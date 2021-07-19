Назад у минуле. Навіщо в Раді намагалися зірвати фінансування будівельної реформи

Реформа системи архітектурно-будівельного контролю, на якнайшвидше завершення якої розраховують всі учасники ринку, опинилася під загрозою зриву через формальне "технічне" рішення, яке минулого тижня приймав комітет ВР з питань бюджету.

Йдеться про виділення коштів, передбачених для фінансування нового регуляторного органу – Державної інспекції архітектури та містобудування (ДІАМ). Його намагалися заблокувати кілька депутатів партії "Слуга народу". Разом з представниками опозиції вони не тільки не голосували за рішення комітету, а й чи не фізично не давали розглядати на засіданні питання запуску однієї з ключових реформ президента Володимира Зеленського.

Створення нової системи архітектурно-будівельного контролю в країні виходить на фінішну пряму. 1 липня парламент у першому читанні прийняв базовий законопроект про реформування містобудівної галузі, який, серед іншого, створить основу для функціонування ДІАМ – нової інстанції, яка прийшла на зміну неодноразово звинуваченій у корупційних схемах Держархбудінспекції (ДАБІ). Ці схеми, за різними оцінками учасників ринку, додавали до вартості кожного квадратного метра житла від 30 до 50 дол. США.

За оцінками Мінрегіону, поява нового відомства з прозорим функціоналом і діджиталізацією ключових процесів дозволить вже до 2023 року збільшити обсяги інвестицій в будівельну галузь мінімум у два рази.

Нову інспекцію створили постановою Кабміну в грудні 2020 року. У травні 2021 року його керівником став переможець конкурсу Семен Кривонос. Це стало першим кроком для початку роботи нового органу. Повноцінно він зможе запрацювати, коли відомство набере хоча б 30% від співробітників – а це близько 200 осіб зі штатного розкладу в понад 600 одиниць. 7 липня Кабмін прийняв розпорядження перерозподілити кошти на функціонування ДІАМ в рамках витрат на функціонування Мінрегіону.

У 2021 році планувалось виділити на це близько 71,5 млн грн.

Згідно із законодавством, перерозподіл фінансування має узгодити своїм рішенням комітет ВР з питань бюджету. Оскільки в більшості випадків мова йде про технічні рішення, заздалегідь узгоджені між Мінфіном, комітетом і профільним міністерством, такі рішення, як правило, приймаються швидко і безболісно. Тим більше, що в комітеті – як і в цілому в парламенті – є монобільшість з представників правлячої партії "Слуга народу".

"Технічне" питання

Однак, коли 14 липня питання про виділення грошей на ДІАМ було винесено на голосування, за словами одного з учасників засідання, стали відбуватися дивні речі. Окремі подробиці описав на своїй сторінці у Facebook голова виконавчого комітету Ради реформ Михайло Саакашвілі.

За його словами, не голосували й активно блокували питання фінансування ДІАМ голова Тимчасової слідчої комісії ВР з питань розслідування корупції в ліквідованій ДАБІ Андрій Пузійчук ("Батьківщина"), а також член комітету Арсеній Пушкаренко ("Слуга народу"). За даними учасників, не голосували за питання також члени комітету Леся Забуранна, Олександр Трухін, Любов Шпак і ряд інших.

Михайло Саакашвілі розкритикував дії окремих депутатів (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

На думку Саакашвілі, всі вони об'єдналися навколо Пузійчука і його небажання остаточно прощатися з ДАБІ і створювати умови для нової інспекції.

"Для того, щоб корумпована ДАБІ остаточно перестала існувати, і щоб запрацював новий орган, потрібне фінансування зарплат (щоб найняти нових некорумпованих людей в ДАІМ, де вже оголошені перші конкурси). Попри те, що голова комітету Юрій Арістов і вся прогресивна частина депутатів цього комітету підтримали рішення профінансувати ДІАМ, це чисто технічне питання під корупційним впливом будівельної мафії, яка всіляко протидіє старту ДІАМ, було провалено", – написав Саакашвілі.

"Подібної антидержавної поведінки я ще не бачив. Поки в Україні діятиме будівельна мафія, квартири дорожчатимуть, робочі місця в будівельному секторі скорочуватимуться, люди зароблятимуть менше, а платитимуть більше. Поки ось ці "морди" будуть вирішувати питання загальнодержавного значення", – додав голова виконкому Ради реформ.

