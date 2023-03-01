Олег Гез о национализации "Укрнафты": Убытки - сознательная цель нового менеджмента компании

В ноябре 2022 года на Ставке верховного главнокомандующего было принято решение передать крупнейшую нефтедобывающую компанию ПАО "Укрнафта" и крупнейший нефтеперерабатывающий завод – ПАО "Укртатнафта" – в управление Министерства обороны Украины. После этого на предприятиях, признанных военным имуществом, сменили руководство и состав наблюдательных советов.

Как пояснили в Офисе президента, решение о национализации "Укрнафты" состоялось якобы на фоне отказа компании поставлять нефтепродукты украинской армии. Вдобавок к этому, компанию признали еще и крупным должником государственного бюджета.

"Укрнафте" принадлежит 1800 нефтяных и 155 газовых скважин, а также сеть АЗС на 537 станций. Контрольный пакет акций через НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит государству, 42% – структурам бизнесмена Игоря Коломойского и его партнерам.

О том, действительно ли компания отказалась помогать ВСУ, с чем связаны дальнейшие выдвинутые обвинения, о причинах долга перед бюджетом и сложностях экспорта нефти в ЕС, а также, что скрыто за кулисами национизации – в интервью РБК-Украина рассказал экс-председатель правления "Укрнафты" Олег Гез.

– Заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что национализация "Укрнафты" состоялась из-за отказа компании поставлять нефтепродукты украинской армии. Ранее вы уже отрицали эту информацию. В то же время Сергей Корецкий в интервью "Бизнес цензору" как директор "Укрнафты" отказался прокомментировать этот вопрос. Что можете сказать по этому поводу? Компания действительно отказывалась от поставок нефтепродуктов в армии?

– Давайте попробуем разобраться, что скрыто за кулисами "национализации". Обнародованное заявление представителя Офиса президента относительно отказа "Укрнафты" поставлять нефтепродукты ВСУ является откровенной ложью и введением общества в заблуждение. Это исключительно попытка отвлечь внимание общества от действительной цели принятия решения Министерства обороны по отчуждению акций миноритарных акционеров компании. И эта цель очень неприятна, учитывая ту ступень лжи, которую используют для ее прикрытия. Сейчас об этом никто не говорит, сдержанно воздерживаясь от оценок действий должностных лиц в условиях страшной войны, но соответствующие оценки будут безусловно даны.

Понимаю в такой ситуации нового руководителя. Он хочет быть в стороне от оценки событий, стараясь всячески дистанцироваться от тех лиц, которые принимали решение о национализации компании и его выполняли. Находясь более 100 дней в должности директора "Укрнафты", имея полный доступ к отчетности и документации "Укрнафты", он бы с легкостью мог подтвердить заявление господина Шурмы, но у него нет возможности сделать это из-за отсутствия таких фактов.

Я уверен, что "Укрнафта" не должна оставлять без внимания комментарий из Офиса президента. В компании работают около 20 000 граждан, которых он безосновательно обвинил в причастности к компании, которая в условиях войны позволила себе якобы отказать ВСУ. Корецкий должен потребовать объяснений, но считал нужным промолчать. Почему? Потому что именно Шурма, наверное, и является тем лицом, которое согласовало его назначение в "Укрнафту".

– Обвинение в отказе поставлять нефтепродукты достаточно серьезно. И для его выдвижения должны быть какие-то основания. Что же могло быть таким основанием?

– На самом деле ситуация была следующей. "Укрнафта" с 2000 года никогда не являлась поставщиком нефтепродуктов для Министерства обороны. Потому что не являлась производителем нефтепродуктов. Наша задача – добыча нефти и газа. Эту задачу мы выполняли. В то же время всем хорошо известно, кто в действительности поставлял нефтепродукты для ВСУ.

С 24 февраля 2022 года "Укрнафта" также не получила никакого обращения непосредственно от МО, Ставки или Офиса президента по поводу поставок нефтепродуктов для нужд армии.

