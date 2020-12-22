Острів в ізоляції. Як світ реагує на "британський" коронавірус і що про нього відомо

В останні тижні пов'язані з коронавірусом новини частково отримали оптимістичний відтінок, оскільки все більше країн світу починають масову вакцинацію своїх громадян. Отже, загальна перемога над пандемією стає дедалі ближчою. Але свіжі новини з Великобританії викликали нову хвилю занепокоєння. Місцевий штам коронавірусу, як повідомив британський прем'єр Борис Джонсон, може виявитися на 70% більш заразним.

Мутації проти імунітету

Виявили новий штам ще у вересні, але особливу увагу на нього звернули нещодавно, після того, як саме цей варіант коронавірусу став активно поширюватися у Великобританії, в основному в Лондоні і графствах Кент і Ессекс. До середини грудня понад 65% всіх нових випадків COVID-19 в Лондоні були викликані саме цим різновидом вірусу.

У цілому, сама по собі мутація будь-якого вірусу є природним і неминучим процесом. Так, за час пандемії у світі циркулювали сім основних штамів. Причому виявлений в китайському Ухані штам L, з якого і почалася епідемія, вже фактично зник.

Загальний лік окремих мутацій коронавірусу йде на тисячі. Але лише деякі з них отримують серйозну увагу з боку епідеміологів.

У випадку з британським штамом вона викликана імовірно більш високим рівнем заразності. Після введення жорстких карантинних обмежень в листопаді ситуація у Великобританії в цілому почала поліпшуватися. Але в тих регіонах, де поширився новий штам, захворюваність залишалася високою. Втім, інформація про високу агресивність нової варіації вірусу поки остаточно не підтверджена.

"У відкритому доступі даних вкрай недостатньо, щоб скласти тверду і стійку думку про те, що заразність у вірусу стала дійсно вищою", – цитує BBC професора Джонатана Болла, вірусолога з Університету Ноттінгема.

Навпаки, професор Пітер Хорбі з Оксфордського університету заявив про "високу впевненість" у тому, що новий штам поширюється швидше, ніж інші різновиди вірусу на території Великобританії.

Крім того, є дані про те, що діти схильні до захворювання "британським" варіантом коронавіруса більше, ніж зазвичай. Але є і позитивні новини: новий штам, судячи з усього, не призводить до більш високого рівня смертності.

Ситуація в Британії ускладнилася на тлі новин про новий штам коронавіруса (фото: GettyImages)

Крім того, новий різновид вірусу не повинен зірвати плани загальної вакцинації, яка вже розпочалася в ряді країн світу. Для того щоб зробити існуючі вакцини безсилими, SARS-CoV-2 треба буде мутувати роками, пише The New York Times.

"Ніхто не повинен турбуватися про те, що станеться єдина катастрофічна мутація, яка раптово зробить даремними весь імунітет і антитіла", – сказав виданню Джессі Блум, біолог з Університету досліджень раку імені Фреда Хатчінсона в американському Сіетлі.

Так, для того, щоб уникнути розпізнання імунною системою людини, вірусу звичайного грипу потрібно близько 5-7 років. А згідно з уже зібраними даними, SARS-CoV-2 мутує в два-три рази повільніше.

Поки немає ознак того, що новий штам коронавірусу якось зашкодить ефективності вакцини, сказав у коментарі The Jerusalem Post професор Якоб Моран-Гілад з Університету Бен-Гуріона.

"Наша імунна система створює широкий спектр антитіл до цього вірусу, а не тільки один тип антитіл. Отже, навіть якщо є мутація, яка потенційно може вплинути на ефективність вакцини, вона не матиме разючого ефекту", – цитує його видання.

Тимчасовий перепочинок

Втім, применшувати небезпеку нового штаму вірусу також не варто. Як заявив Борис Джонсон, коефіцієнт його поширення (R number) може підвищитися на 0,4. Що це означає на практиці? Цей коефіцієнт показує здатність вірусу до поширення, тобто середню кількість людей, яких може заразити один інфікований.

Наприклад, R number кору дорівнює 15, тобто один хворий може заразити близько 15 осіб, які не мають імунітету до цієї хвороби. Для коронавірусу цей коефіцієнт дорівнює приблизно 3, у разі, якщо не вживати ніяких заходів щодо стримування епідемії, пише BBC. За останніми даними, у Великобританії останнім часом коефіцієнт становив приблизно 1,1-1,2.

При цьому, якщо коефіцієнт падає нижче одиниці, це означає, що епідемія йде на спад. З урахуванням посилення карантинних заходів в Сполученому Королівстві в останні тижні, такий сценарій виглядав досить реалістичним. Але поширення нового штаму може поламати ці плани.

Щоб цього не трапилось, у Лондоні, на всьому сході і південному сході Великобританії були серйозно посилені карантинні заходи. Хоча раніше уряд країни обіцяв, навпаки, послабити обмеження на період різдвяних свят. За словами міністра охорони здоров'я Великобританії Метта Хенкока, новий локдаун може протривати кілька місяців.

Авіасполучення з Великобританією припинили вже кілька десятків країн по всьому світу. Франція також призупинила навіть вантажні автоперевезення із Сполученого Королівства, Бельгія та Нідерланди не приймають пасажирські поїзди з Великобританії і т. д. Фактично, Сполучене Королівство виявилося в ізоляції, як мінімум від материкової Європи.

Новий штам коронавірусу поширюється по світу (фото: GettyImages)

Втім, ці заходи можуть і не стримати поширення нового штаму – він вже був зафіксований в Данії, Нідерландах, Італії і навіть Австралії. Також повідомлялося про виявлення нового різновиду коронавірусу в Південно-Африканській республіці, але у ВООЗ заявили, що південноафриканська і британська мутації SARS-CoV-2 не пов'язані між собою.

На в'їзді в тунель під Ла-Маншем з британської сторони утворилися багатокілометрові затори з вантажівок, місцеві ЗМІ заговорили про швидку нестачу окремих продуктів на полицях супермаркетів.

У підсумку, 22 грудня Єврокомісія рекомендувала зняти транспортні обмеження, екстрено запроваджені європейськими країнами в останні дні. Зокрема, для того, щоб тисячі жителів ЄС та Сполученого Королівства могли повернутися додому.

"Враховуючи необхідність забезпечити важливі поїздки і проїзд додому, будь-яка заборона на транспортні послуги, наприклад, заборона на польоти або залізничне сполучення, повинна бути скасована", – йдеться в рекомендації Єврокомісії.

Усі вантажні перевезення також повинні бути розблоковані. Якщо якась держава-член ЄС вирішить тестувати на COVID-19, наприклад, водіїв вантажівок, це не повинно призводити до збоїв у роботі транспорту.

При цьому, в Євросоюзі рекомендують утримуватися від всіх несуттєвих (non-essential) поїздок до Великобританії або назад. Медпрацівникам потрібно буде пройти ПЛР-тест або експрес-тест на антиген протягом трьох діб перед перетином кордону Сполученого Королівства.

Втім, 31 грудня закінчиться перехідний період виходу Великобританії з ЄС. І з початку нового року транспортне сполучення Євросоюзу з Сполученим Королівством відбуватиметься за загальними правилами. Тобто для в'їзду в ЄС вже буде вимагатися якась важлива причина.

Проте кожна держава у Євросоюзі все ж самостійно визначає правила перетину свого. З урахуванням того, скільки шуму наробила інформація про "британський" штам коронавірусу, багато європейських країн, ймовірно, вирішать перестрахуватися.