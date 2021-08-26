Офіційно визнано. Вакцина - єдиний спосіб порятунку від COVID

Експерт в області пацієнт-менеджменту Першого медичного центру Тель-Авіва Роман Гольдман про те, чому вакцина – єдиний спосіб порятунку від COVID.

Новина про те, що вакцина – єдиний спосіб порятунку буквально вибиває грунт з-під ніг у противників вакцинації. Їх головний аргумент: вакцини не перевірені та дозволені до застосування тільки "в екстрених випадках", таких як пандемія коронавірусу. Але тепер вакцина Pfizer пройшла всі необхідні процедури узгодження і перевірок.

Американський регулятор FDA (Федерального управління США з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів) видав остаточний дозвіл на використання вакцини. Саме цей препарат застосовувався під час масової прищепної кампанії в Ізраїлі й показав прекрасні результати.

Виконуюча обов'язки глави відомства Джанет Вудкок заявила:"Громадськість може бути впевнена в тому, що вакцина Pfizer відповідає найвищим стандартам безпеки, ефективності та якості. Сьогоднішнє рішення – важлива віха на шляху до перемоги над епідемією".

Це справжній прорив, який говорить про те, що вакцина відповідає найжорсткішим стандартам. Її ефективність, за заявами розробників, становить до 91 відсотка і здатна протидіяти новим варіантам вірусу. Крім того, компанія Pfizer веде роботи над модифікацією вакцини, щоб зробити її більш ефективною проти нових мутацій.

Тим часом Ізраїль став першою країною у світі, що почала кампанію з ревакцинації. У країні здійснюється масоване використання третьої, так званої, "бустерної" дози вакцини. Причому деяких прищеплюють навіть вакциною Moderna, хоча перші дві дози вони отримали Pfizer.

На думку епідеміологів Першого медичного центру Тель-Авіва – це лише посилить стримуючий ефект проти інфекції. Кампанія набрала несподівано швидкі обороти – "бустер" отримали вже майже півтора мільйона осіб.

Така швидкість дозволила швидко знизити вік імунізованих третьою дозою – зараз він, за нормами Міністерства охорони здоров'я Ізраїлю, становить вже 30+. Успіхи Ізраїлю, який виявився, як завжди, попереду всієї планети, надихнули американців.

"Вони теж почали ревакцинацію населення, відхиливши заклик Всесвітньої організації охорони здоров'я ввести тимчасовий мораторій на вакцинацію від коронавірусу третьою дозою. Ми, безумовно, відчуваємо, що це невірний вибір, і що ми можемо зробити й те, і інше", — повідомила в середу на брифінгу прес-секретар Білого Дому Дженніфер Псакі.

Думка Ізраїльських епідеміологів однозначна – тільки вакцина поки – єдиний засіб боротьби з пандемією. Докази є – серед хворих, особливо важкою формою ковіду, майже немає щеплених, тим більше "бустерної" дозою. Навіть "Дельта" — поки найнебезпечніша мутація вірусу – практично не викликає летальні форми у тих, хто імунізований трьома компонентами вакцини.

Фото: Роман Гольдман (facebook.com)

Захворювання протікає в легкій формі або взагалі непомітно. Це забезпечує безперебійну роботу клінік, запобігаючи колапсу системи охорони здоров'я, що, як ми пам'ятаємо, під час першої хвилі призвело до десятків тисяч смертей у багатьох країнах, у тому числі в Італії та Великобританії. Німеччина, наприклад, внесла корективи в критерії, які впливають на прийняття рішення про введення обмежувальних заходів.

Якщо раніше чи не головним показником була кількість хворих, то тепер – кількість тих, кому потрібна госпіталізація, а особливо — в реанімаційних відділеннях. Тут вакцинація відіграє ключову роль.

Ізраїльський МОЗ опублікував статистику – найбільша кількість хворих саме там, де люди уникали вакцинації. Цей параметр особливо актуальний для країн колишнього СРСР, в тому числі — для Росії та України, де як і раніше сильні "антипрививочні" настрої і люди відмовляються робити щеплення.

Завдання влади – вже не просто забезпечити громадян вакциною, бо це проблема вирішувана. Головне – переконати вакцинуватися. Для цього потрібно з цифрами в руках переконувати людей, що тільки вакцинація врятує їх і їх близьких від страшної хвороби — хвороби, яка вже вбила чотири з половиною мільйони людей і ще кілька десятків мільйонів людей у всьому світі зробив інвалідами.

Який же основний висновок можна зробити? Сьогодні єдиним засобом для боротьби з ковідом є вакцина. Вона істотно знижує ризики захворювання і важкого перебігу хвороби. Так, з 10 000 ізраїльтян, які отримали третє щеплення, тільки 1 одному знадобилося звернення в клініку. І лише 8 пацієнтів з кожних 100 000 хворих перенесли ковід у важкій формі.

При цьому фахівці Першого медичного центру Тель-Авіва нагадують, що жодне щеплення не дає 100% гарантії. Тому навіть щепленим людям необхідно дотримуватися правил особистої гігієни та соціального дистанціювання. Бережіть себе і своїх близьких!