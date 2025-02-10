Первая АЭС в Польше. Какие уроки дает польский проект для Украины

Соседняя Польша активно движется на пути строительства первой в стране атомной электростанции. Проект имеет последовательную поддержку со стороны разных правительств, призван заместить устаревшие угольные ТЭС и усилить региональную роль страны. Как далеко продвинулись польские коллеги и чем их опыт ценен для Украины – в материале РБК-Украина.
Соседняя Польша активно движется на пути строительства первой в стране атомной электростанции. Проект имеет последовательную поддержку со стороны разных правительств, призван заместить устаревшие угольные ТЭС и усилить региональную роль страны. Как далеко продвинулись польские коллеги и чем их опыт ценен для Украины – в материале РБК-Украина.
На сегодня роль атомной энергетики в мире активно растет. 6 февраля исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил: "Сегодня я могу подтвердить, что атомная энергетика возвращается, решительно возвращается. В этом году (2025) мы ожидаем, что производство электроэнергии на АЭС в мире будет крупнейшим в истории".
По его информации, на сегодня строится около 70 ГВт атомной генерации в 50-ти странах мира.
"Мы никогда не видели такого большого количества объемов строительства атомных электростанций за последние 30 лет", – сказал Бироль, добавив, что также во многих странах активно себе прокладывает путь технология малых модульных реакторов.
Исполнительный директор Международного энергетического агентства подчеркнул, что многие страны возвращаются к необходимости развития атомной энергетики, например, Италия и Швеция. Япония перезапускает проекты в атомной энергетике, Франция активно продолжает поддерживать ядерную отрасль, а такие страны как Турция и Польша начинают новое атомное строительство.
Польское государство уже имело попытки построить атомные энергоблоки. Еще в 1980-х годах правительство социалистической Польши планировало построить АЭС возле села Жарновец, которое расположено недалеко от берега Балтийского моря. Планировалось построить станцию из 4-х энергоблоков типа ВВЭР-440. Начали строить два энергоблока, но работы были остановлены в 1989 году. Завершению строительства станции помешала Чернобыльская катастрофа и общий скептицизм по отношению к атомной энергетике, который распространился после нее.
В 2009 году польское правительство создало государственную атомную компанию Polskie Elektrownie Jądrowe, PEJ (польск. Польские атомные электростанции), которая должна была стать оператором будущих АЭС. Компания возобновила усилия по строительству атомной генерации и начала предлагать новые проекты.
Активно к реализации этих планов подошло предыдущее правительство во главе с премьер-министром Матеушем Маровецким (2017-2023 годы) и нынешнее правительство под председательством Дональда Туска. В октябре 2020 года была принята Польская ядерная энергетическая программа. Документ предусматривает строительство 6-9 ГВт атомной генерации, используя реакторы с водой под давлением. В августе 2024 года Дональд Туск заявил, что начинаются подготовительные работы к строительству АЭС в Поморском воеводстве Польши.
По его словам, были начаты работы по созданию инфраструктуры для начала атомного строительства. Тогда же Министерство финансов Польши заявило о подготовке значительных сумм в бюджете на 2025 год, которые должны пойти на проект АЭС. В октябре 2024 года Туск заявил, что в течение ближайшего десятилетия планируется инвестировать 70 млрд злотых (около 17 млрд долларов США) для строительства АЭС в Поморском воеводстве.
Для строительства новой АЭС польская сторона в качестве разработчика реакторной технологии выбрала ведущую инжиниринговую компанию Westinghouse, акционерами которой являются канадские уранодобывающая компания Cameco Corporation и инвестиционная компания Brookfield Renewable Partners. В январе 2025 года Дональд Туск посетил Канаду и подписал с премьер-министром Джастином Трюдо соглашение об интенсивном сотрудничестве в сфере ядерной энергетики.
По информации Bloomberg, 7 января 2025 года польское правительство приняло проект решения, которое предусматривает увеличение уставного капитала компании PEJ на 14,7 млрд долларов. Эту сумму правительство планирует передать компании в виде непосредственно средств на счета PEJ или в форме облигаций. Также сообщается, что польская сторона планирует ввести в эксплуатацию первый энергоблок в 2036 году. Согласно сообщению Bloomberg, правительство Польши планирует привлечь три источника финансирования строительства АЭС: прямое финансирование компании-оператора PEJ из бюджета, предоставление государственных гарантий для получения кредита и заключение 60-летнего контракта "на разницу".
Такой тип контрактов предусматривает, что компании-оператору гарантируется правительством получение определенной цены за электроэнергию в течение действия договора. При этом, компания продает электроэнергию самостоятельно на рынке по сложившейся цене и получает разницу между определенной и рыночными ценами, если последнее рыночное значение ниже установленной договором цены. Определенная цена обеспечивает гарантированную окупаемость проекта для инвесторов. Такие контракты являются типичными для крупных энергетических проектов и были применены при строительстве атомных энергоблоков во многих европейских странах.
