Обшуки в "Електротяжмаші": хто довів підприємство до банкрутства

Особливо великі розкрадання

У головному управлінні Національної поліції повідомляють, що слідчі дії на "Електротяжмаші" проводять СБУ і прокуратура, а кримінальне провадження відкрито за статтею 191 КК України — привласнення та розтрата державних коштів, причому в особливо великих розмірах.

Більш детально обставини скандальної справи описуються в офіційному повідомленні прокуратури Харківської області. Як розповідає прокурор Харківщини Олександр Фільчаков, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2019-2020 років посадовими особами підприємства при відсутності контролю за забезпеченням прибутковості з боку його керівника укладено низку завідомо збиткових угод.

"Під виглядом договірних відносин з англійською фірмою поставка агрегатів і запчастин для тепловозів в обхід санкцій відбувалася безпосередньо з ДП "Завод "Електроважмаш" Брянському машинобудівному заводу, який є найбільшим виробником маневрових і магістральних тепловозів в Російській Федерації. Всі розрахунки проводилися в російських рублях. При цьому продукція ДП "Завод "Електроважмаш", який і так знаходиться у вкрай важкому фінансовому становищі, реалізовувалася за ціною, значно нижче фактичної собівартості. Нанесений державі збиток тільки від продажу за такою схемою 2 тяглових агрегатів склала понад 1 млн грн", - повідомили в поліції.

Збитки та борги

Для тих, хто стежить за долею і діяльністю "Електроважмашу" звинувачення керівництва підприємства у фінансовій неохайності не стали несподіванкою.

Раніше повідомлялось, що за час каденції в.о. гендиректора Віктора Буська, який сьогодні отримав з рук правоохоронців підозру у кримінальному злочині, підприємство обросло боргами перед контрагентами, банками та працівниками більш, ніж на 1 млрд грн.

Єдиний державний реєстр судових рішень рясніє судовими позовами постачальників, які домагаються примусового стягнення боргів "Електроважмашу" за поставлені товари й послуги. За позовом компанії "Купрум Капітал Груп" на суму 18,43 млн грн суд став на бік позивача, внаслідок чого всі 16 банківських рахунків заводу опинилися під арештом та вже відкрито виконавче провадження по стягненню боргу.

Крім того, компанія "Модус-інструмент" ініціювала судове стягнення боргу на суму 5,24 млн грн, є судові претензії компанії "Юнікон" за борги "Електроважмашу" — ще два позови на загальну суму 6,4 млн грн. І ще є кілька судових претензій про примусове стягнення заборгованості, яка обчислюється мільйоном-двома перед кожним із постачальників — на різних стадіях судового провадження.

У результаті через невиплати зарплат трудовий колектив звільняється, а у державного підприємства вперше виникла заборгованість по податках перед державою, про що свідчать дані незалежної моніторингової системи Youcontrol.

Щобільше, скоро робота заводу може бути повністю зупинена, а постачальники раз за разом надсилають попередження про відключення "Електроважмашу" то електрики, то води.

Управління Фондом

При такому "ефективному" господарюванні залишається тільки гадати, якими мотивами керувалася ФДМУ, призначаючи торік Віктора Буська виконуючим обов'язки генерального директора "Електроважмашу", який раніше був депутатом в облраді, членом "Оппоблоку" - причому у Запоріжжі.

Втім, Бусько вважають людиною, наближеною до голови фонду Дмитра Сенниченка та його заступника Сергія Ігнатовського.

Як відомо, "Электотяжмаш" після звільнення попереднього гендиректора очолив Микола Корнійчук, заступник з виробництва. Але буквально через п'ять днів його звільнили рішенням Фонду держмайна: вищезгаданий Сергій Ігнатовський підписав наказ ФДМУ №1201, і новим в. о. став Віктор Бусько.

Своєю чергою, Сенниченко заявив, що підприємство може бути продане вже в першій половині 2020 р., тим самим давши старт "великої приватизації". Але потім сказав, що приватизація "Електроважмашу" потребує довгого часу.

Доведення до банкрутства

Звичайно, про всіх цих раптових і складносурядних кадрових перестановках і суперечливих заявах можна було б забути, якби "Електроважмаш" при новому керівнику процвітав і приносив користь країні й бюджету. Тим більше, що Кабінет міністрів зупинив "велику" приватизацію, а це закономірно повинно означати підвищення вимог до якості роботи керівників великих держпідприємств.

Але те, що робиться на заводі, складно назвати ефективним антикризовим управлінням, націленим на отримання державою доходів від належного їй майна. Правильніше говорити про навмисне доведення стратегічного промислового підприємства до банкрутства.

"Статут підлеглих Фонду підприємств передбачає блокуючі права керуючих від Фонду. Будь то наглядова рада або члени правління. Вони отримують право заблокувати будь-яке рішення правління компанії, зупинити дію контракту, фінансові платежі. Тобто, повністю паралізувати діяльність підприємства", - розповідав журналістам один з менеджерів держпідприємства, підпорядкованого Фонду.

Втім, сьогодні взагалі велике питання, чи доживе "Електроважмаш" до початку приватизаційних процесів. Економічні експерти вважають, що завод зараз на точці неповернення, і він пропрацює ще не більше 4-5 місяців. Станом на сьогодні "Електроважмаш" не уклав виробничих контрактів на плановий обсяг виробництва 2021 року (1,9 млрд грн). А передконтрактна робота з замовниками взагалі не ведеться. В результаті підприємство зможе випустити в наступному році продукції не більше ніж на 0,5-0,9 млрд грн — це приблизно в 3,5 раза нижче показників обсягу виробництва за 2019 р.

Все виглядає так, ніби замість анонсованої приватизації підприємство впевнено рухається до колапсу. Напевно, таким і має бути сценарій керованого банкрутства – контрольованої передачі активу зацікавленим сторонам за ціною металобрухту. Але хіба це в інтересах народу України? Як пише економічний журналіст Сергій Лямець, з вересня 2019 року Сенниченко керує сотнями державних підприємств, готуючи їх до продажу, але насправді, як і раніше, продаються тільки малі об'єкти – будинки культури, автостанції й зруйновані цехи. Тоді як великі підприємства – не продаються. Керівниками цих підприємств без конкурсу ставлять не професійних людей, якість управління яких – вкрай низька.

Проте, питання коли запрацює "Элетротяжмаш" і коли влада почне наводити порядок не тільки на держпідприємствах, але і в самому ФДМУ – залишається відкритим.