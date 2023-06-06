Подрыв Каховской ГЭС. Чем грозит катастрофа на юге Украины и есть ли риски для ЗАЭС

Российские войска 6 июня взорвали Каховскую гидроэлектростанцию, которую с прошлого года контролировали оккупанты. По информации "Укргидроэнерго", взрыв произошел в машинном зале около 3 часов утра. Станция полностью разрушена и восстановлению не подлежит. Под угрозой затопления оказались около 80 населенных пунктов в Херсонской, Днепропетровской, Николаевской и Запорожской областях.

"Мы считаем, что это террористический акт", – отметил гендиректор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота, добавив, что взорвана и станция, и плотина. О наличии взрывчатки на объекте, по его словам, было известно еще в прошлом году. "С октября станция была оккупирована и была штабом для российских военных. Мы еще тогда получали информацию о том, что на станцию загружалась взрывчатка. И час "Х" наступил минувшей ночью", – отметил он.

Сейчас уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, идет эвакуация населения из потенциальных районов затопления.

Дополнительная опасность. Есть ли риски для ЗАЭС

Каховская гидроэлектростанция была построена в середине 1950-х, чтобы обеспечивать запас воды и регулировать сток Днепра для нпотребностей в воде энергетического сектора, обеспечения водой населения и промышленности и орошения засушливых регионов юга Украины. Станция использовалась для питания электроэнергией Херсонской и Запорожской областей.

ГЭС, расположенная в 5 километрах от оккупированного города Новая Каховка, была последней нижней "ступенькой" Днепровского каскада гидроэлектростанций.

Неконтролируемое снижение уровня водохранилища – дополнительная угроза временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из Каховского водохранилища используется для охлаждения реакторов Запорожской АЭС. Но пока запасов воды хватает, и угроз ядерной безопасности нет, сообщают в Международном агентстве по атомной энергии.

Фото: Населенные пункты, оказавшиеся под угрозой затопления (скриншот из телемарафона)

"МАГАТЭ в курсе сообщений о разрушениях на украинской Каховской дамбе, эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС внимательно следят за ситуацией; непосредственной угрозы ядерной безопасности на станции нет", – говорится в сообщении агентства.

Об отсутствии угрозы для ЗАЭС заявили и в "Энергоатоме".

"Мы не оцениваем эту ситуацию как критическую для ЗАЭС. Она (станция – ред.) охлаждается из собственного пруда-охладителя, отделенного от Каховского водохранилища. Снижение уровня водохранилища не влияет непосредственно на снижение уровня воды в пруде-охладителе ЗАЭС", – заявил президент компании Петр Котин.

Вода из водохранилища, по его словам, может потребоваться, если уровень пруда будет снижаться. Это возможно только при условии, что работают все блоки станции. Но поскольку блоки пока не работают, воды для охлаждения хватает.

"Вода из Каховского водохранилища ранее использовались для поддержания уровня воды в пруду и в чашах бассейнов реакторных систем безопасности, но с сентября из-за того, что блоки не работают, такой потребности не было", – отметил Котин. К тому же, по его словам, есть альтернативные источники дополнительного водоснабжения, в том числе скважины на самой ЗАЭС.

На энергоснабжение разрушение станции никак не повлияет, поскольку Каховская ГЭС с прошлого года отключена от энергосистемы Украины, заявили в "Укрэнерго".

"Гидроэлектростанция с первых дней полномасштабной агрессии оккупирована и была заминирована россиянами. С ней утрачена технологическая связь, выдача мощности на подконтрольную территорию Украины с нее не осуществлялась", – отметили в "Энергоатоме".

Фото: Из-за подрыва ГЭС возникнет дефицит воды в многочисленных населенных пунктах

Если с энергоснабжением проблем не ожидается, то с обеспечением водой могут возникнуть трудности, и прежде всего в Херсонской области. Если выяснится, что нижняя водосливная гребли уцелела, то уровень водохранилища может снизиться до 3 метров, говорят в "Укргидроэнерго". Но ситуация дает основания предполагать, что оно разрушено. Если да, то Каховское водохранилище может опустошиться через 4 дня. Без воды останется и Крымский канал.

В регионах выше Днепра проблем не возникнет, а вот в нижележащих областях может быть дефицит воды. "Мы будем экономить воду, чтобы наполнить водохранилища. Мы думаем, что наиболее проблемной ситуацией будет в Херсонской области", – отметил Сирота. Для водоснабжения планируется бурение новых скважин и опрокидывание воды из Днепровского каскада.

Возможна и экологическая катастрофа. В воду могло попасть от 150 до 450 тонн растительного масла из турбин. Ситуация с загрязнением воды изучается. "Мы будем позже понимать, что произошло с экологией внизу – в Херсонской области", – отметил Сирота.

Катастрофа для юга. Без воды остались тысячи человек

Каховская дамба и ГЭС обеспечивали регуляцию уровней воды водохранилища и поставку воды к близлежащим территориям. Теперь все населенные пункты рядом будут иметь проблемы с доступом к питьевой воде. Уже есть проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце, Никополе.

Также территории к югу от ГЭС обеспечивались водой для орошения сельхозугодий: теперь обеспечение полей водой тоже под риском. Система мелиорации на юге практически разрушена войной, говорит РБК-Украина Анна Цветкова, руководитель общественной организации, занимающейся вопросами водных ресурсов и доступа к воде.

"Главное хозяйственное значение этой плотины было в том, что она аккумулировала воду для перераспределения ее между водопользователями, главным образом для сельского хозяйства, и для питьевого водоснабжения. А теперь южные регионы сталкиваются с огромной катастрофой. Николаевская, Запорожская, Днепропетровская, Херсонская области столкнутся с нехваткой воды", – объясняет она.

