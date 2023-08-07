Морская ловушка. Что не так с зерновым соглашением и почему Украине нужна разблокировка портов

О том, почему устроившаяся блокада Черного моря в конечном итоге приведет к экономическому истощению Украины, и почему ее необходимо снять как можно скорее – подробнее РБК-Украина.

Зерновое соглашение, просуществовав год, завершилось. Россия вышла из него в одностороннем порядке, и тут же проинформировала мир, что любые корабли, идущие в украинские порты, будут считаться перевозящими военные грузы, а следовательно – угрозой. Мир проглотил этот террор – собственно так же, как проглотил его в прошлом году, легализовав его ради борьбы с глобальным голодом.

Украинские власти признают: зерновое соглашение было вынужденным шагом и существовало исключительно для того, чтобы аграрии могли вывезти прошлогодний урожай и не сорвать посевную в 2023 году. Даже при ее подписании всем было ясно, что Россия будет использовать ее для шантажа.

Так и произошло – чуть ли не ежемесячно агрессор демонстративно из нее исходил, требуя для себя все больше послаблений от санкционного давления – так от возможности экспортировать зерно в прошлом году Кремль дошел до возвращения SWIFT для своего Россельхозбанка.

Участие ООН в зерновом соглашении фактически узаконило "право террора" на море. Россия получила беспрецедентные права по полному контролю за внешней торговлей суверенного государства в Черном море, а также контрольные функции в проливе Босфор, не предусмотренные Конвенцией Монтрё. Международное сообщество стало свидетелем дерзкого пиратства в действии. И, к сожалению, де-факто согласилось с таким положением вещей.

Между тем инспекции, которые проводила РФ на украинских кораблях с зерном, становились все продолжительнее, и в результате в проливе накопилось более ста судов, ожидавших своей очереди этой унизительной проверкой. Россияне своим умением затягивать проверки откровенно радуются – об этом свидетельствует секретный отчет, подготовленный для Кремля. А мир – наблюдает, как в Африке месяцами ждут украинской пшеницы.

Фактически зерновое соглашение стало "удовольствием для одного". Россия от сделки получила максимум выгоды: возможность расширить экспорт зерновых, полный контроль над украинским экспортом и карт-бланш для шантажирования мира голодом. Мир хоть и получил "плюсик в карму" за то, что решил проблему с поставкой зерна в африканские страны, но заработал грандиозный минус – ведь продемонстрировал свое полное бессилие перед лицом современного пирата. А Украина, хоть и смогла вывезти часть зерна, недополучает миллиарды – ведь до сих пор нет возможности вывозить морем другие группы продукции.

Поэтому сейчас, когда начали появляться призывы к реанимации этого формата морских перевозок, Украина должна объединиться с миром и вернуть право свободно плавать по морю. Единственный выход – восстановление свободного судоходства в Черном море и возвращение Украине право экспортировать ту продукцию, которую она хочет, в объемах, которые она хочет.

Не зерном единственным

О необходимости продления зернового соглашения говорят так много, что может сложиться ошибочное впечатление, что Украина в принципе не экспортировала ничего, кроме зерна. В действительности же зерно – это треть морского экспорта. А соответственно – треть валютных поступлений, получаемых Украиной от морской торговли до войны.

Структура внешней (экспорт + импорт) перевалки портами Украины еще в 2021 году была следующая: 42% – агропродукция, 38% – продукция ГМК и 22% – другие грузы.

Таким образом, больше всего от блокировки портов предсказуемо пострадал горно-металлургический комплекс: до войны он уступал аграрной продукции в объемах экспорта на пару процентов. Но во время войны, когда 90% экспорта стали составлять украинское зерно, металлурги столкнулись с полной блокадой. Сейчас загруженность металлургических комбинатов составляет около 55% довоенных объемов производства, а горно-обогатительных комбинатов - только 35%.

Также блокада портов серьезно ударила по предприятиям цветной металлургии: экспорт титановой и циркониевой руды и концентрата в 2022 году упал на 43%. В то же время, импорт бокситов – алюминиевой руды, которая необходима для производства алюминия – в 2022 упал на 82%! То есть Украина не только упустила возможность экспортировать продукцию. Украина банально упускает возможность эту продукцию производить.

Миллионные потери несут украинская трубная промышленность, из-за блокады сократившая выпуск почти на -40%, химическая промышленность и агрохимия, которые не могут экспортировать минудобрения.

