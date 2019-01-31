Переділ скасовується: чому ДКАУ та КБ "Південне" проти відділення "Південмашу"

Легендарный Южный машиностроительный завод сегодня производит ракеты-носители и входит в число 25-ти предприятий, подчиненных Госкосмосу. Год назад руководитель агентства Павел Дегтяренко справедливо отмечал, что завод работает нестабильно и требует экстренных антикризисных мер.

Однако, когда Минэкономразвития решило взять ситуацию в свои руки и предпринять те самые антикризисные меры, Дегтяренко резко оказался против. Сейчас он называет завод "базовым, образующим предприятием отрасли", а идею министерства — губительной. В это же самое время признает, что в нынешней ситуации загрузить мощности "Южмаша" не удается и что переподчинение даст предприятию финансирование.

Объяснить противоречивость Павла Дегтяренко можно попытаться, изучив его биографию. До назначения в Госкосмос он больше 30 лет работал в Конструкторском бюро "Южное", в том числе главным конструктором и начальником по системному проектированию ракет и ракетных комплексов. Руководители и коллектив КБ горячо поддерживали "своего" кандидата на должность главы агентства и в числе первых поздравили с назначением.

Павел Дегтяренко в долгу перед Альма-матер не остался. По данным "Обозревателя", сначала он прекратил расследование в отношении нынешнего директора бюро Александра Дегтярева. Напомним, годом ранее он был уволен из-за финансовых нарушений, но позже восстановлен в должности судом. Затем — согласовал ему 246 тыс. грн оклада. Но это только начало: в лице Павла Дегтяренко руководство КБ получило хорошее подспорье в реализации куда больших амбиций.

Александр Дегтярев, хотя и занят в весьма узкоспециализированной сфере, в Украине хорошо известен. Он фигурировал в скандалах вокруг банка "Новый", срыва украино-бразильского проекта Циклон-4, займа в российском Сбербанке под госгарантии и коррупции. Он, как и Дегтяренко из Госкосмоса, в бюро проработал всю жизнь.

КБ "Южное" было создано в середине прошлого века на базе конструкторского подразделения "Южмаша". До сих пор два предприятия в тесной кооперации: бюро отвечает за разработки и маркетинг продукции, завод — за производство. По мнению Александра Дегтярева, эта кооперация должна стать не просто теснее, а вернуться к истокам — слиянию в одно предприятие. Эта тема муссируется им на протяжении нескольких лет. В последний раз почву "прощупывали" за 2 недели до того, как Минэкономразвития спутало все карты.

Фото: глава ГКАУ Павел Дегтяренко (УНИАН)

Во время собрания Ассоциации высокотехнологических предприятий и организаций Украины "Космос", рассуждая о производственной кооперации и мировом опыте, Александр Дегтярев сказал: "Чертежи, "бумага" — это важная часть проекта, но всем нужен "металл" — конечный продукт". Намеки главного космического конструктора понять несложно, тем более что свой замысел он излагал прямым текстом еще несколько лет назад.

В 2016 году бюро обрушилось на руководство "Южмаша" с жесткой критикой за провальную хозяйственную и экономическую деятельность. Указав на проблему, протянуло руку помощи — предложило стабилизировать работу завода за счет "объединения двух предприятий путем подчинения производственного предприятия государственному предприятию "КБ "Южное".

По мнению авторов, слияние враз решило бы все проблемы. Например, годовой доход объединенного предприятия каким-то образом достиг бы 4,3 млрд грн, а за шесть лет увеличился бы втрое. Госбюджет получил бы многомиллионные доходы, ВСУ — современное высокоточное ракетно-реактивное вооружение, а планета Земля — спутниковую группировку наблюдения украинского производства. Но, главное, "Южмаш" был бы спасен.

Сам "Южмаш" от такого спасения отказался, стороны перешли в публичную перепалку. На заводе причиной своих финансовых проблем назвали как раз-таки КБ "Южное". Дело в том, что "Южмаш" всегда производил и до сих пор производит продукцию по чертежам КБ "Южное", которое никогда не уделяло должного внимания доведению своих разработок до серийного производства.

Бюро профита от "серийки" не получает, поэтому рыночным спросом и конкурентоспособностью в работе не руководствуется. Об этом может свидетельствовать отсутствие новых разработок в ракетном производстве за весь период независимости. Завод же как раз покрывает производственные затраты и получает прибыль за счет серийного выпуска. Так, утверждают в "Южмаше", появились "разработки ради разработок" — космические аппараты Сич-1, Сич-1М, Сич-2, Сич-2М. А вот с проектами типа спутника "Лыбидь" конструкторы бюро не справляются.

Фото: и.о. руководителя КБ "Южное" Александр Дегтярев (space.com.ua)

Можно сделать вывод, что приоритет на конструкторские разработки в КБ "Южное" ранее привел к краху проекта "Циклон" и потере огромных денег. На старте проекта предусматривалось в качестве основного носителя использовать ракету-носитель "Циклон-3", к которой планировалось разработать только разгонный модуль.

Однако постепенно эта задача переросла в разработку нового ракетоносителя "Циклон-4", что увеличило срок реализации проекта с трех до фактических двенадцати лет и значительно повысило стоимость проекта: со 105 миллионов долларов (начальный бизнес-план) до 488 миллионов долларов в 2009 году (инвестпроект, утвержденный распоряжением Кабмина №1424-р от 25.11.2009). В итоге полный комплект документов так и не был разработан.

