Александр Крошка, ТМ KOLVI: Украина еще никогда не была так готова к отопительному сезону, как сейчас

О подготовке к отопительному сезону, модернизации газовых котельных и будущем "зеленой" энергетики в Украине — в интервью РБК-Украина рассказывает представитель торговой марки KOLVI, председатель правления благотворительного фонда "Колви" Александр Крошка.

— Компания "Колви" занимается разработкой, производством, реализацией и обслуживанием отопительного оборудования, в частности, газовыми котлами. Как поменялась работа компании с началом полномасштабного вторжения РФ?

— Непосредственно в начале вторжения у нас, как и у всех, был шок. Пострадал завод, упала авиационная бомба. Благодаря тому, что конструкция была достаточно мощной, все удержалось. Но это был серьезный удар.

Многие из персонала выехали за границу. Но самый сложный период мы выстояли, даже нарастили производственные мощности. Частично перебазировались на запад Украины, чтобы защитить производство и коллектив.

Первые месяцы войны мы больше сконцентрировлись на сервисе в Киевской области – ремонтировали разбитые газопроводы. Мы ведь не только производители оборудования, мы еще и мощный сервис, проектная структура, трейдеры газа. Мы понимаем, что это такое и как с ними работать, к тому же у нас есть доступ к категории "повышенной опасности".

Помогали всеми возможными ресурсами восстанавливать трубы, дома, счетчики и т.д.

— Как компания прошла предыдущий отопительный сезон? Что было самым сложным в работе?

— Самым сложным было то, что мы потеряли "Азовсталь", остановились поставки труб. У нас используется специфическая бесшовная труба, ее не каждый производитель может сделать.

Сменили поставщика и сейчас уже все заработало. Работаем с Кошевицей, завозим весь металл из-за границы. Впрочем, можно сказать, что Кошовица уже украинская, потому что, насколько мне известно, там сегодня украинский бенефициар.

— Недавно вы принимали участие в дискуссии бизнеса с представителями правительства ("Энергия бизнеса", —​​​​​​​ ред.). Какие акценты в преддверии отопительного сезона делают представители правительства?

— Общий тезис, который я также всячески поддерживаю: власть хочет отойти от такого понятие как "подготовка к отопительному сезону", и делать все раньше и систематически.

Если в Украине хорошее оборудование, котельные реконструированы и современные, если нет задолженности за газ, потому что этот механизм отработан, если судебная система работает слаженно, тогда основной вопрос — это работа наших ПВО.

Именно это в нынешних реалиях должно быть основным в подготовке к отопительному сезону. Все остальное должно работать и быть готовым всегда.

— Тем не менее, по вашему мнению, этот отопительный сезон будет сложнее предыдущего?

— По моему личному мнению, Украина еще никогда не была так готова к отопительному сезону, как сейчас. Если бы не угроза со стороны Российской Федерации и возможные ракетные атаки, то мы могли бы сегодня констатировать лучшую подготовку к отопительному сезону.

Государство закупило резервные котельные. После обстрела их можно смонтировать в довольно короткий период. Относительно добычи газа здесь тоже хорошо подготовились, хранилища заполнены. То есть, все готово.

— Эту зиму мы планируем впервые пройти за счет газа украинской добычи. Какие энергоэффективные меры могут помочь украинцам пройти зиму более уверенно?

— Я могу здесь комментировать больше в промышленном масштабе, чем в бытовом. Но и там, и там самое главное – это надежное и безопасное оборудование.

Не советских времен, которое уже эксплуатируется 30, 40, а иногда 50 лет, а новое, современное оборудование, которое сможет пройти весь отопительный сезон.

Когда мы на производствах выбрасываем старые советские котлы и ставим наши, это позволяет снизить затраты почти на 70% путем экономии газа, электроэнергии, теплопередачи воды. Таким образом, такая котельная в большинстве своем окупается за один-два отопительных сезона.

— Выходит, что такая беда, как война ускорила по большому счету модернизацию, смену оборудования?

— Да, совершенно верно. Как это ни больно признавать, но из-за обстрелов старое оборудование наконец-то сейчас заменяется современным, что приводит к большой экономии ресурсов.

