Микола Удянський: щоб залучати іноземних інвесторів, Україні потрібна стабільність

Микола Удянський - український ІТ-підприємець, громадський діяч і співвласник медіа-холдингу Parlament Media Group, засновник криптобиржи Coinsbit, біткоін-форку Bitcoin Ultimatum.

За версією авторитетного видання Hackernoon, очолює список ТОП-10 блокчейн-підприємців СНД.

В інтерв'ю РБК-Україна Удянський розповів про те, які напрямки української економіки краще розвивати, як отримати максимум іноземних інвестицій та ситуацію в Харкові, звідки він родом.

– Як ви потрапили у сферу IT? Наскільки відомо, ви не програміст, раніше керували досить різноманітними проектами.

– Люди з якими я спілкувався досить глибоко почали захоплюватися криптовалютами і власне розробкою у сфері блокчейну. Спочатку я цікавився поверхнево, але згодом з 2014 року я вже почав серйозно вникати у програмування і вже у 2015 році ми почали продавати свої ІТ-продукти. Зазвичай я виконую роль творця, дизайнера продукту, а реалізовували все мої технічні партнери.

Що ж до світу криптовалют, то для мене стало досить знаковим почути думку Білла Гейтса: коли він сказав, що в цьому напрямку треба рухатись обов’язково, а людина він мудра і непідкупна. Ось я і вирішив долучитись.

– Ви ще працюєте над форком біткоіну?

– Так, ми працюємо над BTC Ultimatum. Я заснував Profit Foundation LTD в Сінгапурі – це неприбуткова організація, яка з допомогою всього світового співтовариства працює над поліпшенням блокчейну Біткоіна і над створенням нових технологій, які вирішили б ключові проблеми крипто-спільноти.

– Ринок криптовалют дуже неоднозначний, а більшість людей як і раніше вважають його "мильною бульбашкою". Виходить так, що найбагатші люди в цьому бізнесі ті - хто обслуговують його технічно, а у вас саме така IT компанія.

– Я завжди дотримувався думки, що обслуговувати слід щось нове, якісь хайпові інтеграції і ніколи не лишишся без роботи. Багатьом гравцям на криптовалютній біржі вдається заробляти такі ж непогані гроші, як і на класичних торгах акціями. Так само і втрачають. Коли хтось заробляє, хтось обов’язково втрачає.

Щоб заробляти у цій сфері потрібно жити цим ринком, тому я б не рекомендував новачкам інвестувати без розбору в криптовалюту, а тим більше у токени. Єдине, про що я можу сказати упевнено - інвестиція у біткоїни завжди дасть свої плюси. Наскільки б ціна не знижувалась, вона завжди відновиться і дасть свій плюс. Це просто питання часу і збереження спокою.

– Багато років ви прожили в Азії, але потім повернулися в Україну. Як на цьому тлі виглядає розвиток вашого рідного Харкова, подобається вам шлях розвитку міста?

– Я обожнюю своє місто, я фанат свого Харкова і дуже хочу, щоб мої азіатські зв'язки дали свій плід і я максимально б зміг інвестувати з азійського ринку безпосередньо в Харків, бо місто зараз дуже привабливе для ІТ-сфери. Тим більше, що я поки єдиний українець, якого запрошують на головний світовий інвестиційний форум Family Office.

У Харкові розвинена величезна інфраструктура, яка зможе втримати майбутнє покоління айтівців. Тут є все для нормального життя і я сподіваюся, що найближчими роками буде обмаль людей, які покинуть країну заради роботи в ІТ на новій локації.

Як казав Ярославський (український бізнесмен, власник групи DCH, - ред.), ідеальне місце, щоб виростити свою Кремнієву долину – це Харків.

– Ви особисто якось берете участь у розвитку міста, вкладаєте в проекти, благоустрій?

– Так, я подекуди беру участь в розвитку міста, допомагаю реставрувати церкви, сам будую невелике містечко для мешканців з ІТ-сектору EVO Сountry Сlub. Намагаюся допомагати нашим волонтерам, передаю допомогу на окуповані території. Сподіваюся, з часом зможу долучатись більше.

– А офіс вашої компанії розташований в Києві?

– На превеликий мій жаль, поки що наші офіси працюють в Маямі, на Пхукеті, та в Гонконгу. В Україні я не готовий відкривати офіс через те, що наша влада ще занадто корумпована і є забагато охочих отримати "ласий шматочок" від нашого успіху. Я мрію про те, що колись закрию усі офіси та відкрию один великий в Україні.

– А як сфера ІТ працює в умовах локдауну? Що змінилося з поширенням епідемії коронавірусу?