В то же время "Укрнафта" по собственной инициативе с 24 февраля 2022 года на многочисленные письменные обращения, имеющиеся в распоряжении компании, оказывала на системной основе благотворительную материальную помощь военным частям Министерства обороны, подразделениям терробороны, органам исполнительной власти и местному самоуправлению. В частности, до национализации на безвозмездной основе нами было передано заявителям (в основном, разнообразным военным подразделениям и Национальной полиции) более 3 млн литров топлива, отдельным направлением помощи также были переданы обмундирования, транспорт и других средств материального обеспечения.

Нас хорошо знают как подразделения ВСУ по всей стране, так и известные благотворительные фонды, в частности "Повернись живым", "Армия SOS" и десятки других, с которыми мы работали на постоянной основе, имеем документально подтвержденную историю наших добрых отношений с ними. Мы никогда не занимались пиаром этой деятельности и нам очень досадно слушать такие безосновательные обвинения в бездействии в условиях, когда компания многое сделала для страны и ее защитников во время войны.

– То есть, вы утверждаете, что каких-либо конкретных задач к "Укрнафте" по помощи ВСУ со стороны органов власти не было?

– Как предприятие, имеющее статус стратегического для экономики государства, "Укрнафта" имела доказанную мобилизационную задачу, которая по состоянию на 6 ноября 2022 года была полностью выполнена. Никакого невыполнения или просрочки "Укрнафта" в этом вопросе не допускала. Еще раз подчеркиваю, по состоянию на момент национализации в ноябре 2022 года у компании не было никаких невыполненных обязательств как перед Министерством обороны Украины, так и перед любой воинской частью, наоборот у нас было множество благодарностей за оказанную помощь от военных и их подразделений.

– А что это были за задания? Можете их конкретизировать?

– Мобилизационная задача – информация с ограниченным доступом, поэтому, к сожалению, оставлю вопрос без ответа. Но могу заверить, что невыполнение мобилизационной задачи имеет четкое определение в законодательстве последствия в виде ответственности руководителей, включая уголовную ответственность, поэтому "Укрнафта" всегда четко и вовремя выполняла задачи государства.

– У компании есть наблюдательный совет и большинство решений принимаются с его участия, он же осуществляет надзор за деятельностью компании. Как они отреагировали на подобные обвинения?

– Да, до момента отчуждения акций "Укрнафты" в пользу Минобороны, контроль над деятельностью менеджмента осуществлялся наблюдательным советом, большинство кандидатов в который были номинированы государственным акционером – НАК "Нафтогаз Украины", и в состав которого входили (6 из 11 членов) независимые профессиональные. директора, в репутации которых каких-либо сомнений не возникало. Наблюдательный совет и его комитеты обладали полной информацией о деятельности компании в ежедневном режиме, также осуществлялась оперативная отчетность перед НАК "Нафтогаз Украины" по вопросам финансового состояния, техническим вопросам, уплате налогов. Еще раз акцентирую, что контрольным пакетом акций "Укрнафты" владела государственная компания и все принятые в период военного положения решения были согласованы с государственным акционером.

Обо всех случаях передачи горючего силам обороны страны и правоохранительным органам – в оперативном режиме был проинформирован наблюдательный совет и НАК "Нафтогаз Украины". Никаких отказов со стороны менеджмента "Укрнафты" не было и не могло быть, учитывая военное положение.

Мне известно, что бывшие члены Наблюдательного совета шокированы той грязью, которая сейчас распространяется со стороны нового менеджмента компании, но не могу за них предоставлять комментарии.

– Корецкий в своем интервью также отметил, что к декабрю 2022 сумма неуплаченных налоговых обязательств по "Укрнафте" составляла 4,58 млрд грн. Действительно ли "Укрнафта" снова является большим должником государственного бюджета?

– По состоянию на 9 ноября 2022 года (дата увольнения Олега Геза, – ред.) "Укрнафта" вообще не имела невыполненных обязательств перед бюджетом.

