Як Олійник продовжує контролювати Дніпропетровську область

Президент України Володимир Зеленський 14 вересня в ході свого візиту в Дніпропетровську область призначив нового голову обласної державної адміністрації. Ним став бізнесмен з Харкова Олександр Бондаренко, зовсім нова людина в області.

Як писали ЗМІ, на крісло голови Дніпропетровської області також розглядався Святослав Олійник, який раніше працював першим заступником голови Дніпропетровської ОДА. Олійник нібито повинен був замінити в.о. голови області Дмитра Батуру.

Втім, люди близькі до ОДА стверджують, що Батура був керівником тільки номінальним. Всім нібито керував Святослав Олійник в кооперації з депутатами Верховної ради від "Слуги народу" - Сергієм Северіним, Владиславом Бородіним і Сергієм Демченком.

Зараз ця "четвірка" ні на крок не відходить від новопризначеного голови ОДА, про що свідчить навіть інформація на сайті Дніпропетровської обласної адміністрації.

На цьому фото поруч з новопризначеним головою ОДА (ліворуч) інспектує дорогу, яку робить компанія Олійника та його сподвижників УПС, його нинішній радник Іван Герасименко (другий зліва), який є юристом, керівником компанії Investment Service Ukraine, афілійованої зі Святославом Олійником, мабуть, приставленим наглядати за "новачком". Тим часом, поки Олександр Бондаренко розбирається в справах, команда Олійника фактично продовжує керувати областю.

Олійник та його особисті "слуги народу"

Ім'я Святослава Олійника, колишнього заступника голови Дніпропетровської області Ігоря Коломойського і партнера Андрія Портнова, відомо далеко не завдяки менеджерським талантам, і навіть не через його політичну гнучкість (колишній прокурор Дніпра встиг побувати в таборах всього політичного спектру – Партія регіонів, "Батьківщина", "Відродження"). За Олійником тягнеться довгий шлейф корупційних історій.

Афілійовані з Олійником структури в останні роки отримали безліч державних замовлень на будівництво та ремонт об'єктів інфраструктури області – школи, парки, дитячі садки, дороги, спортивні споруди. Нинішні депутати від "Слуги народу", а фактично "люди Олійника" - Владислав Бородін, Сергій Северин та Сергій Демченко, також були зайняті в його справах.

Як писали ЗМІ, у 2014-2017 роках будівельний холдинг Олійника активно отримував підряди в Дніпропетровській області, однак, по суті, жоден об'єкт не зміг добудувати до кінця. У список незавершених об'єктів будівництва входять зал ігрових видів спорту поруч зі стадіоном "Трудові Резерви" у Дніпрі (в 2017 році Олійник отримав на цей проект 250 млн грн з державного бюджету, але зал так і не був добудований), парк, школа та ДЮСШ у Синельниковому, школа у Межовій, дитячий садок у Іларіоновому. При тому, що інші підрядники за схожими проектами вже давно здали всі об'єкти в експлуатацію.

Недобудований компаніями Олійника зал ігрових видів спорту біля стадіону "Трудові резерви" у Дніпрі

Школа в Синельниковому. Роботи розпочаті у 2017 році і досі не закінчені

Ще один довгобуд "імені Олійника" - школа в Межовій. Будівельні роботи досі не закінчені

Дитячий садок у форматі сот в Іларіонове. Його будівництво компанія Олійника почала ще в 2017 році

Але найбільш гучний скандал стався з будівництвом доріг Дніпро - Запоріжжя та Дніпро - П'ятихатки. В цілому ці траси досить якісні. Але точно не на тих ділянках, які будувала компанія Олійника УПС. Асфальт на них настільки швидко прийшов у непридатність, що вже в серпні 2019 року Служба автомобільних доріг Дніпропетровської області зажадала відремонтувати обидві дороги по гарантії.

Дорога, яку будувала компанія УПС, вже через рік після здачі в експлуатацію

У 2014 році Олійник особисто викрив компанію УПС в махінаціях з тендерами на суму понад 2 млрд гривень. Були оприлюднені схеми, за якими ця компанія нібито відмивала гроші на фіктивному будівництві доріг, привласнюючи до половини виділених з бюджету грошей.

