Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине

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Что сказал Трамп о Зеленском и войне в Украине

На предвыборном митинге в Пенсильвании Дональд Трамп дал понять: в случае его победы подход к политике в отношении Украины изменится. "Первое, что я сделаю, – позвоню Зеленскому и президенту Путину и скажу: "Вы должны заключить сделку, это безумие", – заявил он, имея в виду, что подтолкнет стороны к переговорам о завершении войны.

Кроме того, он сделал персональный выпад в сторону Зеленского.

"Я думаю, что Зеленский – величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает в страну, он уходит с 60 млрд долларов", – сказал он. И добавил, что Зеленский якобы хочет победы его оппонентки Камалы Харрис.

На следующий день, выступая в Джорджии, Трамп обвинил Джо Байдена и Харрис во "втягивании Америки в российско-украинскую войну", из которой "они не могут нас вытащить".

"Я сделаю это. Я добьюсь переговоров, я выйду. Мы должны выйти. Байден говорит: "Мы не уйдем, пока не победим". Что произойдет, если они (россияне, – ред.) победят?" – добавил он.

Трамп снова назвал Зеленского "величайшим продавцом в истории" (фото flickr.com/gageskidmore)

Его комментарии прозвучали в те дни, когда Зеленский уже приехал с рабочим визитом в США. В четверг он должен представить Байдену и Харрис план победы. Который среди прочего содержит приглашение Украины в НАТО и обязательство о постоянных поставках оружия. Предполагалось, что план представят и Трампу, но, похоже, это под большим вопросом.

Примечательно, что кандидат от республиканцев и раньше использовал оборот с "величайшим продавцом".

"Зеленский, возможно, величайший продавец из всех политиков, которые когда-либо жили. Каждый раз, когда он приезжает, уходит с 60 млрд долларов… Это никогда не кончится, но я улажу это до того, как зайду в Белый дом", – говорил он в июне в Детройте.

Месяцем позже партийный съезд официально утвердил его кандидатом. После чего состоялся "очень хороший телефонный разговор" с Зеленским. "Он осудил (первое, - ред.) покушение... Я ценю его за то, что он протянул руку, потому что я принесу мир и положу конец войне. Обе стороны (Украина и РФ, - ред.) смогут договориться о соглашении", – отметил Трамп.

Это доказывает, что его риторика может смягчаться в зависимости от контекста. Но в целом демонстрирует его сложное отношение к Украине.

Почему Трамп недолюбливает Украину и ее президента

Проблема имеет глубокие корни. От первых намеков на якобы вмешательство Украины в президентскую кампанию-2016 до истории с импичментом в 2019-м.

Началось все с так называемой "амбарной книги" Партии регионов, в котором обнаружили имя Пола Манафорта (главы избирательного штаба Трампа в 2016 году) с якобы выплатами на около 13 млн долларов в период 2007-2012 годов. Этот эпизод стал публичным всего за несколько месяцев до схватки с Хиллари Клинтон. Манафорту в итоге предъявили целый ряд обвинений в США, но "черная бухгалтерия" не использовалась в качестве доказательств.

Победа Трампа в 2016-м была омрачена российским взломом электронной почты Демократической партии с целью дискредитировать Клинтон. Однако сам Трамп продвигал теорию заговора о том, что за операцией якобы стояла Украина и "спрятала сервер с данными". Отчасти из-за этих подозрений он отстаивал решение заморозить военную помощь.

Центральную роль в одном из самых неловких эпизодов в его карьере сыграл телефонный разговор с Зеленским в июле 2019 года. Тогда он призвал украинского президента начать расследование против Байдена. Поводом была запись с его угрозой (в период вице-президентства при Бараке Обаме) сорвать финансовую помощь, если не уволят тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина.

У Трампа считали, что смогут доказать, что это давление могло быть связано с расследованием дела его сына Хантера, который работал на газовую компанию Burisma. Но на увольнении Шокина скоординировано настаивали Госдеп США и ЕС из-за опасений, что тот саботирует антикоррупционные дела. В телефонном разговоре Зеленский сказал, что проверит, что может сделать, но расследования не было. "Поэтому Трамп страстно ненавидит Зеленского. И Зеленский это знает", – цитировало Politico бизнесмена Льва Парнаса, который когда-то был посредником Руди Джулиани (адвоката Трампа) в Украине.

У Трампа сложное отношение к Украине со времен президенсткого срока 2016-2020 (фото president.gov.ua)

Такая информация в западных медиа часто не соответствует действительности, объясняет глава Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Чтобы судить об отношении Трампа к Зеленскому достаточно обратить внимание на то, что тот говорил раньше.

"Он неоднократно говорил, что у него отличные отношения и с Путиным, и Зеленским. У него в июле был телефонный разговор с Зеленским. Как подтверждают с обеих сторон, разговор был нормальный и доброжелательный. Более того, когда Зеленский выиграл выборы, Трамп был одним из первых, кто его поздравил", – рассказал он в комментарии РБК-Украина.

Что касается Украины, то нельзя сказать, что Трамп ненавидит ее. Сложное отношение к Украине - это факт. Но дело не в стране, скорее всего, он мало знал и мало знает об Украине. "Другое дело, что он реагирует на контекст. Все знают, что у него пиетет перед диктаторами и сильными лидерами. И поэтому отношение к большим странам совсем другое, нежели к тем, кто не имеет такой силы", – отметил Фесенко.

