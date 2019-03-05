Олег Бахматюк: бізнес-модель "Укрлендфармінг" може бути демонстрацією потенціалу України

- Какая бизнес-модель компании и почему она была столь успешной?

- Мы считаем, что одно из наших самых больших достижений - это способность создать такую масштабную модель технологически развитых сельскохозяйственных операций. Мы убеждены, что наша модель может быть демонстрацией потенциала Украины.

Мы показываем, что можно внедрить и управлять высокотехнологичной моделью сельского хозяйства путем внедрения современных технологий, как это было сделано благодаря инновациям и жесткому контролю, а также точному земледелию. Прогнозирование, управление на местах и другие инновационные технологии - мы умеем использовать эти инструменты в нашей деятельности.

- Как вы видите, что сельскохозяйственный сектор развивается?

- Рост сектора в Украине - почти на 25% ежегодно по данным нашего Министерства агрополитики. Это процветающий сектор, движется к новой парадигме, согласно которой рынок должен быть разбит на три основных сегмента.

Первый - это мелкие фермеры, задачей которых является обеспечение продовольственной безопасности на местных рынках. Второй - средние компании, работающие на холдинги. Третий, верхний слой - высокотехнологичные, крупномасштабные производители большого объема, которые могут достичь лучшего показателя эффективности в отрасли и способствовать обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Именно так мы видим свою роль на этом рынке.

- Вы сказали, что аграрный потенциал Украины все еще остается неиспользованным. Каков потенциал для роста?

- Приведу примеры. Германия, как и США, является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, и мы считаем, что Германия имеет много возможностей для изучения в аграрном секторе Украины.

Область точного земледелия и повышения урожайности сельского хозяйства (защита и питание растений) благодаря химическим веществам, является неизученным рынком, и существует много возможностей, чтобы немецкие инвесторы могли исследовать.

Продовольственная безопасность также является очень мощным инструментом и источником влияния, когда мы говорим о таких регионы, как Ближний Восток или Северная Африка, нуждающихся в помощи по обеспечению продовольственной безопасности. Именно здесь Украина может сыграть свою роль, предоставляя ценное предложение ведущим мировым финансистам и институтам.

Существуют замечательные возможности для тех, кто разрабатывает инновационные подходы и могут использовать Украину, как испытательную площадку для новых технологий, сельскохозяйственной техники и точного земледелия, что является новым промышленным бизнесом.

- Итак, вы говорите, что теперь лучшее для этого время?

- Украина могла бы фактически стать полем битвы для очень здоровой конкуренции между США и Германией - чтобы быть ранней птицей, которая ест червя. И, инвестируя в Украину, они смогут получить достаточный контроль над потоками товаров на важные рынки Ближнего Востока и Азии. Украину можно рассматривать, как Бразилию для Европы, как это было 20 лет назад.

В течение следующих 10 лет Украина может легко удвоить свою продукцию, например - экспорт зерна. Или еще лучше - превратить много зерна на продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как животные белки.

- Есть Ukrlandfarming открытой для партнерства с немецкими инвесторами и бизнесом для реализации своих глобальных амбиций?

- Мы открыты для изучения возможностей, хотя и понимаем, что с 2014 года бизнес-инвестиционный климат ухудшился, а мы сами понесли болезненных потерь в Восточной Украине. Но мы имеем проект строительства морского порта в Черном море. Укрлендфарминг - не просто производитель зерна, мы вертикально интегрированный холдинг, куда входит много ключевых активов, таких как элеваторы и логистика.

Бриллиантом в холдинге будет порт, который мы намерены построить, чтобы перевозить зерно для наших клиентов. Проект, стоимостью 200-800 миллионов долларов, но сейчас его приостановлено, - мы активно ищем партнеров, чтобы присоединились к нам и инвестировали. Мы надеемся, что после выборов откроется окно возможностей, и мы используем наш шанс перед инвесторам в Европе, Азии, США и на Ближнем Востоке.

- Насколько важен рынок ЕС для компании?

- ЕС очень защищает внутренние рынки, когда речь идет об импорте пищевых продуктов. Украина за последние четыре года была вынуждена искать возможности за пределами российского рынка. Мы изучаем Азию, традиционные рынки, такие как Ближний Восток и Африка, а также рассматриваем ЕС, который, пожалуй, является наиболее сложным рынком для входа. Вместе с тем, Украина сейчас успешно воплощает свои планы.

- А как насчет немецкого рынка?

- Германия устанавливает критерии качества пищевых продуктов и производственного оборудования. Немецкий рынок является одним из самых, и мы очень рады, что вошли в него. Вместе с тем, мы ожидаем большое сопротивление от местных ассоциаций промышленности.

Обратная сторона монеты заключается в том, что чем больше немецких инвесторов будет в Украине, то тем проще будет Украина экспортировать сельскохозяйственную продукцию в Германию, поскольку обе стороны будут связаны взаимными интересами.

Германия является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственных товаров и технологий, вероятно - в два раза больше, чем США. Поэтому Украина является привлекательным и логичным рынком для немецких инвестиций.

- Что вы можете сделать, чтобы снизить входные барьеры?

- Рынок зерна менее сложный, поскольку он открыт в Испании и Италии. Мы заинтересованы в рынке яиц. ЕС предоставил Украине небольшую квоту на яичные продукты, но даже это вызвало волну оппозиции от промышленных ассоциаций в Польше и других странах ЕС. Мы можем выпускать яйца и яичные продукты высокого качества по низким ценам, но пока мы сталкиваемся с сопротивлением, мы мало что можем сделать.

Мы благодарны, что ЕС открыл свой высокомаржинальный рынок для украинской сельскохозяйственной продукции. Но мы не можем бороться сами по себе, Украине очень нужны сторонники содействия торговле.

- Как ваша компания возрождается после событий 2014?

- В 2014 году компания понесла сильный удар, потеряв почти 50 процентов активов на востоке страны из-за вооруженного конфликта, а мы были в том регионе доминирующим игроком. "Укрлендфарминг" сейчас существенно восстановил утраченный объем, но самое главное, мы уменьшили нашу зависимость от рыночных отношений, и теперь они разделены на 45-55 процентов.

Наша стратегия - продать 70 процентов на экспортные рынки и 30 процентов на внутренние рынки, тем самым уменьшая суверенный риск. Сегодня экспортируем в около 40 стран и планируем выйти на рынок Сингапура и Индонезии. Но многие из этих рынков не обеспечивают высокой маржи, этот показатель намного ниже чем в ЕС. В течение следующих пяти-семи лет мы надеемся, что рынок ЕС откроется для нас, и мы должны быть готовы.

- Как вы видите будущее "Укрлендфарминг" и Украины в целом?

- После войны с Россией Грузия получила 5 миллиардов долларов в виде международных грантов, население этой страны составляет десятую часть населения Украины. Если бы Украина получила такую помощь, это была бы другая страна.

Мир не желает поддерживать Украину, поскольку влияет понимание коррупции и других факторов. И, хотя мы признаем, что это существует, есть и хорошие новости. Страна становится все сильнее с новым руководством и стремится к интернационализации.

Существует новая когорта людей, которые будут бороться за лучшее будущее, но общество становится более маргинализованным из-за бедности, и люди устали жить без надежды, им нужно получить новую надежду. Если в течение двух-трех лет не произойдет серьезная экономическая трансформация, Украина может стать легкой добычей популизма, что приведет к последствиям, которые не принесут пользы как Украине, так и Европе.