Судьба "Циклона-4", скорее всего, уготована и "Циклону-4М", который предлагается сегодня для совместной реализации с Канадой. Проблема в том, что у украинской стороны нет для новой ракеты собственного двигателя, а купить двигатель с нужными характеристиками на рынке невозможно. Его придется разрабатывать собственными силами, что абсолютно невозможно в заявленные два-три года и в рамках бюджета в 200 миллионов долларов США.

Похоже, руководство "Южного" снова готовится провернуть "трюк" с вынужденным продолжением сроков и увеличением финансирования со стороны инвесторов. Вот только трудно себе представить, как это можно сделать с деньгами частных инвесторов, а не государства.

Фото: конструкторское бюро "Южное" им. М. К. Янгеля (encyclopedia)

Можно предположить, что Бюро просто саботирует финансово перспективные проекты. Например, без внимания осталось предложение "Южмаша" разрабатывать и производить легкие ракеты-носители двойного назначения. Рынок микроспутников и легких ракет растет немыслимыми темпами, и Украина могла бы побороться за свою нишу.

Но вместо этого имеем довольно иррациональную схему: КБ решает, что и как производить, "Южмаш" — производит, не находит рынка сбыта, несет убытки. Объединение предприятий невозможно из-за самого обычного конфликта интересов. Закрыть на это глаза, значит разрушить ракетно-космическую отрасль и все, что от нее осталось.

В распоряжении "Южмаша" оказался бизнес-план слияния предприятий. Выяснилось, что КБ рассчитывало исключительно на бюджетное финансирование в духе: дайте присоединить завод, а потом дайте денег (много) на модернизацию. При этом дотации предполагалось оформить как займ и после выплатить его, внимание, бюджетными же деньгами.

Варианта три, все абсурдные: вернуть потерянные в "Циклон-4" миллиарды и рассчитаться ими, расплатиться путем "финансирования кооперации государственных предприятий и инвестирования средств в государственные активы" или через выплату задолженности по зарплате.

Но вернемся к тому, что озвучивалось публично. Легитимизировать слияние КБ "Южное" и "Южмаша" в глазах общественности должен был благородный мотив — помощь сильного слабому. Дела у завода действительно обстоят, мягко говоря, неважно. Тем не менее низшая точка кризиса пройдена.

Начиная с этого года предприятие планирует выйти на 109,5 млн грн прибыли. В портфеле — заказ на 12 ракет-носителей "Зенит", участие в международных проектах "Антарес" и "Вега", сотрудничество с KARI (Республика Корея) и ISRO (Индия). В 2017 году с участием "Южмаша" выполнено 5 пусков, все были удачными.

И вот здесь стоит осветить еще один интересный момент. За период с 2015 по 2017 годы КБ "Южное" практически перестало давать заказы "Южмашу". Так, доля КБ в объемах поступлений от заказчиков завода сократилась в 34 раза в денежном измерении и более чем в 25 раз в относительном. В 2017 году часть поступлений от КБ "Южное" не превышает 1% в общем объеме. Разве это не сознательные действия со стороны "спасателей" по усилению глубины кризиса на "Южмаше"?

Фото: генеральный директор "Южмаша" Сергей Войт (diana-mihailova, livejournal.com)

Само КБ "Южное", являясь наиболее успешным предприятием отрасли (по крайней мере, так считает глава Госкосмоса Павел Дегтяренко), результаты демонстрирует не лучше. То и дело в СМИ возникает информация об убыточности предприятия. В КБ ее решительно опровергают, но при этом не называют сумму прибыли и не публикуют финансовые отчеты.

Но известно об одном исключении — в 2016 году бюро отчиталось о 4,3 млрд. чистой прибыли. Позже выяснилось, что это вовсе не прибыль, а результат списания задолженности КБ перед Сбербанком РФ. По данным МРЭТ, в 2015 году бюро сработало с убытком 1,1 млрд грн, по данным СМИ — 4,1 млрд грн. На балансе предприятия остаются многомиллионные долларовые обязательства с отсроченным сроком погашения.

Какую же в таком случае помощь "прибыльное" бюро может оказать "кризисному" "Южмашу", и кого на самом деле пытается спасти директор КБ Дегтярев?

Южный машиностроительный завод — ценный актив, это огромное предприятие с разветвленным производством. На протяжении последних лет бюро претендовало на разные куски этого "пирога" — опытно-экспериментальное производство, цеха сборки, двигательное производство, Павлоградский механический завод и весь "Южмаш" целиком. И это при полной некомпетентности руководства КБ "Южное" в вопросах организации производства.

Похоже, что с назначением "своего" человека главой Госкосмоса эти аппетиты выросли. Поглотив машиностроительный завод, КБ "Южное" стало бы главным реципиентом бюджетных вливаний, а Александр Дегтярев — их единоличным распорядителем. В этой ситуации переподчинение Министерству — без преувеличения, "спасательный круг" и не только для "Южмаша".

Несколько лет предприятие настаивает на акционировании и привлечении стратегического инвестора. Возможно, именно с этой целью Кабмин одобрил переподчинение. Для ракетно-космической отрасли это означает возможность реанимировать флагман и защитить его от желающих растянуть по кусочкам.

Руководителю КБ "Южное" Дегтяреву в таком случае придется либо умерить аппетиты и сосредоточиться на развитии вверенного ему предприятия, либо искать других "партнеров по кооперации". В подчинении Государственного космического агентства остается еще 23 предприятия.