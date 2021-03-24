Назад у минуле. Як антитютюнові заходи змушують курців повертатися до сигарет

Світова система охорони здоров'я продовжує вкладати сили та кошти в боротьбу з курінням. В Україні антитютюнові організації теж не відстають, зареєструвавши цілий ряд законопроектів, покликаних боротися з пагубною звичкою мільйонів українців. РБК-Україна розбиралося, що собою представляють антитютюнові ініціативи та чому, на думку експертів, вони можуть привести не до зниження рівня споживання сигарет, а до його підвищення.

Що хочуть заборонити

За останні кілька місяців в парламенті було зареєстровано цілий ряд законопроектів, покликаних сприяти боротьбі з курінням.

Основні з них – підвищення акцизів на електронні сигарети та ТВЕНи (тютюновмісні вироби для електричного нагрівання), а також впровадження нових обмежень на ці вироби (№4212).

При цьому паралельно законодавці розглядають у профільному комітеті комплексний законопроект "Про охорону населення від шкідливого впливу тютюну" (№4358) і окремо взятий законопроект про зміни в закон "Про рекламу", що містить схожі норми.

Одним з найбільш спірних є законопроект №4358. Як розповідають автори документа, його метою є зменшення поширеності куріння серед дітей і молоді.

"Ми знаємо, що 90% всіх курців починають палити у віці до 18 років. Саме тому цей проект передбачає збільшення медичних попереджень, щоб були великі реалістичні зображення хвороб", – заявила директор громадської організації "Життя" Лідія Оліфер, яка активно виступає за прийняття законопроекту.

Проте, проект закону вже втретє допрацьовується профільним комітетом і за рік так і не був винесений на розгляд парламенту.

Боротьба з курінням або створення нової проблеми

Депутати, які просувають ці ідеї, найчастіше діють під впливом антитютюнових організацій. З одного боку, ніхто не стане заперечувати, що боротьба з курінням важлива. Однак навіть на міжнародній арені заговорили про те, що фокус на антитютюнових ініціативах навіть ВООЗ заважає боротися з пандемією.

"ВООЗ збилася з дороги. Замість того, щоб організовувати роботу з поліпшення обладнання для лікарень, підготовки лікарів і всієї системи охорони здоров'я до можливих нових епідемій, "глибокі кишені" Блумберга (Майкл Блумберг фінансує безліч неурядових організацій, спрямованих, зокрема, на боротьбу з курінням, – ред.) перетворили ВООЗ на глобального поліцейського для країн", – заявив заступник директора Choice Consumer Center (глобальної групи захисту прав споживачів) Єль Островський.

Але головна проблема "антитютюнових" ініціатив навіть не в тому, що вони відволікають народних депутатів від більш актуальних питань. Головна проблема в тому, що під егідою боротьби з курінням часто просувається як раз стимулювання колишніх курців повертатися до звичайних сигарет, вважають експерти.

Так, всі нові антитютюнові ініціативи спрямовані на повне зрівняння регулювання інноваційних нікотиновмісних продуктів – електронних сигарет та тютюну для нагрівання – з сигаретами.

Основними споживачами цих продуктів, за даними досліджень групи "Рейтинг", є колишні курці звичайних сигарет. Їх перехід на менш шкідливі альтернативи – великий прогрес з точки зору громадського здоров'я, вважає американська FDA.

Річ у тому, що у 80% людей схильність до куріння визначена генетично, каже Марина Долженко, заслужений лікар України, кардіолог вищої категорії.

"Так, лікарі радять своїм пацієнтам кинути палити: є психологічна підтримка, нікотинозамесна терапія. Але, на жаль, дуже часто ці методи неефективні. І тоді виникає питання доступності альтернативних способів, продуктів з модифікованим ризиком", – додає експерт.

Нові обмеження багато у чому позбавлять курців стимулу переходити на ці менш шкідливі альтернативи. Адже після підвищення акцизу на ТВЕН пачка стіків буде коштувати в півтора раза дорожче, ніж пачка сигарет – що позбавляє курців фінансової мотивації. А в разі, якщо парламент прийме заборону на просування цих товарів, курці навіть не дізнаються, що така альтернатива існує.

