской помощи, семинары по психологической поддержке и возможность бесплатных консультаций специалистов.

Еще с помощью акционеров был введен специальный формат встреч Family Days, позволяющих людям встретиться оффлайн и пообщаться. Встречи организовывались как на территории Украины, так и на территории Польши.

Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компанией было принято много решений, чтобы облегчить жизнь клиентам. "Например, мы предложили отсрочки в оплате премии, регулировали убытки без документов полиции, сняли ограничения на урегулирование убытков по европротоколом — то есть, сделали много такого, что вообще не предусмотрено договорами страхования. Также изменили условия договоров туристического страхования — теперь их можно покупать из- из-за границы, увеличен возраст застрахованных. Туристический полис стал альтернативой медицинскому страхованию для многих украинцев", — сообщила Нонна Рыжа.

Маркетинг-директор ARX Нонна Рыжа (фото: пресс-служба компании)

Клиенты могут общаться с компанией, как им удобно — по телефону, в мессенджерах и в приложении MyARX. Также, несмотря на военные действия, компания запустила много новых продуктов. Например, "Бронезащита" — страхование жизни, которая покрывает не только бытовые несчастные случаи, но и несчастные случаи в результате военных действий (попадания снарядов, мин, шаров, обрушение зданий и т.д.). Введен и автострахование от военных рисков КАСКО "Железный купол".

Суммарно с начала войны на помощь ВСУ компания направила более 54 млн грн. Идет постоянное сотрудничество с фондом "Повернись живим". В частности, донаты компании помогли закрыть собрание на секретный Black Box для ГУР МО и на разведывательно-ударные комплексы со 120-мм минометами для Сил территориальной обороны, усилить противовоздушную оборону и т.д. Кроме этого, за январь-октябрь 2023 года ARX и ARX Life уплатили налогов на сумму более 293 млн грн.

"В следующем году продолжим все наши программы поддержки армии, государства, сотрудников и клиентов. Будем продолжать сотрудничество с фондом "Повернись живим". Наш слоган — "ARX с тобой", и мы действительно доказываем это нашими делами. Поэтому продолжаем работать для приближения победы" , – резюмировали в компании.

FAVBET: автомобили и дроны для ВСУ, поддержка беженцев

В 2020 году компания создала фонд FAVBET Foundation. Первые 2 года он работал над созданием условий для развития общества и поддержки государственных программ. В фокусе было образование, оздоровительные программы и работа с молодежью и детьми. 24 февраля 2022 изменило все.

В первый год войны 95% проектов фонда были ориентированы на помощь стране и переселенцам, армии и реабилитации воинов.

В первые месяцы войны больше запросов поступало на автомобили – пикапы и внедорожники – и дроны. В Украине доступные авто быстро кончились и Favbet Foundation выстроил систему поиска и доставки нужных войску машин из-за рубежа. На сегодняшний день Силы обороны получили при содействии фонда более 250 авто.

Кроме того, при содействии Favbet Foundation ударные роты БПлА государственного проекта "Армия дронов" получили 53 новых Peugeot Landtrek. Фонд и компания Favbet тесно сотрудничают с президентской платформой UNITED24 и Генеральным штабом.

Также в 2023 году фонд стал патронировать – снабжать всем необходимым – роту ударных БПлА "Фаворит", действующую под руководством соучредителя и вице-президента Украинской федерации ММА (UFMМА) Дениса Перча. Рота уже получила первый транш пособия на 14 млн грн.

Также организована закупка дронов разных типов. Всего в войска поступило более 130-ти единиц, в том числе крупных ударных комплексов.

В рамках сотрудничества с UNITED24 Favbet приобщился к закупке 10 000 FPV-дронов в рамках двух проектов "Операції Єдність". Компания стала одним из самых больших доноров, передав суммарно 20 млн грн на покупку дронов.

Также Favbet перечислила 4 млн грн на проект UNITED24 "Безпечне небо", призванный обеспечить силы ПВО системой сенсоров идентификации воздушных целей.

Вместе с авто и дронами ВСУ получают массу разной техники и средств. Суммарная помощь ВСУ при содействии Favbet Foundation превысила 200 млн. грн.

Вынужденные переселенцы и беженцы за границей также получали помощь от Favbet Foundation – организованные хабы гуманитарной помощи в Загребе, поддержанные программы эвакуации населения из оккупированных районов.

Компания FAVBET организовала Центр помощи украинским беженцам в Загребе, где дети и их родители могут получить гуманитарную помощь, юридическую и психологическую поддержку, а теперь и образование.

Дети изучают английский или хорватский языки, музыку, математику, им доступно дошкольное образование. Также у посетителей центра есть возможность посещать факультативы, среди которых, например, арттерапия.

После теракта российских войск на Каховской ГЭС фонд присоединился к гуманитарным программам поддержки пострадавших регионов, организовав доставку лекарств и вещей первой потребности в затопленные районы.

Помощь Вооруженным силам остается приоритетной для Favbet Foundation, однако фонд восстановил большинство программ помощи.

