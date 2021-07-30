Першими в світі. Як Ізраїль почав третю вакцинацію населення

Єврейська держава першою в світі буде прищеплювати своїх громадян третьою дозою вакцини проти коронавірусу. Суперечки з цього приводу були бурхливими, але епідеміологи переконали владу — треба ревакцинуватися. Детальніше — в колонці експерта в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Романа Гольдмана і журналіста Сергія Ауслендера.

Поки вирішено прищеплювати бустерною дозою людей старше 60-ти років. Вони першими отримали щеплення і їх імунітет вже слабкіше, ніж у інших. Поки рішення уряду носить рекомендаційний характер. Страхові компанії (лікарняні каси, як їх називають в Ізраїлі) вже почали запис на третє щеплення своїх клієнтів старше 60-ти.

Але Ізраїль випереджає інші країни не тільки в питанні імунізації. Вірус постійно видозмінюється, знижуючи ефективність винайдених вакцин і затверджених протоколів лікування. У свою чергу медики різних країн шукають нові засоби для лікування коронавірусної інфекції, оскільки багато пацієнтів, які перенесли захворювання у важкій формі, страждають від серйозних наслідків. Одним зі світових лідерів у питаннях боротьби з пандемією є держава Ізраїль.

Ізраїльські вчені поки обережні в оцінках, але перші дані обнадіюють. Фахівці однієї з університетських клінік припускають, що їм вдалося створити перше в світі ліки проти коронавірусу. Дію препарату перевіряли на тяжкохворих у коронавірусному відділенні госпіталю. Всі, кому вводили ліки, швидко одужували.

Препарат створено на основі стовбурових клітин, які можуть заспокоювати імунну систему. Вони діють, як "швидка допомога" в організмі. Цитокіновий шторм —одне з найнебезпечніших проявів ковіду. Коли дезорієнтований вірусом імунітет буквально руйнує тканини і органи хворого. Але, за словами керівника групи розробників доктора Шая Марецкі, нові ліки зупиняють бурю, приводячи всі системи організму в нормальний стан. Ліки відновлює уражені тканини органів, в першу чергу, легенів.

Завідувач коронавірусним відділенням доктор Шааді Хамуд розповів, що лікарі порівнювали комп'ютерну томографію пацієнтів до лікування і через місяць після нього. На знімках відзначається швидке зменшення ураженої площі: через місяць були практично чисті легені. Зазвичай відновлення займає набагато більше часу.

Якщо буде доведена ефективність ліків, воно дозволить скоротити перебування хворого в реанімації, а це тисячі доларів щодня. Різко знизити смертність. Обидва ці параметри — критичні для охорони здоров'я і відповідно до них влада приймає рішення про введення обмежень.

Говорити про успіх поки рано — починається лише друга фаза випробувань. Препарат перевірять на 60 хворих. Потім на кількох сотнях. У ліки на основі стовбурових клітин, на відміну від антибіотиків або противірусних препаратів, майже немає протипоказань і побічних ефектів.

Ще більше року тому, на початку пандемії, фахівці першого медичного центру Тель-Авіва точно формулювали стратегію — успішна боротьба з пандемією почнеться тоді, коли з'явиться вакцина. Так і виявилося. Свою вакцину розробили в Європі, Америці, Китаї, Індії, навіть в Казахстані. Ізраїль теж почав ці роботи.

Розробку вакцини доручили біологічному інституту Нес-Ціони. Це абсолютно секретна установа, яка безпосередньо підпорядковується Міністерству оборони. В дію був введений протокол, розроблений на випадок застосування ймовірним противником біологічної зброї. Його суть: швидко визначити патоген (Ковід-19), розробити антидот (в даному випадку вакцину) і запустити її у виробництво. Препарат назвали BRILIFE. Векторна вакцина створена на базі рекомбінантного вірусу везикулярного стоматиту. Це вірус тварин і для людини він не небезпечний. Його білок замінений на білок COVID-19. BRILIFE — однокомпонентна і має більш прості умови зберігання, ніж Pfizer.

Але після того, як керівництво Ізраїлю домовилося з компанією Pfizer про постачання вакцини, вчені прийняли рішення — не поспішати. А зробити все так, як належить за протоколами розробки вакцин. Перші два етапи клінічних випробувань на людях були проведені у встановлені цими регламентами терміни. Спочатку на кількох десятках чоловік. Потім на кількох сотнях. Результати прекрасні-вакцина призводить до стійкого імунітету від коронавірусу. Причому, за даними вчених, він більш тривалий, ніж від усіх діючих вакцин.

На третьому етапі — коли дію вакцини потрібно перевірити на дуже великій групі людей (десятки тисяч осіб) — ізраїльські розробники зіткнулися з несподіваною проблемою. Вакцину не на ком відчувати. У країні просто немає такої кількості нещеплених волонтерів. Тоді було прийнято рішення випробовувати її за кордоном. Обрали Грузію та Україну. Можна лише уявити собі, який шум підніметься в українських соцмережах з цього приводу. Але відразу обмовимося — вакцину будуть випробовувати тільки на добровольцях. І, звичайно, дослідження продовжаться і в самому Ізраїлі.

Крім цього, ізраїльська фармацевтична компанія почала випробування вакцини від коронавірусу перорального застосування. Передбачається, що це будуть капсули, які можна приймати одноразово. Вакцина, за словами її розробників, впливає на три білки коронавірусу. Moderna і Pfizer атакують тільки спайковий білок. Це означає, що ефективність нової ізраїльської вакцини може бути втричі вище, ніж у діючих вакцин — навіть якщо вірус прорве одну лінію захисту, буде друга, а якщо проб'є і другу — буде третя.

У будь-якому випадку не варто очікувати в найближчому майбутньому "чарівної пігулки". Медики і біологи проводять довгу і важку роботу: поки ще йдуть дослідження, клінічні випробування вакцин і препаратів. До цього моменту, як закликають фахівці Першого медичного центру Тель-Авіва, потрібно строго дотримуватися всіх заходів захисту та гігієни: маски, антисептики, соціальну дистанцію. До вірусу треба ставитися як до зброї — завжди думати, що воно заряджене і може несподівано вистрілити. Пам'ятайте, пандемія не переможена-боротьба з нею триває. Бережіть себе і своїх близьких!