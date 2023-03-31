Новая эра смартфонов? Обзор главных инноваций серии Galaxy S23

В начале марта в Украине начались продажи новой серии флагманских инновационных смартфонов Samsung Galaxy S23. В обновленной линейке представлены три гаджета с премиальным мобильным функционалом, разработанным для удовлетворения самых разнообразных потребностей пользователей. РБК-Украина провела неделю с Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+ и Galaxy S23 , и рассказывает, какие инновационные функции флагманов южнокорейской компании превосходят ожидания, кому подходят и почему линейка Galaxy S23 является действительно важным событием года в мире смартфонов.

Серия Galaxy S23 – первые впечатления

Galaxy S23 Ultra на сегодня – один из самых прогрессивных смартфонов на рынке. Флагман имеет 6,8-дюймовый Edge-экран с уменьшенной кривизной, оснащен поддержкой культового электронного пера S Pen и первым среди Samsung Galaxy – новым 200-мегапиксельным сенсором Adaptive Pixel.

Дисплей составляет 6,6 дюйма с FHD+ – 6,1 дюйма также с FHD+. Все версии серии по экрану идентичны, в том числе оснащены дисплеем Dynamic AMOLED 2X.

Дисплей имеет четыре уровня подсветки вместо двух, что противодействует бликам и яркому дневному свету. Также уникальная функция Enhanced comfort позволяет регулировать цветовые тона и уровни контрастности экрана. Устройство само анализирует уровень освещения в помещении и настраивает экран на тот режим, который будет максимально удобен для глаз.

Экраны серии Galaxy S23 имеют защитное стекло нового поколения Corning Gorilla Glass Victus 2. Оно не только максимально устойчиво к царапинам, что позволит сохранить смартфон в практически идеальном виде даже после нескольких лет использования, но и более крепкое.

В компании Corning заявляют, что защитные стекла Gorilla Glass Victus 2 могут выдержать падение даже на бетонную поверхность с высоты 1,5 м. Также все устройства линейки Galaxy S23 получили защиту от воды по стандарту IP68, что предусматривает возможность погружения на глубину 1,5 м до 30 минут.

Рамка корпуса изготовлена из крепкого алюминия. Задняя панель – из матового стекла, что делает ее устойчивой к загрязнениям. Все элементы корпуса плотно прилегают, поэтому устройство удобно держать в руке.

Серия Galaxy S23 представлена в четырех цветах: черный, кремовый, зеленый и лавандовый фантом. Все оттенки смотрятся стильно и элегантно.

Время эпических фото

Одним из наиболее прогрессивных решений компании в обновленной линейке является внедрение 200-мегапиксельного сенсора основной камеры. Galaxy S23 Ultra – первый в мире смартфон с подобным сенсором. В других версиях установлен основной модуль на 50 мегапикселей, что отвечает всем современным тенденциям для флагманских устройств.

Программное обеспечение, управляющее работой камеры, может совмещать группы пикселей (по 4 и даже 9 пикселей) в один. Технология пиксельного бингинга позволяет снизить шумность и получить максимум визуальной информации, даже если снимок сделан при слабом освещении.

Кроме того, серия Galaxy S23 оснащена быстрым автофокусом и первой селфи-камерой Super HDR с частотой кадров 60 fps вместо 30 fps.

Режим ночной съемки (Nightography) оптимизирует фото и видео при ряде окружающих условий. Новый алгоритм обработки изображений на основе искусственного интеллекта (ИИ) совершенствует воспроизведение деталей и цветовые тона, чтобы исправить визуальные шумы, обычно возникающие во время съемки в условиях слабого освещения.

Приложение Expert RAW, доступное эксклюзивно на Samsung Galaxy, также позволяет снимать и редактировать изображения в формате RAW и JPEG – как с DSLR-камерой, так и без тяжелого оборудования.

Фото сделано на Galaxy S23 Ultra

Экспериментировать в фотоискусстве можно с функцией "Мультиэкспозиция" или снимать изображение звездного неба с настройками "Астрофото" в приложении Samsung Camera или Expert RAW. А с новыми возможностями зума в приложении Camera Controller серии Galaxy Watch5 можно легко настроить идеальный кадр прямо из запястья.

Среди других инноваций можно выделить оптическую стабилизацию изображений (OIS) с вдвое увеличенным углом корректировки по всем направлениям и улучшенную видеосъемку 8К с кадровой частотой 30 fps и более широким углом обзора.

