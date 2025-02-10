Первая АЭС в Польше. Какие уроки дает польский проект для Украины

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На сегодня роль атомной энергетики в мире активно растет. 6 февраля исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил: "Сегодня я могу подтвердить, что атомная энергетика возвращается, решительно возвращается. В этом году (2025) мы ожидаем, что производство электроэнергии на АЭС в мире будет крупнейшим в истории".

По его информации, на сегодня строится около 70 ГВт атомной генерации в 50-ти странах мира.

"Мы никогда не видели такого большого количества объемов строительства атомных электростанций за последние 30 лет", – сказал Бироль, добавив, что также во многих странах активно себе прокладывает путь технология малых модульных реакторов.

Исполнительный директор Международного энергетического агентства подчеркнул, что многие страны возвращаются к необходимости развития атомной энергетики, например, Италия и Швеция. Япония перезапускает проекты в атомной энергетике, Франция активно продолжает поддерживать ядерную отрасль, а такие страны как Турция и Польша начинают новое атомное строительство.

История вопроса

Польское государство уже имело попытки построить атомные энергоблоки. Еще в 1980-х годах правительство социалистической Польши планировало построить АЭС возле села Жарновец, которое расположено недалеко от берега Балтийского моря. Планировалось построить станцию из 4-х энергоблоков типа ВВЭР-440. Начали строить два энергоблока, но работы были остановлены в 1989 году. Завершению строительства станции помешала Чернобыльская катастрофа и общий скептицизм по отношению к атомной энергетике, который распространился после нее.

В 2009 году польское правительство создало государственную атомную компанию Polskie Elektrownie Jądrowe, PEJ (польск. Польские атомные электростанции), которая должна была стать оператором будущих АЭС. Компания возобновила усилия по строительству атомной генерации и начала предлагать новые проекты.

Активно к реализации этих планов подошло предыдущее правительство во главе с премьер-министром Матеушем Маровецким (2017-2023 годы) и нынешнее правительство под председательством Дональда Туска. В октябре 2020 года была принята Польская ядерная энергетическая программа. Документ предусматривает строительство 6-9 ГВт атомной генерации, используя реакторы с водой под давлением. В августе 2024 года Дональд Туск заявил, что начинаются подготовительные работы к строительству АЭС в Поморском воеводстве Польши.

По его словам, были начаты работы по созданию инфраструктуры для начала атомного строительства. Тогда же Министерство финансов Польши заявило о подготовке значительных сумм в бюджете на 2025 год, которые должны пойти на проект АЭС. В октябре 2024 года Туск заявил, что в течение ближайшего десятилетия планируется инвестировать 70 млрд злотых (около 17 млрд долларов США) для строительства АЭС в Поморском воеводстве.

Для строительства новой АЭС польская сторона в качестве разработчика реакторной технологии выбрала ведущую инжиниринговую компанию Westinghouse, акционерами которой являются канадские уранодобывающая компания Cameco Corporation и инвестиционная компания Brookfield Renewable Partners. В январе 2025 года Дональд Туск посетил Канаду и подписал с премьер-министром Джастином Трюдо соглашение об интенсивном сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.

Текущее состояние проекта

По информации Bloomberg, 7 января 2025 года польское правительство приняло проект решения, которое предусматривает увеличение уставного капитала компании PEJ на 14,7 млрд долларов. Эту сумму правительство планирует передать компании в виде непосредственно средств на счета PEJ или в форме облигаций. Также сообщается, что польская сторона планирует ввести в эксплуатацию первый энергоблок в 2036 году. Согласно сообщению Bloomberg, правительство Польши планирует привлечь три источника финансирования строительства АЭС: прямое финансирование компании-оператора PEJ из бюджета, предоставление государственных гарантий для получения кредита и заключение 60-летнего контракта "на разницу".

Такой тип контрактов предусматривает, что компании-оператору гарантируется правительством получение определенной цены за электроэнергию в течение действия договора. При этом, компания продает электроэнергию самостоятельно на рынке по сложившейся цене и получает разницу между определенной и рыночными ценами, если последнее рыночное значение ниже установленной договором цены. Определенная цена обеспечивает гарантированную окупаемость проекта для инвесторов. Такие контракты являются типичными для крупных энергетических проектов и были применены при строительстве атомных энергоблоков во многих европейских странах.

Решение правительства Польши требует согласования с Еврокомиссией, которая в середине декабря 2024 года начала изучение этого вопроса. Брюссель должен проверить, соответствует ли такой масштаб и формы финансовой поддержки атомного строительства европейскому законодательству в сфере предоставления государственной помощи. По информации Bloomberg, в бюджете на 2025 год польское правительство уже заложило 4,6 млрд злотых (1,1 млрд долларов) на проект АЭС.