Решение правительства Польши требует согласования с Еврокомиссией, которая в середине декабря 2024 года начала изучение этого вопроса. Брюссель должен проверить, соответствует ли такой масштаб и формы финансовой поддержки атомного строительства европейскому законодательству в сфере предоставления государственной помощи. По информации Bloomberg, в бюджете на 2025 год польское правительство уже заложило 4,6 млрд злотых (1,1 млрд долларов) на проект АЭС.
Заместитель министра промышленности Войцех Врохна в декабре 2024 года утверждал, что результаты исследования Брюсселя помогут Варшаве разработать соответствующую модель финансирования проекта. "Обеспечивая быстрые переговоры, план сдачи в эксплуатацию первого блока в 2036 году не должен быть под угрозой", – добавил представитель чиновник в комментарии для Bloomberg.
Комментируя польский проект, председатель правления АО "Киевский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт "Энергопроект" Юрий Сапожников отметил, что на первом этапе Польша планирует построить два энергоблока по технологии Westinghouse АР-1000. По его словам, эта технология была разработана в начале 2000-х годов и надежно себя зарекомендовала.
"Эта установка, по моему мнению, имеет большое количество конкурентных преимуществ именно с точки зрения безопасности. Для этого была заложена интересная концепция с применением максимального количества пассивных систем. Для своего срабатывания эти системы не требуют электропитания. Они срабатывают самостоятельно, например, под действием силы тяжести. Это главное конкурентное преимущество такого типа установок", – сказал Юрий Сапожников в комментарии для РБК-Украина.
Он напомнил, что украинский "Энергоатом" также выбрал эту технологию для строительства энергоблоков Хмельницкой АЭС №5 и №6.
"Польша пошла тем же путем. Поляки приняли сознательное решение в пользу американской технологии и с точки зрения технической экспертизы и безопасности это решение абсолютно адекватное. Это наиболее безопасная, доказанная и апробированная технология, которая есть на рынке", - добавил председатель правления института "Энергопроект".
Юрий Сапожников также акцентировал внимание на опыте компании Westinghouse, которая стала материнской компанией для многих других мировых представителей атомной энергетики и построила энергоблоки по технологии АР-1000 в Китае и США, более того эта технология была приобретена другими компаниями-операторами АЭС, на ее основе был построен целый парк энергоблоков.
В комментарии для РБК-Украина председатель правления института "Энергопроект" отметил ориентировочную стоимость двух энергоблоков мощностью по 1 000 МВт: "Стоимость за киловатт установленной мощности АЭС с 2005 года по настоящее время выросла с 5 000 до 7 000 долларов США. Таким образом, два энергоблока по 1 000 МВт будут стоить около 14 млрд долларов. Стоимость строительства атомного энергоблока очень зависит от стоимости рабочей силы, которая, например, в США или Великобритании будет дороже, чем в Польше. Поэтому такая цена для Польши – вполне адекватная".
Для Польши уже много лет подряд основным источником производства электроэнергии является угольная генерация, ведь страна имеет богатые залежи угля и развитую угольную промышленность. Но Европейский Союз взял четкий курс на сокращение выбросов парниковых газов и постепенный отказ от угля, как одного из самых грязных источников генерации.
Польская сторона также понимает, что ее угольные теплоэлектростанции постепенно будут выводиться из эксплуатации. На сегодня они производят около 70% всей электроэнергии в стране. Такую долю в энергобалансе будет не просто заменить, поэтому нужен значительный источник производства и который, конечно, будет соответствовать критерию углеродной нейтральности. Идеальным решение в таком случае становится именно атомная энергетика.
"На сегодня, низкоуглеродной и надежной в долгосрочной перспективе является атомная генерация. Поэтому, Польша взялась за амбициозный проект: они запланировали построить шесть крупных атомных блоков мощностью от 1 ГВт каждый, а также 40 малых модульных реакторов. Это в перспективе заменит ту базовую угольную генерацию, которая в будущем запланирована к выводу из эксплуатации", – прокомментировал для РБК-Украина вице-президент бизнес-объединения энергетических компаний Energy Club Иван Григорук.
Его мнение разделяет глава Бюро комплексного анализа и прогнозов, эксперт по вопросам энергетики Сергей Дяченко. Он отметил, что атомная энергетика с точки зрения развития низкоуглеродной экономики ничем не хуже "зеленой" энергетики. "Атомная энергетика осуществляет минимум выбросов парниковых газов", - сказал он.
Иван Григорук обратил внимание на то, что, построив атомные энергоблоки, Польша получит значительную возможность для экспорта электроэнергии, например, в Балтийские страны и Германию, что значительно усилит ее региональное влияние.
