Як нардеп отримав кошти від компанії, яка намагалась вивести всі активи Укрінбанку

Депутат на свій сторінці у Facebook заперечував, що у цьому банку були його кошти у таких обсягах. Він не виключав, що може подати в суд, але інформацію про сам факт подання позову ще не оприлюднював.

"НАБУ нібито розслідує справу щодо мене про якісь 750 тисяч гривень мого депозиту в банку "Київська русь". Мовляв, я ці кошти перерахував у неопераційний день бухгалтеру банку. Причому навіть прес-служба ФГВУ безсила пояснити, в якому кримінальному правопорушенні мене звинувачують. Хіба що в ненаданні інформації в декларацію нардепа, але тоді ще кримінальної відповідальності за таке не було. Але для мене новина обнадійлива - якщо виявиться, що у мене був ще й такий депозит, то я огого який багатий", - написав Луценко.

Як відомо, Луценко задекларував кошти в іншому банку - у ПАТ "Укрінбанк". Мова йде про 700 тис. грн, 14 тис. євро та 100 тис. доларів США.

Спільне в цих історіях те, що як і "Київська русь", так і "Укрінбанк", обидві установи були визнані неплатоспроможними. В обох випадках Ігор Вікторович отримав компенсацію в рамках гарантованої суми, а ось методи повернення решти суми відрізняються від тих, які можуть собі дозволити звичайні вкладники.

Акціонерам Укрінбанку, за допомогою судових рішень та шляхом перереєстрації банку в небанківську установу Укрінком, вдалось відновити контроль над активами банку. Після того методи повернення коштів для привілейованого і звичайного вкладника суттєво відрізняються.

Так, Ігор Луценко у кінці 2018 року декларує 200 тис. гривень, які він отримує від пов’язаної з Укрінкомом фінансової компанії Афінаж. Відповідні зміни до декларації про отримання двічі по 100 тис. гривень як "оплату по договору відступлення права вимоги" депутат подав 28 вересня та 27 грудня 2018 року. Крім того, вже у лютому 2019 року депутат декларує отримання ще 100 тис. грн. ФК "Афінаж".

Зате, звичайні вкладники Укрінбанку для отримання своїх коштів повинні боротися у судах. І далеко не всі їхні спроби є вдалими.

Так, у Чернігові суд першої інстанції постановив Укрінкому виплатити вкладнику Укрінбанку 1162,76 доларів США заборгованості за депозитом та 477,01 доларів США заборгованості за відсотками (справа № 750/7344/18). Однак Укрінком подав апеляційну скаргу, оскільки "…рішення суду першої інстанції є безпідставним та необґрунтованим…".

Свою позицію відповідач мотивував тим, що компенсацію левової частини вкладу позивач вже отримав від Фонду гарантування. Незважаючи на те, що бенефіціари Укрінбанку в судах доводили незаконність визнання банку неплатоспроможним, як аргументи у боротьбі проти вкладників вони використовують норми законодавства, які стосуються саме неплатоспроможних банків.

Відповідач (Укрінком) у суді заявив про те, що "всі депозитні договори, укладені вкладниками з ПАТ "Укрінбанк" є припиненими з 24.12.2015 - дати початку процедури ліквідації банку. ПАТ "Укрінбанк" втратило банківську ліцензію 22.03.2016 року, автоматичне відновлення ліцензії в процедурі ліквідації банку законом не передбачено, а тому у ПАТ "Українська інноваційна компанія" (Укрінком , – ред.) відсутня правоздатність бути стороною договору банківського вкладу та зобов'язання в частині нарахування відсотків по вкладу".

У результаті Чернігівський апеляційний суд у лютому 2019 року апеляційну скаргу ПАТ "Українська інноваційна компанія" задовольнив. Більше того, із Держбюджету Укрінкому повинні повернути 1057 грн. 20 коп. сплаченого при подачі апеляційної скарги судового збору.

У іншому випадку Укрінком подало апеляцію на рішення суду першої інстанції, яким його зобов’язали виплатити вкладнику майже 940 тис. доларів США (справа № 373/2073/18). В апеляційній скарзі ПАТ "Українська Інноваційна Компанія" просить скасувати ухвалу суду першої інстанції, яка винесена із порушенням правил підсудності та справу передати до Сєверодонецького міського суду Луганської області. Саме в Сєверодонецьку зареєстроване Укрінком, яке називає себе правонаступником ПАТ "Укрінбанку".

В обґрунтування своїх доводів вказує, що правовідносини, які виникли між сторонами випливають із договору банківського вкладу та не є предметом регулювання законом України "Про захист прав споживачів". Звертає увагу на те, що відповідач не є банківською установою, а тому не може бути відповідачем в контексті згаданого закону.

Однак суд постановив, що правила підсудності дотримано, а вкладник за договором банківського вкладу є споживачем фінансових послуг, на нього розповсюджується закон України "Про захист прав споживачів". Апеляційну скаргу ПАТ "Українська Інноваційна Компанія" суд залишив без задоволення.

Судячи із кількості поданих позовів та записів у Єдиному реєстрі боржників, заяви бенефіціарів Укрінкому про те, що вони погашають свою заборгованість для багатьох з кредиторів залишаються тільки декларативними. Хоча, як свідчить вищеописаний випадок, з наближеними особами, дійсно, розрахунки ведуться.