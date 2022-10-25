Нефилософский конфликт. Почему Добкина обвиняют в разрушении бизнеса предпринимателя-новатора

Еще в феврале, в преддверии полномасштабного вторжения России, основатель бренда курятины "Эпикур" Алексей Коваленко сообщил, что снимает продукцию с продаж, поскольку она производится на Владимиро-Волынской птицефабрике, среди владельцев которой – Михаил и Дмитрий Добкины. Что известно об этом конфликте сейчас – подробнее РБК-Украина.

Бизнес-диакон

Михаил Добкин имеет за спиной буйную политическую жизнь – но под "омофором триколора". В Харькове он, член Партии регионов до 2014 года, был влиятельной опорой пророссийскому режиму Виктора Януковича.

Также он известен своей публичной поддержкой расформированного спецподразделения "Беркут" и полетом к Кадырову в Грозный во время Майдана, пожеланиями смерти экс-нардепу Мустафе Найему, призывом повесить 5-го президента Петра Порошенко и руководящей позицией в "Украинском фронте" – организации, которая на съезде депутатов 1 февраля 2014 г. заявила об особых административных правах для юго-восточных областей.

В начале октября бывший мэр Харькова и экс-глава Харьковской обладминистрации Михаил Добкин снова оказался в центре внимания. В пятницу 7 октября его дочь Алла разместила в своем Instagram-аккаунте видео и фото своего отца в военной форме и бронежилете с несколькими рожками от автомата Калашникова.

Имидж "бандеровского боевика" Добкина был настолько неожиданным, что сеть заполонили шутки и мемы, мол, именно Добкин выполнил задание по уничтожению Керченского моста. Впрочем, в России это как шутку восприняли не все.

После окончания полностью пророссийской политической карьеры 7 апреля митрополит Онуфрий возвел его в сан диакона УПЦ Московского патриархата, а теперь Добкин надевает военную форму.

Какое-то отношение к бизнесу Михаил Добкин имел только в 90-е. Будущий харьковский председатель начал карьеру в 23 года на производственном предприятии "Прогресс-90", некоторое время даже считался руководителем ЧП "Инвестторгцентр".

С 1999 по 2001 годы Добкин продавал ГСМ и руководил фирмой "Ист Ойл Групп". Больше с бизнесом связан его отец Марк Добкин, скончавшийся в 2016 году. У Марка остались жена Мария Щека и сын. Но из-за пути, который уже вызвал вопрос в СМИ, владельцами родительской доли в бизнесе стали именно взрослые сыновья Михаил и Дмитрий Добкины, а Мария и ее сын остались ни с чем.

Токсичные партнеры

В 2005 году Алекс Коваленко запустил в Харькове первый крафтовый ресторан-пивоварню "Старгород" (инвестор – UBC Group Игоря Гуменного). Это был не первый, но один из самых известных проектов становления Коваленко как предпринимателя. Там Коваленко и познакомился с Марком Добкиным, который и стал в начале 2010-х соинвестором по скупке акций АО "Владимир-Волынская Птицефорика" вместе с Коваленко.

Марк был "пассивным" инвестором без фактического и юридического влияния на управление. "У нас была принципиальная и зафиксированная юридически договоренность – хозяйка на кухне должна быть одна", – комментирует Коваленко.

В начале 2017 года на фоне непрозрачной ситуации с наследниками Коваленко начал путь разделения бизнеса, зарегистрировал ТМ "Эпикур" и развивал ее как бренд здорового образа жизни.

"Мы наладили производство качественной курятины без антибиотиков и прочих гадостей", – говорит Коваленко.

Несколько лет спустя, по данным Forbes Ukraine, "Эпикур" стал национальным брендом и занимал 20-30% рынка среди ТМ курятины в торговых сетях. А Коваленко получил признание как лидер изменений 2021 года от Союза украинских предпринимателей.

С 2019-2020 Михаил и Дмитрий Добкины прямо и косвенно уже фигурируют как акционеры птицефабрики по 33%.

Не желая партнерства в бизнесе с одиозными братьями Добкиными, Коваленко в этот период предложил им выкупить его долю бизнеса, выкупить долю у них или вместе продать птицефабрику.

"Наличие такого акционера, как Михаил, и подтолкнуло меня к такому шагу. У нас разные ценности", – говорил Коваленко в интервью Forbes Ukraine.

Алекс Коваленко (фото: facebook.com/alex.epistyle)

34% птицефабрики до сих пор принадлежали Алексу Коваленко и семье. По лицензионному договору раскрученной ТМ "Эпикур" с марта 2018 по январь 2022 года Коваленко предоставлял право птицефабрике пользоваться за 1 гривну.

Михаил Добкин выбрал выкуп пакета Коваленко. Бренд "Эпикур" не предлагался к продаже и в тот момент Добкин не проявлял интерес к нему. Но при реализации алгоритма выкупа он прибег к рейдерскому механизму с использованием большого количества судебных процессов по фальсификации данных (со слов Коваленко и его адвоката).

После того как экс-политик стал непосредственным акционером птицефабрики, за 6 дней до начала широкомасштабного российского вторжения Коваленко заявил, что окончательно выходит из ставшего совместным бизнеса и временно снимает с продаж всю продукцию под ТМ "Эпикур".

