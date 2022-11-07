Неумолимая ФРС еще раз подавляет надежды инвесторов, а гривна снова слабеет к доллару

На прошлой неделе ФРС снова застала инвесторов врасплох. И вроде бы все ожидания и надежды рынков подтвердились. Очередное заседание центрального банка принесло пятое подряд повышение процентных ставок на 75 базисных пунктов, как это и прогнозировало подавляющее большинство рыночных участников.

Также оптимисты получили долгожданное заявление о близком замедлении темпов повышения ставок. Но появились еще нюансы. Глава ФРС намекнул, что рынкам следует готовиться к более длительному циклу повышения ставок. И что этот цикл может завершиться таким максимальным уровнем ставок, который еще не ожидают рынки.

В преддверии заседания ФРС пик ставок центробанка, заложенный в фьючерсах, составлял 5,05%. Прогноз самой ФРС был обновлен в последний раз в сентябре: тогда регулятор повысил его до 4,50–4,75% и тем самым обрушил рынки. Итак, центральный банк уже кажется и сам считает свои прогнозы слишком оптимистичными, что действительно испугало многих инвесторов. Ведь движение ставок играет немаловажную роль в оценке рыночной стоимости как облигаций, так и акций, особенно лидеров из сектора высоких технологий – Microsoft, Alphabet, Apple, Amazon, Meta и других.

После заседания и комментариев ФРС рыночные ожидания пика ставок поднялись до 5,20%. Сами же рынки завершили неделю глубоко в "красном". Фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite снизились на 3,3% и 5,6% соответственно. Доходности десятилетних казначейских облигаций США подскочили на 15 б.п. до 4,16 %.

Доходности двухлетних бумаг, наиболее чувствительно реагирующих на движение ставок, взлетели еще стремительнее – на 25 б.п. до 4,66 %. Негативный спред между доходностями этих двух категорий облигаций традиционно считается признаком близкой рецессии, и сейчас он расширился до 50 б.п. – величины не виденной с ранних 1980-х.

Состояние рынка труда и инфляция являются критическими для смягчения позиций ФРС. Серия отчетов о занятости на прошлой неделе в большинстве своем все еще указывала на перегретый рынок. Впрочем, поводом, достаточным для подъема настроений инвесторов прошлой пятницы, уже стал рост безработицы в США за октябрь на 0,2 процентных пункта до 3,7%. Хотя само по себе событие кажется не очень радостным, оно снова возобновляет надежды на изменение монетарной политики.

Ключевое событие этой недели – публикация октябрьских цифр потребительской инфляции – либо еще усилит эти надежды, либо в очередной раз их подавит.

Тяжелый экзамен для энергосистемы оказывает давление на украинские рынки

Неутешительной была прошлая неделя и для украинских еврооблигаций – они подешевели еще на 5-8% до 15-24 центов на доллар очередного минимума с начала полномасштабного российского вторжения, и не только из-за снижения цен на казначейские обязательства США.

Риски перебоев поставок электроэнергии населению и бизнесу в результате российских обстрелов наверняка стали одним из факторов расширения спредов доходностей украинских евробондов до американских бенчмарков.

Несколько оживился рынок ОВГЗ благодаря реинвестированию, а также после того, как Минфин поднял ставку по 5-месячным военным облигациям на 150 б.п. до 13,5%. Это все еще значительно ниже доходности альтернативных инструментов на вторичном рынке, но опять же дает инвесторам надежды на будущее.

Курс гривны к доллару снова ослаб на прошлой неделе на фоне разрушений инфраструктуры и сбоев в энергоснабжении: в 10 крупнейших розничных банках американская валюта подорожала на 30-40 копеек, с 39,1-40 гривен/доллар до 39,5-40,3 гривен /доллар.