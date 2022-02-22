Обман інвесторів. Як збанкрутували велику українську агропромислову компанію

Українська агропромислова компанія "Мрія Агрохолдинг" збанкрутувала після того, як її українські власники вивели понад сто мільйонів доларів на рахунки сторонніх компаній. За даними розслідування Міжнародної мережі журналістів-розслідувачів OCCRP, кошти відправлялися з рахунку у швейцарському банку Credit Suisse. Хто стоїть за банкрутством компанії і як вдалося обійти контролерів — в нашому матеріалі.

Наприкінці 2014 року компанія "Мрія Агрохолдинг", один з найбільших в Україні виробників сільгосппродукції, оголосила про банкрутство і визнала, що не може виконати фінансові зобов'язання. Відносно "Мрії", підконтрольної членам української сім'ї Гута, запустили процес ліквідації на Кіпрі, де вона була зареєстрована.

У наступні роки з'ясувалося, що Гути вивели з "Мрії" величезні суми на рахунки своїх офшорних компаній. За допомогою двох з них члени сім'ї купили в горах Баварії найдорожчу віллу на німецькому ринку. Дані витоку в основі проекту "Секрети Credit Suisse" підтверджують, що більш ніж половин коштів вивели з рахунку" мрії " в банку Credit Suisse, а решта — з рахунку компанії в Bank of Cyprus. Правом підпису розрахункових документів в Credit Suisse володіли Гути (зараз вони живуть у Швейцарії) і топ-менеджери "Мрії".

"Крах "Мрії" обернувся збитками для кількох кредиторів, у тому числі інституційних інвесторів: BNY Mellon, Міжнародної Фінансової Корпорації (входить в структуру Світового банку), Deutsche Bank AG і самого Credit Suisse — йому не виплатили майже 12,8 мільйона євро. Постраждали і німецькі платники податків. Уряду Німеччини довелося направити понад 30 мільйонів євро в Deutsche Bank, який втратив на банкрутстві "Мрії" 40 мільйонів євро, і ще двом німецьким кредиторам подрібніше", — йдеться в розслідуванні.

Швейцарський банк Credit Suisse (фото: Getty Images)

Український слід

Фінансовим консультантом і ексклюзивним агентом компанії в цей період була велика інвестиційна компанія Dragon Capital, що належить Томашу Фіалі. Так, у червні 2008 року інвестиційна компанія завершила приватне розміщення 20% депозитарних розписок (GDR) агрокомпанії Mriya Agro Holding Plc, випущених шляхом додаткової емісії, на загальну суму $90,1 млн організатором угоди і ексклюзивним агентом з розміщення виступила компанія Dragon Capital.

У червні 2010 року агрохолдинг підписав зобов'язуючі документи з надання фінансування на суму $75 млн з одним з найбільш "суворих" кредиторів на ринку — Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC). Компанія Dragon Capital знову виступила ексклюзивним фінансовим радником агрохолдингу в цій угоді.

"Ми раді, що IFC продовжує фінансування агросектору України, і сподіваємося, що це рішення стане позитивним сигналом для міжнародних ринків капіталу. Ми також впевнені, що отримання нових інвестицій дозволить агрохолдингу "Мрія" не тільки зміцнити свої лідерські позиції на агроринку, а й сприяти розвитку величезного потенціалу сільськогосподарської галузі в нашій країні", — заявляв тоді Андрій Пивоварський, директор інвестиційно-банківського департаменту ІК Dragon Capital.

Розслідування OCCRP виявило, що Гути мали право підпису розрахункових документів по 13 корпоративних і трьох особистих рахунках, які відкрили в Credit Suisse з листопада 2008-го (після того, як Dragon Capital залучила кредитні кошти для "Мрії") по грудень 2013 року.

Власник ІК Dragon Capital Томаш Фіала (фото: прес-служба)

Обман довжиною в п'ять років

"Корпоративний рахунок "Мрії" з найбільшим балансом (222,9 мільйона Швейцарських франків, або близько 243 мільйонів доларів) п'ять разів використовували для покупки акцій сумнівних кіпрських компаній.

У документі з арбітражної справи, який потрапив у розпорядження OCCRP, ліквідатор Кріс Яковідес вказав, що Гути використовували рахунок "Мрії" в Credit Suisse для переказу коштів. Так, 19 грудня 2011 року на рахунок надійшло 37,9 мільйона доларів. Через кілька днів 21 мільйон доларів заплатили двом підконтрольним гутам компаніям на БВО. Два роки по тому була схожа ситуація: в грудні 2013 року за один день на рахунок внесли 7,9 мільйона доларів, а потім здійснили два платежі загальною сумою вісім мільйонів доларів компаніям сім'ї на БВО.