"Укрнафта" была прибыльной компанией (с задекларированной прибылью по результатам деятельности за 9 месяцев 2022 года), которая намеревалась уверенно и с прибылью закончить этот непростой год. Действительно, нам было очень сложно, особенно из-за разрушения единственного в стране нефтеперерабатывающего завода "Укртатнафта", но мы пытались держать этот удар. За 10 месяцев 2022 года мы уплатили более 18 млрд гривен налогов (рента, НДС, налог на прибыль) и по состоянию на 9.11.2022 новый менеджмент получил в управление прибыльную компанию фактически с нулевой задолженностью по налогам, что может быть подтверждено финансовой отчетностью.

Замечу, по состоянию на декабрь, которое вспоминает Корецкий, "Укрнафта" действительно "наработала" несколько миллиардов задолженности перед бюджетом. На февраль размер налогового долга компании с учетом будущих штрафных санкций уже превышает 4 миллиарда. Но это уже ответственность нового менеджмента компании.

На мой взгляд, причиной стало то, что в условиях буквального захвата предприятия, особенно такого огромного как "Укрнафта", были нарушены многолетние хозяйственные связи, договора, что привело к невозможности обеспечивать выполнение финансовых планов и т.д. Среди примеров – расторгнутый многомиллиардный договор на продажу природного газа, десятки договоров с поставщиками и партнерами по причине их "связи" со старой управленческой командой и/или акционерами. Как следствие – "проливы" бензина через АЗК упали, контрагенты оказались под шквалом безосновательных обвинений, а сама "Укрнафта" для получения средств вынуждена была в течение декабря-января продавать природный газ по демпинговой цене.

Кроме того, новые менеджеры уже приступили к амбициозным дорогостоящим проектам, таким как ребрендинг и реконструкция АЗК. Если по закону изъятие акций во время войны – временная мера, то согласитесь, заказанный ребрендинг АЗК вряд ли является задачей Министерства обороны Украины и первоочередной необходимостью.

В период ноября-декабря в "Укрнафте" проводили масштабные увольненнпя среди управленцев среднего звена, увольняли всех, кто по мнению руководства имел отношение к предыдущим акционерам. Офис компании действительно заполнили представители WOG (бывшее место работы самого Сергея) и "Метинвеста" (бывшее место работы господина Шурмы), которые в пожарном режиме пытались удержать управление компанией. Но та безумная турбулентность, в которой оказалась компания, наверняка не всегда давали им такую возможность. Министерство обороны пока в "Укрнафте" никоим образом не представлено.

– Корецкий говорит в своем интервью об обнаруженной нехватке сотен тысяч тонн нефти в компании и связанный с этим отрицательный результат работы "Укрнафты" в 2022 году. Действительно ли так? Прокомментировать эти факты.

– "Укрнафта" по состоянию на 9 ноября 2022 года не имела нехватки нефти и я уверен, что об этом новому руководству хорошо известно. По состоянию на 30 ноября 2022 рабочая комиссия "Укрнафты" и "Укртатнафты" провели сверку объемов всей документации по транспортировке и передаче нефти. И это не только документы "Укрнафты" – документы "Укртранснафты" и "Укрзализныци". Но представители "Укртатнафты" не получили согласования от самого Корецкого, который на самом деле вопреки закону также является с 9 ноября 2022 года директором "Укртатнафты" на подписание актов сверки. Теперь новый директор одновременно "Укрнафты" и "Укртатнафты" говорит, что у "Укрнафты" недостаток? Нет недостатка в "Укрнафте", однако есть желание действующего управленца создать ее видимость.

– Зачем ему это делать?

– Можно предположить, с какой целью происходит эта манипуляция. По-моему, все хорошо понимают, что обстоятельства, при которых начало работать новое руководство "Укрнафты", с правовой точки зрения могут после войны трактоваться как очень неоднозначные, а потому оно любой ценой пытается защитить собственные интересы и интересы тех, кто их назначил.

Обвинять "предшественников" во всех грехах это такой же обычный и распространенный среди менеджеров "от государства" прием в Украине.