Следует также помнить, что морская блокада влияет на наш отопительный сезон: Украина импортирует значительную часть нефтепродуктов и угля, необходимого для наших ТЭС для прохождения зимы (которая, по прогнозам, может быть даже тяжелее предыдущей). Из-за отсутствия моря, этот уголь едет по сухопутному коридору, и это делает каждую тонну угля дороже минимум вдвое.

Также блокировка портов крайне негативно влияет на работу и занятость украинцев в сферах машиностроения и легкой промышленности – ранее значительная часть импортных составляющих и оборудования доставлялась морским импортом в контейнерах. Сейчас эта возможность потеряна, люди не могут ничего производить. А соответственно – сидят дома на простое, с сохранением какой-то части заработной платы.

Собственно каждый украинец страдает от заблокирования морских портов, даже не осознавая – потому что значительное подорожание жизни в Украине и высокая инфляция в значительной степени спровоцированы именно блокадой. Из-за падения экспорта упали валютные поступления, поэтому доллару никто не мешает ежемесячно устанавливать новый рекорд. А доставка в Украину импортных товаров, львиная доля которых производится в азиатских странах, теперь происходит через Европу – из-за чего каждый телефон, штаны или тарелка подорожали минимум на треть.

Но хуже всего то, что Украина теряет свои позиции на мировых рынках. Россия сознательно выдавливает наших производителей из отвоеванного места под солнцем, и занимает их место – может предложить похожую продукцию чуть ли не в два раза дешевле. Просто потому, что он может дешево возить свою продукцию по морю, в отличие от наших производителей.

Суша стала предметом роскоши

После блокировки портов часть экспортеров была вынуждена переориентироваться на западные сухопутные переходы. Но они не могут быть полноценной альтернативой морским портам: такие перевозки неудобны, в то время как их стоимость – просто заоблачная.

Квест "отправь товар европейским морем" стартует на западных пограничных переходах, где в довоенное время оборот продукции был в 4-5 раз меньше объема, который перегружали морские порты Украины. Конечно же, переходы оказались неготовыми переваливать продукцию в нужных Украине масштабах, поэтому вагоны здесь кое-где по месяцу ждут своей очереди пересечение границы.

Следующий этап квеста – собственно порты ЕС, расстояние до которых втрое больше, чем до украинских. Эти порты также не были готовы к украинской продукции, и не имеют достаточной свободной пропускной способности. Только для экспорта украинской железорудной продукции нужно 35-40 млн. тонн в год, еще около 40-50 млн. тонн требуют наши зерновые. Это при том, что порты ЕС работают с грузами самого ЕС – углем, агропродукцией и прочим.

Последний этап – это доставка товара покупателю, который разочарованно ждет эту продукцию вдвое дольше, чем предусмотрено контрактом. А соответственно – отправитель должен оплатить неустойку, хотя на самом деле он ни в чем не виноват.

После морской блокады логистические расходы по перевозке украинской продукции выросли в 4-6 раз. В то же время объемы перевозок значительно сократились.

Как вернуть море

По предварительным подсчетам, разблокировка морских портов позволит возобновить загрузку производственных мощностей ГМК почти до уровня 2020-2021 гг. и увеличить годовые налоговые вычеты в бюджеты всех уровней на +60% и дополнительно за год привлечь в Украину более 8 миллиардов долларов валютной выручки. Еще столько же можно получить, предоставив возможность торговать производителям труб, химических удобрений и машиностроителей.

По данным Федерации работодателей, Украина от разблокирования портов получит рост ВВП минимум на 10%, 18 млрд. валютной выручки и 135 млрд. грн. налогов в бюджеты всех уровней. Для сравнения: на здравоохранение в 2023 году было заложено 170 миллиардов. На образование – 122 миллиарда. То есть Украина могла бы легко профинансировать важнейшие отрасли, просто имея доступ к собственным портам. Шкурка стоит выделки, не правда ли?

Необходимость разблокирования портов для экспорта признают и в правительстве. Министр инфраструктуры Александр Кубраков неоднократно подчеркивал: зерновое соглашение было временным решением, и Украина настаивает на свободном судоходстве в Черном море.

В то же время, к реализации механизмов необходимо приобщить международное сообщество – ведь Украина нуждается в помощи.

Прежде всего, нам нужно обратиться к нашим партнерам с просьбой обеспечить Украину всем необходимым вооружением, чтобы мы могли самостоятельно прекратить любые террористические и пиратские посягательства со стороны РФ на наше судоходство. Сюда входит также предоставление средств противоракетной обороны и выявление и обезвреживание морских мин – мы должны гарантировать безопасность кораблям, которые будут идти в наши порты.