Досвід інших країн

У передових країнах законодавці йдуть зворотним шляхом: створюють для курців, які відмовляються кинути шкідливу звичку, стимули хоча б перейти на менш шкідливу альтернативу. Мова йде як про оподаткування, так і про регулювання: і те й інше має бути пропорційно заподіяній шкоді.

"З точки зору економістів і експертів в області суспільної охорони здоров'я має сенс обкладати товари податком відповідно до рівня шкоди, яку вони завдають: податок на класичні тютюнові вироби (сигарети, сигарили тощо) повинен бути набагато вищим, ніж на менш шкідливі ТВЕН та електронні сигарети. Це буде стимулювати тих курців, які не можуть або не хочуть відмовитися від нікотину, переходити на менш шкідливі продукти", – зазначає екс-глава податкової та митної служби Великобританії та консультант Всесвітньої митної організації Ліз Аллен.

У цілому ж експерти переконані, що такий підхід призводить до значного скорочення кількості курців. Через системи нагрівання тютюну продажі сигарет в Японії впали в 5 разів, а німецькі парламентарії запропонували на європейському рівні впровадити розумне регулювання нових тютюнових товарів – електронних сигарет і систем нагрівання тютюну. Щоб, з одного боку, ці товари не залучали до споживання тютюну підлітків, але, з іншого боку, допомагали знизити рівень споживання найбільш небезпечних для здоров'я тютюнових виробів – звичайних сигарет.

У Великобританії стимулювання переходу від сигарет до електронних альтернатив є частиною політики в галузі охорони здоров'я. З 9 млн курців – третина перейшла на бездимні продукти, згодом половина взагалі кинула палити. Так, в країні кількість курців за 5 років скоротилася до історичного мінімуму – 14,7%. Паралельно знизилися захворюваність і витрати держави на лікування.

Чим обернеться для України

Експерти неурядової організації Taxpayers Protection Alliance розкритикували помилкову політику України, яка полягає в тому, щоб прирівняти найбільш небезпечні традиційні сигарети, де використовується процес горіння, і потенційно менш небезпечні тютюнові вироби для електричного нагрівання.

На думку політичного аналітика організації Ліндсі Страуд, політика України суперечить нещодавнім рекомендаціям державного Управління з безпеки харчових та фармацевтичних товарів США (US Food and Drug Administration).

"Україна зробила прямо протилежне. І це при тому, що вже є підтвердження, що ТВЕНи вже мали значний вплив (навіть більше, ніж акцизи) на зниження куріння в Україні. Аналіз зростання акцизу на сигарети у 2018-19 рр. показало, що продаж сигарет зменшився на 33%, але державні доходи від тютюнового акцизу завдяки ТВЕНам зросли в Україні на 10%", – говорить Ліндсі Страуд.

У цій ситуації експерти прогнозують зростання незаконного ринку контрабандної продукції в Україну. Більш того, контрабандні ТВЕНи вже поширюються Україною.

"Невеликий магазин в Білій Церкві, в 90 км від Києва, пропонує на продаж ПВТ з англійськими застереженнями про вплив на здоров'я. А китайські ТВЕНи з написом "Тільки для продажу в режимі безмитної торгівлі" активно продаються на сході України – від кіосків у Запоріжжі до пивних магазинів у Нікополі", – повідомляють в організації.

Таким чином, українські законодавці під егідою обмеження доступу споживачів до інформації про менш шкідливі альтернативи, свідомо чи ні, створюють сприятливе середовище для повернення до більш дешевих, але набагато більш небезпечних сигарет.

"Якщо українські державні установи охорони здоров'я зацікавлені в майбутньому без куріння, вони повинні врахувати потенціал товарів для зниження шкідливого впливу тютюну. Верховна рада повинна прислухатися до науки й здорового глузду", – резюмують аналітики Taxpayers Protection Alliance.