"Добкин – это уже не о токсичной риторике, а о преступном сотрудничестве с ЛНР/Россией", – заявил он 18 февраля в Facebook и добавил, что отозвал лицензию производителю (т.е. Владимир Волынскую Птицефабрику).

Конфликт между сторонами только разворачивался. Михаил Добкин пытался "размыть" акции семьи Коваленко в птицефабрике. В январе 2020 года тайком от последнего экс-политик созвал собрание акционеров, принявшее решение размыть акции в 10 раз и лишить Коваленко права на докупку акций после допэмиссии. Коваленко подал в суд, но постановлением от 25 января 2022 года Верховный суд поддержал решение о законности эмиссии.

Несмотря на отозванные лицензии, ООО "Луцкая аграрная компания" (входит в группу компаний Владимир Волынская Птицефабрика) по благословению и фактическому контролю Добкина продолжала выпускать курятину под брендом "Эпикур" и активно ее продавать через розничные сети - это доказывают данные многочисленных контрольных закупок.

Коваленко подал заявление в Национальную полицию и передал документы. 15 июня 2021 года Подольская окружная прокуратура зарегистрировала уголовное производство №42021102070000117, в котором он признан потерпевшим в деле незаконного использования неустановленными лицами знака для товаров и услуг (ст. 229 ч.2 УКУ). Кроме того, в уголовное производство включено заявление бизнесмена о присвоении средств менеджментом ВВП во время хозяйственной деятельности. Полиция провела следственные действия, подтвердившие факты, указанные в заявлении потерпевшего.

Связи с ЛНР

В материалах этого уголовного дела, сопровождаемого Подольской окружной прокуратурой и ведущим Управление стратегических расследований г. Киева, содержатся документы о сотрудничестве Михаила Добкина с так называемой "Луганской народной республикой".

По его указанию, подконтрольные Добкину менеджеры АО "Владимир-Волынская торговая компания" якобы на протяжении нескольких лет контрабандным путем поставляли в "ЛНР" курятину (общая стоимость – 300 млн гривен). Основным координатором этого процесса называют Станислава Нестеренко, адвоката Михаила Добкина.

Михаил Добкин (фото: facebook com)

Данную информацию подтвердили два независимых источника – работник Управления стратегических расследований, который вел данное дело, и Анатолий Кащич, экс-топ-менеджер фабрики, который, по его словам, был уволен по указанию Михаила Добкина за отказ в фальсификации данных относительно Коваленко.

"Схема была несложной: в обход соакционера птицефабрики Коваленко Михаил Добкин и его менеджер Станислав Нестеренко формировали остатки готовой продукции на складах "Владимир-Волынской торговой компании" под легендой проблем со сбытом. Часть готовой продукции находилась на складах, а часть продавалась руководителями компании за наличные разные фирмы. Наличные от реализации неучтенной курятины Нестеренко передавал Добкину, который их использовал, в частности, во время кампании на должность Харьковского городского головы в октябре 2021 года", – утверждает работник Управления стратегических расследований на правах анонимности.

Также, по его словам, связывающим элементом поставок в "ЛНР" якобы была Иванова Елизавета Владимировна, проживающая там и владеющая паспортами этой псевдореспублики и РФ и официально работающая директором "Владимир-Волынской торговой компании" с 26 мая 2021 года.

Ее отец, Владимир Иванов, является сепаратистом, который в социальных сетях (имеющий аккаунты во "Вконтакте" и "Одноклассники") открыто поддерживает нападение России на Украину. По данным из открытых источников, вместе с мужем Елизаветы Ивановой, Тухтасиновым Абдуллатифом Маххамаджоном-оглы, Владимир Иванов был мобилизован и ныне воюет против ВСУ.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что компании Добкина уклонялись от уплаты налогов – реализовали продукцию за наличные деньги без официального отражения операций. В ходе следственных действий на предприятиях, подконтрольных экс-нардепу, изъяли 34 млн неучтенных наличных денег и документацию, свидетельствующую о торговле контрафактной продукцией.

Битва за "Эпикур"

Понимая серьезность комплекса уголовных дел против него, Добкин решил пойти на ва-банк.

Во-первых, в Харькове (а это город, где он провел всю жизнь) экс-политик подал в Дзержинский районный суд, пытаясь признать недействительным свидетельства о регистрации ТМ "Эпикур" на Коваленко.

Во-вторых, пророссийский политик и его брат Дмитрий 8 декабря 2021 подали в "Укрпатент" заявления на регистрацию ТМ "Эпикур" на себя как физических лиц. Логика действий экс-мэра поняла: как только отберет у Коваленко права на бренд, он сможет беспрепятственно продавать фасованную курятину под этой ТМ без постоянного риска оказаться за решеткой.

Стороны конфликта ждут решения суда. В интервью Dumka.media Алексей Коваленко выразил уверенность, что ему удастся отстоять свои права на созданную им с нуля семью бренда "Эпикур".

"На весах – украинский инвестиционный климат. Решение суда покажет, защищено ли в Украине право собственности, ушла ли пятая колонна в историю или продолжает влиять на судебную систему", – заявил Коваленко.