Во-вторых, стоит наконец-то запустить в работу порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного судам от войны, недавно утвердившего наше Правительство. Кроме того, Украина должна привлечь наших зарубежных партнеров и создать общий механизм коммерческого страхования рисков – это в разы увеличит бюджет страхового фонда.

Ну и, конечно, не обойдется без усиления санкционного давления – ведь, несмотря на крики Кремля, санкции действуют, хоть и не так быстро, как нам хотелось бы.

Глаз за глаз, порт за порт

Кое-где европейцы говорят, что "давить дальше некуда", но на самом деле в вопросах, касающихся разблокирования портов, серьезных санкций до сих пор не происходило. Поэтому здесь можно развернуться по полной.

Собственно, в мире разработано и введено множество законов и нормативных актов, которыми регулируется гражданское судоходство. Россия откровенно нарушает все эти законы, но международное сообщество до сих пор не дошло в этом вопросе дальше "призывов" и "беспокойств". Поэтому для начала санкционная коалиция, опираясь на международное законодательство, может потребовать как можно быстрее разблокировать свободное судоходство в/из украинских черноморских портов, как это предусмотрено международными нормами. В противном случае уже завтра другая страна так же устроит террор на море, и станет непонятно, зачем существуют эти законы.

В случае же, если Россия традиционно откажется выполнять требования, можно переходить к зеркальным санкциям в отношении российского судоходства. Санкции могут быть разными, от запрета на финансовые операции до требования прохождения проверок. Относиться они могут к российским портовым администрациям, операторам и стивидорным компаниям в портах РФ. Можно также нанести удар по судовладельцам и кораблям из "теневого флота" РФ – это суда, которые имеют флаги других стран, но регулярно осуществляют перевозку в/из портов России.

Эти санкции ЕС может распространить также на операторов буксирного флота, совершающих операции в российских портах, судоремонтные предприятия, оказывающие услуги флота РФ, и страховые компании, обеспечивающие покрытие рисков морских перевозок.

Несмотря на нападение на Украину и убийство десятков тысяч украинцев, Россия продолжает свободно торговать с миром и объемы этой торговли только растут. Мир до сих пор не ввел санкции против ключевых отраслей России, не отказался от российской нефти и даже чугуна или железных полуфабрикатов. В то же время Украина, не имея возможности экспортировать свою продукцию, вынуждена просить помощи у партнеров. Украина нуждается в разблокировании портов для всех видов продукции, ведь от этого зависит развитие экономики и наша устойчивость. А также усиление санкционного давления на страну, оказывающую кровавый террор.

Зеркало: начало

Впрочем, новости последних дней доводят: к словам Украины следует прислушаться, а количество кораблей еще не дает существенного преимущества на море.

После предупреждения по поводу поражения российских кораблей, которые считаются потенциальными перевозчиками оружия, Украина выполнила обещанное. Сначала под удар попал корабль «Оленегоский горняк», подбитый прямо в крупнейшем торговом порту РФ – Новороссийске. Следующей целью стал танкер СИГ, на который наложены американские санкции из-за того, что он снабжал нафропродуктами российским террористам в Сирии. В последнее время танкер привозил горючее группировкой агрессора в Украину.

После этого Украина 6 крупнейших портов агрессора – Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи и Тамань – опасны для судоходства. То есть дала понять, что эти обстрелы будут продолжаться. Это сигнал прежде всего для иностранных компаний-операторов судов и страховых компаний: будьте готовы нести убытки, если продолжите меры к этим портам.

Фактически Украина, порты которой уже больше года находятся в блокаде РФ, дала агрессору зеркальный ответ ее же инструментами. И для России это будет крайне болезненно – ее торговля через черноморские порты оценивается в 100 миллиардов долларов в год.

Эксперты уже назвали это очень мощным ходом, который заставит РФ к переговорам. Блокада портов России в ЧМ дает Украине мощный рычаг для выполнения требований – в том числе по освобождению территорий и компенсации нанесенного ущерба.

Но самое главное – Украина получила возможность полностью разблокировать порты для экспорта всех видов грузов, а не только зерновых. Ведь теперь переговоры по разблокированию будут проходить на равных условиях.

Сейчас очень важно – не ослаблять давление, а продолжать его, несмотря на возможную агрессию со стороны РФ. Террорист понимает только язык силы и эту силу Украина должна демонстрировать на постоянных условиях.