В первую очередь речь идет об огромном проекте Favbet Foundation под названием "Клуб Супергероев". Эта инициатива для развития детей включает курс базового компьютерного образования "IT Kids" в коллаборации с Code Club Украина, а также проект "Сила в знаниях".

Благодаря последнему более 5500 детей в Украине получают яркие боксы канцелярии для обучения и творчества.

Проект IT Kids обучил основам информационных технологий сотни украинских детей. В основу инициативы положен курс "Новый Python". Команда Всеукраинской сети бесплатных клубов кодирования для детей и подростков опекала содержание курса, набор учеников и менторов, а также организацию образовательного процесса.

С момента запуска курс по популярному языку программирования прошли 352 детей, 156 из них — из семей военнослужащих и ВПЛ. Обучение проходило в 16 онлайн- и 14 офлайн-группах в разных регионах: Днепр, Кривой Рог, Кропивницкий, Львов, Луганск, Одесса, Сумы, Черкассы. Программа продлена на 2024 год.

Кроме этого, Favbet Foundation продолжает развивать детский спорт в рамках проекта "Сильніші разом". В этом году фонд открыл сразу две бесплатные секции по футболу и баскетболу. Стоимость занятий оплачивается благодаря поддержке Favbet Foundation. Тренировки прежде всего предназначены для детей, проживающих в Киеве, а их семьи имеют статус ВПЛ или один из родителей военнослужащий.

Также при поддержке Favbet Foundation также действуют спортивные секции борьбы и бокса в SpartaBox.

В 2023 Favbet Foundation победил в номинации "Корпоративный благотворительный фонд" и в номинации благотворительных фондов общенационального проекта "Ответственная страна".

"Пока в Украине продолжается война и ВСУ не одержат окончательно победу над оккупантом, Favbet Foundation продолжит оказывать системную поддержку Силам обороны страны. Параллельно фонд активизирует свои образовательные и оздоровительные программы, сфокусированные в первую очередь на детей и подрастающее поколение", — отметили в компании.

АНЦ: гуманитарные проекты и поддержка отрасли

Первые проекты помощи сети аптек АНЦ появились в начале полномасштабного вторжения. Многие сотрудники компании присоединились к рядам ВСУ и ТРО. В то время была очень сложная ситуация с медицинским обеспечением, а именно индивидуальными аптечками. Поэтому компания начала поиск и сбор для мобилизованных сотрудников тактических аптечек по протоколам НАТО. Дополнительно пытались доукомплектовать аптечками и других военных, защищающих Украину. Так родился проект "Аптечки для сотрудников АНЦ".

"Одновременно с ним мы обнаружили еще одну бытовую проблему — обогрев бойцов в окопных условиях. Нам удалось адаптировать собственное производство, на котором до войны мы создавали наших аптечных роботов, под выпуск и обеспечение военных буржуйками и булерьянами. С этого мы начинали наш путь помощи и эти проекты существуют по настоящее время. На сегодняшний день благотворительность уже стала непременной частью нашей жизни. Сеть аптек АНЦ сотрудничает со многими благотворительными проектами и инициативами", – рассказывают в компании.

В целом АНЦ активно поддерживает проекты помощи различных направлений: "Довгі руки ТРО", "Запакуй небо", "Кіберсили" та "Лелеки 2.0 - в партнерстве с aондом компетентной помощи "Повернись живим". "Операція Єдність", "Флотилія дронів-камікадзе для ГУР", "Допоможемо рятувальникам" в преодолении последствий подрыва Каховской ГЭС, "Гуманітарне розмінування", "Безпечне небо" та "Операція Єдність 2.0." – в партнерстве с глобальной инициативой поддержку Украины United24. "Турбота про незламних" – с благотворительным фондом "Разом для України". Также поддерживают проекты БФ Сергея Притулы: NEST – строительство мобильных домов и обеспечение лекарствами больниц на деоккупированных территориях.

"В апреле 2023 года мы еще стали партнером гуманитарной платформы Помощь, а в октябре подписали меморандум с проектом "Сердце Азовстали" о поддержке одной из программ проекта – направлении "Здоровье". Программа "Здоровье", которую поддерживает сеть аптек АНЦ , обеспечивает защитников Мариуполя необходимым лечением и медицинской помощью любого уровня, протезирования, физической и психологической реабилитации", – добавляют в компании.

Также компания постоянно создает свои инициативы и работает с разнообразными запросами, оказывая помощь силам обороны и людям на деоккупированных территориях лекарствами, одеждой, медицинскими и гигиеническими средствами, средствами первой необходимости.

В общей сложности на конец 2023 года сеть аптек АНЦ передала на благотворительность более 45 млн гривен. Кроме этого, собрали и передали более 2000 продуктовых наборов для семей, вынужденно покинувших свои дома и 100 наборов для женщин с травмой спинного мозга, которые находятся на оккупированных территориях. Более 1000 упаковок лекарств для жителей Славянска, Святогорска и Харьковской области. Также обеспечили лекарством проект "Мобильные врачи".

В следующем году в АНЦ не планируют уменьшать объем помощи.