Тоді власник компанії УПС Тарас Палій, син колишнього глави облавтодору, навіть потрапив за ґрати. Але вже через рік був достроково звільнений. Адвокати за згодою прокурорів (Олійник, нагадаємо, працював у свій час прокурором Дніпра) домоглися не тільки звільнення Палія, але і зменшення суми збитку від його діяльності, скостив суму з кількох мільйонів до кількох сотень тисяч.

З цього моменту починається нова історія компанії УПС. І пов'язана вона з "викривачем" Олійником. Говорячи більш зрозумілою для діячів такого роду мовою, стався "наїзд і віджимання".

Згодом саме навколо цієї компанії Олійник вибудував цілий ланцюжок з будівельних фірм – "Гремко", "Спецдоррембуд", СПМК-78 та інших, які формально навіть вели якісь будівельні роботи. При тому, що під цими компаніями було засновано ще з десяток постійно мінливих юридичних осіб.

Але для початку у компанії УПС змінився власник. Її власницею стала Ірина Гузан, яка раніше працювала в організації Олійника "Україна майбутнього". Справи компанії стрімко пішли вгору, очевидно, за рахунок компенсацій з бюджету і тендерів, які регулярно вигравались.

Незабаром формальним власником компанії став помічник Олійника, нинішній парламентарій від "Слуги народу" Владислав Бородін, а в її менеджменті з'явився ще Сергій Северин, який відповідав з позиції заступника голови облради з фінансів та економіки за безперебійне виділення грошей з бюджету на цю компанію УПС. Юридичний захист нового "проекту" Олійника надавав третій з нинішніх "слуг" у парламенті, колишній адвокат Сергій Демченко.

До речі, кожен із соратників Олійника – особистості теж неабиякі. Наприклад, Северин працював помічником Святослава Олійника ще з часів його приналежності до "Батьківщини", займав посаду радника голови ОДА та директора департаменту інформдіяльності в той час, коли Олійник був віце-головою ОДА. Обидва перебували в одній партії "Відродження" і висувалися від неї кандидатами у депутати облради.

У Дніпрі добре пам'ятають скандал, в якому була замішана фірма "Ніколь Індастрі", де Северин був керівником. Ця фірма в 2015 році складала плитку в центрі Дніпра. Нове покриття тоді назвали "розвитком європейської інфраструктури", а в реальному житті тендер на роботи вартістю 3,7 млн грн не провели.

Ще один нинішній представник Олійника в парламенті, Владислав Бородін, в 2015 році був обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії "Укроп", і вже давно відомий в області "схемами" з піском. Бородін використовувався Олійником в основному як номінальний власник компаній.

І, нарешті, юрист Сергій Демченко, який бере участь у всіх проектах Олійника – в свій час був депутатом Дніпровської міськради від олійниківської партії "Україна майбутнього" і супроводжував усі процеси, які вела ця "чудова четвірка", включаючи виділення грошей з бюджету Дніпра на компанії і фірми Олійника.

Саме Демченко міг бути автором схеми по віджиманню компанії Дніпрспецкомунтранс, що вивозить сміття в Дніпрі. Після місцевих виборів 2015 року Олійник встановив контроль над цією компанією, пообіцявши колишнім власникам продовження договору на вивіз сміття з Дніпром і збільшення тарифу.

Розрахунок Олійника, по всій видимості, був на шантаж мерії Дніпра, однак він не вдався і компанію невдалого "сміттєвого барона" Олійника викинули з Дніпра, хоча для цього Дніпру довелося пережити два місяці утопания в купах сміття через те, що Олійник, Северин, Бородін і Демченко саботували його вивезення.

А де мільярд?

Влітку 2017 року Олійник почав працювати з "Укравтодором". Для цього він нібито пролобіював призначення головою обласного Автодору свою людину - Геннадія Немогу. Тоді ж компанія УПС отримала замовлення на будівництво ділянок траси Дніпро-Запоріжжя (450 млн грн) та Дніпро-П'ятихатки (150 млн грн). Роботи були завершені влітку 2018 року. Дороги "вистояли" рік.