Заместитель министра промышленности Войцех Врохна в декабре 2024 года утверждал, что результаты исследования Брюсселя помогут Варшаве разработать соответствующую модель финансирования проекта. "Обеспечивая быстрые переговоры, план сдачи в эксплуатацию первого блока в 2036 году не должен быть под угрозой", – добавил представитель чиновник в комментарии для Bloomberg.

Комментируя польский проект, председатель правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Сапожников отметил, что на первом этапе Польша планирует построить два энергоблока по технологии Westinghouse АР-1000. По его словам, эта технология была разработана в начале 2000-х годов и надежно себя зарекомендовала.

"Эта установка, по моему мнению, имеет большое количество конкурентных преимуществ именно с точки зрения безопасности. Для этого была заложена интересная концепция с применением максимального количества пассивных систем. Для своего срабатывания эти системы не требуют электропитания. Они срабатывают самостоятельно, например, под действием силы тяжести. Это главное конкурентное преимущество такого типа установок", – сказал Юрий Сапожников в комментарии для РБК-Украина.

Он напомнил, что украинский "Энергоатом" также выбрал эту технологию для строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС №5 и №6.

"Польша пошла тем же путем. Поляки приняли сознательное решение в пользу американской технологии и с точки зрения технической экспертизы и безопасности это решение абсолютно адекватное. Это наиболее безопасная, доказанная и апробированная технология, которая есть на рынке", - добавил председатель правления института "Энергопроект".

Юрий Сапожников также акцентировал внимание на опыте компании Westinghouse, которая стала материнской компанией для многих других мировых представителей атомной энергетики и построила энергоблоки по технологии АР-1000 в Китае и США, более того эта технология была приобретена другими компаниями-операторами АЭС, на ее основе был построен целый парк энергоблоков.

В комментарии для РБК-Украина председатель правления института "Энергопроект" отметил ориентировочную стоимость двух энергоблоков мощностью по 1 000 МВт: "Стоимость за киловатт установленной мощности АЭС с 2005 года по настоящее время выросла с 5 000 до 7 000 долларов США. Таким образом, два энергоблока по 1 000 МВт будут стоить около 14 млрд долларов. Стоимость строительства атомного энергоблока очень зависит от стоимости рабочей силы, которая, например, в США или Великобритании будет дороже, чем в Польше. Поэтому такая цена для Польши – вполне адекватная".

Значение атомной генерации

Для Польши уже много лет подряд основным источником производства электроэнергии является угольная генерация, ведь страна имеет богатые залежи угля и развитую угольную промышленность. Но Европейский Союз взял четкий курс на сокращение выбросов парниковых газов и постепенный отказ от угля, как одного из самых грязных источников генерации.

Польская сторона также понимает, что ее угольные теплоэлектростанции постепенно будут выводиться из эксплуатации. На сегодня они производят около 70% всей электроэнергии в стране. Такую долю в энергобалансе будет не просто заменить, поэтому нужен значительный источник производства и который, конечно, будет соответствовать критерию углеродной нейтральности. Идеальным решение в таком случае становится именно атомная энергетика.

"На сегодня, низкоуглеродной и надежной в долгосрочной перспективе является атомная генерация. Поэтому, Польша взялась за амбициозный проект: они запланировали построить шесть крупных атомных блоков мощностью от 1 ГВт каждый, а также 40 малых модульных реакторов. Это в перспективе заменит ту базовую угольную генерацию, которая в будущем запланирована к выводу из эксплуатации", – прокомментировал для РБК-Украина вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Energy Club Иван Григорук.

Его мнение разделяет глава Бюро комплексного анализа и прогнозов, эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко. Он отметил, что атомная энергетика с точки зрения развития низкоуглеродной экономики ничем не хуже "зеленой" энергетики. "Атомная энергетика осуществляет минимум выбросов парниковых газов", - сказал он.

Иван Григорук обратил внимание на то, что, построив атомные энергоблоки, Польша получит значительную возможность для экспорта электроэнергии, например, в Балтийские страны и Германию, что значительно усилит ее региональное влияние.

Отдельно следует отметить, что создание в стране атомной генерации - это одновременное привлечение многих научных учреждений, смежных отраслей, таких как машиностроение, металлургия, химическая промышленность, а также подготовка высокопрофессиональных инженерных кадров. Мультипликаторный эффект от развития атомной энергетики для экономики всей страны очень значителен.