– Співробітники організовано працюють віддалено, дотримуються карантину. А ось я сам, на жаль, перехворів на коронавірус. Лежав в готелі для ковід-хворих у Чорногорії. Особливих складнощів в медичному плані не виникло. Безумовно, хвороба важка і перший час було дуже непросто.

– В будь-якому разі прямо або побічно ви пов'язані з політикою, як ви ставитесь до нинішньої влади, що думаєте про нову команду?

– Напряму я з політикою не пов'язаний. Звісно у мене виникало бажання піти в політику, але я дійшов висновку, що моє бажання можна перенести на спокійніший час.

До одних представників команди Зеленського я ставлюся із повагою, до інших із нерозумінням, але в загалом я б не хотів нікого судити, бо владу вони отримали у досить важкий для України час і не нам їх судити, бо ми ж не можемо знати про всі внутрішні процеси, тому і не вийде скласти об’єктивну думку. Я тільки сподіваюся на те, що з часом політична ситуація в країні стане більш ясною і позитивною.

– Чи маєте ви якесь відношення до Геннадія Кернеса, вважаєте його і його команду хорошими керівниками у Харкові?

– До Геннадія Адольфовича я не маю жодного стосунку, я з ним навіть особисто не знайомий. Знаю певну частину його команди – в принципі все адекватні хлопці.

Очевидно, вони показали певний результат, можливо, найкращий в Україні, за що їм, звичайно, велика повага

– Як ви гадаєте, чи є найближчим часом у Харкові можливість зміни політичних еліт, адже у Кернеса серйозні проблеми зі здоров'ям?

– Щодо зміни еліт, то я про це не замислювався. Можу сказати хіба що таке: нам потрібні люди, які будуть опікуватися містом, а не побудова нової еліти, яка буде красти й зміцнюватися.

– З ким із сучасних політиків або чиновників спілкуєтеся?

– У моєму колі спілкування дуже мало чиновників і політиків. У міру моїх неполітичних інтересів дружу з депутатом Верховної Ради Жаном Беленюком, його колегами Марією Мезенцевою – це моя подружка дитинства – і Олександром Куницьким.

– Так чому ж ви досі не в політиці, адже багато успішних бізнесменів, спортсменів і т.д. йдуть туди, щоб убезпечити себе і для певного статусу?

– Якщо я і піду у політику, то навряд чи це буде співпрацею із певною політсилою, що вже існує. Я не з тих людей, ким спокійно можна керувати, ставити певні завдання, особливо якщо це йтиме у розріз із моїми принципами, вірою, а тим паче проти моїх інтересів. Створення власної політичної сили – це серйозний крок, це створення свого вектора, до нього потрібно прийти.

Зараз я вважаю, що треба не заважати тим людям, які вже намагаються щось зробити і якщо у них вже не буде виходити, то можна буде запропонувати і свій вектор.

– Але у вас є власне бачення того, у якому напрямку має розвиватися країна?

– Єдине у чому я зараз переконаний – це те, що потрібно підтягувати іноземних інвесторів в Україну, а для того, щоб їх підтягувати, нам треба показати нашу стабільність, відсутність корупції, бажання взаємодіяти і творити. Не розкрадати, а щось створювати. Наразі це єдиний дієвий спосіб відновлення економіки.

Бог дав нам такі золоті голови, що працюють в ІТ-секторі та таку золоту землю і ми просто зобов’язані максимально розвивати ці два напрями, бо у нас також є і люди, які вміють та хочуть працювати. І в цьому нам конче потрібні іноземні інвестори, які правильно інвестуватимуть у нашу землю та ІТ-спеціалістів.

При цьому вкрай важливо розуміти, що не можна лякати інвесторів своїми політичними війнами, своїми постійними майданами. Жоден розсудливий інвестор не інвестуватиме у таку країну. Нам потрібні спокій та доброзичливість.

– Поміж іншим, наскільки нам відомо, наскільки нам відомо, у вас є інноваційний футбольний проект, в чому полягає його суть?

– Це дуже цікавий проєкт, що полягає у створенні першого у світі футбольного клубу, котрий фанати зможуть не тільки профінансувати, але і напряму приймати всі рішення, що стосуватимуться управління та розвитку клубу за допомогою технології Blockchain.

Проєкт FC12.club планує залучити понад 500 млн євро через механізм equity і token crowdsale, щоб купити реальний існуючий футбольний клуб з передової ліги (напр. Прем'єр-Ліга, Бундесліга, серія А).

Нас уже запросили на наступний світовий інвестиційний форум Family Office, що пройде у Саудівській Аравії, і ми плануємо презентувати цей проєкт там.