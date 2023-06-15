Подрыв Каховской ГЭС. В чем реальная угроза для энергетики и когда она может возникнуть

С момента подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС прошло полторы недели. Масштабы трагедии огромные. В деньгах, по предварительным оценкам Минприроды, потери составляют порядка 55 млрд гривен. Уровень воды в водохранилище снизился более чем в два раза и стал ниже 8 метров, уточнили в "Укргидроэнерго".

По данным МВД, после разрушения дамбы в Херсонской области было подтоплено 46 населенных пунктов, из них 32 - на подконтрольной Украине территории, 14 - на временно оккупированной. Эвакуировано более 2,7 тысяч человек. В Николаевской области подтоплено 31 населенный пункт, эвакуировано порядка тысячи людей.

В последние дни вода начала постепенно "уходить" с затопленных территорий. Но подрывы гидротехнических сооружений могут продолжиться.

"Враг подлый, враг нервничает и использует любые способы… чтобы не допустить прорыва своей обороны… Идет дальнейший подрыв меньших водохранилищ и дамб", – заявил спикер сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Каховская ГЭС – не единственный гидрообъект, который подвергся атакам оккупантов. В конце прошлой недели была взорвана дамба в районе поселка Новодаровка в Запорожской области. Это привело к затоплению территорий вдоль обоих берегов реки Мокрые Ялы.

Еще раньше – в конце мая – россияне разрушили плотину Карловского водохранилища в Донецкой области.

В Минобороны заявляют, что оккупанты заминировали гидротехнические сооружения Запорожской и Херсонской областей, где контратакуют украинские войска. "Они сейчас ежедневно подрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения", - сказал представитель управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины Владислав Дударь.

Экологи говорят о серьезных последствиях уничтожения Каховской ГЭС. Если уровень воды в водохранилище упадет ниже критической отметки в 3 метра, то ситуация осложнится еще больше. Но в "Укргидроэнерго" надеются, что такого не произойдет. "Мы надеемся, что нижнее гидротехническое сооружение осталось целым. Если да, то уровень Каховского водохранилища может оставаться в пределах 6-7 метров. Если повреждено, оно (водохранилище - ред.) попадает в критическую зону”, – сказал генеральный директор компании Игорь Сирота.

Влияние на энергетику

В Украине на Днепре и Днестре всего расположено 10 ГЭС общей мощностью 10 МВт, 4 гидроаккумулирующих электростанции и около 50 ГЭС мощностью до 10 МВт. В определенные периоды они обеспечивают до 20% электроэнергии.

Пока фактическая потеря Каховской ГЭС на ситуацию в энергосистеме не повлияет – нехватки электроэнергии не возникнет. Об этом говорят и в Минэнерго, и в “Укрэнерго”. “В краткосрочной перспективе, поскольку станция не работала в украинской энергосистеме, нельзя сказать, что мы потеряли какую-то генерацию. Но мы вместе с “Укргидроэнерго” пересматривали режимы работы других ГЭС, чтобы смягчить последствия наводнения. Некоторый эффект от подрыва есть на работу других ГЭС”, – отметил глава “Укрэнерго” Владимир Кудрицкий.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил о необходимости увеличить пропускную способность для импорта э/э из-за того, что мощности гидрогенерации пришлось снизить. "В связи с этим мы рассчитываем на поддержку партнеров и увеличение пропускной способностей для наращивания импорта электроэнергии до 2 ГВт", – отметил Галущенко.

Отключений электроэнергии будут пытаться избежать не только за счет импорта, но и за счет увеличения теплогенерации. "Это не дешевое удовольствие, но гораздо дешевле, чем отключение потребителей. Наша основная цель в течение лета и осени – не допускать отключения потребителей. Будем насколько можем обеспечивать баланс в энергосистеме", – заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Каховская ГЭС с первых дней оккупации была захвачена россиянами и не находилась в балансе украинской энергосистемы. Однако изначально в правительстве Украины опасались, что разрушение дамбы может отразиться на уровне воды на других украинских гидроэлектростанциях, из-за чего в энергосистеме может возникнуть дисбаланс. Но пока особых проблем нет. Сейчас доля гидрогенерация невелика – до 5%, отметил в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев. Но гидрогенерация важна для суточной балансировки электроэнергии.

В "Укрэнерго" сообщили, что с 6 июня ГЭС работают с пониженной мощностью, но генерации достаточно. Детальные данные о сокращении гидрогенерации не публикуют. Летняя ремонтная кампания на тепловых и атомных электростанциях продолжается, а для поддержания баланса в системе используется аварийная помощь из Румынии и Польши общим объемом 1600 МВт-ч.

Каховская – последняя ГЭС в днепровском каскаде. Все ГЭС по течению Днепра, которые выше Каховской, сократили производство э/э, чтобы не увеличивать поток воды, отметил Рябцев. “Те станции, которые выше по Днепру, не могут пропускать больше воды, поскольку это переполнит водохранилище перед Днепровской ГЭС. На ДнепроГЭС генерация сокращена, чтобы не увеличивать площадь подтопления ниже по течению", – отметил Рябцев.