Без питьевой воды останутся многие города и села, которые потребляют ее из Каховского водохранилища, в том числе оккупированный Бердянск. Из-за катастрофы под большим вопросом возобновление поставок воды в системы орошения полей.

Во времена СССР на больших реках, как правило, строили масштабную водную инфраструктуру, рассказывает Анна. В частности, плотины и каналы для накопления и опрокидывания и перераспределения доступной воды.

Фото: Каховская дамба и ГЭС обеспечивали регуляцию уровней воды водохранилища и снабжение прилегающих территорий

Из-за разрушения плотины Каховской ГЭС пострадает Каховский и Северо-Крымский канал, забирающий воду из Каховского водохранилища у Каховской дамбы на левом берегу водохранилища. Это ставит под риск поставки воду в Крым. В сети уже появляются многочисленные сообщения о нехватке воды в Керчи и других городах оккупированного полуострова.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину было немало областей, где населенные пункты не имели местных источников водоснабжения: туда воду подвозили цистернами. Сейчас эта ситуация с водоснабжением может значительно усложниться и ухудшиться, прогнозирует Анна Цветкова.

Экологическое бедствие. На преодоление последствий уйдут годы

За десятки лет в Украине не происходило таких огромных техногенных катастроф, как подрыв Каховской ГЭС, говорит Анатолий Гриценко, директор научно-исследовательского учреждения "Украинский научно-исследовательский институт экологических проблем" (УКРНИИЭП).

"Это просто в голове не укладывается, что такое могут придумать эти изверги. Из-за катастрофы возникла критическая проблема – разрушение экосистемы. Также будет нанесен вред сельскому хозяйству. В регионах есть склады с химическими средствами защиты и обработки растений. Если химикаты попадут в зону подтопления, это приведет к серьезному загрязнению. Еще возникнут проблемы, когда на левом и правом берегу Днепра будут подтоплены предприятия. Это рискует выбросом опасных веществ на открытые территории", – объясняет он.

Масштабы произошедшего Анатолий Гриценко оценивает как катастрофические.

Однако вряд ли из-за катастрофы будет действительно нанесен какой-то существенный вред местным предприятиям, ведь большинство из них располагаются довольно далеко от водохранилища, говорит эксперт по водным вопросам, заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины 2020-2022 годов Михаил Хорев. Он убежден: главная проблема, возникшая из-за катастрофы – потеря людьми доступа к воде.

Фото: Под угрозой затопления оказались около 80 населенных пунктов в четырех областях

Каховское водохранилище, хоть и созданное искусственно, было постоянной экосистемой. Сейчас фактически произошло вмешательство в нее: уровень воды падает, водохранилище ее теряет.

"Главный вопрос в том, на каком уровне это все остановится. Вода будет утекать, и природа будет пытаться восстановить баланс. В результате мы рискуем получить на дне водохранилища реку Днепр, а вокруг – территорию, покрытую илом. Я видел расчеты "Укргидроэнерго". Они писали, что водохранилище теряет 16 сантиметров воды в час. Значит, чтобы вода утекла, уйдет около 4-5 дней", – говорит он.

Хотя вода и подтопила множество домов, она со временем сойдет, отмечает Михаил Хорев. Однако главная проблема, влекущая за собой экономические, гуманитарные и экологические последствия – риск отсутствия водоснабжения людей на прилегающих территориях.

"Основная проблема – это не то, что в воду попала, скажем, бензоколонка. Ключевая катастрофа – в отсутствии доступа к воде. Люди потеряли огромный водный резервуар, который просто перестал существовать. Сейчас неизвестно, скольким людям нужна вода, где ее брать. Под риском – целые города. Никополь, Марганец и другие. Если они не смогут пользоваться централизованным водоснабжением, и самое главное – централизованным водоотводом, – это будет коллапс. Как для экономики, так и для окружающей среды. Происходит загрязнение территорий", – объясняет собеседник.

Сейчас пока пока неизвестно, насколько сильно пострадали сельскохозяйственные поля на юге. По запросу РБК-Украина о влиянии катастрофы на систему мелиорации в регионе в Министерстве аграрной политики и продовольствия подтвердили, что установить реальное состояние мелиоративных систем сейчас сложно, потому что часть из них находится на оккупированных территориях.

"То же касается прогнозов. Их невозможно составлять, когда не понимаешь масштабов проблемы. Вместе с этим, учитывая сегодняшний подрыв Каховской ГЭС, вообще возникает вопрос о возможности дальнейшего функционирования всех мелиоративных систем (и разрушенных, и уцелевших) юга, для которых Каховское водохранилище было источником водоснабжения", – отметил заместитель министра Виталий Головня.

Фото: На преодоление последствий катастрофы уйдут годы, прогнозируют эксперты

По оценкам Михаила Хорева, решение этой проблемы затянется на годы. И это при условии, если война завершится в ближайшее время. Ведь полноценно заниматься ликвидацией последствий крушения в условиях войны просто невозможно. Когда Каховское водохранилище строилось, оно наполнялось водой не менее трех лет. Сейчас технологии, конечно, гораздо более современные. Но времени на восстановление уйдет все равно очень многое, допускает Михаил Хорев.

"Если война закончится условно завтра, то нам нужно будет минимум пять лет. Причем последствия проблемы мы сможем объективно оценить только со временем", – убежден он.

Сейчас известно, что Каховская гидроэлектростанция восстановлению не подлежит: к обеду, 6 июня, она полностью затоплена водой. Но генеральный директор Укргидроэнерго говорит, что после деоккупации Украина построит полностью новую ГЭС на том же месте.

"Мы построим самую красивую и мощную станцию", – уверяет Игорь Сирота.