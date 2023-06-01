Зачем в Украине повысили тариф на электроэнергию и кто на этом заработает

Кабинет министров принял решение повысить тариф на электроэнергию для населения и изменить систему оплаты. Соответствующее постановление было принято 30 мая и опубликовано на сайте КМУ вечером следующего дня. Новый тариф будет действовать с 1 июня до 31 декабря 2023 года.

До начала лета потребители платили за э/э по двухуровневому тарифу – первые 250 кВт-ч в месяц стояли 1,44 гривны/кВт-ч, при большем потреблении тариф составлял 1,68 гривны/кВт-час. С 1 июня тариф стал единым - 2,64 гривны/кВт-ч независимо от объема потребления.

При этом действие ночного тарифа (с 23.00 до 7.00) сохраняется – он будет составлять 50% от установленного, то есть 1,32 гривны/кВт-ч. При трехзонном дифференцировании к тарифу, как и раньше, будет применяться коэффициент 1,5 с 8 до 11 и с 20 до 22 часов. При потреблении с 23.00 до 7.00 – коэффициент 0,4.

Министр энергетики Герман Галущенко после принятия решения заявил, что после увеличения тарифа плата за электроэнергию в среднем для потребителей увеличится на 250 грн. Хотя фактически сумма увеличится более чем на 80% для тех, кто потребляет до 250 кВт-час в месяц и – приблизительно в 1,3-1,5 раз остальных, кто потребляет больше.

Изначально НКРЭКУ предлагала установить тариф в 2,88 гривны/кВт-ч. Но Минэнерго счел возможным снизить его на 24 копейки. "Мы видим возможность установить тариф на уровне 2,64 гривны/кВт-ч. Это минимальный тариф, который позволит удержать энергосистему", – отметил Галущенко.

Фактически, исходя из объяснений НКРЭКУ, это первый этап повышения тарифа до уровня рыночного, но пока, отметил министр, говорить о перспективе дальнейшего его увеличения рано. Новый тариф в любом случае считается "льготным", поскольку почти в два раза ниже рыночного, который мог бы составлять почти 6 гривень/кВт-ч.

"Таким образом, предложенная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей остается льготной и не позволяет покрыть себестоимость ее транспортировки и производства государственными производителями (НАЭК "Энергоатом" и ЧАО "Укргидроэнерго"), на которых возложены специальные обязательства (ПСО) по обеспечению доступности электроэнергии", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

Экстренное решение в условиях войны

Проект документа изначально не входил в повестку дня заседания Кабмина 30 мая. Для рассмотрения он был внесен министром Галущенко с голоса и не прошел предусмотренного согласования в министерствах, в частности в Минюсте и Минфине. Но это допустимо по регламенту в случае неотложной необходимости принятия решения в условиях военного времени. А неотложным такое решение можно считать, учитывая, что срок действия прежнего постановления о тарифе истекал 31 мая. А потому нужно было или продлевать старое постановление, что делалось несколько последних месяцев, или устанавливать новый тариф.

Из-за того, что решение принималось в срочном порядке, пока точно не ясно, на сколько увеличатся расходы на субсидии после повышения стоимости э/э. По данным разработчиков проекта, дополнительная сумма может составить до 4 млрд гривен. По данным от профильных ведомств правительства, сумма будет ближе к 5 млрд гривен. Информации об эффекте от повышения тарифа на показатель инфляции пока тоже нет.

В Минсоцполитики сообщили, что ожидают новых обращений на получение субсидий, но заверили, что средства на увеличение выплат будут – об этом заявила заместитель министра Дарья Марчак.

Что собрались спасать?

Основным аргументом для повышения тарифа Галущенко назвал необходимость дополнительных средств для восстановления разрушенной энергосистемы. "Если мы сейчас этого (повышения тарифа - ред.) не сделаем, то следующей зимой будут проблемы со светом. Независимо от масштаба разрушений и обстрелов, мы не сможем подготовиться к следующей зиме... Мы также потеряли большой объем генерирующих мощностей, с помощью которых поддерживали льготный тариф... Сегодня ситуация критическая", – сказал министр.

Однако в сопроводительных документах к проекту постановления ничего не говорится о восстановлении энергосистемы. Основанием для повышения тарифов там названо улучшение финансового состояния НАК "Энергоатом" и ГП "Гарантированный покупатель".

"Необходимость инициирования проекта постановления обусловлена невозможностью выполнения в полной мере ГП "НАЭК "Энергоатом" возложенных на него специальных обязанностей по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей и ростом задолженности ГП "Гарантированный покупатель" перед поставщиками универсальных услуг, что приведет к соответствующей задолженности перед операторами систем распределения и оператором системы передачи, и в целом к финансово-экономической разбалансировке электроэнергетической отрасли", - говорится в пояснительной записке к проекту, которая есть в распоряжении издания.

