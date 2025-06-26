Особенности уголовного правоприменения в Украине: от чего страдает бизнес

В последнее время довольно часто обращаются работодатели и отдельные бизнесмены с вопросами относительно рекомендаций правого защиты их экономических интересов. Конечно, нет одинаковых дел и уникальных способов решения тех или иных проблем. Если начать разбираться — можно понять следующее. В общем: более 600 000 уголовных производств открыто с февраля 2022 года по июль-август 2023, без учета 2024 и начала 2025. Если учесть 2024-начало 2025 годов, реальная цифра легко превышает 700 000. Различные тематические категории (уклонение, военные преступления РФ, дезертирство/СЗЧ, коллаборационизм и мошенничество) дали десятки тысяч отдельных производств, что закладывает основу для общей массивной цифры. Собственно против бизнеса — 2023 год — рекорд: открыто 43 138 уголовных производств — самый высокий показатель с 2012 года. 2024 год (до середины июля) — уже 23 971 производство, в которых упомянуты 2 839 компаний. За 2023 год количество дел против бизнеса выросло в 2,6 раза по сравнению с предыдущим годом.

Уголовное право — наименее реформированная часть правовой системы Украины. То есть с пережитками советского прошлого. В этом Украина не слишком отличается от других постсоветских стран.

Еще со времен провозглашения независимости так получилось, что уголовное право стало инструментом решения политических и экономических проблем. С его помощью также удобно перераспределять собственность. Менялись Президенты, Правительства, составы парламентов, но проблема не решалась. Новой очередной власти было выгодно просто возглавить процесс.

Адвокатское сообщество, ученые-правоведы давно бьют тревогу относительно деградации системы уголовного права Украины. Наиболее полно такая деградация проявляется в сфере уголовного процесса. Да, уголовное дело легко возбудить, но оно может длиться всю жизнь, поскольку недавно сроки предварительного расследования отменили.

При этом, как отмечает киевский адвокат Денис Ненов, усложняет эту проблему закон, который требует открывать уголовное производство и осуществлять расследование по любому заявлению, даже если оно не содержит объективных данных о преступлении. То есть следователь должен провести полноценное расследование не для доказательства преступления, а его отсутствия. Как результат - следственные органы перегружены и в таких условиях невозможно качественно и эффективно раскрывать преступления. Это усиливает коррупционные риски, поскольку потерпевшие вынуждены искать пути для мотивации следователя заниматься их делом.

Это противоречит базовым установкам европейской правоприменительной практики: сам факт нахождения человека под следствием уже предполагает ограничение его прав и облегчает принятие принудительных мер против бизнеса. В 2023 году украинский Форбс отмечал, что в Украине 77% уголовных дел против бизнеса возбуждаются правоохранителями без дальнейшей передачи в суд с обвинительным актом

Известный киевский адвокат Максим Шевердин отмечает еще одну тревожную тенденцию: участившиеся случаи уголовного преследования адвокатов в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей. Он отмечает, что это способствует установлению правовой неопределенности, подрыву доверия к праву как инструменту защиты граждан, потере инвестиционной привлекательности Украины.

Он отмечает, что такая ситуация стала возможной из-за соответствующего отношения всех ветвей власти Украины.

Траекторию уголовного дела в Украине часто сравнивают с поездом, который едет в одном направлении — к осуждению любой ценой. Первая остановка поезда - автоматическое принятие обеспечительных мер. Как только возбуждается уголовное дело, а возбуждается оно легко и практически бесконтрольно, автоматически следует обращение за обеспечительными мерами. На самом деле это либо разрушение бизнеса, либо его передача своим людям.

Как сообщал Форбс, в 2023 году Concorde Capital Игорь Мазепы анонсировал создание антирейтинга правоохранителей и судей, которые используют полномочия с незаконной целью. В поддержку инициативы Мазепы выступили 42 предпринимателя, которые опубликовали Манифест в защиту 42 статьи Конституции. Среди них - владелица фармкомпании "Фармак" Филя Жебровская, гендиректор "Агромат" Сергей Войтенко, основатель "Текстиль-Контакт" Александр Соколовский, фаундер компаний FinStream и Cronvest, председатель Ассоциации предпринимателей-ветеранов Сергей Позняк и другие.

"Полицейский произвол надоел бизнесу, правоохранители приходят и именем закона шьют голые статьи, уголовные дела и терроризируют бизнес, — эмоционально объяснил идею создания новой платформы Мазепа в комментарии Forbes, — Если власть не может положить этому конец, то объединенный бизнес готов это сделать".

Незаконное уголовное преследование бизнеса включает необоснованные обыски, арест активов, допросы без доказательств. На самом деле часто игнорируют документы, подтверждающие законность действий.

Особый инструмент давления - введение внутренних санкций против бизнеса и его владельцев, часто безосновательно и с прозрачной целью изъятия такого бизнеса.

Яркий пример — история с Константином Жеваго и компанией Ferrexpo AG. Неудивительно, что Ferrexpo направила иск в инвестиционный арбитраж, как и другие компании, пострадавшие от произвольного вмешательства, такие как Сенс-банк и люксембургский владелец компании Моршинская.

Инвестиционный арбитраж — действенный инструмент по противодействию неправомерному изъятию собственности. Украинские крупные предприятия активно им пользовались, подавая иски к России в связи с экспроприацией украинских активов в Крыму. Сейчас сама Украина чаще всего выступает ответчиком. Можно с уверенностью сказать, что шансы истцов в таких делах лучше, тем более, что Украина в свое время подписывала наверное самые благоприятные для инвесторов в международной практике договоры о защите инвестиций. Предполагалось, что это еще один фактор для нашего вхождения в цивилизованную Европу.

Инвестиционные арбитражи имеют достаточный опыт и квалификацию для того, чтобы квалифицировать действия властей как незаконные, в том числе и с точки зрения базовых постулатов уголовного права. Результатом предсказуемо будет присуждение огромных компенсаций за счет Украины.

Предсказуемым результатом будет присуждение огромных компенсаций за счет украинского бюджета. И здесь таится самая большая несправедливость. Те люди, которые под видом уголовного преследования и внутренних санкций отбирают в свою пользу бизнес, получают всю выгоду, а все расходы в виде компенсационных выплат перекладывают на пенсионеров и бюджетников.