— Как ваша компания готовится к осенне-зимнему периоду? Насколько в этом году увеличилась нагрузка на производство?

— Наши заказчики как государственные, так и частные хозяйства. Мы больше готовимся не к производству и модернизации, потому что у нас все и так настроено на достаточно высоком уровне. Мы в этой теме десятки лет. Сейчас больше готовимся к тому, чтобы помогать пострадавшим регионам, предоставлять бесплатные консультации по меморандумам, объяснять потребителям, как привлечь средства на реконструкцию.

Многие города не знают, какие можно включить механизмы, чтобы привлечь кредитные средства, грантовые средства и т.д. Поэтому мы направили усилия на это.

Лично я как председатель благотворительного фонда консультирую, как и где можно взять средства, чтобы реконструировать и закупить резервные котельные на случай обстрелов. Это лично моя инициатива, можно сказать благотворительное направление, потому что это бесплатные консультации по вопросам теплоэнергетики.

Конечно, это не единственное направление, у нас еще есть благотворительный фонд, закупаем постоянно пикапы, разную технику. Сейчас уже второй за месяц бронированный автомобиль заезжает для наших сил ССО. Буржуйки делали в прошлом году тысячами. Благотворительное направление сегодня – 90% моего времени.

Что касается консультаций, то могу привести пример Харькова, где сделали колоссальные реконструкции теплосистем. И мы готовы содействовать, знакомить, показывать, чтобы в других городах понимали, как и куда двигаться на этом примере, как привлекать инвестиции.

— А именно ваш бизнес нуждается в помощи со стороны государства? Есть ли в этой сфере кредитные программы?

— Основная проблема, с которой мы сейчас столкнулись, — военное страхование. Оно отсутствует, и это достаточно острый вопрос для всех, потому что без него привлечь инвестиции, взять дешевые кредиты невозможно.

У нас вообще основной актив в Чернигове, который попадает в так называемую красную зону, как прифронтовый город.

Что касается украинских кредитных программ, то если их брать с процентами 16% и выше — можно сразу уходить "под воду".

Мы раньше привлекали европейские кредиты, там 2-3% может быть и 1%, но сейчас это невозможно, потому что огромные риски. Что будет обеспечивать эти платежи? Поэтому сейчас больше развиваемся за счет собственных активов. Берем деньги по другим направлениям — проектирование, трейдерство и т.д.

Поэтому повторюсь: вопрос военного страхования очень острый. Но на самом высоком уровне говорят, что до вступления в НАТО такой возможности нет.

— По вашему мнению, что еще может улучшить власть во взаимодействии с бизнесом?

— Скажу банальную вещь, о которой бизнес говорит постоянно — не мешать. Не лезть к нам с проверками, быть последовательными и прогнозируемыми и ответный бизнес будет добросовестно платить налоги, выполнять свои обязанности, создавать рабочие места и т.д. Просто не мешайте.

Также есть вопросы монополизации некоторых сфер государством. Если не ошибаюсь, где-то 75% добычи всего газа за государством. То есть полная монополия и полный контроль за рынком добычи и трейдерства.

Маленьким трейдерам сейчас тяжело начать добычу. Это то, чем мы сейчас занимаемся уже не первый год. Но это сложно, потому что государство контролирует основную часть этого бизнеса.

Сегодня правила игры одни, никто не может гарантировать, что они будут другие. Вот сейчас идет компенсация стоимости популяции. Но компенсация откуда берется: либо это наш старый, опять же внешнеэкономический долг государства, либо переводимый из другого кармана долг. Эта стоимость через месяц, год, два будет рыночной. И до этого момента, пока есть НАК, они могут его компенсировать, а потом он будет в частных руках.

Пока промышленные потребители — это 60% всего газа на территории Украины. 40% — население. Промышленность покупает газ по европейским рыночным ценам. А компенсируют в разрезе 40%. Хотя в Украине спокойно можно добывать и проходить отопительный сезон на собственной добыче не только для населения, но и для промышленников. Эти залежи достаточно большие.

Можно добывать как традиционными, так и не традиционными для нас методами. Европейские, американские методики более инновационны и позволяют извлекать из других глубин.