Пригодится украинская помощь

В ноябре 2024 года в интервью для "Укринформ" министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что наша страна имеет значительный опыт и специалистов в атомной отрасли, поэтому Киев готов помогать Варшаве в этом направлении.

"Польша планирует развивать атомную энергетику и подписала соответствующие контракты, а мы имеем огромный опыт эксплуатации и специалистов соответствующего уровня. Поэтому в переговорах как с польскими, так и с американскими партнерами мы отметили, что Украина может существенно усилить это направление", – сказал министр энергетики.

Он привел примеры успешного сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере, это поставки оборудования для восстановления и ремонта украинской энергетической инфраструктуры, а также совместное строительство интерконнектора - линии электропередачи "Хмельницкая АЭС – подстанция "Жешув", которая позволила значительно расширить возможности трансграничной торговли электроэнергией между двумя странами.

Позицию Минэнерго поддержал директор Международного центра по химической защите и безопасности (ICCSS) в Варшаве Кшиштоф Патурей. В комментарии для "Укринформ" в декабре 2024 года он сказал, что украинцы имеют лучший опыт эксплуатации и поддержания уровня безопасности атомных реакторов из США, где расположены производственные мощности Westinghouse.

"Поэтому Варшава должна наладить стратегическое партнерство с Киевом в вопросе ядерной безопасности. Украина является автором чрезвычайно прогрессивных решений в сфере ядерной безопасности, технологий и механизмов контроля. Украинскими ноу-хау пользуются западные страны. Я убежден, что стратегическое партнерство в сфере атомной энергетики является наиболее перспективным направлением развития сотрудничества Польши с Украиной", - сказал эксперт.

Сергей Дяченко напомнил, что Украина имеет наибольший опыт работы в условиях военных рисков. "Мы можем с поляками поделиться опытом защиты энергосистемы, распределительных систем. Наш опыт с точки зрения обеспечения безопасности систем выдачи мощности в энергосистему – ключевой момент", – сказал он в комментарии для РБК-Украина.

Уроки из польского опыта

Польша показывает пример последовательной работы над реализацией таких значительных проектов как строительство атомной электростанции. Не смотря на смену правительства, проект польской АЭС продолжает активно развиваться. Польше удалось найти и предложить источники финансирования масштабного строительства, страна продолжает отстаивать свою инициативу уже на уровне Еврокомиссии.

Успехи польских коллег – хороший пример для Украины, которая сейчас реализует проект по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Даже во время активных боевых действий НАЭК "Энергоатом" уже ведет подготовительные строительные работы на площадке. Украине стоит взять в пример уровень поддержки атомного проекта в Польше. В свете этого, 4 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать законопроект, который позволяет достройку энергоблоков ХАЭС.

Для ввода в эксплуатацию дополнительных 2 ГВт атомной генерации в Украине не нужны такие значительные средства как польской компании PEJ, ведь уровень строительной готовности третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС составляют 80% и 25% соответственно. Достройка блоков будет в разы дешевле проектом по сравнению со строительством с нуля, кроме того, Украина уже имеет уникальную возможность приобрести готовые корпуса реакторов у болгарской стороны.

По словам Юрия Сапожникова, уже сейчас украинские специалисты проводят консультации с польскими коллегами, чтобы включиться в этот процесс, но он убежден, что Украине надо сконцентрировать усилия на развитии собственной атомной генерации.

"Я все-таки надеюсь, что мы начнем что-то делать в Украине и наши люди будут задействованы. Наш строительно-монтажный персонал работал во многих странах. Наши энергоблоки нуждаются в обновлении, поэтому надо строить новые объекты", – сказал он.

Сергей Дяченко отметил, что вообще роль атомной энергетики будет переосмысливаться, на нее будет обращаться внимание многих стран.

"Мы сегодня сохраняем стабильность в энергоснабжении именно благодаря атомной энергетике. В Украине надо развивать атомную энергетику, это однозначно", – добавил эксперт.

Последовательность и устойчивая поддержка развития атомной энергетики в Польше является наглядным примером для Украины. Такие крупные проекты как строительство АЭС не могут быть реализованы без максимальной поддержки со стороны всех заинтересованных сторон.

В отличие от Польши, Украина имеет собственные запасы уранового сырья и длительную историю атомной отрасли, что дает все предпосылки для дальнейшего успешного атомного строительства. Особенно, это актуально в свете декарбонизации и рисков безопасности, устойчивость к которым атомная генерация проявила в наибольшей степени.