Господин Корецкий сразу же после вступления в должность пригласил на проверку Государственную аудиторскую службу Украины и Государственную фискальную службу. Поэтому ему необходимо предъявить им именно историю "недостатков" и "злоупотреблений" предшественников.

Отдельно замечу следующее. С ноября 2022 года по поручению МО компания "Увекон" проводит оценку акций, изъятых у миноритарных акционеров. Напомним, 7 ноября акции "Укрнафты" потеряли более 12 000 акционеров компании. По закону государство должно вернуть им акции после войны или компенсацию стоимости, если акции невозможно вернуть.

Безусловно, инициаторы национализации заинтересованы в том, чтобы размер компенсации, причитающейся акционерам, был как можно ниже. Этой цели должна соответствовать печальная картина убыточного предприятия, с кучей долгов перед бюджетом и т.д. Поэтому у меня нет никакого сомнения в том, что выводы ГАСУ и ГФС будут крайне предвзятыми для достижения именно этой цели.

– С каким в целом финансовым результатом закончила "Укрнафта" 2022 год?

– Не могу ответить на этот вопрос, поскольку особенности деятельности "Укрнафты" в течение ноября-декабря 2022 года полностью переформировали любые ожидания и планы компании. Разрушение, как я уже говорил, хозяйственных связей могло нанести непоправимый ущерб компании. Кроме того, я думаю, что в текущих условиях прибыль компании явно не является целью нового руководства. Убыточность компании позволит занизить размер будущей компенсации бывшим акционерам компании.

– Как так получилось, что сеть АЗС "Укрнафты" на 500 станций не имела своего парка бензовозов и не имела свои нефтебазы? Это сознательное решение предыдущего менеджмента или миноритарных акционеров? Можно ли было приобрести эти активы на "Укрнафту"? Можно ли было взять в лизинг автопарк?

– Мы неоднократно проводили анализ экономической эффективности приобретения собственного парка бензовозов и не находили рациональности в таком решении, учитывая необходимость содержания значительного штата работников этого направления и доступность и перенасыщенность рынка услуг автотранспортных перевозок до начала войны. Простая логика и экономические расчеты подтверждали эффективность использования аутсорсинга.

Мы также разрабатывали программы отказа от использования собственного автотранспорта на других участках хозяйственной деятельности, и это имело свои положительные перспективы. Скажу больше, как мне известно, новые менеджеры "Укрнафты" также рассматривают проекты отказа от использования собственного транспорта и удовлетворения собственных транспортных нужд из-за использования аутсорсинга.

Безусловно, "Укрнафта" могла вместо вложений в поддержку добычи и выплаты дивидендов акционерам тратить средства на приобретение собственного парка бензовозов, нефтебаз. Но последние по меньшей мере 15 лет деятельности "Укрнафты" свидетельствуют об отсутствии в этом нужды. В основном мы торговали продукцией собственного производителя – "Укртатнафты" – и имели надежных партнеров в обеспечении транспортировки и сохранении нефтепродуктов. Лишь катастрофическое разрушение хозяйственных цепей со стороны нового руководства "Укрнафты" после ее силового захвата привело к возникновению такого вопроса. К сожалению, существующий опыт доказывает, что государственные менеджеры обычно между экономией и расходованием средств предпочитают последнее.

– В упомянутом интервью Корецкий не смог объяснить, почему в течение года не было выработано решение об экспорте нефти в ЕС или поставках по давальческой схеме. С чем это связано? Добытая нефть вся закачивается в хранилища "Укртранснефти"? Какой объем нефти "Укрнефть" могла бы экспортировать в ЕС?

– Считаю, что господин Корецкий, конечно, не может объяснять то, свидетелем почему не был. На самом деле, с апреля 2022 года мы предлагали и буквально требовали от правительства помощи по нормативному урегулированию возможности экспорта нефти в условиях разрушения производственных мощностей "Укртатнафты". Но многочисленные обращения как правления "Укрнафты", так и ее Наблюдательного совета оставались без внимания правительства. Тем не менее, с июня 2022 года мы, понимая важность вопроса, активно занимались переговорами с нефтепереработчиками стран Евросоюза.