Больше всего украинского газа в черноморских шельфах. Если привлечь партнеров в этот бизнес – Турцию, Норвегию – дело пойдет активнее. Недавно так называемые "вышки Бойко" отвоевали наши ребята, благодаря таким вышкам можно добывать много газа для Украины.

—​​​​​​​ Какое сегодня основное направление работы "Колви"?

– Основное направление – децентрализация в тепловом направлении. Это возможность огромной экономии, потому что генерация ближе к объектам.

В общей сложности "Колви" на рынке уже 32 года. Самый весомый показатель, что нашими котлами ежегодно производят в Украине более 4 миллионов гигакалорий тепловой энергии. Это до 30% генерируемой в Украине тепловой энергии. Соответственно это около 30% реконструированного оборудования. В цифрах это более полутысячи транспортабельных котельных.

— Можете объяснить путем чего удается обеспечивать экономию?

— Раньше, в Советском Союзе, когда проектировался город и теплоснабжение, ставили одну большую котельную, которая на весь город транспортировала тепловую энергию, или какую-нибудь значительную его часть.

Это во-первых, большие потери на транспортировку под землей, потому что она охлаждается. Во-вторых, это большая опасность при атаках, что очевидно для нас сегодня, в условиях войны.

Если устанавливать блочные, транспортабельные котельные, то их при необходимости можно разбить на десятки, а то и сотни маленьких котельных, которые локально возле потребителя.

Генерация у потребителя сокращает расстояние — отрезок снабжения намного меньше. И при атаке или разрушении, оперативно ставится такая же котельная, которая есть в резерве.

Чем больше строится таких котельных, тем меньше риски остаться населению без тепла. Можно переключить на ближайшую котельную и все.

— И это сейчас реализуется, как государственная программа?

— Нельзя сказать, что государственная программа — это понимание энергетиков, игроков рынка, генерирующих тепло компаний.

Они и раньше понимали, что нужно делать такую реконструкцию, но только после разрушений до этого дошли и поняли, что она еще и дает экономию. А теперь это вопрос безопасности, потому что два года назад никто не мог задуматься о том, что это нужно для безопасности. А сейчас это очень важно.

Кроме того, снимается вопрос, который беспокоит украинцев. Потому что все думают, что много тепла теряется при транспортировке по трубам. Но это совсем не так. Главные потери – это старое котельное оборудование.

То есть, если котлы не современные, тем более прогорели или уже нет там турбулизаторов (механизмы, помогающие снимать больше тепла), то даже котлы нашего производства через 10-20 лет уже существенно теряют коэффициент полезного действия, если их не обслуживать правильно. Я уже не говорю о котлах, которые работают 20-30 лет.

Вот Харьков действительно молодцы, они поставили только за прошлый год десятки котлов, мощных, 8 мегаватт, 10 мегаватт. И они показали всей Украине, как можно и нужно делать.

—​​​​​​​ Какие виды котлов вы производите? Как война повлияла на запросы населения?

— Во-первых, виды котлов различаются по мощности: от самых маленьких (7,5 киловатт) до сверхмощных, которые можно транспортировать (30 мегаватт).

Во-вторых, по видам топлива. Я сейчас говорю обо всех котлах, которые мы производим, а это газовые котлы и работающие на возобновляемых источниках энергии.

Солома, топливные гранулы, дрова, древесина, гранулы — это также "утилизаторы", которые могут быть использованы для сжигания мусорных отходов. Это новое направление, которое мы развиваем. Оно не на потоке, но в определенных городах мы их испытаем, в малых мощностях.

Также производим модульные котельные – это совокупность сложных инженерных решений, собранных деталей технических частей, которые можно транспортировать. Модульные, потому что это транспортируемый модуль.

—​​​​​​​ Бывший руководитель "Оператора газотранспортной системы" Сергей Макогон заявил, что после успешной реализации программы по замене лампочек нужно реализовать программу замены газового оборудования. По его мнению, это будет дорогостоящий проект, но в будущем он позволит обеспечить энергонезависимость Украине и будет иметь существенное значение. Как вам кажется, реально ли воплотить в жизнь подобный проект?