Ключевые запросы остались неизменными – аптечки, медицинское обеспечение, военное оборудование, транспортные средства, средства личной защиты, технические гаджеты и т.д. В отличие от хаоса запросов и отзывов в начале 2022 года, сейчас у компании есть структурный и рациональный подход. Это позволяет оказывать помощь максимально эффективно и в кратчайшие сроки.

"Конечно, мы продолжаем помогать и поддерживать всех наших партнеров и личные запросы. Одновременно планируем создавать разнообразные коллаборации для улучшения возможностей Украинцев заботы о своем здоровье. У нас уже есть первый успешный проект "Забота Lab из АНЦ и ДЕЛА" в коллаборации с лабораториями ДІЛА. Проект направлен на предоставление возможности Украинцам сделать необходимые исследования, а также купить лекарства и товары для здоровья со значительными персональными скидками и выгодными кэшбеками", – отмечают в АНЦ.

Также сеть запустила проект поддержки и помощи фармацевтической области образования Украины. В частности, в текущем году сеть аптек АНЦ и Запорожский государственный медико-фармацевтический университет подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве в области обучения и подготовки будущих выпускников, а также квалификационного усиления фармацевтов сети. Также были проведены первые тестовые мероприятия еще с некоторыми профильными учебными заведениями Украины, которые готовят будущих профессионалов фармацевтического мира.

"Для нас проекты помощи армии и гражданам – это часть миссии сети аптек АНЦ на протяжении 23 лет. Мы хотим окутать заботой каждого Украинца. Оказать помощь в сохранении здоровья и качества жизни. Стремимся сделать лекарства и медицинские товары максимально доступными для людей во всех уголках Украины", – резюмировали в компании.

Фокстрот: техника для победы

Фокстрот организовал помощь защитникам Украины в первые дни войны: уже в феврале 2022 года в компании заработал оперативный штаб "Помощь нашим". Инициировал его создание исполнительный директор компании Алексей Зозуля, а соучредители бренда Геннадий Выходцев и Валерий Маковецкий согласовали ежемесячный бюджет компании на технику победы.

За это время команда Фокстрот проработала 1170 запросов и передала 7838 единиц бытовой техники и гаджетов ВСУ, спасателям ГСЧС, отрядам Нацгвардии, Нацполиции, общественным организациям, благотворительным фондам и волонтерам.

С сентября 2022 г. особое внимание компании уделяется поддержке Сил ПВО Украины. В частности, Фокстрот взял шефство над 15 воинскими частями противовоздушной обороны Воздушных сил. За это время выдано 298 единиц техники на общую сумму 2,3 млн. грн. Также в фокусе внимания – поддержка коллег-защитников, которым передана техника на сумму 600 тыс. грн.

Полмиллиона гривен – результат акции-сбора Фокстрота "На птичек возмездия" (июль-сентябрь 2023 г.) на покупку квадрокоптеров DJI Mavic 3T для подразделения аэроразведки Foxtrot 80 ОДШБ, основавшего погибший директор львовского магазина. Компания купила еще один квадрокоптер на деньги, запланированные на празднование 29-го Дня рождения в сентябре 2023 года.

"Поддержка украинских защитников была и остается приоритетным направлением в социальной политике бизнеса Фокстрот. Телевизоры, ноутбуки, планшеты, бытовая техника для командных пунктов и ребят "на нуле" сегодня являются неотъемлемым оружием на поле боя. И всякий раз, когда защитники нам отправляют видео Как переданная техника эффективно отрабатывает по враждебным позициям или сбивая ракеты и дроны, мы убеждаемся, что делаем одно-единственное дело во благо защиты страны. Поэтому не сбавляем темпов и объемов нашего участия в обороне страны", – отметил Алексей Зозуля, СЕО Фокстрот.

В конце 2023 года 12 работников из Фокстрота – активистов штаба "Помощь нашим" – получили благодарность от главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного – "За активную гражданскую позицию, патриотизм и помощь Вооруженным силам Украины, что приближает победу над врагом".

Среди награжденных – топ-менеджмент и сотрудники магазинов и офиса компании, эффективно совмещающие собственные рабочие обязанности и задачи в штабе "Допомога нашим".

Среди других инициатив компании по укреплению Украины – участие в национальных благотворительных кампаниях и проведение собственных. В июне 2023 г. компания присоединилась к инициативе фандрейзинговой платформы UNITED24, направив 1 млн грн на преодоление последствий террористического подрыва Каховской ГЭС.

Также ритейлер вместе с БФ Happy Paw и с участием небезразличных покупателей продолжает помогать приютам для животных. В частности, в рамках программы "Ф-поддержка" удалось собрать 1 млн грн в помощь более беспризорным "хвостикам", спасенным с опасных территорий и зоны подтопления на Херсонщине. Собранные средства направлены в 43 приюта на еду для животных, лекарства и временное убежище.

За активную социальную позицию ГК "Фокстрот" в октябре 2023 получила отличие "Воїни світла" от украинской сети Глобального договора ООН в конкурсе социальных инициатив "Партнерство ради устойчивого развития - 2023".