Отдельно следует отметить, что создание в стране атомной генерации - это одновременное привлечение многих научных учреждений, смежных отраслей, таких как машиностроение, металлургия, химическая промышленность, а также подготовка высокопрофессиональных инженерных кадров. Мультипликаторный эффект от развития атомной энергетики для экономики всей страны очень значителен.
В ноябре 2024 года в интервью для "Укринформ" министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что наша страна имеет значительный опыт и специалистов в атомной отрасли, поэтому Киев готов помогать Варшаве в этом направлении.
"Польша планирует развивать атомную энергетику и подписала соответствующие контракты, а мы имеем огромный опыт эксплуатации и специалистов соответствующего уровня. Поэтому в переговорах как с польскими, так и с американскими партнерами мы отметили, что Украина может существенно усилить это направление", – сказал министр энергетики.
Он привел примеры успешного сотрудничества между двумя странами в энергетической сфере, это поставки оборудования для восстановления и ремонта украинской энергетической инфраструктуры, а также совместное строительство интерконнектора - линии электропередачи "Хмельницкая АЭС – подстанция "Жешув", которая позволила значительно расширить возможности трансграничной торговли электроэнергией между двумя странами.
Позицию Минэнерго поддержал директор Международного центра по химической защите и безопасности (ICCSS) в Варшаве Кшиштоф Патурей. В комментарии для "Укринформ" в декабре 2024 года он сказал, что украинцы имеют лучший опыт эксплуатации и поддержания уровня безопасности атомных реакторов из США, где расположены производственные мощности Westinghouse.
"Поэтому Варшава должна наладить стратегическое партнерство с Киевом в вопросе ядерной безопасности. Украина является автором чрезвычайно прогрессивных решений в сфере ядерной безопасности, технологий и механизмов контроля. Украинскими ноу-хау пользуются западные страны. Я убежден, что стратегическое партнерство в сфере атомной энергетики является наиболее перспективным направлением развития сотрудничества Польши с Украиной", - сказал эксперт.
Сергей Дяченко напомнил, что Украина имеет наибольший опыт работы в условиях военных рисков. "Мы можем с поляками поделиться опытом защиты энергосистемы, распределительных систем. Наш опыт с точки зрения обеспечения безопасности систем выдачи мощности в энергосистему – ключевой момент", – сказал он в комментарии для РБК-Украина.
Польша показывает пример последовательной работы над реализацией таких значительных проектов как строительство атомной электростанции. Не смотря на смену правительства, проект польской АЭС продолжает активно развиваться. Польше удалось найти и предложить источники финансирования масштабного строительства, страна продолжает отстаивать свою инициативу уже на уровне Еврокомиссии.
Успехи польских коллег – хороший пример для Украины, которая сейчас реализует проект по достройке энергоблоков №3 и №4 Хмельницкой АЭС. Даже во время активных боевых действий НАЭК "Энергоатом" уже ведет подготовительные строительные работы на площадке. Украине стоит взять в пример уровень поддержки атомного проекта в Польше. В свете этого, 4 февраля 2025 года президент Владимир Зеленский призвал народных депутатов поддержать законопроект, который позволяет достройку энергоблоков ХАЭС.
Для ввода в эксплуатацию дополнительных 2 ГВт атомной генерации в Украине не нужны такие значительные средства как польской компании PEJ, ведь уровень строительной готовности третьего и четвертого энергоблоков ХАЭС составляют 80% и 25% соответственно. Достройка блоков будет в разы дешевле проектом по сравнению со строительством с нуля, кроме того, Украина уже имеет уникальную возможность приобрести готовые корпуса реакторов у болгарской стороны.
По словам Юрия Сапожникова, уже сейчас украинские специалисты проводят консультации с польскими коллегами, чтобы включиться в этот процесс, но он убежден, что Украине надо сконцентрировать усилия на развитии собственной атомной генерации.
"Я все-таки надеюсь, что мы начнем что-то делать в Украине и наши люди будут задействованы. Наш строительно-монтажный персонал работал во многих странах. Наши энергоблоки нуждаются в обновлении, поэтому надо строить новые объекты", – сказал он.
Сергей Дяченко отметил, что вообще роль атомной энергетики будет переосмысливаться, на нее будет обращаться внимание многих стран.
"Мы сегодня сохраняем стабильность в энергоснабжении именно благодаря атомной энергетике. В Украине надо развивать атомную энергетику, это однозначно", – добавил эксперт.
Последовательность и устойчивая поддержка развития атомной энергетики в Польше является наглядным примером для Украины. Такие крупные проекты как строительство АЭС не могут быть реализованы без максимальной поддержки со стороны всех заинтересованных сторон.
В отличие от Польши, Украина имеет собственные запасы уранового сырья и длительную историю атомной отрасли, что дает все предпосылки для дальнейшего успешного атомного строительства. Особенно, это актуально в свете декарбонизации и рисков безопасности, устойчивость к которым атомная генерация проявила в наибольшей степени.