На інших рахунках сімейства в Credit Suisse лежало від пари тисяч до декількох мільйонів швейцарських франків. Згідно з витоком, якщо не враховувати основний рахунок, через який здійснювали покупки на Кіпрі, максимальна сума на одному рахунку становила 44,9 мільйона Швейцарських франків. Це було 30 квітня 2013 року — як випливає з судових документів, до того часу сім'я вже вивела понад 92 мільйонів доларів з "Мрії".

Там також сказано, що більшу частину грошей з рахунку "Мрії" в Credit Suisse відправили на рахунки в Bank of Cyprus. Ліквідатори з'ясували, що кілька трансакцій провели без необхідної документації, у зв'язку з чим виникають питання про те, чи дотримувалися в Credit Suisse і Bank of Cyprus стандарти контролю при обробці платежів.

В цілому, розслідування, яке провели на вимогу ліквідаторів "Мрії", виявило, що з жовтня 2011-го по грудень 2013 року компанія заплатила понад 100 мільйонів доларів за акції восьми кіпрських компаній, при цьому загальна вартість їх активів становила приблизно 12 тисяч доларів.

Ліквідатори з'ясували, що кілька трансакцій провели без необхідної документації, у зв'язку з чим виникають питання про те, чи дотримувалися в Credit Suisse і Bank of Cyprus стандарти контролю при обробці платежів.

"Ця компанія займалася шахрайством. У банках повинні були розібратися", - говорить колишній фінансовий директор "Мрії" Тон Хулс, який наводив порядок в компанії після сім'ї Гута.

Договори про продаж акцій були практично ідентичними, в деяких випадках потрібно виплатити всю суму до переоформлення паперів. За словами Хулса, який понад 15 років працює в банківській сфері, це «абсолютно нетипово для подібних трансакцій".

Він розповів журналістам, що порушень було куди більше: за його словами, "Мрія" могла втратити не тільки 100 мільйонів, які заплатила за акції кіпрських фірм.

"За нашими підрахунками, Гути таким чином вивели з "Мрії" близько 220 мільйонів доларів, — говорить Хулс. — 100 мільйонів провели через Bank of Cyprus, решта — через Credit Suisse або інші банки".

Мільярдний позов і удар по репутації

Зараз інвестори й кредитори, залученням яких займалася, в тому числі компанія Dragon Capital виявилися ні з чим. $1,3 млрд — загальна сума кредитів, отриманих агрохолдингом "Мрія" у 2008-2013 роках від іменитих відомих банків і міжнародних фінансових інститутів. В одному з іноземних банків звільнили всіх менеджерів, що відповідали за роботу з компанією "Мрія".

Керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій зазначав тоді, що "у випадку з "Мрією" практика роздування очікуваного прибутку для залучення кредитів посилилася ще й практикою приховування частини боргових зобов'язань, що врешті-решт вилилося у величезний мильна бульбашка".

Фахівець відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital Сергій Фурса пояснював тоді підхід "Мрії" тим, що компанія раніше успішно працювала з рефінансуванням боргів.

"Репутацію потрібно довго заробляти, але можна дуже швидко втратити. Бізнес в будь-якому випадку треба вести по совісті. Це стосується і відносин з клієнтами, співробітниками. З усіма, з ким перетинаєшся. Важливо побудувати довгостроковий бізнес, а не короткостроковий заробіток на одній ідеї", — зазначав раніше в інтерв'ю Фіала.

Як відомо, Томаш Фіала — генеральний директор Української інвестиційної компанії Dragon Capital. У 2020 році, в рейтингу 100 найбагатших людей України від журналу "Фокус", засновник і генеральний директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала піднявся з 47 місця у 2019 році на 28-е, наростивши свій капітал з $170 млн до $426 млн. У 2016 році компанія Dragon Capital супроводжувала угоду з продажу акцій "Мотор Січ" китайським інвесторам.

З 2014 року Фіала офіційно став гравцем на медіа-ринку — Dragon Capital інвестувала у створення журналу "Новое время". У медіахолдинг входить журнал НВ, Радіо НВ і сайт NV.ua. пізніше компанія придбала ділові медіаресурси Minfin.com.ua і Finance.ua, а також сайт УП.