Депутати проти реформ

Позиція Пузійчука з питання ДАБІ і ДІАМ в цілому зрозуміла. Він у минулому мав відношення до ряду будівельних компаній середньої руки, і тому як безпосередній представник ринку, може цілком бути зацікавленим в максимальному розтягуванні процесу запуску нового органу.

Однак відразу кілька учасників засідання звернули увагу на несподівано агресивне протистояння питанню фінансування ДІАМ з боку Арсенія Пушкаренка, депутата від "Слуги народу". Коли після першого голосування питання не набрало достатньої кількості голосів і голова комітету Юрій Арістов поставив його на повторне голосування, Пушкаренко не просто голосно висловлював своє невдоволення "порушенням регламенту", а й прямо ображав присутнього на засіданні Семена Кривоноса як нелегітимно призначеного голову ДІАМ.

Арсеній Пушкаренко (фото: facebook.com)

На другий день, коли голосування все ж вдалося провести результативно, він активно погрожував Арістову направленням заяви в Державне бюро розслідувань про нібито перевищення повноважень.

Учасники засідання зазначають, що раніше ні Пушкаренко, ні також не голосували за рішення Леся Забуранна і Олександр Трухін взагалі не були помічені в зацікавленості будівельними питаннями. Так, Пушкаренко до обрання до парламенту займався громадською діяльністю, пов'язаною з допомогою ветеранам АТО, гуманітарними та соціальними питаннями. Це, втім, не завадило йому нещодавно оновити свій автопарк новим Toyota Land Cruiser.

Проте агресивна позиція Пушкаренка в питанні фінансування ДІАМ змусила деяких співрозмовників припустити, що така поведінка має комерційне підґрунтя.

Зокрема, вони звертають увагу, що Пушкаренко разом з Пузійчуком є відповідальними у своїх партіях за роботу в Житомирській області. Зокрема, Пушкаренко буквально кілька місяців назад очолив Житомирський обласний осередок партії "Слуга народу".

Пушкаренко також брав участь в іміджевих кампаніях АТБ. Співвласник мережі Геннадій Буткевич, як відомо, має у Верховній раді свою групу приблизно з 10-15 народних депутатів. Крім традиційних питань підтримки рітейлу, в коло інтересів Буткевича входить також надрокористування, оскільки його компанії володіють цілою низкою ліцензій на видобуток найрізноманітніших корисні копалини – від літію до нафти й газу. Одним з регіонів концентрації таких копалин є і Житомирська область.

Учасники засідання бюджетного комітету зазначають, що після дій Пушкаренка нібито навіть зв'язувалися з Буткевичем, щоб той вплинув на нього. Але, мабуть, це не мало належного ефекту.

У Пузійчука в Житомирському регіоні сконцентрована частина бізнесу. Крім того, двоє депутатів можуть бути пов'язані по партійній лінії: в 6 і 7 скликанні Пушкаренко працював помічник народних депутатів від "Батьківщини" (яку сьогодні представляє Пузійчук) Павла Мовчана та Андрія Павловського.

Як мінімум одного з депутатів, які не голосували за перерозподіл грошей – Олександра Трухіна – Пушкаренка знає не менше 6 років по "волонтерській лінії". В біографія Пушкаренко на сайті Вікіпедії прямо зазначено, що у 2014 році він відремонтував і передав контррозвідці СБУ "безоплатно наданий фермером Олександром Трухіним автомобіль УАЗ".

Як відомо, народний депутат Трухін до обрання до парламенту був депутатом Полтавської обласної ради і був головою наглядової ради компанії "Полтаварибгосп" і керував низкою інших агропідприємств. З ним, до слова, пов'язана і досить неприємна історія про розподіл субвенцій на соціально-економічний розвиток округів у 2019 році.

У той час як інші мажоритарники "виписували" на округи скромні 5-10 млн грн, Трухін на "рідне" кам'янське заявив 270 млн грн. ЗМІ писали, що з такої суми депутат міг отримати мінімум 10-25% "відкату" від зацікавлених бізнесменів, які фактично розподілятимуть кошти.

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Станом на сьогодні, попри дії депутатів, реформу містобудівної галузі все ж вдалося розблокувати: комітет видав формальну згоду на перерозподіл 71,5 млн грн на фінансування ДІАМ.

Однак які ще питання, пов'язані з будівництвом або архітектурно-містобудівним контролем захочуть заблокувати наступного разу – належить з'ясувати вже у вересні, коли в Раді буде в другому читанні розглядатися профільний законопроект.