— Я скажу так, если этот проект не воплотить, то туда, куда мы собираемся идти, в Европу, дойти будет невозможно. Просто невозможно, потому что в некоторых случаях сжигаемый газ он сжигается эффективно лишь на 30%.

Поэтому без реконструкции систем, замены котельного оборудования, европейская интеграция нецелесообразна. Ценообразование, рентабильность, стоимость для конечного потребителя, нормы выбросов в атмосферу, которые будут регулироваться евродирективами, просто будут препятствиями, которые мы как страна должны выполнить.

Следующее – это экология. Рано или поздно, в любом случае в Украине будут экологические сертификаты, такие, как в Европе. И мы хотим этого или не хотим, но уменьшать выбросы вредных веществ в атмосферу придется.

Из газа выбросы небольшие, но при генерации на старом оборудовании они в разы больше, чем на новом современном, которое уже подстроено, анализирует выбросы, останавливает, скрадывает и технологично.

Самое главное — реконструкция ради экологии, а не только экономии ради.

Преимущества: децентрализация, безопасность (от попадания прямых ракетных ударов и безопасность эксплуатации, так как оборудование может надежно и безопасно эксплуатировать, внезапно не выйдет из строя), экономия и экология.

Вот еще один пример экономии. Котельная стоит 5-10 млн гривен. И, допустим, старое оборудование останавливается. А при ее остановке на 2-3 дня замерзает весь город, потребители, и мы "попадаем" на 3 млрд, то при каком здесь может быть экономия?

Мое видение следующее, вообще пеллеты гранулы – это завтрашний день в бытовом направлении. То есть когда у каждого дома будет стоять, такое как в Европе пеллетное оборудование или дизельная установка для обогрева.

Но от газа мы никуда не уйдем полностью, он будет как стабилизатор. Мы что-то покрываем солнцем, что-то покрываем ветром, но газ обязательно. Из газа электроэнергию можно сделать всегда, а сделайте мне из электроэнергии газ. Это стабилизатор, который сможет в пиковые периоды покрывать потребности.

Также в больших городах логистически невозможно обеспечить эти децентрализованные котельные, другим топливом в больших объемах. Поэтому опять же это будет либо газ, либо возможного водорода, если будет новая методика расщепления водорода, потому что сейчас существуют методы, но они все же достаточно затратны. Мы также проводим исследования в этом направлении.

— С каким трудом еще компания сталкивается сейчас? В частности, как решаете логистические проблемы?

— Логистические проблемы научились решать в первые дни полномасштабного вторжения. Сейчас с этим нет вопросов.

Соответственно, вернемся к тому, что трудности — это проблема военного страхования.

Потому что это влияет на привлечение средств для того, чтобы мы могли развивать свои стратегические направления. Это и произведение газа — основное наше стратегическое направление. Это и зеленая энергетика, это строительство ветровых, солнечных станций, даже газовых турбин.

Мы уже успели построить завод по производству топливных гранул. Об этом мы позже расскажем, но речь идет о совместном с государством проекте. Мы хотим производить топливные гранулы из отходов древесины, санитарных обрезков, помогая городам, в их утилизации.

Также проблема — контролирующие и надзорные органы. Не мешайте бизнесу, мы будем платить налоги, формировать рабочие места, развиваться.

Еще проблема — нормальные кредиты, потому что все они ограничены военным страхованием.

Но приведу наш пример, как мы не теряем время в таких условиях. Чтобы построить ветровую станцию, сейчас нужно отдать год-два, а то и все 4 года, для разных замеров, геологии, геодези, изучения ветра и прочая подготовка. И мы это делаем. Но сам этап реализации этого проекта будет либо после победы, либо после запуска военного страхования. Поэтому мы решили этот период не терять и работать сейчас.

— Как осуществляется обслуживание установленного оборудования? Как обеспечиваете безопасность сотрудников, работающих близко к зоне боевых действий?

— У нас есть сервисная служба, которая работает 24/7. Имеются четко прописанные протоколы. У них есть бронежилеты, каски, противогазы – абсолютно всем обеспечены. В офисах у нас есть бомбоубежища, снабженные водой и пищевыми продуктами на 3 недели для автономного пребывания всех сотрудников.

