Новий формат, дно для "Динамо" і хто кому Луческу: чого чекати від нового сезону УПЛ

Без конкуренції за чемпіонство

Мабуть, головною інтригою сезону став прихід Мірчі Луческу в "Динамо" і те, чи зможе він запустити київську машину, яка за останні роки барахлить все частіше і сильніше. Луческу – творець чемпіонського "Шахтаря", який не тільки виграв ще Кубок УЄФА, але і завоював повагу на міжнародній арені. А про внутрішні титули і говорити не варто – 8 виграних чемпіонатів, 6 Кубків України і 7 Суперкубків. І все це за 12 сезонів.

Тепер же йому доведеться завойовувати любов у головних ворогів "гірників". Які, до речі, вже показали, що, м'яко кажучи, не надто готові приймати у свою "синьо-білу" сім'ю колишнього ватажка конкурентів. Вже відразу після підписання контракту з киянами, яке відбулося 23 липня, ультрас "Динамо" влаштовував акції проти цього трансферу.

Були і фаєри, і ультиматуми, і бесіда з президентом клубу Ігорем Суркісом. А вже через чотири дні, 27 липня, румунські ЗМІ вибухнули – Луческу нібито написав заяву про відставку. Після цього Суркіс, щоправда, ситуацію згладив, ще більш сенсаційної відставки, ніж прихід, так і не сталося, і "містер" почав освоювати матеріал.

До речі, цього самого матеріалу у Луческу виявилося навіть занадто багато. Вже у першому тренуванні під його керівництвом взяли участь 26 футболістів. І це ще без Жерсона Родрігеса, який не повернувся до того часу, травмованих Беньяміна Вербича та Віктора Циганкова. Останній, до речі, вже відновився і навіть допускався до товариських матчів.

При цьому ультрас так і не змирилися з приходом Луческу в "Динамо" і напередодні старту нового сезону заявили, що повноцінно підтримувати команду не будуть, поки "містер" буде на чолі.

Фото: facebook.com/fcdynamoua

"Ми відмовляємося від візуальної підтримки клубу, прапорів, розтяжок і яскравих перформансів до того моменту, поки Мірча Луческу тренує київське "Динамо". Ми не будемо повноцінно підтримувати команду під його керівництвом", – йдеться в відкритому листі ультрас.

Ще один фактор, який не додає впевненості фанатам щодо успішної гри киян – відсутність великих грошових вливань. Так, повернулися з оренди в "Зорі" Олександр Тимчик і Богдан Ледньов, з "Дніпро-1" Сергій Булеца і Владислав Супряга. Навіть підписали 27-річного новачка з польського "Леха" Володимира Костевича. Але це навряд чи можна назвати гучним посиленням.

У тому ж "Шахтарі" у Луческу була можливість купувати досить дорогих бразильців практично кожен сезон. Тільки в дебютному сезоні, за даними transfermarkt, у клуб були куплені гравці на більш ніж 37 млн євро. "Динамо" ж в останні сезони обходиться вільними агентами або недорогими гравцями в районі 2-4 млн євро. Тому і доводиться Луческу перевіряти в бою всю перспективну молодь киян.

"Зараз "Динамо" – це зовсім не "Шахтар" 2004-2005 року щодо фінансів. Враховуючи те, що потрібна велика група людей, щоб провести ротацію, селекцію, а коштів немає. Тому в мене великі сумніви з приводу того, що він зможе різко змінити гру команди. Навіть ці контрольні гри, коли він починає перевіряти молодь. Може з боку вболівальників це і виглядає красиво, що він піклується про підростаюче покоління. Але згадуючи як він працював в "Шахтарі", він молодих ігнорував апріорі", – поділився з РБК-Україна відомий український тренер Олег Федорчук.

За його словами, в цьому сезоні не варто розраховувати на інтригу в боротьбі за чемпіонство.

"Без серйозних футболістів не можна дати конкуренцію "Шахтарю". У цьому сезоні "Шахтар" ще не отримає конкуренцію в особі "Динамо" або інших клубів. Може не така велика різниця буде (за очками, – ред.) – все залежить від того, наскільки "Шахтар" буде успішний чи неуспішний в Лізі чемпіонів. Але на даний момент немає другої сили", – додав Федорчук.

Також не впевнений в тому, що "Динамо" вдасться нав'язати боротьбу "Шахтарю" і колишній форвард "гірників" Віктор Грачов. За його словами, певний сплеск у грі команди може спостерігатися кілька місяців, але на весь сезон емоцій не вистачить.

"Луческу нічого не зможе нового запропонувати клубу з цими футболістами. Він же не може перевернути світ. Щоб зробити в "Шахтарі" бразильську структуру йому теж знадобився не один сезон. Футболісти влаштовані як: прийшов новий тренер, є якийсь сплеск, підйом. Але він не може тривати рік-два, він триває місяць-два-три", – сказав Грачов.

Дно "Динамо", чи буде боротьба за "срібло"

Куди більш очевидна боротьба за друге місце, яке дає право виступати в головному клубному турнірі старого світу – Ліги чемпіонів. Минулий сезон показав, що конкуренцію "Динамо" можуть скласти і "Зоря", і "Десна". Ось тільки і у перших, і у других не вистачило сил на фінішний ривок. Цей же сезон починається відразу зі скандалів у стані обох клубів.

Спершу безліч чуток про відставку наставника луганчан Віктора Скрипника з "Зорі" в "Дніпро-1". І це незважаючи на те, що "Зоря" здобула "бронзу" і буде грати в груповому етапі Ліги Європи, а "Дніпро-1" посів лише 7-е місце в турнірній таблиці, а в плей-офф за місце в ЛЄ розгромно поступився у першому ж матчі "Колосу" – 1:4.

