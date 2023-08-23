Партии снова будут отчитываться. Почему это важно и на что можно тратить бюджетные средства

Партиям снова нужно будет отчитываться об использовании бюджетных средств. К этому их обязывает только что принятый закон №9419–1. Почему это важно и на что можно тратить бюджетные средства – в колонке для РБК-Украина рассказала глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Прозрачная публичная отчетность об использовании государственных средств –это не только требование европейских экзаменаторов, но еще один действенный инструмент антикоррупционной инфраструктуры и развития добропорядочной политической системы.

Доступ соответствующих контролирующих органов и гражданского общества к отчетности партий по принципу "все видят все" должен стать еще одним предохранителем для коррупционных рисков и злоупотреблений. А снижение порога голосов для партии, чтобы получить государственное финансирование, с 5 до 3% дает зеленый свет амбициозным командам, которые в будущем могут стать лидерами перемен на местах, поддерживая здоровую политическую конкуренцию и развивая гражданское общество.

Когда вернется обязательная отчетность и как это будет происходить?

Более трех лет финансирование политических сил выпало из системы контроля НАПК и общественности. Сначала это произошло из-за пандемии, а затем началось полномасштабное вторжение. Однако пора возвращать подотчетность и прозрачность в этот процесс.

НАПК должно возобновить работу Единого государственного реестра отчетности политических партий как можно скорее, не позднее вступления в силу будущего закона.

Если закон будет проголосован в августе-сентябре, мы успеем вовремя отчитаться за 2023 год, а с 2024 года возобновится обязательная ежеквартальная отчетность в обычном режиме. То есть планомерно должен восстанавливаться полноценный контроль НАПК за деятельностью политических партий.

Во всех политических партиях по закону есть 120 дней со дня вступления закона в силу, чтобы подать отчеты за предыдущие периоды карантинов и военного положения. А для тех, кто получает финансирование из госбюджета, это срок более короткий – 90 дней.

НАПК обязано проверить отчеты за предыдущие периоды в течение 90 дней. Отчеты, которые уже были поданы добровольно в указанные выше периоды, НАПК должен проверить в течение 60 дней, однако этот срок по запросу НАПК может быть несколько продлен в версии законопроекта до второго чтения. Ведь за 2020 год представила отчеты 251 партия, хотя с 2021 года количество отчетов резко упало. Отчетность за пропущенные периоды может быть как в ежеквартальном, так и в годовом формате.

Замечу, что партия "Слуга народа" единственная из парламентских партий представила отчет за 2020 год и готова была это делать и дальше. Но доступ к электронному реестру НАПК POLITDATA был закрыт из-за работы по защите данных во время военного положения. Так что не было даже технической возможности предоставить финансовый отчет. Однако вскоре инфраструктура заработает, мы представим отчетность и, я уверена, коллеги из других партий также присоединятся к этому процессу.

Кто из партий будет получать финансирование из бюджета?

Мы много говорим об антикоррупционных предохранителях и прозрачности процессов, когда ясно видно, откуда поступают деньги на счета политических сил, нет ли там российского следа.



Однако забываем о еще одном, не менее важном, изменении – снижении порога требований к партиям, чтобы получить финансирование из госбюджета, а также четкий перечень требований, на что можно их тратить, а на что – нет.

Если сейчас государство финансирует только те партии, которые преодолели порог в 5% голосов на выборах и прошли в Верховную Раду, то теперь получать средства на уставную деятельность могут набравшие 3% голосов.

По сути это дополнительный стимул для развития тех, кто хоть и не попал в парламент, имеет определенную поддержку от граждан, готов работать и развиваться. Эта норма также

будет способствовать деолигархизации, снижению влияния крупного капитала на политическую жизнь и развитию здоровой политической конкуренции, а также будет увеличивать прямое влияние избирателей на политический процесс.

На что можно тратить бюджетные денежные средства?

Финансирование деятельности политических партий за счет госбюджета – нормальная европейская практика, которую мы позаимствовали еще в 2015 году. Это компромиссный вариант, как избежать влияния олигархов на политическую деятельность, снизить уровень коррупции и повысить доверие партиям. Если депутатам платит за их деятельность избиратель, соответственно, и работать нужно в интересах общества, а не олигархических структур или теневого бизнеса.



Налогоплательщики имеют право узнать, на что использованы их деньги и закон четко регламентирует это.

Есть 5 приоритетных направлений, на которые партиям можно тратить бюджетные средства:

Развитие партий, направленное на эффективное выполнение уставных задач.

Сюда относится обучение членов партии, проведение научно-исследовательских и других учреждений правовых, политических, экономических, социологических и других исследований, получение услуг отдельных квалифицированных экспертов, образование собственных аналитических центров и т.д. Все, что поможет политической силе эффективно выполнять свою деятельность.

Повышение интереса женщин к политической деятельности

Это прежде всего вопрос гендерного равенства, увеличение вовлечённости женщин в политическую деятельность, их представительство и активное участие в процессе развития демократического общества.

Повышение энтузиазма молодежи к политической деятельности.

Речь идет фактически о создании молодежных ячеек, формировании кадрового резерва изменотворцев и проактивных неравнодушных людей на местах, готовых браться за выполнение непростых задач.

Усиление организационной способности

Это развитие эффективной организационной структуры, ячеек и команды единомышленников на местах, которые не просто будут декларировать изменения и преобразования, а претворять их в жизнь.

Связь партии с избирателями

Повышение осведомленности о приоритетах и направлениях деятельности и вовлечении избирателей в разную форму сотрудничества и наработки путей решения насущных общественных проблем и запросов - это два столба, на которых может держаться эффективная двусторонняя связь между партией и гражданами. По моему мнению, это будет способствовать и большей осведомленности граждан о том, чем занимаются политические силы вовлеченности во многие процессы, в которых участие активных граждан и экспертной среды является удивительно важной.

При этом закон четко запрещает тратить средства налогоплательщиков на политическую рекламу, незаконную деятельность, приобретение недвижимого имущества и ценных бумаг, погашение задолженности или перечисление в избирательные фонды - то есть коррупционные дыры, где деньги могли бы пойти не на развитие эффективного самоуправления на местах путем усиления политической способности этот закон закрывает.

Вместе с этим закон, который уже успели в инфопространстве окрестить "об отчетности партий", еще и способствует развитию эффективной политической системы и позволяет политическим силам прозрачным способом получать дополнительный доход на финансирование своей деятельности. В нем есть норма, позволяющая размещать средства на банковских депозитных счетах с целью получения пассивного дохода. Это официальный доход, который потом можно использовать для развития своей способности.

Поэтому я предлагаю не рассматривать принятый законопроект не только как коррупционный предохранитель, но и понимать, что это еще один шаг на пути развития добропорядочной эффективной политической системы. А это, напомню, одно из стратегических требований к Украине от ЕС для получения членства в европейской семье.