По мнению директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, повышение тарифов в итоге никак не отразится на темпах восстановления разрушений энергосистемы и подготовки ее к следующей зиме.

"Никакого влияния на возобновление энергетики после разрушений, на ремонты и восстановление мощностей это решение не окажет. Почти все деньги от повышения тарифа получит "Энергоатом", который на самом деле от прямых ударов не пострадал. Да, захвачена ЗАЭС, но эту проблему повышением тарифа не решишь", – заявил Харченко в комментарии РБК-Украина. Он считает, что от повышения тарифа "Энергоатом" может дополнительно получить от 22 до 30 млрд гривен в год.

Комплексный подход к решению проблемы

Галущенко заявил, что для восстановления энергосистемы нужно не только повысить тарифы, но принять другие решения. Источники издания в правительстве сообщили, что имеется в виду отмена предельных цен на электроэнергию для бизнеса (прайс-кэпов). Этот вопрос в компетенции НКРЭКУ – комиссия самостоятельно принимает решение по установлению предельных цен.

Прайс-кэпы были введены в феврале прошлого года до конца войны. По ним цена для продажи электроэнергии бизнесу в часы минимальной нагрузки (00.00-07.00 и 23.00-24.00) ограничена 2000 грн/МВт-ч, в часы максимальной нагрузки ( 07.00-23.00) - 4000 грн/МВт-ч. Правительство просило комиссию отменить эти ограничения, причем уже с 1 июня.

Но НКРЭКУ 31 мая приняла другое решение. Действующие прайс-кэпы отменят с 30 июня, но взамен с июля введут новые. По информации издания, их планируют немного увеличить. Но как будет реализован этот план, пока неясно – за месяц он может измениться, отмечают собеседники. Если бы комиссия не приняла никакого решения по прайс-кэпам, то повышение тарифа с июня могли даже отменить, сообщили изданию источники, знакомые с ходом развития событий.

"Никто не хочет особо брать на себя ответственность за повышение тарифа. И если бы НКРЭКУ не принял решение по прайс-кэпам – или по отмене или по увеличению, то решение о новом тарифе могли просто не опубликовать, и следовательно, оно бы не вступило в силу", - сообщил собеседник. Однако консенсус был найден - публикация постановления правительства и принятие решения НКРЭКУ произошли почти одновременно.

В отмене или в увеличении прайс-кэпов заинтересованы крупные производители электроэнергии. Это позволяет им продавать э/э дороже, особенно в условиях высоких цен в Европе.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко считает, что отмена предельных цен для крупных производителей э/э была бы выгодна зимой и в начале весны, когда в Европе цена на электроэнергию была в разы выше чем в Украине. Но тогда отмена прайс-кэпов могла привести к существенному повышению цен на э/э для бизнеса.

Сейчас же, когда цена в ЕС падает и практически уже сравнялась с ценой в Украине, риск роста цены не возник бы даже после отмены ограничений, считает эксперт. "Я бы не стал говорить о возможности скачка цен на электроэнергию для бизнеса даже при отмене прайс-кэпов. Идет резкое снижение цен на рынке электроэнергии в Европе - снижается цена на уголь и газ. К тому же наша промышленность имеет низкий платежеспособный спрос, и если цена будет выше, чем в Европе, то возможен переход на импорт”, - заявил Омельченко в комментарии РБК-Украина.

При этом он не исключил незначительного рост цены на э/э для бизнеса в случае отмены ограничений. Источники издания, знакомые с подготовкой решения НКРЭКУ, имеют противоположное мнение. "Если бы ограничения были отменены с июня, как просило правительство, то произошел бы серьезный скачок цен на э/э, возможно, даже до 10000 за грн/МВт-ч. Так что решение комиссии фактически исключило такой вариант развития событий", - сказал собеседник.

Большинство экспртов, с которыми общалось РБК-Украина, склоняются к тому, что основной плюс от повышения тарифов получат все-таки "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", поскольку для них, как для участников ПСО, сократится разница между рыночной ценой на э/э и фиксированной для продажи потребителям.

"Эти компании выполняют ПСО и они смогут аккумулировать больше денег на ремонт блоков, закупки топлива и восстановление инфраструктуры. Может улучшиться ситуация для компании "Гарантированный покупатель" и ПУПов (поставщики универсальных услуг бытовым и малым не бытовым потребителям - ред.)", - отметил Омельченко.

Директор центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что принятое решение решает лишь текущие проблемы. "Действительно, повышение цены формирует дополнительные оборотные средства у компаний, которые продают электроэнергию, и какие-то деньги могут пойти на проведение текущих ремонтов. Но это решение не на перспективу, а на сейчас, поскольку именно сейчас не хватает денег”, - отметил он.

В перспективе, считает Рябцев, необходимо выравнивать цены, чтобы исключить возможность злоупотреблений на разнице цен для разных потребителей.