Однако, как только ситуация с уровнем воды нормализуется, ГЭС снова начнут полноценно работать, уверен директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. "Я думаю, в течение ближайших двух недель ситуация станет понятной и можно будет говорить о восстановлении генерации ГЭС", – отметил эксперт.

ЗАЄС как основная опасность

Основная опасность, которая возникла в результате разрушения Каховской ГЭС, связана с работой Запорожской АЭС. Реакторы станции охлаждаются водой из специального бассейна, который в условиях работы блоков пополняется водой из Каховского водохранилища. Но сейчас 5 блоков станции находятся в режиме "холодной остановки", и воды в бассейне вполне хватает для их охлаждения, уверяют в "Энергоатоме".

К тому же на прошлой неделе Госатомрегулирования приняло решение перевести в такой же режим последний из 6 блоков блоков ЗАЭС – №5, который зимой работал на обогрев Энергодара. В перспективе это дополнительно снизит затраты воды на охлаждение. Правда, по информации Госатомрегулирования, блок до сих пор не переведен в "холодный режим", поскольку российские оккупанты не позволяют украинскому персоналу ЗАЭС начать процесс.

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Пруд-охладитель ЗАЭС (фото - planet.com)

В МАГАТЭ уже высказали озабоченность по поводу ситуации, поскольку считают, что воды в бассейне хватит лишь на несколько месяцев. 13 июня в Киев прибыл Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он планирует посетить район катастрофы, чтобы убедиться, что воды в бассейне будет достаточно для охлаждения реакторов. Визит Гросси на станцию, который планировался 14 июня был отменен из соображений безопасности. По неофициальной информации, глава МАГАТЭ может посетить станцию 15 июня.

Еще 8 июня в МАГАТЭ заявили, что если уровень воды в водохранилище снизится до 12,7 м, ЗАЭС не сможет перекачивать ее в бассейн. Фактически сейчас уровень воды уже ниже граничной отметки. Но из-за потерь гидравлической связи с основной частью водохранилища дальнейшие наблюдения "Укргидроэнерго" стали невозможны. Специалисты ищут новые способ для измерений. Точные цифры не сообщаются, но, по словам Игоря Сироты, уровень воды уже ниже 8 метров. Он снижается на 4-5 см в час. "Мы знаем, что ниже 12,7 м, мы называли это "мертвой зоной", водозаборы не работают. Если это (снижение - ред.) будет хотя бы 7 метров, это будет лучше. Иначе нам придется каждый сантиметр, каждый метр месяцами набирать. И, скорее всего, сможем дойти до какого-то определенного уровня (12,7 м, – ред.) уже после паводка весеннего. А это еще год", – сказал Сирота Радио Свобода.

Если уровень упадет ниже 3 метров, то во время следующего паводка восстановить его не удасться, отметил гендиректор "Укргидроэнерго".

В "Энергоатоме" говорят, что пока реальных причин для беспокойства нет. В начале были опасения, что после обмеления водохранилища изменения подземных потоков воды могут повлиять на уровень бассейна ЗАЭС. Однако фактически эти опасения не подтверждаются – уровень воды в бассейне-охладителе стабилен с момента подрыва ГЭС и составляет 16,67 м.

Бассейн гидроизолирован от водохранилища. И если даже вода в нем будет испаряться естественным путем, то пополнять бассейн можно, используя насосы или артезианские скважины. "Помимо Каховского водохранилища есть еще несколько источников подпитки пруда-охладителя. Это мобильные насосные установки, которые могут быть развернуты при необходимости, и последний рубеж – использование подземных скважин питьевой воды”, – заявил президент "Энергоатома" Петр Котин. Правда, "мертвой зоной" он назвал уровень воды водохранилища в 13,3 м.

Эксперты Института ядерной и радиационной безопасности Франции в своем отчете отметили, что падение уровня воды в Днепре может привести к протечке бассейна ЗАЭС или даже к обрушению его окружающей дамбы. Это может произойти, отметили они, из-за того, что давление воды на дамбу изнутри бассейна усилится, если снаружи вода сойдет.

Но в "Энергоатоме" говорят, что практически такой вариант невозможен, поскольку объект проектировался с учетом снижения уровня воды в водохранилище. "Даже при наихудшем сценарии разрушение дамбы будет частичным и воды будет достаточно для охлаждения реакторов", – отметили в компании.

Но даже если сооружения ЗАЭС останутся целыми, начать генерацию электроэнергии после ее деоккупации не получится. Для охлаждения работающих блоков воды хватать не будет. Сейчас ведется активная работа для подготовки проекта перекрытия водохранилища, чтобы обеспечить водой пострадавшие населенные пункты в четырех областях. По словам Игоря Сироты, проект будет готов к 10 июля. Финансировать его планируют совместно с международными финансовыми организациями. Работы смогут начать сразу после деоккупации.

На перекрытие канала понадобится год. Потом еще 5 лет на строительство новой электростанции, поскольку восстановлению Каховская ГЭС не подлежит, отметил гендиректор "Укргидроэнерго".