В 2016 году некоторые украинские политики публично поддержали Хиллари Клинтон. И Трамп, который зацикливается на таких вещах, решил, что в Украине его не любят, что и сформировало основу для его скепсиса в отношении Украины. Но, как показала практика, это ему не мешало делать некоторые реальные шаги. Более того, именно при Трампе Украина получила первое летальное оружие из США, на что он и сам публично обращал внимание.

"Не потому, что он любил Украину. Нужен был жест, который покажет, что он не пророссийский. Либо Путин будет договариваться, либо он будет помогать Украине. Любви у него нет. Но в целом отношение Трампа к нашей стране всегда было прагматичным. И это не мешало двусторонним контактам", – добавил политолог.

Что означает риторика Трампа и что на самом деле главное

В том, что Трамп называет Зеленского "величайшим продавцом", нет ничего нового, подобные заявления звучали не раз, говорит Фесенко. Гораздо важнее два других момента, которые могут стать потенциально проблемными.

Первый - Трамп заявил, что Зеленский якобы поддерживает Камалу Харрис. Что на самом деле неправда. "Он сказал об этом публично. И это значит, что кто-то из ближайшего окружения настроил Трампа против Зеленского", – считает собеседник.

Второй момент более серьезный. Сегодня в его штабе заявили, что не планировали встречу с Зеленским, на которой тот должен был представить план победы. Если подтвердится, то это в определенной степени деформирует задачи визита украинского президента в США.

"Скорее всего, переговоры были, украинская сторона хотела встречи, но Трамп отказался. Сигнал не очень хороший. Это означает, что у нас проблема в отношениях с командой Трампа", – подчеркнул Фесенко.

Настороженность вызывают не то, что Трамп называет Зеленского "продавцом", а отказ от встречи по плану победы Украины (фото Getty Images)

Причем проблема не только для Украины, но и для Соединенных Штатов. Если Трамп отказывается от контакта с Зеленским, то реализация его идеи о быстром завершении войны под вопросом. Потому что нельзя завершить войну, не договариваясь с Украиной.

"А если пойдет на ее завершение на условиях России и прекратит поддержку Украины, то это будет означать поражение США. Именно так воспримут в Китае, Иране и других местах, как поражение и проявление слабости США. И тогда все реальные и потенциальные противники начнут давить на Штаты, и начнется цепная реакция из поражений. Важны не слова о продавце и завершении войны. Проблема в том, что Трамп заявил о якобы поддержке Харрис со стороны Зеленского и, возможно, отказался от встречи", – отметил политолог.

В похожем ключе высказался и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, он спокойно относится к предвыборной риторике Трампа. Но считает, что если тот победит на выборах и получит все необходимые данные, то в итоге решит, что репутация США важнее.

"Президент Зеленский продает не воздух, а конкретную вещь – конструкцию справедливого и устойчивого мира. И когда президент получит данные и конкретные бюджетные расходы, то примет объективное решение. Более того, будет звонок Путину, и если Путин расскажет тот бред, который рассказал (Такеру, – ред.) Карлсону, президент США с любой фамилией должен принять решения о поддержке Украины в полном объеме", – рассказал он в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

Не стоит забывать и том, что Республиканская партия на уровне руководства выступает за Украину.

"Да, дискуссии будут какое-то время до выборов в США. И мы будем видеть противоположные заявления, потому что Трампу нужно как-то подчеркнуть, что он занимает иную позицию, чем представители Демократической партии", – добавил Подоляк.

Каковы потенциальные риски и к чему нужно готовиться

Тем не менее риски очевидны. Но не в том, что говорит Дональд Трамп о президенте и самой Украине прямо сейчас. "Сам факт накручивания Трампа против Зеленского и Украины говорит о том, что в его окружении есть люди, которые могут формировать пускай ситуативные, но антиукраинские установки", – полагает Владимир Фесенко.

Что касается переговоров с Россией, то они неизбежны, и если Трамп станет президентом США, то будет их инициатором. Следовательно, готовиться нужно заранее и подготовить тактику, как вести себя на переговорах и отстаивать свои интересы.

"Это не значит, что Трамп будет сдавать Украину России. Но многое зависит от того, кто будет заниматься вопросом переговоров, насколько этот человек будет компетентным и объективным. Апокалиптических рисков, фатализма и обреченности нет", – считает собеседник.

По его мнению, если Украине будут выдвигать неприемлемые условия, тогда нужно наработать контрстратегию с европейскими партнерами. О том, как защищаться на фоне возможного лишения американской поддержки. Как ожидается, Трамп будет склонять к уступкам не только Москву, но и Киев, если он не согласится на его план прекращения огня.

"Пока же наиболее вероятный сценарий, в котором конгрессмены-республиканцы и "рейгановское партийное крыло" будут убеждать его сохранить поддержку Украины, но в формате ленд-лиза/кредита. Если возникнут проблемы и мы будем отказываться, Трамп начнет давить прекращением военной и финансовой помощи", – подытожил Фесенко.

При подготовке текста использовались: заявления Дональда Трампа, публикации Bloomberg и Politico, комментарии советника главы Офиса президента Михаила Подоляка и политолога Владимира Фесенко.