Если на выезде, то это локальная защита всего возможно. На броневиках мы, конечно, не ездим, потому что все, которые покупаем, передаем на фронт.

Основной завод в Чернигове там классное хранилище советских времен, где мы все сохранили и восстановили. В нем есть генераторы, системы очистки, сотни противогазов, медицинская комната. Когда Чернигов был в оккупации, часть горожан сидели в нашем бомбоубежище.

— Насколько этот рынок конкурентоспособен сегодня? Кто ваши конкуренты? В чем преимущества "Колви"?

— Не скажу, что это конкуренты, просто европейские поставщики, но так оперативно сделать котельную можем только мы. У нас есть не только основное производство, но и резервные, в разных уголках страны.

У нас абсолютно нет недостатков ни перед иностранными конкурентами. Вот у немцев и итальянцев разные отопительные сезоны. У немцев 160 дней, в Италии 140 дней, у нас больше 200. И сроки эксплуатации у них, например, 10 лет, а у нас 10-20.

— А какая импортная составляющая продукции?

— Где-то 30% в спокойные времена, потому что когда было много разрушений, этот процент значительно увеличивался, потому что мы все тянули оттуда. Но максимально стараемся все сделать в Украине.

— С кем сотрудничаете? Каких международных партнеров у вас есть?

—Горелки закупаем в Германии, насосное оборудование в Италии, основные партнеры в Европе. Мы с ними плодотворно сотрудничаем.

У нас также сейчас разработки для европейского рынка, они сейчас проходят испытания. Вообще одно из ключевых направлений – это экспорт.

Три основные цели, которые ставятся перед группой компании – зеленая энергетика, добыча газа и экспорт нашего оборудования в Европу. Мы сейчас сертифицированы, согласно всем европейским нормам и правилам.

Есть спрос на наше оборудование, и достаточно большой. До войны уже была сформирована дилерская сеть по реализации продукции, но остановилась, потому что сейчас нет возможности уехать за границу.

— Вы являетесь председателем правления благотворительного фонда "Колви". Какие проекты реализуете в этом направлении? Какие цели ставите перед фондом? Как помогаете ВСУ?

— Ежедневно реализуются разные проекты. Самое главное – помощь ВСУ. Это и бронированные авто, и разная техника, и транспорт, и одежда, и квадрокоптеры с ночным видением, и прицелы (ночные и обычные).

Помогаем восстанавливать разные пострадавшие места, особенно там, куда возвращаются наши военные. Мы их восстанавливаем за свой счет, за счет нашей благотворительной организации.

Второе направление – помощь детям. Поддерживаем детские дома. Об этом, к сожалению, часто забывают, потому что все направят средства в оборону, но это тоже важное направление, о котором мы помним.

Также поддерживаем больницы, особенно местные районные, где проходят реабилитацию наши военные. Помощь с оборудованием для оперирования, специальными кроватями, лекарственными средствами и т.д.

И физическое воспитание. У нас есть футбольный клуб "Подолье", играющий в Первой лиге. Помогаем команде, а это не только игроки на поле. Это еще сотни детей и подростков.

— Поддержка окружающей среды является одной из программ, над которыми работает ваш благотворительный фонд. Есть ли сейчас время и ресурсы для работы и над этим направлением?

— Для начала наши котлы уже комплектуются горелками с низкими выбросами. Также мы почти построили завод, производящий гранулы из отходов. Ну и наше приоритетное направление – "зеленая" энергетика.

Могу также анонсировать новый проект – предприятие в разработке для сжигания мусора. Сейчас пока идет обсуждение, мы подбираем персонал, общаемся с учеными. У нас уже есть подходящие разработки. Работаем в этом направлении с Полтавским университетом, Одесской строительной академией, Ивано-Франковским университетом, работали и с КПИ.

– Каким видите будущее компании? Какой, по-вашему, должна быть роль "Колви" в восстановлении Украины после нашей победы?

— "Зеленая" энергетика и свой город Колви, который будет полностью автономным, со своими садиками, больницами, научными центрами. Физическое воспитание, инновационные проекты, технологии, комфортное проживание – все там должно быть, потому что это будет город будущего!