Експертиза спеціалізованої структури Укравтодору "Дорожнього контролю якості" прийшла до висновку, що дорожнє покриття почало руйнуватися і його необхідно відремонтувати. За рахунок підрядника, по гарантії. На тлі того, що інші ділянки обох трас після ремонту іншими компаніями - "Онур" і "Автомагістраль" - виглядають дійсно по-європейськи, катастрофічна якість виконаних УПС робіт стала ще більш помітною.

Фахівці стверджують, що причиною цього могло стати використання компанією Олійника неякісного бітуму. Замість імпортного використовувалися вторинні відходи Кременчуцького НПЗ.

У той же час УПС надала 5-річну гарантію на асфальто-бетонне покриття (а на фундамент дороги – 8 років), і з цього моменту почалися проблеми. Якщо підсумувати всі недоліки, виявлені за останні два роки, виходить, за деякими оцінками, значна сума в 1 млрд гривень. У 2018 році Олійник продав частину свого будівельного холдингу дніпровському бізнесмену та меценату Олександру Петровському. Але, по факту, це був продаж компанії-банкрута з гігантським боргом і величезним списком невиконаних зобов'язань.

Більш того, по компаніях, пов'язаних з Олійником, вже зараз розпочали активну роботу кредитори. Зокрема, банк "Південний" вимагає повернути прострочення у 14 мільйонів гривень. А техніку, яка була в заставі, вже подали в розшук.

Так, в заяві за підписом голови правління банку "Південний" Максима Цимбала говориться:

"Просимо виключити можливість участі в тендерах ТОВ "Спецдоррембуд", ТОВ "Укртрансконструкція", які пропонують свої послуги в якості підрядних організацій під час державних закупівель, оскільки транспортні засоби (спецтехніка), які знаходяться у володінні даних організацій, перебувають під арештом та в розшуку, а значить контракти, підписані з цими організаціями на надання державі послуг з ремонту автодоріг, є завідомо такими, що призведуть до неефективного використання державних коштів"

Таким чином, підрядники, афілійовані з Олійником, фактично зараз ремонтують дороги в області на техніці, яка знаходиться в розшуку.

Останні два місяці Олійник добре себе почував на позиції "наглядача", активно отримуючи гроші обласного бюджету, щоб владнати свої фінансові проблеми. Починаючи з липня цього року і аж до початку вересня (тобто буквально за два місяці), компанії, афільовані з Олійником, отримали з бюджету області понад 200 млн грн.

За даними YouControl, уповноваженою особою "Спецдоррембуд", що стрімко одержала 200 млн гривень, офіційно числиться Тарас Палій, з яким у Олійника давня історія стосунків. За даними eData і ProZorro, компанія, пов'язана з Олійником, отримувала ці 200 млн безліччю дрібних траншей — близько 60-ти від кількох сотень тисяч до декількох мільйонів. У вересні швидкість виведення грошей з бюджету на компанії, контрольовані Олійником, досягла 10 млн гривень в день.

Голова ОДА Олександр Бондаренко (посередині) інспектує недобудовану дорогу в компанії людей "наглядача" по області Святослава Олійника - Тараса Палія (ліворуч) та Івана Герасименка (праворуч) (фото - сайт Дніпропетровської ОДА)

При тому, що одночасно з платежами компаніям Олійника, будівельні роботи вони навіть не почали. Більше того, майже всі будівельні роботи в області взагалі заморожені, в тому числі припинено будівництво шкіл і дитячих садків.

Те, що такий одіозний персонаж і його спільники, які стали народними депутатами, можуть продовжувати контролювати цілу область, не може не викликати тривогу. І очевидно, що президентові, який дуже дбає про свій рейтинг і сприйняття в суспільстві, варто багато разів подумати, чи варто допускати, щоб такі персони, як Святослав Олійник, Сергій Северин, Владислав Бородін і Сергій Демченко продовжували впливати на стан справ в області?