Скрипнику, до речі, вже навіть заміну в якості екс-коуча "Маріуполя" Олександра Бабича знайшли. Але не склалося. Подейкують, клуби не змогли домовитися про суму відступних, яка становила 500 тисяч євро за наставника "Зорі".

Фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk

"Десна" також не сильно відстала в плані інтриг. Команда Олександра Рябоконя стала, напевно, прикладом згуртованості в цьому сезоні. І тут капітан і лідер команди Денис Фаворов пішов. Ще й не просто пішов, а в стан "Зорі" – одного з конкурентів у боротьбі за єврокубки, "бронзу", а може і "срібло".

Пішов і зі скандалом – заявив, що йому відмовилися надати нормальний контракт. Навіть Рябоконь заявив, що все футболіст зробив правильно. І ось тут залишається питання, а чи в змозі і "Зоря", і "Десна" вступити у боротьбу з "Динамо", яка спостерігалася в минулому сезоні.

"Дно "Динамо" вже пробило. Далі вже за якістю гри спускатися нікуди. Та молодь – Попов, Цітаішвілі, Русин, Шапаренко, вони з кожним роком додають. Інша справа, що конкуренти – "Зоря" і "Десна", повели себе не як клуби, які хочуть посісти друге місце", – заявив Федорчук.

Також експерт вважає, що варто очікувати боротьбу за єврокубки від "Дніпра-1". Крім цього може піднести сюрприз "Інгулець".

"Як кажуть, двічі снаряди в одне місце не падають. Не можна двічі провалюватися. За складом "Дніпро-1" не найвдаліше зіграв. За складом, за умовами, за кваліфікацією гравців. Ще хтось із новачків повинен додати. Думаю, "Інгулець" може здивувати. Команда давно грає разом, а у футболі зіграність значне місце посідає", – додав Федорчук.

Не став скидати з рахунків він і полтавську "Ворсклу", яка в цьому сезоні, після того, як клуб очолив Юрій Максимов, дійшла до фіналу Кубка України, де поступилася "Динамо" лише в серії пенальті.

У свою чергу Віктор Грачов вважає, що конкуренцію в боротьбі за призові місця зможе скласти "Колос".

"Я думаю, що недооцінювати "Колос" не можна. Вони можуть скласти конкуренцію і "Зорі", і "Десні", і в тому числі київському "Динамо". Боротьба буде йти. Вже немає розподілу на "шістки" – а це вже зовсім інший чемпіонат", – вважає Грачов.

Новий-старий формат

До речі про "шістки". У цьому сезоні, через чотири роки, УПЛ пройде з 14 командами. Таким чином і розподілу на "шістки" більше не буде. Матчів, правда, для клубів стане менше – 26 турів замість 32. А разом з тим і "заруби", яку можна було побачити ще якихось два місяці тому у верхній "шістці". Хоча в умовах карантину, можливе скорочення кількості матчів навіть піде на користь всім – і клубам, і для збірної, і в цілому європейського футболу.

Зараз в УПЛ зайшли відразу три клуби з Першої ліги – "Минай", "Інгулець" та "Рух". Всі три клуби з амбіціями. Всі досить епатажні і цікаві з точки зору глядача. От тільки чи зможуть новачки проявити себе так само яскраво на полі, як і в інформаційному просторі, поки невідомо.

"Навіть якщо команди зміцняться за рахунок нових футболістів, це означає, що вони будуть представляти із себе щось у Прем'єр-лізі. Перша "шістка", яка посіла в минулому сезоні, і буде боротися за призові і єврокубкові місця. А новачки будуть боротися за виживання", – вважає Грачов.

Фото: facebook.com/fcshakhtar

На думку Федорчука, "Минай" і "Рух" будуть більше вести боротьбу за виживання, ніж за єврокубки. Та й у цілому, сенсацій у цьому сезоні чекати від клубів не варто.

"Сенсація може там статися, де відбуваються великі вливання. А у нас ніхто не купує. Якщо приходять гравці, то безкоштовно. Дуже багато власників, спонсорів думають, що футбол можна налаштувати. Але коли виходиш на поле, на перший план виходить досвід і майстерність. А це коштує грошей. Одного-двох молодих футболістів можна на заміну. Але кістяк повинен бути перевіреним, досвідченим", – сказав Федорчук.

Головним претендентом на виліт, за словами Федорчука, залишається "Львів".

"В боротьбі за виживання номером один є "Львів". Там не зрозуміло, що відбувається з тренерськими призначеннями. Навіть з цього можна говорити про команду. Згадайте про "Карпати". Я думаю "Минаю" буде складно, "Руху" теж буде непросто. Недалеко від них "Олімпік". Незважаючи на те, що вони вже майстри оновлення команди", – резюмував експерт.

З "Маріуполем" ситуація стабільно незрозуміла. Тут і зміна тренера – замість Олександра Бабича клуб очолив Остап Маркевич, і чергове заселення орендованими гравцями "Шахтаря" – перед сезоном прийшли відразу 8 молодих "гірників", і догляд досвідчених лідерів – Руслана Фоміна, Валерія Федорчука, Ігоря Тищенка, Сергія Яворського, Павла Полегенько.

Сезон стартує вже в п'ятницю, 21 серпня. В цілому перший тур виглядає так:

21 серпня

"Олімпік" - "Динамо";

"Шахтар" - "Колос".

22 серпня

"Львів" - "Минай";

"Десна" - "Зоря";

"Олександрія" - "Маріуполь".

23 серпня

"Інгулець" - "Дніпро-1";

"Ворскла" - "Рух".