Новый мощный процессор

Однако поразительные возможности камеры – далеко не единственная инновация в новой линейке флагманов Samsung. Несмотря на то, что снаружи смартфон напоминает своего предшественника – S22 Ultra, устройство имеет очень важное технологическое обновление – в серии 2023 впервые применяется мощная платформа Snapdragon 8 Gen 2 Mobile.

Платформа обеспечивает беспрецедентную производительность.

Samsung сосредоточился на практических усовершенствованиях одной из самых важных в телефоне сфер: сколько времени он работает на одном заряде. Как результат, батарея Galaxy S23 Ultra имеет батарею емкостью 5000 мАч, а в случае Galaxy S23+ и более молодой версии – 4700 мАч и 3900 мАч. Все телефоны этой серии поддерживают беспроводную зарядку.

Также смартфон обеспечивает более чем на 40% более быструю графическую производительность, а также на 40% возросла производительность его искусственного интеллекта, что создает непревзойденные возможности для фотографии, видеосъемки, гейминга с малой задержкой сигнала и т.д.

Идеальный смартфон для работы

Размер и мощность процессора Galaxy S23 Ultra во многом позволяет заменить ноутбук: с него удобно работать с таблицами и текстами, отправлять почту, переписываться и участвовать в конференц-коллах.

Кроме того, Galaxy S23 Ultra уже традиционно оснащен любимым среди многих пользователей линейки Galaxy электронным пером S Pen, которое открывает больше возможностей для работы.

Например, можно записать что-либо прямо на выключенном заблокированном экране, а затем сохранить эту страницу в заметки. Смартфон сам переводит буквы в печатные, причем делает это удивительно точно.

Еще одно практическое применение пера – им можно подписывать PDF-версии документов. С Galaxy S23 Ultra больше не нужно печатать, а затем сканировать документы. Ваш смартфон сделает этот процесс проще.

Кнопка на корпусе пера работает как дистанционный спуск камеры. Это удобно, когда делаешь селфи или снимаешь групповое фото. Если подключить телефон к телевизору или проектору и открыть презентацию, пером можно пролистывать слайды.

Также пером можно редактировать фото, рисовать или даже просто листать меню.

Новый уровень мобильного гейминга

Платформа Snapdragon 8 Gen 2 Mobile для Galaxy установлена во все три смартфона Galaxy S23. Также все смартфоны имеют адаптивную частоту обновления, достигающую 120 Гц для более плавной прокрутки и анимации.

Новая линейка имеет комплектацию смартфонов с 8-12 ГБ оперативной памяти и 128-512 ГБ встроенной.

Все это позволяет Galaxy S23 работать в условиях абсолютного цифрового реализма и поддерживать трассировку лучей в режиме реального времени для популярных мобильных игр.

Технология, симулирующая и отслеживающая каждый луч света, позволит пользователям наслаждаться улучшенной реалистичностью сцен в играх. Кроме того, каждая модель серии Galaxy S23 оснащена паровой камерой, которая будет поддерживать длительные игровые марафоны и позволяет избежать сильного нагревания смартфона.

Цены и приятные бонусы

В общем, серия Galaxy S23 идеально подходит для поклонников Android, предпочитающих высокую производительность, надежный корпус, насыщенные цвета, эпические камеры, а также возможность выбрать оптимальный для себя размер экрана.

Все три новых телефона Galaxy выпускаются с Android 13 и накладкой One UI 5.1. Samsung также предлагает четыре поколения обновлений версий ОС Android. Это означает, что ваш Galaxy S23 прослужит не менее четырех лет с точки зрения программного обеспечения.

Новая линейка флагманских смартфонов отличается еще и тем, что в серии Galaxy S23 используется больше переделанных материалов, чем в любом другом смартфоне Galaxy. Это делает приобретение смартфонов не только приятным, но и ответственным.

В Украине цены на Galaxy S23 стартуют с 39 999 грн, на Galaxy S23+ от 47 999 грн, а Galaxy S23 Ultra – от 57 999 грн.

Для первых покупателей компания Samsung приготовила сразу два бонуса по выбору.

До 5 апреля 2023 года покупатели смогут получить сертификат до 4000 грн на продукцию Samsung (в частности, смартфоны, планшеты, устройства или аксессуары) или же извлечь выгоду до 4000 грн при обмене своего старого устройства на новый смартфон Samsung.