Не буду раскрывать конфиденциальную информацию, но мне известно, что уже после моего увольнения "Укрнафта" частично получила результат этой работы. Одна из европейских компаний, с которой мы начали работу летом, в декабре 2022 года официально сообщила "Укрнафте" о готовности рассматривать ее как потенциального поставщика нефти для переработки. Этот процесс занял почти 6 месяцев.

К сожалению, не могу в условиях военного времени комментировать детали хранения добываемой нефти в Украине.

– "Укрнафта" в декабре 2022 года заявила о прекращении обслуживания в собственной сети топливных карт "Авиас". В то же время многие потребители жалуются на нарушения со стороны "Укрнафты" обязательств по приобретенным ранее топливным картам. Можете ли вы объяснить, что происходит с этим направлением деятельности "Укрнафты"?

– Топливный проект "Авиас" в течение 15 лет был сознательным выбором "Укрнафты" на розничном рынке нефтепродуктов. По сути, он объединял разнообразных продавцов нефтепродуктов украинского производителя, имел разветвленную сеть АЗК, владельцы которых в то же время оставались независимыми в ведении собственной торговой деятельности. Это приводило к существенному увеличению "проливов", привлечению новых покупателей и увеличению влияния "Укрнафты" на сам рынок.

"Укрнафта" принимала активное участие в этом проекте, была связана договорными обязательствами и по состоянию на декабрь 2022 года владела огромным объемом активно реализуемых на рынке топливных карт.

После "национализации" новый руководитель "Укрнафты", не желая иметь дело с партнерами, которые у него ассоциировались с бывшими акционерами "Укрнафты", потребовал в одностороннем порядке изменения существующих условий сотрудничества с проектом "Авиас", а впоследствии вышел из переговоров и заявил о намерении запуска собственного проекта топливных карт.

К сожалению, это решение может иметь очень негативные последствия для ОАО "Укрнафта". Такое спровоцированное нарушение обязательств, как я понимаю, уже имеет последствия в форме встречного отказа компаний проекта "Авиас" обслуживать карты, принадлежащие "Укрнафте", до достижения договоренности по разрешению конфликта. Эта сознательная провокация, инициированная действующим руководителем "Укрнафты", также может обойтись компании в миллиарды гривен убытков.

Как я уже говорил, возможно убытки – сознательная цель нового менеджмента "Укрнафты". Ведь действительно доведение компании до банкротства позволит заявить о невозможности возврата акций бывшим акционерам. При этом необходимо будет лишь перевести вину на "предшественников", что обычно государственный менеджмент делает с удовольствием.

Сейчас уже доподлинно известно, что все 3 месяца новый менеджмент занимается исключительно фабрикацией уголовных дел и озвучиванием эфемерных космических миллиардных убытков и недостатков, которых на самом деле нет.

– Так, а почему тогда произошла смена руководства? Человек, которого уволили, должно быть, должен знать или, как минимум, понимать причину.

– Я уверен, со временем откроется основная цель "национализации" "Укрнафты" – использование законодательства об изъятии имущества на период военного положения под лозунгами необходимости обеспечения горючим ВСУ для прикрытия преступной схемы присвоения активов группой лиц с целью собственного обогащения. На самом деле, ни о каких интересах ВСУ или государства от реализации этого преступного плана речь не идет, потому что государство и так в последние годы полностью контролировало деятельность "Укрнафты" через мажоритарного акционера – "Нафтогаз" Украины.

Подтверждением этому являются последние заявления представителей власти и нового менеджмента с откровенным манипулированием фактами и откровенной ложью. А цель этих заявлений создать негативный фон относительно предыдущей деятельности компании и наштамповать кучу уголовных дел для создания основания не возвращать незаконно присвоенные активы миноритарным владельцам.

К сожалению, инициаторам удалось сознательным манипулированием ввести Ставку и президента в заблуждение по поводу действительных обстоятельств деятельности "Укрнафты" в условиях военного времени, но правду невозможно бесконечно умалчивать.