Вскоре женщина за рулем автобуса больше не будет исключением

Спрос на водителей автобусов в Украине растет, а дефицит кадров из-за войны войны открывает новые возможности для женщин. Благодаря проектам "She Drives" и "Reskilling Ukraine" все больше украинок садятся за руль. Подробнее об этих программах – в колонке основателя KLR Bus Андрея Хоркавого.
Полномасштабное вторжение стало самым большим вызовом для нашего государства, общества и бизнеса. Военная агрессия повлекла за собой значительные трансформации в различных секторах экономики, в частности на рынке пассажирских перевозок.
Опасность, разрушенная инфраструктура, изменения в логистике и дефицит кадров (по некоторым оценкам – до 40 тысяч водителей только грузовиков) – с этим ежедневно сталкиваются украинские транспортные операторы.
Благодаря поддержке государства, общественных организаций и международных партнеров в Украине появились программы обучения женщин-водителей, в частности, по категории D, позволяющей работать на автобусах с количеством пассажирских мест более 16.
Речь идет о проектах "She Drives" и "Reskilling Ukraine". Эти проекты открыли для женщин новые перспективы в профессиях, которые раньше считались чисто мужскими.
Сегодня в KLR Bus работают восемь женщин-водителей, две из которых – выпускницы "She Drives". Это совместный проект Минразвития, ОО "Фонд институционального развития", структуры "ООН Женщины" в Украине при финансовой поддержке правительства Швеции.
Его цель – "создание новых рабочих мест для женщин в сфере общественного транспорта и развитие их профессиональных компетенций для лучшей адаптации к потребностям рынка труда".
Еще шесть водителей компания подготовила благодаря сотрудничеству со шведской неприбыльной организацией Beredskapslyftet. В сотрудничестве с Министерством экономики Украины эта организация реализует проект "Reskilling Ukraine".
Его главная цель – "помочь украинцам отстраивать Украину через программы образования, переквалификации и повышения квалификации".
Только в прошлом году по двум программам, реализуемым в рамках проекта – "OnTrack" и "BusDrive" прошли обучение 228 участниц, 188 из которых овладели профессией водителя грузовика и еще 40 - водитель автобуса.
В этом году перечень профессий расширился и женщины могут кроме водителя стать автомеханиками, монтажниками солнечных электростанций, операторами экскаватора и погрузчика.
Как отмечала на этот счет заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная, происходит процесс "инвестиций в развитие человеческого капитала, украинцам предоставляется больше возможностей для профессионального роста, предлагаются различные учебные программы по овладению актуальными на рынке труда специальностями и повышением квалификации, чтобы они могли стать более конкурентоспособными".
Проект масштабируется и в этом году бесплатно получить новую профессию смогут 700 женщин и 100 ветеранов.
Но остановлюсь на профессиях водителя автобуса. Это не только умение управлять транспортным средством. Это большая ответственность за пассажиров и репутацию бренда и страны. Европейцы обращают внимание на внешний вид автобусов, культуру вождения, работу персонала и коммуникационные навыки. Не менее важны знания таможенных процедур, требований к техническому состоянию транспорта и других регламентов.
Дефицит квалифицированных кадров невозможно преодолеть без изменения подходов к подготовке. Поэтому мы не только присоединились к "Reskilling Ukraine", но и разработали параллельные программы переквалификации для женщин, стремящихся работать водителями.
Отдельно замечу: в Украине часть водителей пассажирских автобусов до сих пор обучают на технически устаревших транспортных средствах, иногда даже на микроавтобусах. В результате, несмотря на наличие категории, не хватает практических навыков управления большим автобусом.
При таком уровне подготовки невозможно сформировать по-настоящему высокие стандарты. Поэтому мы в KLR Bus изменили подход к обучению.
Мы не только предоставляем наш автопарк для тест-драйва и обучения, мы организуем экскурсии на наши предприятия, где студентки могут ознакомиться с условиями работы, пообщаться с водителями, увидеть маршруты, почувствовать атмосферу команды, к которой они могут присоединиться.
Иными словами, мы приглашаем их в семью KLR, открываем для них двери к успешной интеграции в транспортную отрасль.
Учебная программа длится шесть недель: три – теория и три – практика.
Теория. Первый шаг в категорию D – 10 онлайн-занятий по программе автошколы. Каждое занятие длится три часа и проходит каждый вечер в будни. В случае перебоев с электроснабжением участники получают запись лекции.
Студентки имеют доступ к интерактивной платформе для тестирования, накопления баллов и подготовки к экзамену. Лекции ведут опытные преподаватели, помогающие усвоить материал и применить его на практике.
Программа включает ключевые темы:
Даже если кому кажется, что "лучшая теория – это практика", мы убеждены: теоретический блок – фундамент профессионализма.
Практика. Курс проходит в городе Кременец (Тернопольская область) и включает в себя 30 академических часов. На время обучения участники бесплатно обеспечиваются проживанием, питанием и трансфером.
Тех, кто успешно сдал все экзамены, мы охотно принимаем в команду KLR Bus. На начальном этапе оказываем менторство и поддержку на рабочем месте. Благодаря таким проектам мы разрушаем стереотипы и меняем представление о профессии водителя.
Для многих участников это шанс попробовать новое и найти себя. Женщины-водители пассажирских автобусов все чаще встречаются на дорогах Европы – и это уже никого не удивляет, в том числе и пассажиров. Постоянные клиенты KLR Bus запоминают имена наших водителей и обнимают их при встрече.
В прошлом году, когда в Украине только начали работу проекты "She Drives" и "Reskilling Ukraine", заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач отмечал, что доля женщин, занятых в секторе общественного транспорта в мире, составляет 19%, тогда как в Украине – только 1%.
И я убежден, что благодаря таким проектам количество женщин, которые овладеют новой профессией, будет расти каждый год и KLR Bus для этого будет делать все возможное.
Мы делаем только первые шаги, но я убежден: скоро женщина за рулем автобуса не будет исключением.
Мы гордимся тем, что KLR Bus является частью изменений, объединяющих экономическое восстановление с социальной справедливостью. Ибо когда за рулем – уверенный, квалифицированный человек, пол не имеет значения. Важно одно – профессионализм. Верю, что это станет устоявшейся профессиональной традицией.